Csütörtök délután kilenc igazi és kevésbé igazi bajszos ember gyűlt össze a Magyar Zeneháza mellett egy réten, hogy egy nagyjából ötvenfős tömeg és az arra járó kutyasétáltatók előtt döntsék el végleg, hogy melyikük hasonlít a legjobban a Carson Coma egyik frontemberére, Fekete Giorgiora. A leggiorgiosabb kinézet címét végül a 4-es rajtszámú versenyző nyerte meg, jutalma pedig egy Club Mate és különböző bajuszápolási termékek voltak.

A hasonmás versenyeket azaz „lookalike contast”-eket, még azután kapta fel az internet, hogy októberben az amerikai Washington Square Parkban több tucat barna hajú, huszonéves férfi jelent meg, hogy egyszer és mindenkorra kiderítsék: ki hasonlít a legjobban Timothée Chalamet-re. A Dűne és a Szólíts a neveden főszereplőjének hasonmásait a francia nyelvtudásukról, a világ jobbá tételére vonatkozó terveikről és a Kylie Jennerrel kapcsolatos romantikus szándékaikról is kérdezték, akivel a sztár a pletykák szerint randizik - írta a BBC. A letartóztatásokkal és bírsággal végződő tömegrendezvényen ráadásul végül maga Chalamet is megjelent és együtt fotózkodott a versenyzőkkel.

I attended the Timothée chalamet lookalike contest. It was like a scene out of Dune. https://t.co/us0MgXkgIy