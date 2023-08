Németh Balázs sajnos hónapok óta nem sportol, de Schmidt Ádám államtitkár súlypontemelkedése sem a régi már

„Magyarország szurkolóizóna-nagyhatalom."

Erős és egyben váratlan mondattal indította felvezetőjét a műsorvezető az atlétikai világbajnokság belvárosi szurkolói zónájának megnyitóján. Mint megtudtuk, a 2021-es foci EB alatt tízezer ember fordult meg a városligeti szurkolói zónában, ez alapozta meg nagyhatalmi státuszunkat. A trendeket idén is mi diktáljuk, ezúttal az Erzsébet téren.

A ledfalakkal, napvitorlákkal és nyomokban műfűvel felszerelt szurkolói zóna paradigmaváltó az itthon megszokottakhoz képest. Gigantikus kivetítő elé zsúfolt sörpadok helyett interaktív teret találunk, ahol különböző atlétikai versenyszámokat lehet játékos formában kipróbálni, és kézbe vehetünk egy-egy diszkoszt, gerelyt, kalapácsot vagy súlylökőgolyót is.

photo_camera Nyugdíjas érdeklődő tapintja meg a férfiak súlylökőgolyóját Fotó: Németh Dániel/444

A bemutatóval egybekötött megnyitó a futópadoknál kezdődik. Először két kisfiú próbálja ki, tud-e a maratoni futók 22 kilométer/órás átlagsebességével futni, majd a műsorvezető felkonferál két profi (sic!) sportolót. Egyikük a világbajnoki bronzérmes gátfutó, Baji Balázs, a másikuk a vb-t szervező cég vezérigazgatója, az egykori M1-híradós, Németh Balázs.

„Mennyit szoktál sportolni?” – teszi fel a műsorvezető a kérdést Némethnek.

„Semennyit.”

„Ez borzasztó. Azt hittem, sportos ember vagy.”

„Nem vagyok büszke az elmúlt 11 hónapomra. A munka mellett nem maradt időm a mozgásra.”

„De legalább értünk tetted!”

Ez a válasz már Némethnek is kellemetlen kicsit, úgyhogy gyorsan felpattan az egyik futópadra, Baji a másikra. A srácok nagyban játszanak, egyből 22 km/órára állítják a gépeket.

Németh futópadja villámgyorsan felveszi az üzemi hőfokot, a vb-vezér farmerben kapkodja lábait. Tudja, hogy veszik a tévékamerák, becsülettel hajt, de kb. 15 másodperc után elengedi a dolgot. Kicsit rá is játszva a szituációra háttal a futópad mögötti árokba esik. Bajinak nem hiányzik a bukótér, inkább lelép a gépről.

photo_camera Futnak a futópadon Fotó: Németh Dániel/444

Következhet a súlypontemelkedés mérése. A lihegő Németh helyére Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár ugrik be, ő mérkőzik Bajival. A tornatermi bordásfalak végéről ismert súlypontemelkedés-mérőt egy derékra köthető öv és a hozzá kapcsolt számítógép helyettesíti.

Baji 104 centiméterrel kezd, majd harmadik kísérletével 108-ra javít. Michael Jordannek 122 centiméter volt a rekordja, úgyhogy ha pontos a gép, ez bizony komoly ugrás.

A műsorvezető meg is kérdezi Schmidtet, mekkora eredményre számít. Húsz éve, kosárlabdázó korában 90 centimétert tudott, most 60-nal is megelégedne, válaszolja.

photo_camera Schmidt Ádám súlypontemelkedés-mérés előtt Fotó: Németh Dániel/444

„Ez nem lehet, gyerekek” – tárja szét a kezeit 42 centiméteres első próbálkozása után.

Biztos a gépben van a hiba, nyugtatják kintről. Sikerül is javítania a harmadik ugrásával: 51 centiméterre. Csóválja a fejét, a helyzet kellemetlen, de csak azután lesz igazán az, hogy a műsorvezető bemondja: Schmidt nyerte a versenyt.

Nem baj, a rekortánon még javíthat Baji. Átmegyünk a következő állomásra, ahol a sprintrajtot lehet kipróbálni. Schmidt valószínűleg még sosem futott rajtgépből, Baji segít neki beállítani, miközben a helyes rajtpozíciót magyarázza.

„Nagyon meleg van” – jegyzi meg az államtitkár, közben ömlik az izzadtság az arcáról.

Azért egy rajtra beállnak, már csak a felsorakozó fotósok miatt is. Eldördül a pisztoly, Baji gyakorlottan, Schmidt esetlenebbül startol. Nagyon kapar az államtitkár, végül azonban így is kap 2 métert 10 méteren.

photo_camera Schmidt Ádám és Baji Balázs rajtja Fotó: Németh Dániel/444

Már a rúdugrást szemléltető állomásra tartunk, amikor háromnegyed órás késéssel befut Youhuu. A rackajuh a mélygarázsből érkezve töri át az újságírók gyűrűjét, hogy a futópadokhoz irányítson mindenkit. Németh előkapja a telefonját, közvetlen közelről videózza a kabalaállatot. Őszinte mosolyát elnézve már biztos vagyok benne, hogy nem csak kötelességből védte meg az élő adásban fenekeket rugdosó és fogdosó juhot.

photo_camera Youhuu Fotó: Németh Dániel/444

Bár érezhetően minden újságíró abban bízik, hogy a rakoncátlankodó Youhuu-val adja majd el a sztoriját, csalódnunk kell. A kabalafigura fut pár kört, játszik kicsit a gyerekekkel, aztán beáll a csoportképre.