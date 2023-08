Mészáros Lőrinccel a fedélzeten lefotóztuk a NER szolgálatába állt legújabb szuperjachtot

Megtaláltuk a NER-es vállalkozók legeslegújabb zászlóshajóját. Olyan ez, mint az infláció, egyre csak nő. Az új jacht 23 százalékkal hosszabb, mint elődje, a most dobra vert Seagull. Apró kellemetlenség, de így viszont már – mint most Mészáros Lőrincék is megtudhatták – parkolni sem könnyű vele, és néhány kikötőbe valószínűleg be sem fér majd.

Itt van például Capri. Míg a kettővel ezelőtti előd, a jóval kisebb és szinte már fapadosnak tűnő Lady Mrd a maga 43 méterével még simán elfért a kikötő jachtoknak fenntartott részén, az új hajó a maga 62 méteres hosszával csak a nagyobb és forgalmasabb – a kompok által használt – részre tud beállni este. Reggel pedig Mészárosékkal a fedélzeten az első komp érkezése előtt ki kellett állniuk a Marine Grandéból.

Ha mindenképp a kikötőben szeretnénk tölteni az éjszakát, mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Egy éjszakáért 3000 eurót kell fizetnünk, és hónapokkal előre lefoglalni a helyet. Ha ez nem jelent gondot, imbolygásmentes lesz a hajón töltött éjszakánk.

Az új jacht az Arany Rózsa – ROSE D’OR – nevet viseli, és akár eszünkbe is juthatna az Aranypolgár című filmből a milliárdos oligarcha utolsó szava, a titokzatos rózsabimbó, de simán lehet, hogy a vállalkozók egyszerűen felírtak egy-egy szívüknek kedves szót egy papírra, bedobták egy kalapba, amiből egyszerűen kihúztak két cetlit, és ezzel meg is lett a név. A Lady Milliárd sokkal rosszabbul járt pár éve.

Elkezdték belakni

A ROSE D’OR néhány helyen már megfordult idén, először június 27-én vették igénybe, de szokatlanul rövid turnusokban volt elérhető az arra érdemesek számára.

Járt Máltán (Valetta), aztán Szicilíán (Taormina, Siracusa, Riposto).

Július 31-én reggel érkezett Nápolyba, onnan délután már Mészáros Lőrinc gyerekeivel a fedélzetén indult el Amalfi irányába. Augusztus 2-án járt Positano alatt, este Salernónál, másnap újra Nápolyban, ahol augusztus 3-án délután csatlakozott Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea. Rögtön el is indultak Caprira. A sziget előtt lehorgonyoztak, este fél nyolckor beálltak a Marina Grande kikötőbe. 4-én reggel elindultak Sorrento felé, és a Porto Marina di Cassano előtti magas sziklafal alatt strandolással telt a nap. Este újra Capri, alvás a kikötőben. Augusztus 5-én reggel az Amalfi-part mentén újra Salerno felé tartott a ROSE D’OR.

photo_camera ifj. Mészáros Lőrinc a nápolyi kikötőben Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera A Rose d'Or indulása Nápolyból Caprira Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Várkonyi Andrea jegeskávéval Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Mészáros Lőrinc telefonál Fotó: Németh Dániel/444

Sajnos Caprin elkerültük egymást a ROSE D’OR-ral. Sosem volt az úti céljaim között Capri, a legelső benyomásom a reggeli kompról felnézve egyfajta Gellért-hegybe oltott Szentendre volt. Ez sokat finomodott a nap közepére, akkor viszont már annyira megtelt az egymást és magukat fotózó turistákkal a sziget, hogy inkább elindultam a ROSE után.

Sokan csak egy jó kép miatt jönnek a szigetre, ezért lehetett az, hogy az egyik legszebb és legnehezebben megközelíthető részen – Villa Lysis – alig volt valaki.

Caprin kis időre mindenki lehet szép, hiszen Capri van a háta mögött.

Személyre szabott luxusjachtok

A Sanlorenzo hajógyár 1958 óta épít 24 és 70 méter közötti csúcsminőségű jachtokat. Évente csak korlátozott számú hajót készítenek, minden egyes jachtot a megrendelő egyedi igényei, stílusa és vágyai szerint terveznek és gyártanak le. Személyre szabott luxusjachtok ezek, egyedi belsőépítészeti megoldásokkal.

A ROSE D’OR új építésű szuperjacht, amit 2023-ban adtak át tulajdonosának. Egy úgynevezett 62STEEL modell, amiből összesen hármat építettek eddig.

Így néz ki ez a típus:

62 méter hosszú, a csúcssebessége 18 csomó. Hat kabinja van 12 vendég fogadására, a legénység a kapitánnyal együtt 13 fős is lehet. Hatótávolsága 5000 tengeri mérföld, ehhez tele kell tölteni 130 000 literes dízeltartályát. Két darab 2400 lóerős, 3512C típusú Caterpillar motor hajtja. Hasonlóan a többi jachthoz (Lady Mrd, Seagull, Artemy) ez is Máltán lett regisztrálva.

photo_camera A Rose d'Or szuperjacht, Porto Marina di Cassano Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Mészáros Lőrinc kiszáll a medencéből Fotó: Németh Dániel/444

Két medence található a fedélzeten, egy kisebb jakuzziszerű elöl, egy nagyobbacska hátul az alsó szinten. A hajótestből napozóteraszokat lehet lenyitni mindkét oldalon és a tatrésznél. Kétoldali, a hajó közepénél nyitható garázs-tároló részt alakítottak ki a tender csónaknak, egy másik kisebb csónaknak, vízi játékoknak, jet-skinek stb.

Mennyibe kerül mindez?

Egy Superyachtfan nevű oldal szerint az ára 75 millió dollár volt. 360 forintos dollárral számolva ez potom 27 milliárd forint.