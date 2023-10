Nem lehet több kérdés: itt a Jeti Válasz, a könyv a 444 első tíz évéről

„A régmúlt messzeségbe vesző,

hófödte hegyláncai közül

leereszkedik hozzánk

az emlékezés óaranyszőrű jetije…”

Mi az ott? Egy madár? Egy repülő? Nem, csak egy könyv. De milyen könyv!

2023. április 29-én ünnepeltük a tízéves évfordulóját annak, hogy 2013. április 29-én megünnepeltük a 444 születését. A többi: közelmúlt.

Az alkalomból nemcsak limitált pólókat készítettünk, de végre elkészült a fanzin-emlékkönyvünk Rólunk, Magunknak Nektek.

Megjelent a 444 oldalas Jeti Válasz – A 444 első 10 éve című keménytáblás könyv, ami az ősrobbanástól napjainkig meséli el Magyarország első számú háromjegyű újságjának igaz történetét.

Ebben a rommá illusztrált, egyszerre valódi és álemlékkönyvben alapemberek, egykori és új kollégák mesélik el az elmúlt tíz év legkomolyabb és legkomolytalanabb, legsúlyosabb és legsúlytalanabb élményeit, sztorijait, híreit és álhíreit.

Mi történt a világon akkoriban, amikor elindult a 444? Hogyan vettük észre, hogy éppen közvetlenül a szerkesztőség melletti lakásban van egy, a hazájában elítélt, bukott miniszterelnök? Hány éve őrzünk egy túrós csuszát a fiókban? Mi volt minden idők kommentje, és miért szűnt meg (többször is) a kommentelés? Ki volt Vikunya Vendel, Kutyaházi Adonisz pátriárka és Szeksz Tiborné? Hogyan dúlt a 2014-es Nagy 444–Cink-háború? Mi lett a városligeti herbálozás következménye? Mivel dühítettük fel a fiféket? Hogyan született a Győzelmi kényszer? Mik voltak a legbénább húzásaink? Mikor volt büdös a föld? Miért nem lesz több Yolo Világ? Miről szólt a több mint 1200 videónk? Miért tiltottak ki minket a Parlamentből, és hogyan jutottunk vissza? Mi lett a Gütyül Ganggel?

A Jeti Válaszból minden – és még több, sőt kevesebb is – kiderül (mármint arról, amit nem felejtettük ki).

Alaposan bemutatjuk a 444 legelső napját. Előkerestük a magyar sajtó első nyomtatott animgifjét. Felidézzük azt, amikor celluxszal tekertük be, illetve amikor nutellával kentük be az arcunkat. Megemlékezünk arról, amikor elmentünk beerbike-ozni. Eláruljuk, a 2018-as választás előtt hogyan találtuk meg a Jobbik és az LMP titkos egyeztetését, illetve hogyan lobbiztuk be Szily Lászlót több tévéműsorba is. Nem maradt ki Bede Márton fiktív tudósítása sem a Balaton Soundról, ahogy az sem, amikor végigette egy svédasztalos étterem jó étvágyú vendégének menüjét. És szó szerint több mint száz hasonló történetet osztunk még meg a könyvben.

De ebben a keménytáblás, vastag kötetben – amit Mohammed Nur tervezett és illusztrált – természetesen nem csak rólunk van szó. A havi bontásban elmesélt 444-sztorival párhuzamosan végig ott fut a körülöttünk lévő világ – és főleg Magyarország – története. Például: meghal Paul Walker (2013/11); Conchita Wurst nyeri az Eurovíziós Dalfesztivált (2014/5); Juncker megpofozza Orbánt (2015/5); egy gyerek fingnak öltözik Halloweenkor (2015/10); agyonlövik Harambét (2016/5); lecsap a kőbányai szopófantom (2018/8); Baby Yoda Levest eszik (2019/12); Szájer József az ereszen át távozik (2020/11); krónikus szélgörccsel kerül kórházba a bélgázát áruló influenszer, miután bablevessel fojtott le három adag fehérjeturmixot (2022/1) stb.

A könyvben rengeteg fotóval és kézműves infografikákkal mutatjuk be a szerkesztőséget, és hosszabb cikkekben is írunk érdekes, emlékezetes, nekünk kedves vagy fontos dolgokról:

Uj Péter végre pontosan beszámol a Népszabadságtól az INteRNeTTón és az Indexen át 2013-ig vezető hosszú útjáról, és felfedi a 444-es jetimitológia gyökereit.

Vajda Gábor a hírhedt mattfekete szlovák Bentley és a 2013-as internet viszonyát elemzi.

Tamás Bence Gáspár pedig bemutatja a 444-es jetiverzum összes jetijét és jetitervét.

Ács Dániel elmeséli a Rapháború , a Sötét parkolási ügyek Budapesten és A gyilkosok emlékműve című filmjeinek háttértörténetét.

, a és című filmjeinek háttértörténetét. Fülöp Péter felidézi a kellemetlen hónapokat, amiket itt töltött, és elárulja, mi történt a Kellemetlen Percek kel.

kel. Herczeg Márk őszinte csodálattal mutatja be a 444 leggusztustalanabb munkatársát.

Haszán Zoltán a 444 és a felcsúti Puskás Akadémia „se veled, se nélküled” kapcsolatát boncolgatja.

Rényi Pál Dániel végigveszi, a rendszer hogyan forgatta fel a magyar médiapiacot.

Winkler Róbert felidézi a Borízű hang születését.

Végül Magyari Péter 2444 című, tragikus költeménye zárja a kötetet.

A Jeti Válaszban emellett Bödőcs Tibor egy új írása is olvasható, de vannak benne ünnepi és werkfotók, rejtvény, mindenféle grafikon, videókatalógus, sőt még egy rakás QR-kód is fért bele.

Sosem volt még ennyire megpakolva a táska!

Néhány oldalpár az ünnepi könyvből: