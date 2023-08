A nyilvánosságból eltörölve: mit tesz a nőkkel a két éve tartó tálib uralom Afganisztánban?

„Lehetővé tesszük, hogy a nők tanulhassanak és dolgozhassanak, a mi kereteinken belül. Aktív szerepet szánunk nekik a társadalmunkban” - jelentette be a tálibok szóvivője az újonnan alakult kormány első sajtótájékoztatóján, 2021 augusztusában. A tálibok két évvel ezelőtt néhány óra leforgása alatt harc nélkül elfoglalták Kabult, majd bejelentették: véget ért az afganisztáni háború.

Az országban természetesen nemzeti ünnepnek nyilvánították augusztus 15-ét, de sokaknak ez az utolsó dolog, amit meg akarnának ünnepelni. Mostanra teljesen kiszolgáltatott afgán nők és lányok tízmillióinak biztosan, akik nehezen megszerzett sikerek után kénytelenek végignézni, ahogy a jogaik megint elpárolognak a szemük előtt.

photo_camera Fotó: SHAFIULLAH KAKAR/AFP

Huszonkét évvel az amerikai hadsereg afganisztáni műveleteinek kezdete után az ország újra a tálibok uralma alatt áll. A több milliárd dollárból kiképzett és felfegyverzett, több százezres kormányerők nagy része harc nélkül adta fel az állásait és széledt szét, az ország választott elnöke elmenekült, aki pedig maradt, inkább alkut kötött a tálibokkal. Arra, hogy volt két évtized, amiben nők milliói tanulhattak meg írni és olvasni, nem kellett az egész testüket és arcukat elfedő burkába takarózniuk, volt élénk és kritikus sajtó, szabad piac, és 54 évről 63 évre nőtt a várható életkor, már csak lemázolt plakátok és lefejezett próbababák emlékeztetnek.

Vakáció, ki tudja, meddig

Ígérhettek bármit a tálibok a radikális átmeneti vezetővel, Hasszán Ahund mollával az élen, csoda lett volna, ha a szabadságra vágyó afgánok, különösen az afgán nők megbíztak volna bennük. Az idő az ő félelmeiket igazolta. Szimbolikus példa, hogy a kormányt alakító tálibok egyik első intézkedése volt, hogy a korábbi nőügyi minisztériumot erény- és erkölcstelenségügyi minisztériummá nevezték át - de a konkrét lépések a nők háttérbe szorítására csak ezután jöttek.

A tálib kormány nőkhöz való hozzáállásának első jelei egy hónappal a hatalomátvétel után jelentkeztek: a nőügyi minisztérium leselejtezése után a középiskolák újranyitásáról tájékoztató minisztériumi közlemény ugyanis azon túl, hogy hatodik osztályig bejelentette a nem koedukált oktatást, csak a fiúkról tett említést. A lányokról mélyen hallgatott. A fiúk már szeptember közepén visszamehettek tanulni, de lányiskolák Afganisztán 34 tartományából mindössze hatban nyíltak, a magániskolák, művészeti és zeneiskolák is bezártak. Ezzel a húzással nemcsak a tizenkét évnél idősebb lányok oktatása lehetetlenült el, hanem egyes források szerint mintegy 80 ezer, a szférában dolgozó nő munkahelye is egy tollvonással megszűnt.

A felülről érkező nyomás hatására először csak a tanáraik, munkaadóik, főnökeik figyelmeztették őket, hogy ne járjanak órákra, és inkább ne menjenek be dolgozni, majd Kabul polgármestere is felszólította a városvezetés női alkalmazottait, hogy csak akkor ne maradjanak otthon, ha olyan munkát végeznek, amit férfiak nem tudnak elvégezni.

photo_camera 2021. szeptember - A tálibok kizárják a lányokat a középiskolákból Fotó: ATEF ARYAN/AFP

A tálibok előző uralma idején, 1996 és 2001 között a nők nem járhattak iskolába és munkát sem vállalhattak. Az amerikaiak bevonulásával az új oktatáspolitika tett ugyan néhány engedményt a korábbiakhoz képest - a felsőoktatásban a férfiak és a nők együtt tanulhattak, a női hallgatók öltözködésére nem vonatkoztak szigorú előírások -, de a többség így is hordta a hidzsábot. Az általános és középiskolákban a fiúk és a lányok a két tálib uralom között is nem koedukált iskolákba jártak.

Az új intézkedések mögött inkább állhatott a helyi tálib vezetőkkel való megegyezés, sem mint központi direktíva. Az egyetemek, munkahelyek, minisztériumok eleinte hivatalosan nyitva álltak a nők előtt, bár lassan senki sem látott bennük egyet sem. A kisfőnökök öncenzúráztatása pedig olyan jól működött, hogy amikor a nők kizárásával szembesítették, a tálib hatalom rendre arra hivatkozott: a törvények szerint a lányok járhatnának iskolába, csak hát maguktól inkább férjhez mennek. A lányokat oktató tanárokat nem rúgták ki, csak hónapok óta nem kaptak fizetést, az új kerettantervről csak újabb és újabb ígéretek jönnek.

