Egy az egyben vagy sehogy

Hódmezővásárhelyen folytatódott Magyar Péter országjárása.

A városban eddig mindig a jobboldal nyerte az egyéni választókerületet, többnyire Rapcsák András és Lázár János.

A polgármester Márki-Zay Péter Nepálból üzente a város polgárainak, hogy látogassanak ki a Népkertbe.

Magyar Péter olyat tett, amit nem szokott: hosszan dicsért egy másik politikust, az idők szavát felismerő Márki-Zay Pétert.

A tettrekészek koalíciójáról azt mondta: Magyarországnak ott kellett volna lenni Londonban.

„Vigyázz, jön a villamos!” – mondja egy gyerek a másiknak a hódmezővásárhelyi Kossuth téren. Szegedi vagyok, úgy nőttem fel, hogy odahaza van villamos, Vásárhelyen nincs, városom csapata, a Szeol-Délép SE pedig többször verte a szomszédvár Metripondot, mint nem. Igaz, amikor nem, az nagyon tudott fájni, a paraszt Párizstól (paraszt Paris SG) kikapni minden volt, csak vidám nem.

Szóval ez a villamosos mondat kicsit sci-fi volt, de igaz, tényleg jön, Lázár János vezette be, és azt még a legelvakultabb magyaristák is elismerték a pártelnök országjárásának vásárhelyi állomásán, hogy ez azért jó.

Az 1957-ben egy frissen épült tömbház alján alapított vásárhelyi Sarokház presszót is ismerem régről, jártunk át Szegedről diszkóba, meg Ossian-koncertre a művházba, ilyenkor itt ittunk ezt-azt, meg hamburgereztünk is. Most másról nevezetes, Majka Orbán-ellenes klipje után itt dobták piacra a Bindzsisztán-szeletet, lett is belőle nagy cirkusz, le kellett venni róla Majka arcképét, de később a művész megenyhült.

photo_camera Bindzsisztán-szelet a Sarokház presszóban Fotó: Bankó Gábor/444

A dél-alföldi tájszólást büszkén hirdetik reklámtáblán is Vásárhelyen: „MI MÖGCSINÁLJUK! Erős közösséget építünk.”

Márki-Zay Nepálból üzent

Országgyűlési választáson csak a jobboldal nyert eddig, 1994-től Rapcsák Andráson és táskahordóján, Lázár Jánoson kívül nem rúgott még labdába senki. A város annyira jobboldali volt, hogy 1990-ben a második fordulóba egy MDF-es és egy egy kisgazda jutott be. Ehhez képest volt szenzáció, hogy Márki-Zay Péter, egy Magyar Péterhez hasonló politikai Messiás 2018-ban bevette a várost, és azóta sem engedte ki a kezéből, habár közben elbukott egy országos választást. Legutóbbi sikerében talán nagy segítségére volt Orbán Viktor is, aki a kampányban ellátogatott a városba, de az őt üdvözlő Márki-Zay kézfogását nem viszonozta. Ennél nagyobb kampányelem nem is kellett, a vártnál is simábban nyert a polgármester. Most Nepálban van, így nem tudta üdvözölni Magyart, a Facebookra viszont ezt írta:

„Azt és azokat kell támogatnunk, aki(k) a legnagyobb eséllyel véget tud(nak) vetni a teljes kontrollját és realitásérzékét vesztett korrupt kormány ámokfutásának!

»Fátyolt vetni a személyes bántalmakra lehet, sőt midőn azt a haza érdeke kívánja, kötelesség is. De a komoly meggyőződéssel vallott elvekre fátyolt vetni nem szabad.«

Kossuth Lajos

Hogy kér-e Magyar Péter Márki-Zay segítségéből, azt megkérdeztük a Tisza Párt elnökétől, maradjanak velünk!

photo_camera Nagy tömeg gyűlt össze Magyar Pétert hallgatni Fotó: Bankó Gábor/444

A hagyományosan a színpadot szolgáltató, piros-fehér-zöldre pingált kisteherautó 20 perccel a kezdés előtt érkezik, villámgyorsan berendezik a helyszínt, felállítják a Tisza Shopot, ahol pólókat, kabátokat kapni, összeterelik az áruházak felől sűrű sorokban érkező embereket, fiatalokat, középkorúakat, időseket vegyesen, és nemzeti színű zászlókat osztogatnak nekik. „Az lenne a kérés, hogy a végén adják le bármelyik szervezőnek, a következő helyszínen is kelleni fognak” – mondta az egyik szervező. Az idei sorozat szombaton Gyulán kezdődött, Vásárhelyre Ruzsáról jöttek, Szentesre mentek tovább.

photo_camera Tisza Shop Fotó: Bankó Gábor/444