Elfogyott az üzemanyag, leálltak a generátorok, áramhiány miatt leállt a Gázai övezet legnagyobb kórháza, az al-Shifa. A beszámolók szerint az intézményben több száz beteg, több ezer menekült tartózkodik, víz és élelem nincs, a távközlés nem működik. A Hamász egészségügyi minisztériuma szerint közel negyven újszülött élete van veszélyben az áram- és gyógyszerhiány miatt. A kórház igazgatója és egy ott dolgozó sebész is arról számolt be, hogy az izraeli erők egész éjjel intenzíven támadták az épületet és környékét, állításuk szerint a kórházból menekülőkre is tüzet nyitottak. Az izraeli hadsereg elismerte, hogy heves harcok folynak az al-Shifa közelében. Izrael szerint a Hamász parancsnoki központokat rejt a gázai kórházak alatt, élőpajzsnak használva a civil lakosságot. Jelenleg a Gázai övezet 35 kórházából húsz nem működik.

„A Gázai övezet békés polgári lakosainak sorsáért egyedül a Hamász iszlamista terrorszervezetet terheli a felelősség, nem pedig Izraelt,”

válaszolta szombaton Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a francia elnök pénteki esti kijelentésére. Emmanuel Macron a BBC-nek adott interjúban felszólította Izraelt, hogy vessen véget a polgári lakosságot sújtó légicsapásoknak, mert azok "tényszerűen a civil lakosságot érik," csecsemők, nők és idősek halnak meg. Netanjahu emlékeztetett: Izrael azért kezdett háborúba, mert "a terrorszervezet brutálisan meggyilkolt több száz izraelit, több mint kétszázat pedig fogságba ejtett." Hozzátette: Izrael mindent megtesz a civilek védelmében, miközben a Hamász mindent megtesz azért, hogy a polgári lakosság ne tudjon elmenekülni a harcok elől, fegyveresei élő pajzsként használják őket.

Izraelt terheli a felelősség a palesztinok elleni bűncselekményekért, állapították meg az Arab Ligának és az Iszlám Együttműködés Szervezetének közös rendkívüli csúcstalálkozóján. A Rijádban tartott közös iszlám-arab csúcson hivatalosan 57 ország vett részt, a résztvevők a gázai hadművelet azonnal leállítására szólították fel Izraelt.

Humanitárius katasztrófa tanúi vagyunk, állapította meg Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg, aki szerint a gázai hadművelet barbár ostrom.



Recep Tayyip Erdogan török elnök mielőbbi nemzetközi békekonferenciát sürgetett, mert nem néhány órás, hanem végleges tűzszünetre van szükség.



Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök szintén "korlátozások és előfeltételek nélküli" tűzszünetre szólított fel."

