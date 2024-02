20 ember, 20 stílus, 20 esély arra, hogy Magyarország előre lépjen, ne kátyúba

A magyar köztársasági elnök Magyarország államfője, aki kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Ő a Magyar Honvédség főparancsnoka is, az államfő az öt legfőbb magyar közjogi méltóság közül az első. Többnyire reprezentatív szerepet tölt be, és mivel sokat járja a világot, nem mindegy, ki reprezentálja a magyar köztársaságot.

Nyilvánvaló, hogy a 133 legbátrabb ember Schmitt Pál, Áder János és Novák Katalin Éva után is a fideszes holdudvarból fog választani új köztársasági elnököt, de nem mindegy, kit. Protokollszakértők is megmondhatják, hogy a 21. században nem elég, ha az illető felkészült, bölcs jogtudós, polihisztor, hanem sajnos – tetszik vagy sem – optimális kiállásúnak is kell lennie (lásd: Miloš Zeman).

Ezzel az összeállítással igyekszünk segíteni Orbán Viktor stábjának a megfelelő államfőjelölt kiválasztásában. Bárki is lesz a befutó közülük, Magyarország esélyt kap arra, hogy előre lépjen, ne kátyúba.

Nagy István agrárminiszter

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke

Tállai András László parlamenti képviselő, a Pénzügyminisztérium államtitkára, a NAV volt vezetője

photo_camera Fotó: Tállai András/Facebook

Hende Csaba volt honvédelmi miniszter

photo_camera Hende Csaba, Puskás Tivadar, egy hokis pingvin és Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség alelnöke Fotó: Hende Csaba/Facebook