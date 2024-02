„Hadd hallják az aberráltak is, hogy szebb jövőt” – az áldozatokra hivatkozva tartott politikai performanszt a Mi Hazánk, újra felbolygatta Bicskét a pedofilbotrány

„Az ilyeneket mind elítélem, nem is engedném ki őket soha. De mi is csak a rádióból hallottuk, hogy kegyelmet kapott. Bicskét sokkolta annak idején ez az egész, amikor kiderült, hogy az igazgató pedofil volt, hogy éveken át bántotta a gyerekeket. Most megint emiatt vagyunk a hírekben. Sokan már beszélni sem akarnak az egészről, pedig nem nekünk kellene szégyellnünk magunkat, hanem azoknak, akik ezt a döntést hozták” – mondja nekünk Bicske központjában az élelmiszerbolt előtt egy középkorú asszony.

Innen néhány száz méterre van a gyermekotthon, ahol 1990-ben lett igazgató V. János, aki 26 éven át vezette az intézményt, lett a Fejér megyei település elitjének prominens tagja és díszpolgár, kapott állami kitüntetést – nem sokkal azelőtt, hogy az RTL Klub oknyomozásának köszönhetően kiderült, hosszú évek óta szexuálisan zaklatja a gondozására bízott, kiszolgáltatott gyerekeket.

Tíz kiskorú elleni pedofil bűncselekményt sikerült rábizonyítani, ezeket 2004 és 2016 között hajtotta végre, amiért nyolc évet kapott. Az ítélet szerint neki falazó, a gyerekeket hamis vallomásra kényszerítő K. Endre igazgatóhelyettest három év négy hónapra ítélték. Ő az, akinek azóta is magyarázat nélküli kegyelmi ügye a NER eddigi legsúlyosabb politikai válságát eredményezte. Az ügy 12 napja robbant ki a 444 cikke után, azóta belebukott a köztársasági elnök, egy volt miniszter, egy másik volt miniszter és egyházvezető, a Novák Katalint a kegyelemről győzködő Balog Zoltán református püspök pedig a politikai-közéleti túléléséért küzd.

photo_camera Bicske főtere és játszótere

Fotó: Bankó Gábor/444

Mit mondtok, ki mondott le?

Erről nem mindenki hallott helyben: a játszótér mellett tőlünk tudja meg egy anyuka, hogy a Bicskéről induló ügy utórengéseibe kik buktak már bele. „Tényleg? Végre hullanak fejek, mert hülyeséget csináltak?” – ők a gyárban az éjszakai műszakban nem szoktak politizálni, szabadkozik, otthon pedig már nincs energiája a hírekre.

Ő a kivétel, mások jól ismerik a részleteket is. Többeket az is zavar, hogy a felcsúti kisvasút csakazértis „meghosszabbítjuk Bicskéig” terve után most egy rendkívül súlyos pedofil ügy miatt szerepelnek ismét a hírekben.

„Hát hogyne, hallottam a rádióban. Mit mondjak, elég szégyen. Főleg az országra, hogy ilyen vezetőt választott, aki kiengedte. A pedofil az pedofil marad, de én tíz éve boldog nyugdíjas vagyok, nem érdekel a politika”

– mondja a megállóban egy idősebb asszony, mielőtt felszáll a buszra.

photo_camera Bicskei buszmegálló

Fotó: Bankó Gábor/444

Bicskén a kegyelmi botrány a legtöbb embernek sokkal direktebb ügy akkor is, ha nem mindenki beszél róla szívesen.