Waheedullah Hashimi, az Oktatási Minisztérium akkor külső programokkal és segélyekkel foglalkozó vezetője már a hatalomátvételkor megüzente a nemzetközi közösségnek, hogy ha iskolában akarják látni a lányokat, segítsenek Afganisztánnak finanszírozni az oktatást - sejtetve, hogy a nők oktatása és úgy általában a női jogok nem tartoznak az ország fontos belügyei közé. De az egyre kevesebb és egyre nehezebben célba juttatható külföldi segély nem is lenne képes az ország válságos belügyeinek megoldására, ezért azóta is csak titokban tanuló és tanító, álmaikat feladó, öngyilkosságot megkísérlő vagy menekülő lányokról és nőkről szólnak a hírek.

A külföldi segély nem játszik

Az elmúlt két évben több ígéret is jött felülről, utoljára idén márciusban, hogy nemtől függetlenül minden diák visszatérhet az iskolapadba, de ezeket a próbálkozásokat a lányok esetében az utolsó pillanatban rendre elkaszálják. A nőknek fenntartott intézményeket ráadásul végleg - a tálib uralom konszolidálódásáig vagy bedőléséig biztosan - meggyilkolhatták a nőkre szabott utazási korlátozások: 2021 decembere óta a nők nem mehetnek 72 kilométernél messzebbre egy közeli férfi rokon kísérete nélkül. Közterületekre, parkokba, szépségszalonokba meg egyébként sem.

photo_camera 2022. október - 2023. július - Utazási korlátozások, a nőket fokozatosan kitiltják a közterületekről és bezáratják a szépségszalonokat Fotó: ATIF ARYAN/AFP

A tálibokat segítette, hogy a hatalomátvétel után a gazdaság és a közbiztonság már eleve romokban volt az országban, a nők eleve csak akkor hagyták el a házat, ha muszáj volt. Hússzor egy évnyi háború szinte az egész lakosságot kiéheztette: afgánok milliói élnek jelenleg is létminimum alatt, legtöbben az élelmiszert és egyéb alapvető szükségleteket sem tudják kifizetni.

A hatalom és a civil szervezetek teljesen más képet festenek Afganisztán jelenéről. A tálib szóvivők továbbra is állítják, hogy a nők aktívan dolgoznak az egészségügyben, az oktatásban, a rendvédelemben és az állami apparátusban a nekik kijelölt pozíciókban, de a jogvédők szerint ez távol van az igazságtól - amit mi sem igazol jobban, mint a tátongó űr az egészségügyben és a civil szférában. Heather Barr, a Human Rights Watch nőjogi részlegének igazgatója szerint a tálibok mostanra tökéletesen belenyugodtak abba, hogy a nők és a lányok belehalnak az egészségügyi ellátás és a fogamzásgátlás hiányába, így velük nincs több gond.

photo_camera 2022. december - A nőket kitiltják az egyetemekről, a civil szervezetekből Fotó: SHAFIULLAH KAKAR/AFP

Amikor a tálibok tavaly decemberben megtiltották a nőknek, hogy civil és jogvédő szervezeteknél dolgozzanak, és még ebben a hónapban a felsőoktatásból is kizárták őket, nemcsak a jövő női orvosai kerültek veszélybe, akik nem fejezhették be a tanulmányaikat és nem szerezhettek diplomát, hanem maguk a nők is. A tálib törvények szerint ugyanis nők csak nőktől kaphatnak egészségügyi ellátást.

A világ a tálibok normalizálódásától tart

A tálibok maguk is óvatosan magyarázzák a tetteiket, általában a „hagyományos” iszlám és afgán értékekhez való visszatérésre hivatkoznak. Teszik ezt azért, hogy megtartsák azon ultrakonzervatív vallási vezetők szimpátiáját és támogatását, akik fontos szeletét alkotják a tálibok támogatói bázisának - és hozzásegítették őket a hatalom megszerzéséhez.

A hatalomátvétel után az Egyesült Államok és szövetségesei körülbelül 7 milliárd dollárnyi devizatartalékot fagyasztottak be, és egyúttal minden nemzetközi finanszírozást megszakítottak. Ez a lépés megbénította Afganisztán egyébként is erősen segélyektől függő gazdaságát, emberek milliói maradtak munka és fizetés nélkül. Hiába hozott létre az Egyesült Államok tavaly végül 3,5 milliárd dolláros segélyalapot a befagyasztott pénzekből, a táliboktól független civil szervezetek nélkül szinte esélytelen a pénzt megfelelő helyekre eljuttatni. Márpedig amióta nincsenek női jogvédők, gyakorlatilag nincsenek civil szervezetek sem: több nagy nemzetközi szervezet, például az ENSZ is felfüggesztette a segélyprogramjait az országban.

photo_camera Afgán nők segélycsomagokkal Fotó: SANAULLAH SEIAM/AFP

A jogvédők, aktivisták attól tartanak, hogy széles körű összefogás nélkül a tálibok elnyomása idővel normalizálódik a nemzetközi színtéren - még úgy is, hogy nem ismerik el őket legitim kormányként.