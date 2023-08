Furcsa ennyi szín után villamosra szállni

A húzósok sírtak, a bőgő bőgött, a cimbalom jól bírta a verést, a fúvós pedig kellemesen hömpölygött a háttérben. A Magyar Állami Népi Együttes zenekara hangulatot alapozott, mielőtt a látogatók átballagtak volna a Hagyományok Háza kiállító termébe, ahol 13 év, roma népművészeti és kulturális motívumkincs kortárs kontextusba oltott divattermésén keresztül láthattak bele a cigány kultúra egy szeletébe.

photo_camera A Magyar Állami Népi Együttes zenekara Fotó: Bankó Gábor/444

A Varga Erika és Varga Helena által alapított Romani Design a világ első roma divatstúdiója. Túl is lépnek az egyszerű divatipari funkción: munkájuk felvállalt, testen viselt aktivizmus. A stúdió Aktivizmussal a tradíciókért című kiállításán az elmúlt 13 év történetét gyűjtötték össze Czingel Szilvia kurátor segítségével.

photo_camera Varga Helena és Varga Erika Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

„A roma kultúra vizuális kódjaival átitatott, saját tervezésű kelmék a szabóasztalról lekerülve öltözékbe varrott manifesztumokká válnak, szószólói lesznek korunk társadalmi kihívásainak” - állt az egyik falra kilógatott szöveten. Ilyen falon lógó szövegből több is volt: felül volt a lényeg, alatta az angol fordítás, majd következett az első szöveg hosszabb formátumban, legalul pedig mindenféle anyagokat talál az ember. Ahogy haladtam előre a kiállítással - átlagnál magasabb lévén -, nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy többeknek is én tartsam a felsőbb rétegeket. Rendesen le is zsibbadt a kezem a végére.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Erről aztán eszembe jutott, hogy végülis ez az egész kiállítás valami hasonló élményt nyújt, mint ezeknek a szövegeknek az elolvasása: van itt egy kultúra, amelyről a többségi társadalom jószerével semmit sem tud, és itt van ez a néhány tevékeny művész, akik igyekeznek fellibbenteni a fátylat, nekünk pedig elsőnek csak annyi lenne a dolgunk, hogy odálljunk, megnézzük, és kérdezzünk: ki is vagy te? És ez nem megy ki tudja mióta.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Pedig ezek a darabok sokat elárulnak, ha hajlandók vagyunk kérdezgetni őket. Minden négyzetcentin egy új kép, egy új virág, egy új történet, a szakralitás kézzel fogható öltései. Egy-egy ruha akkora erővel robbantja szét a teret, hogy már-már azt várja az ember, mikor hajtanak ki fehér pólóján a virágok.

„A nap és a tűz színeit a gyermekek, fiatal leányok és közép-korú asszonyok viselik. Az életkor előrehaladtával az erős színek háttérbe szorulnak, helyüket átveszik a levegő színei. A virágmotívumok helyére egyre világosabb, fehér vagy krémszín alapú öltözékek kerülnek, késő öregkorban pedig megjelennek a viseletben a föld színei”.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

„A Romani Design segít belenézni kortárs társadalmunk tükrébe, nem eltakarja, hanem fellebbenti és megmutatja számunkra, hogy milyen a közös földünkön és történelmünkben élő roma kultúra” - írják.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Romani Design sokféleképpen reagált az elmúlt idők történéseire. A Romani Red 2022 kollekció darabjainál például a kortárs és a népi viseletben is előforduló pöttyös mintát egészítették ki tűzpiros anyagokkal, reflektálva a világjárvány alatt átélt nehézségekre. A piros így tehát a leírás szerint „az újrakezdést, az «On» gombot jelképezi, megjeleníti a bátorságot, az életigenlést, a dühöt, a háborút, a teremtés erejét, a születést, a szerelmek és a hitet. Ezek az impressziók hangsúlyosan megtalálhatók a roma kultúrában.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

De ott van például a Romani Madonna kollekció néhány darabja, ahol a mintán a tervezők édesanyjának és anyai nagymamájának fotói kerültek fel. „A ruha a tervezők által rendszeresen megjelenített és használt Gypsy Madonna motívumnak, a roma nők által elérhető legmagasabb stációnak legutóbbi manifesztuma.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Hogy a hazafele zötyögő villamoson velem szemben ülő halványlila garbó minek a manifesztuma, arról gőzöm sincs, mindenesetre úgy tűnik, hogy a felszolgált pogácsán túl valami más is elindult bennem.