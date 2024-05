Az, hogy elegünk van, még nem antiszemitizmus – tízezrek jönnek a csodarabbihoz, és Bodrogkeresztúr belerokkan ebbe

Túrórudiért állunk sorba a bodrogkeresztúri Reálban, előttünk két, cobolyfarkakból készült hatalmas szőrmekalap, gazdáik már az ünnepi selyemkaftánban ugrottak be zéró kóláért, mielőtt lemegy a Nap. Mindjárt megszólal a szombat bejövetelét jelző sípszó, és ez itt, a tokaj-hegyaljai faluban a legkisebb feltűnést sem kelti, ahogy a pajesz, a kipa, a férfiak fehér harisnyája is megszokott lett az elmúlt bő tíz évben. A bolt melletti hatalmas sátorban 1200 embernek terítenek a kóser ünnepi vacsorához, az egész településen héber feliratok mutatják az irányt a hászidokat hozó shuttle buszok, alkalmi zsidó éttermek és az Örökkévaló felé.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Idén szombatra esett a bodrogkeresztúri csodarabbi, Reb Sájele halálának évfordulója. Ez mostanra az egyik legnagyobb kelet-európai zsidó zarándoklat napja, illetve napjai: mivel sábeszkor utazni sem lehet, most még inkább elnyúlik a máskor is három-négy napos zarándoklat.

Sok ezren jönnek ilyenkor mindenhonnan, Dél-Amerikától Jemenig – de legnagyobb számban New Yorkból és Izraelből – a Tokajhoz közeli településre, hogy a csodarabbi sírjánál imádkozzanak. Hogy hányan lehetnek pontosan, senki nem tudja, a sajtóban tavaly 70 ezres számokkal is dobálóztak. A tényleges részvétel azért jóval alacsonyabb lehet, idén gyakran hallani a 20-25 ezres számot, de a szervezők szerint legfeljebb tízezren érkeztek összesen.

Ez azonban így is hatalmas tömeg egy 700 fős faluban, ami komoly tehertételt és feszültséget jelent.

Bodrogkeresztúrra érve már a falu határában rendőrök állítanak le. A zarándokokat szállító járműveken kívül alapesetben csak a helyi lakcímkártyásokat engedik be, emiatt Tokaj felé is 18 kilométert kell kerülnie annak, aki errefelé jönne. Bár komoly incidens egyik évben sem történt, az esemény kiemelt biztonsági kockázatot jelent, annyira, hogy a szervezők az utolsó pillanatig nem akarták a szélesebb nyilvánosságban kommunikálni a zarándoklat konkrét időpontját.

A faluban 100-150 rendőr felügyeli a rendet, rajtuk kívül ott vannak még a hászid biztonsági szolgálat önkéntesei is New Yorkból. Kedvesek, lelkesek, és bár ezt a hászidok pár éve még nem annyira szerették, most már szívesen fotózkodnak ők is. 2021-ben, amikor a kovid alatt itt forgattunk, a 444 videójában a keresztúri polgármester éppen ezekkel a fegyveres biztonságiakkal veszekedett, mert őt sem akarták továbbengedni az utcán.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Akkor eleve nagyobb volt a feszültség amiatt, hogy a zarándokok felmentést kaptak a lezárási szabályok alól, de azóta egyébként is sokat feccöltek a párbeszéd javításába a szervezők és a faluvezetés között. Ennek is köszönhető, hogy a járműveket most már le kell tenni a falu határában, így kisebb bent a káosz, és azt mondják, kevesebb a szemét is. Tájékoztatókkal is igyekeznek segíteni: a zarándokokat a kulturált viselkedésre intik, a helyieket pedig informálják arról, hogy mi is ez az egész vircsaft.



Csodarabbik reneszánsza