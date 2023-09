Fideszes országgyűlési képviselők méltatták Horthy Miklóst

30 éve temették újra szülőfalujában, Kenderesen Horthy Miklóst, Magyarország két világháború közötti kormányzóját. A magyar történelem egyik legvitatottabb alakjáról van szó, ennek ellenére ha a kormány tagjai nem is, a kormánypárt képviselői megkoszorúzták Horthy sírját.

Fazekas Sándor, az Orbán-kormány volt agrárminisztere, a Fidesz jelenlegi parlamenti képviselője, a Horthy Miklós Alapítvány kuratóriumi alelnöke a huszadik század egyik legjelentősebb magyar politikusának nevezte Horthyt, aki nélkül ma talán Magyarország sincs.

Az Országgyűlésben szintén a Fidesz-frakcióban ülő F. Kovács Sándor arról beszélt a Hír TV-nek nyilatkozva, hogy „a magyar történelemmel tisztában kell lenni, helyre kell tenni, helyre kell tenni a negatív-pozitív dolgokat is. Magyarország kormányzója volt vitéz nagybányai Horthy Miklós és az ő emlékét ápolni kell és tisztázni kell az ő szerepét, az ő lehetőségeit Magyarország történelmében”. F. Kovács Sándor rendszeresen vesz részt Horthy-megemlékezéseken.

Kenderes és a hozzá tartozó Bánhalma fideszes polgármestere, Barabásné Forgács Edit szívesen invitálta a települések lakóit a Horthy-délutánra, sőt önkormányzati ingyen fuvart ajánlott fel az érdeklődő közeli bánhalmiaknak.

Jelen volt még Novák Előd és a Mi Hazánk különítménye. Novák nem szólalt fel, de Facebookon közölte, hogy egy fehér Horthy-lovasszobrot szeretnének Budapesten. Kifogásolta azt is, hogy - akárcsak 1993-ban - egyetlen miniszter sem helyezett el koszorút Horthy sírján. Ez így igaz ugyan, de akárcsak 30 éve - amikor magánszemélyként az Antall-kormány több minisztere is megjelent az újratemetésen - most is tudott azért jelzéseket adni a kormány. Több volt miniszter is megjelent, Fazekas mellett Kásler Miklós is.

És nem véletlen időzítéssel, a vasútállomáson avatott a Horthy-kat is szerepeltető vasúttörténeti kiállítást a MÁV-ért és vasútért felelős miniszter, Lázár János. A megemlékezés része volt ennek a megtekintése is, ahol Lázár is beszédet mondott. A miniszter koszorút most nem helyezett el, de korábban már volt egy látványos látogatása a Horthy-sírnál.

photo_camera Kásler Miklós, az Orbán-kormány volt minisztere és Barabásné Forgács Edit, Kenderes fideszes polgármestere érkezik az ünnepségre Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fazekas Sándor, az Orbán-kormány volt minisztere, fideszes parlamenti képviselő, aki a XX. század egyik legjelentősebb magyar politikusának nevezte Horthy Miklóst Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fazekas Sándor koszorúz Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Novák Előd és a Mi Hazánk különítménye Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Lázár János a vasútállomáson avatta a Horthyval színesített vasúttörténeti kiállítást Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444