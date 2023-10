Megakadályozták a rendőrök, hogy a náci ellentüntetők megakadályozzák, hogy az antifasiszták megakadályozzák a neonáci kongresszust Sopronban

Egyszerre üvöltött a „Nem félünk a náciktól!” és a „Ria-ria Hungária” szombat délután Sopronban, miután az antifasiszta tüntetők és az ellenük felvonuló Betyársereg tagjai összetalálkoztak. De nem is ez volt az egyetlen tüntetés ezen a napon a máskor sokkal csendesebb városban, mivel többen is felháborodtak, miután szeptemberben kiderült, osztrák neonáci csoportok erre a hétvégére szerveztek nagygyűlést „1. Gerd Honsik Európa Kongresszus” néven. Pénteken a Párbeszéd-Zöldek tartott csendes demonstrációt, szombatra a Momentum is tüntetést hirdetett az antifák mellett.

photo_camera Antifasiszták gyülekeznek a soproni pályaudvaron

Fotó: Bankó Gábor/444

Közben a zárt körű neonáci rendezvényre elvileg több országból is érkeztek szélsőjobboldali résztvevők, de sem pénteken, sem szombaton nem lehetett velük találkozni a városban – annak ellenére, hogy a kíváncsi helyiek még keresték is őket –, így egyelőre az sem biztos, hogy végül megtartották az eseményt.

Magyarország mint „biztonságos tér”

Egy osztrák lap írta meg korábban, hogy Sopronban rendezik meg a 3 napos hálózatépítő találkozót, amiről a város vezetése és a helyi rendőrség is a sajtóból értesült, a helyiek pedig teljesen kiakadtak. A Der Standard szerint a találkozót azért szervezték Magyarországra, mert a bécsi és a stájerországi „ortodox nemzetiszocialisták biztonságos térnek” tartják hazánkat ilyen szempontból.

Az eseményre szeptember 22-éig lehetett regisztrálni, a meghívója egy Infokanal Deutschösterreich névre hallgató Telegram-csatornán volt elérhető. A találkozó pontos helyszínét csak azok tudták meg, akik megvették a jegyet, aminek 25 euró volt az ára.

A város fideszes polgármestere, Farkas Ciprián annyit közölt az ügy kapcsán, hogy sem az önkormányzathoz, sem a rendőrséghez nem érkezett bejelentés az eseményről, emellett határozottan elhatárolódott, és felhívta a figyelmet, hogy Sopronban zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. Saját tüntetést vagy demonstrációt azonban nem szervezett, és a Momentum meghívásának sem tett eleget szombaton, hogy felszólaljon a náci kongresszus ellen 2 órára meghirdetett eseményen.

photo_camera Antifasiszták Sopron utcáin

Fotó: Bankó Gábor/444

Közben az antifasiszták délre jelentették be a saját akciójukat, amihez a vasútállomáson vártak mindenkit, aki csatlakozni akart. Ebből az lett, hogy fél egykor „Nem kérünk a nácikból!” skandálással indultak meg a belváros irányába. A körülbelül húsz tüntetőt legalább kétszer ennyi rendőr, számos rendőrautó és még egy motoros rendőr is elkísérte a főtérre tartó útjukon. Eközben több helyen is megálltak fotózkodni, és németül kiabálták, hogy „Nazi Schweine!”, mivel a csoport egy része Ausztriából érkezett.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Betyársereg, te vagy a fogó!

Később egy ponton a rendőrség egy életnagyságú dínós szoborral díszített jármű mellett megállította a menetet, mivel a tervezett helyszínen megjelentek a Tyirityán Zsolt vezette Betyársereg és a Légió Hungária tagjai, akiket a rendfenntartóknak kellett kiszorítaniuk. Mielőtt ez megtörtént volna, a két csoport egymástól pár 100 méterre várakozott, amit a helyszínen ebédelő családok és a kutyasétáltatók meglep nyugalommal vettek tudomásul.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

De hiába szorították ki őket, nem sokkal később a szélsőséges szervezet tagjai a tér másik oldalán jelentek meg újra, és a tüntetőkkel szemben elkezdték a „Ria-ria Hungáriát” skandálni, amire az antifasiszták „Nem félünk a náciktól!” felkiáltással válaszoltak. Végül a rendőröknek sikerült újból kiszorítaniuk a betyárokat, és elkezdődhetett a hivatalos demonstráció.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A felszólalók többek közt arról beszéltek: azért szervezték ezt az akciót, hogy meg tudják mutatni, egy demokratikus városban meg lehet akadályozni egy neonáci tüntetést, és hogy megmutassák, Magyarországon is lehet békésen a holokauszt áldozataira emlékezni. Mint mondták,

„napjainkban a határ mindkét oldalán olyan ideológiák vannak felemelkedőben, amik rengeteg ember halálához vezettek, és most itt, Sopronban próbálnak egyesülni, azonban számunkra ez elfogadhatatlan. Mindent meg kell tennünk, hogy Auschwitz ne történhessen meg még egyszer, remélem, hogy ez eljut mindenkihez Magyarországon, de Ausztriában és az Európai Unióban is. Soha többé fasizmus, soha többé háború!”

photo_camera Antifasiszta demonstráció a soproni városháza előtt

Fotó: Bankó Gábor/444

Tüntetések és pezsgőző neonácik

Ezután a menet kitűzött egy antifasiszta zászlót a városházára, majd átsétált a Momentum tiltakozására. Itt többek között Supka-Kovácsné Holzhofer Tünde helyi és Bedő Dávid parlamenti képviselő szólaltak fel a kirekesztés ellen. Utóbbi arról beszélt, hogy ma Magyarországon az állampárt „táptalajt adott annak, hogy gyűlölködjenek az emberek. Sőt, ők teszik ezt meg nap mint nap, a propagandájukban uszítanak magyart magyar ellen. Ezért lehetséges, hogy Sopronban, egy békés városban egy neonáci kongresszust tartanak.” Emellett kiemelte, hogy

„amikor arról beszélünk, hogy társadalmi kiállásra van szükség, közösen kell kiállni a gyűlölet ellen, akkor tényleg mindenkire gondolunk. Mert ma, valljuk be őszintén, itt lenne a helye a fideszes polgármesternek is.”

photo_camera Bedő Dávid

Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A tüntetés hivatalos vége után az antifasiszták és azok, akik csatlakoztak hozzájuk, még átvonultak ahhoz a házhoz is, ahol a német holokauszttagadó, Horst Mahler élt – jelenleg elvileg egy masszázsszalon van itt –, hogy újabb beszédeket mondjanak. Ezen a ponton már mindenki annyira fáradt volt, hogy miután egy helyi lakos kikiabált az ablakán, hogy lassan véget érhetne a tüntetés, az lassan véget is ért.

photo_camera Hazafi Attila antifasiszta aktivista beszédet mond

Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera A holokauszttagadó Horst Mahler állítólagos háza

Fotó: Bankó Gábor/444

Azt pedig, hogy a 3 napos neonáci találkozó megvalósult-e, egyelőre nem lehet tudni. A szervezet hivatalos Telegram-csatornáján az alábbi képet tették közzé pénteken, amin az látszik, ahogy pezsgőkkel indították az estéjüket az esemény résztvevői: