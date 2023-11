Amikor megláttuk a Hamász videójában, legalább tudtuk, hogy életben van

Hetek óta tüntetnek Izraelben az október 7-én túszul ejtett emberek elengedéséért, csütörtök este már az izraeli egészségügyi dolgozók is az utcára mentek.

A túszok családjai közül többen a közösségi médiában terjedő videókból tudták meg, hogy a rokonukat elrabolták.

Sokan egy korábbi esetet emlegetnek, amikor egy izraeli katonáért cserébe ezer foglyot engedtek el.

Több mint egy hónappal az október 7-ei terrortámadás után az izraeli utcákon továbbra is a kétszáznál is több túsz arcát látni mindenhol. Felhőkarcolók oldalán, autópályák mellett, kerítéseken, a repülőtéren. Egy Libanonhoz közeli faluban ugyanúgy megemlékezéseket tartanak, ahogy Tel-Avivban. Vannak, akik Benjamin Netanjahu miniszterelnök lakhelyéhez vonultak tüntetni.

Bár egyre többet hallani arról, hogy több állam közreműködésével engedhetnek el túszokat, komoly előrelépés a háború eleje óta nincs az ügyben, miközben a családok, hetek óta nem tudják, mi lett a túszul ejtett családtagjaikkal.

Három különböző Hamász-videóban látták az unokatestvérüket

A Free our Kids nevű önkéntes szervezet az elrabolt gyerekek szabadon engedéséért kampányol már hetek óta, csütörtökön az ő szervezésükben beszéltünk túszok hozzátartozóival több magyar lap újságíróival együtt.



photo_camera Tamar és Matan

Fotó: Bankó Gábor/444

Tamar és Matan az egyik elrabolt fesztiválozó, Evyatar unokatestvére. Az október 7-i támadás után három különböző Hamász-videóban látták viszont a rokonukat: az egyiken több fesztiválozóval együtt a földön fekve, bilincsben, egy másikon egy pickup hátuljában, miközben többen megütik, a harmadikon pedig egy fegyveres taszigálja végig egy udvaron.

„Amikor láttuk a videókat, legalább megbizonyosodtunk arról, hogy életben van” - mondja Matan. Az elrabolt fiú húga rakott ki egy posztot a testvére fotójával az október 7-ei terrortámadás után, azt kérték, aki bármit tud róla, keresse őket. Nem sokkal később kapott egy ismeretlen számról egy fotót, amin a fiú látható a Hamász videójában. A család összetört, Evyatar édesapja azóta sem tudta feldolgozni a történteket, édesanyja nem tudta végignézni a videót.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Tamar és testvére távol tartják a hírektől, a tévé otthon a nap kilencvenkilenc százalékában ki van kapcsolva, a közösségi médiában sem követik az eseményeket. „Az ember szíve minden egyes hírt olvasva ugrik egyet. A hírportálokat is csak addig nyitom meg, hogy meggyőződjek róla, nem szerepel egyik barátom neve sem a hírekben, többen is szolgálnak a hadseregben”.

A palesztinokról egyikük sem volt rossz volt véleménnyel az október 7-ei terrortámadás után, a történtek hatására viszont már máshogy éreznek.



photo_camera Majan Fotó: Bankó Gábor/444

Hasonlóan érez a magyar-izraeli kettős állampolgárságú Majan, akinek két lányát hurcolták el fegyveresek a Gázai övezethez közeli Nahal Oz nevű kibucból. A gyerekek a volt férjénél voltak éppen a terrortámadás napján, nem tudja, hogy azóta együtt vannak, vagy különválasztották őket. Egy ponton felajánlotta magát túszként a lányaiért cserébe, de erre a felajánlásra nem kapott reakciót. A volt férje feleségét és fiát meggyilkolták a támadás napján. Járt ugyan a kibucban a helyszínen, a hatóságok azonban nem akarták beengedni a házba, annyira felkavaró volt a helyszín. Lányai két pólóját hozták ki neki, most azokkal alszik. Terápiával próbálja feldolgozni a történteket, pszichológusával arról is rendszeresen beszélnek, hogy mit fog csinálni először, ha hazatérhetnek a lányai. Szereti Izraelt, nem akarja elhagyni, de ha a lányai ezt szeretnék, akkor nem maradnak.

