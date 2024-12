37 kép az évről, ami látványosan megizzasztotta a Fideszt

photo_camera

Idén mutatták be Rákay Philip Most vagy soha! című Petőfi-filmjét. A 6,1 milliárd forintból készült alkotás minden idők legdrágább magyar filmje, március 14-én pedig az Aréna Plázában tartottak díszbemutatót. Ezen felvonult a fideszes nyilvánosság színe-java, Rákay Philipet pedig elkísérték a megafonos bajtársak is.