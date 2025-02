„Hitlerék nem így köszöntek, római köszöntés volt” – a kitörés túra résztvevőt kérdeztünk Elon Musk karlendítéséről

A világ leggazdagabb embere, legrosszabbul hazudó kamugamere, a „különleges kormányalkalmazott” Elon Musk az új amerikai elnök, Donald Trump beiktatásán mondott beszéde végén egy náci karlendítésre kísértetiesen hasonlító mozdulattal, és egy azt kísérő vehemens felnyögéssel köszöntötte a hallgatóságot. Kétszer egymás után. „Tiétek a szívem” - fűzte hozzá a szélsőjobboldali pártok mellett aktívan kampányoló dollármilliárdos, aki az anyukája szerint a világ legnagyobb géniusza.

A második világháború óta eltelt 80 évben valószínűleg egyetlen olyan, médianyilvánosságot kapó karlendítés sem történt, amiről az elkövetője nyíltan azt vallotta volna, hogy előre megfontolt szándékkal elkövetett náciság - még olyan banálisnak tűnő esetekben sem, mint amikor azt valahogy éppen egy zsidók felakasztására utaló graffiti előtt, vagy a „white power” rekesztve üvöltése közben sikerült bemutatni. A hagyományt Elon Musk sem törte meg: annyival kommentálta az esetet kísérő globális felháborodást, hogy unalmas már ez a Hitlerezés, az őt bemocskolni próbálók találjanak ki valami újat. A trumpisták egybehangzó véleménye szerint már megint a liberálisok értelmeznek direkt félre valamit, hogy legyen min megsértődni.

Hogy közelebb kerüljünk az igazsághoz, megkértem a karlendítés virágkorának szakavatott ismerőit, hogy értékeljék az üzletember mozdulatát: a Kitörés Emléktúra résztvevőit.

Az évente megrendezett, ezúttal február 8-ára és 9-ére eső túrán jellemzően a náci Németország jelképeibe és katonai ruháiba öltöző, magukat hagyományőrzőnek valló, vagy az örökzöld hungarista divatot követő szélsőjobboldaliak, és mezei túrázók ezrei vesznek részt, hogy megemlékezzenek 1945. február 11-éről, a „Becsület napjáról”, amikor Budapest ostroma során a német és magyar csapatok megkíséreltek kitörni a szovjetek által körbezárt Budai várnegyedből. A szélsőjobboldali értelmezés szerint ez a kevés túlélővel járó hadművelet hősies tett volt, mások, például történészek szerint felesleges öngyilkos hülyeség. A résztvevők a Budai Várból indulva a menekülők budai hegyekbe tartó útvonalát követik, akár 60 kilométert is legyalogolva. (Tavaly a 444 újságírója, Molnár Kristóf is végigcsinálta a távot.)

Elon Muskhoz hasonlóan sok túrázó is úgy érzi, légből kapott állítás, hogy az eseménynek köze lenne a szélsőjobboldali ideológiákhoz. „Semmi olyan nincs benne, amit mondjuk a baloldali liberálisok látnak bele” - mondja nekem Barcsa-Turner Gábor, a nemzeti radikális Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnöke. Az öndefiníciója szerint „társadalmi-politikai elképzeléseiben meggyőződéses antidemokrata” szervezettől egy nagyjából tízfős különítmény érkezett, talpig egyenruhában. „Ha valaki végigmegy a túrán, látni fogja, hogy ez tényleg katonai hagyományőrzés, az ellenőrzőpontok is ezen a történelmi szemléleten belül maradnak” - folytatja Barcsa-Turner, aki szerint a médiafelületek önkényes interpretációja, amiben a német, vagy hungarista elemeket emelik ki, eltereli a figyelmet a lényegről. Szerinte „a történelmi szemléltetés miatt” látható annyi önkényuralmi jelkép a ruhákon, de nem csak náci, mert „van sarló-kalapács és vörös csillag is.” Hogy miért őriznék a Szovjetunió áldozatait gyászolók a Szovjetunió hagyományait, miközben a Szovjetunió által halomra lőtt német-magyar csapatok útvonalát követik, arról nem esik szó. Barcsa-Turner úgy látja, hogy Musk csak figyelemre vágyott, azt szerette volna, hogy róla szóljon a show, és a mozdulat mögött nem áll komoly meggyőződés, de az is lehet, hogy „valami cucc volt benne.”