Arról, hogy a hadsereg hibázott-e, és a kormány megfelelően kezeli-e a túszhelyzetet, egyik hozzátartozó sem akart beszélni. Annyit mondtak, hogy egyikük sem politikus vagy katonai szakértő, most az a legfontosabb, hogy a túszok hazatérjenek, aztán jöhet minden más.

photo_camera Kfar Vradim, Shiri nagynénje

Fotó: Bankó Gábor/444

De a túszhelyzet nem csak a Gázai övezethez közeli településeket érinti. A libanoni határ közelében van az ötezres Kfar Vradim, melynek egyik központi terén kétszáznegyven széket rendeztek körbe. A székeken piros szívek és a túszok fényképei. Egy huszonhárom éves helyi lány is van köztük, őt is a zenei fesztiválról rabolták el. Amikor ott jártunk, a téren egy nő egy széket szorongatott, amin egy házaspár, Shiri és Yarden fotói láthatók. Gyerekeiket, a négyéves Arielt és a tíz hónapos Kfirt október 7-én hurcolták el egy kibucból.

Hamar kiderült, hogy a téren álldogáló nő Shiri nagynénje. Arról beszélt, hogy a rokonok a közösségi médiára felkerült videókból tudták meg, hogy a házaspárt és gyerekeiket elrabolták: a feleség a gyerekeit tartva látható a terroristák gyűrűjében, a férjet pedig egy másik videón azonosították a rokonai, a felvételen vérzik a feje, és fegyveresek taszigálják. Azóta nem hallottak róluk, nem tudják, mi lehet velük.



Nem szeretnénk Magyarországgá válni

A Tel-Aviv-i Dizengoff téren gyakran tartanak tüntetéseket, megmozdulásokat, szeptember végén például itt történt, hogy tüntetők akadályozták meg a jom kippuri imát.

Most naponta tartanak itt megemlékezést, a tér közepén lévő szökőkút körül mindenhol fényképek vannak az elraboltakról, meggyilkoltakról, háborúban elesettekről. Két megemlékező pont a csütörtök esti műsor előtt ragasztott ki egy fényképet egy David nevű férfiről, aki október 7-én, a Nova fesztiválon halt meg. Azt mesélik, hogy egyikük fiának a legjobb barátja, de mivel a férfi a libanoni határ közelében állomásozik tartalékosként, nem tudott eljönni, helyette rakták ki a fényképet.



photo_camera Dizengoff tér

Fotó: Bankó Gábor/444

David Neman történetéről szintén sokat írtak az izraeli és brit lapok. A férfi és barátnője egy nagy szeméttárolóban bújt el a fegyveresek elől, órákig voltak ott több fesztiválozóval együtt. Végül a terroristák megtalálták őket, a férfit lelőtték, barátnője úgy élte túl, hogy a teste alatt rejtőzött el.

Az áldozat fotóját kiragasztó két nő azt mondta, bíznak benne, hogy a kormány mindent megtesz a túszokért, még ha nem is beszélnek arról sokat a tévében, hogy mik ezek a lépések. A kormánnyal ettől függetlenül nem szimpatizálnak, majd amikor megtudják, hogy Magyarországról érkeztünk, szóba kerül Orbán Viktor is. „Netanjahu az ő példáját követi. Pedig mi nem szeretnénk, hogy Magyarországgá váljunk.”

