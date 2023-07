Csodás volt a szuperhold az éjjel!

Még a szokásosnál is fényesebb volt az éjjel a szuperhold, ami meg is magyarázza, hogy miért volt annyira világos csikágói bérházunk udvarán még éjfélkor is, hogy akár olvasni is lehetett volna. Ha keddre virradó éjszaka lemaradt volna a jelenségről, azt két okból se bánja:

egyrészt még két napig látszani fog;

másrészt meg mert egy rakás szép fotó készült róla.

Nézzék például, milyen volt a Galyatetőn, az ég szerelmére!

photo_camera Szuperhold a Galyatetői rádiótorony fölött, Mátraverebély felől fotózva. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Rijekában (Fiume) se volt ronda a látvány:

photo_camera Fotó: Pixsell/Goran Kovacic/PIXSELL/Sipa USA v

A párizsi Pont de Bercy kinézetén se rontott egy ilyen szokatlanul nagy hold:

photo_camera Fotó: STEFANO RELLANDINI/AFP

A kölni dóm is még csinosabb lett tőle, ha ez egyáltalán lehetséges:

photo_camera Fotó: HENNING KAISER/dpa Picture-Alliance via AFP

Jól mutatott a drezdai Frauenkirche kupolája mellett is:

photo_camera Fotó: ROBERT MICHAEL/dpa Picture-Alliance via AFP

Nem mintha Malaga rászorulna az optikai tuningra, de ártani ott se ártott:

photo_camera Fotó: SOPA Images/Jesus Merida / SOPA Images/Sipa

A Sunderlandhez közeliWhitburn Souter világítótornyával meg már egyenesen nevetségesen giccses volt:

photo_camera Fotó: Simon Woodley/Cover Images via R

A jelenség oka amúgy az, hogy egyrészt a hold a Föld körüli elliptikus pályáján éppen közelebb jár a bolygónkhoz, amely mázlinkra pont egyáltalán nem takarja ki előle a napot.