Belevetem magam a túra indulására várakozó, a szervezők becslése szerint négyezres tömegbe, lavírozok a náci egyenruhák, fehér cipőfűzős bakancsok és túrabotok között. Sarló-kalapáccsal és vörös csillaggal nem találkozom, lehet, hogy azok a hagyományőrzők az Ostromgyűrű Emléktúrán vannak. A többség ha kamerát lát, igyekszik eltakarni az arcát vagy a kamerát, és nem szeretne a történelemről beszélgetni.

„Ez egy római karlendítés volt, nem volt köze a nácizmushoz” - tudom meg egy koponyamaszkban feszítő fiatal sráctól, amikor végre találok valakit, aki nem menekül a sajtó elől. Szerinte Musk „top befektetői zsidók, nem tenne ilyet, az csak ártana a cégének.” Nem érzi úgy, hogy a milliárdos karlendítését bármilyen módon is össze lehetne kötni azzal, hogy egyébként a német szélsőjobboldali, antiszemita pártot, az AfD-t (Alternatíva Németországért) propagálja, mert szerinte az AfD „nem a rasszizmust támogatja”, hanem azt, hogy a muszlim társadalom integrálódjon.

„Ez inkább egy római köszöntés. Hitlerék nem így köszöntek” - ismétli meg a népszerű interpretációt egy szintén fiatal, 17-18 év körüli fiú, aki egy náci katonai egyenruhákba, többek között SS-tányérsapkába öltözött társasággal érkezett a túrára. „A rómaiak szívből indították, ahogy Elon Musk is, de a nácik nem.” Miután megkérdezem, hogyan csinálták a nácik, bemutat egy karlendítést felhasból indítva. Megyek tovább.

Többen veszik megúszósra a választ azzal, hogy állításuk szerint nem követik nyomon Elon Musk tevékenységét, úgyhogy nem tudhatják, milyen politikai értékekben hisz. „Nem értjük. Csak afrikaiul beszélünk” - szellemeskedik angolul egy előtte németül csevegő, németjuhászt sétáltató, katonaruhás társaság egyik tagja. Egy másikuk átkarol, hogy fotózkodjon velem, miközben kitakarja a fényképezőgépem.

„Megmutatta, mekkora a Duna vízállása” - süt el egy poént a túra egyik szervezője is, amikor Elon Muskról beszélgetünk az esemény egy későbbi pontján. Hirtelen felbukkan mellettünk egy félig teli sörösdobozt lóbáló, középkorú férfi, aki kivételesen nincsen katonaruhában, és harsogni kezd. „Tudod mit jelent? A győzelemre! Azt jelenti. Így vagy úgy mutatod, tök mindegy. Én direkt megnéztem a Wikipédiába, német oldalakon olvastam róla több száz oldalt.” „Ez olyan, mint amikor belekötnek a horogkeresztbe, pedig az Indiában is van” - bólogat a szervező. A sörösdobozzal hadonászó férfi szerint ez nem náci karlendítés, de azért hozzáteszi, hogy „és ha azt csinálta volna? Amerikában szabadság van, nem? Azt csinál, amit akar. Tökös csávó. Tudod mennyi az IQ-ja? 200. Nagyon komoly csávó.”

Az értetlenkedésemre, hogy akkor tulajdonképpen miért nem náci a karlendítés, mert ez alapján még nem vagyok meggyőzve, a másikuk azt mondja: „várjál, mondok egy példát. Goában voltál már? Van az ottani nagyáruház. Olyan plázát képzelj el méretben, mint mondjuk a Westend. És Adolf Hitler nevét viseli. Akkora Adolf Hitler-fej van a bejáraton, bazdmeg, neonnal kivilágították.” Minden idegszálammal arra koncentrálok, hogy ne lássák rajtam, hogy teljesen elvesztettem a fonalat, de a Hitler-vonaton nincsen fék. „A zsidók megvették Hitlert. - folytatja az úr a sörösdobozzal. „Megkérdezték, mennyi pénz kell, hogy nyerjél? Azt mondja, 5 millió birodalmi márka. Másnap odavitték neki. Első megrendelése tudod, mi volt Hitlernek? Ötmillió csákány, lapát, meg mi kell még? Ásó.”