Orvosok tüntettek a Vöröskereszt ellen, a túszokért

A túszok szabadon engedéséért több tüntetés volt Izraelben október 7. óta, szerda este Benjamin Netanjahu otthona előtt is tüntettek Jeruzsálemben, csütörtök este Tel-Avivban pedig egy szokatlan esemény rendeztek. A Nemzetközi Vöröskereszt helyi irodája előtt több ezer egészségügyi dolgozó, orvosok, medikusok, nővérek, mentősök vonultak fel. Azért jöttek ki, mert úgy látják, hogy a Vöröskereszt nem látta el a feladatát, és nem tett meg mindent azért, hogy ellássa a Gázába elhurcolt túszokat.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Akikkel beszéltünk a téren, azt mondták, nem emlékeznek olyan eseményre, hogy a Vöröskereszt ellen lett volna tüntetés, és olyanra sem, hogy az egészségügyi dolgozók ilyen egységesen léptek volna fel, pláne ilyen létszámban. A résztvevők együtt skandálva szólították fel a Vöröskeresztet, hogy cselekedjen, közben a kivetítőn azoknak a túszoknak a fényképei pörögtek, akiknek valamilyen ellátásra, gyógyszerre, vérre, kezelésre van szükségük.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

„Itt, Tel-Avivban viszonylag békésen tudunk dolgozni most is, nekem például a munka segít abban, hogy ne gondoljak arra, mi történt. Úgy hallottuk, hogy a déli városokban, ahol még üzemelnek a kórházak, sokkal nehezebb a helyzet. Az ashkeloni kórház a fekete szombaton nagyon sok embert látott el, és az elmúlt hetekben többször is találat érte” – mondja egy medikus arról, hogy milyen jelenleg az izraeli egészségügyben dolgozni.

Gilád Salit és az ezer szabadon engedett palesztin

Amikor izraeliekkel beszélgettünk a túszhelyzetéről, többször is előjött egy 2006-ban túszul ejtett izraeli katona, Gilád Salit neve. Salitot akkor rabolták el, amikor palesztin fegyveresek megrohamoztak egy IDF-őrposztot a Gázai övezet közelében. Összesen öt évet töltött fogságban, ezalatt több tüntetés is volt Izraelben a szabadon engedésért, az akkori felmérések szerint az izraeliek többsége támogatta, hogy egyezséget kössenek az elengedéséért. Végül Izrael összesen 1027 palesztin foglyot engedett el Salitért cserébe. Sokan most azt nem értik, a kormány miért nem tesz hasonló lépéseket. Más kérdés, hogy nem lehet tudni, hogy az izraeli kormány mit tesz pontosan.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Október 7. óta összesen öt túszt engedtek szabadon, de az Iszlám Dzsihád terrorszervezet csütörtök este kiadott egy videót, melyen két fogvatartott látható: a 13 éves Yagil Yaakov és a 77 éves Hanna Katzir - őket hajlandók lennének elengedni humanitárius okok miatt.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Nemcsak a Hamász terroristái hurcoltak magukkal embereket, hanem az Iszlám Dzsihád fegyveresei is, emiatt a Hamász vezetői később azt állították, hogy nincs információjuk az összes túszról. Október végén a Hamász azt állította, hogy az általuk elrabolt emberek közül hatvanan haltak meg az izraeli légicsapások miatt, de ezt Mark Regev, Benjamin Netanjahu főtanácsadója akkor a Hamász pszichológiai hadviselésének nevezte, és azt mondta, hogy nyilvánvalóan nem igaz.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A helyzet azóta nem sokat változott. A napokban izraeli lapok írták meg, hogy Katar 10-15 túsz elengedésében működne közre egy háromnapos humanitárius tűzszünetért cserébe, és Egyiptom is az elhurcolt emberek szabadon engedésén dolgozik. Korábban a katari miniszterelnök és a külügyminisztérium is igyekezett hozzátenni, hogy a közvetítő folyamatot szerintük jelentősen megnehezítette, hogy Izrael szárazföldi műveletekbe kezdett a Gázai övezetben. Az AP hírügynökség is úgy értesült, hogy a humanitárius tűzszünet érdekében Katar, az Egyesült Államok és Egyiptom közvetít.

Izrael csütörtökön jelentette be, hogy napi négyórás szünetet hirdetett a katonai műveletekben, az amerikai külügy azt reméli, hogy ez a túszok biztonságos elmenekülésére is lehetőséget adhat.

Az izraeli szervezésű sajtóúton több magyar lap újságíróival együtt vettünk részt.