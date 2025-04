Addig zakatolt az orosz gép, ameddig a legnagyobbat is lehagyta

Megtörtént, amire egyszerre várt Észak-Amerika és Oroszország. Alekszandr Ovecskin a New York Islanders elleni meccs 28. percében meglőtte karrierje 895. gólját az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL), így megdöntötte a kanadai Wayne Gretzky 26 éve fennálló rekordját. A 724 gólpasszal rendelkező Ovecskin 1487. meccsén megszerezte 1619. pontját.

Ez volt az a bizonyos lövés:

photo_camera Fotó: Geoff Burke/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Ugyanez videón:

link Forrás

Gretzky már a rekordját beállító 894. Ovecskin-gólt is a helyszínen látta, és ezúttal sem mulasztotta el a történelmi pillanatot. Korábban kijelentette, hogy mindenképpen ott akar lenni, amikor Ovecskin megdönti a rekordját, mert Gordie Howe is személyesen gratulált neki, amikor 1994-ben megszerezte a 802. gólját, és megelőzte őt az örökranglistán. Gretzky tartotta is az ígéretét, a jégen elsőként gratulált az orosz játékosnak.

photo_camera Fotó: Geoff Burke/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Akkor ki a legjobb?

Rögtön a gól után elkészült a közös kép is, amin minden idők legjobb jégkorongozója és minden idők legjobb góllövője látható egymás mellett. Bár az előbbi jelzőt Ovecskin biztosan nem fogja már megszerezni, az utóbbit végérvényesen átvette Gretzkytől. Nem csak azért, mert immár több gólja van, és valószínűleg még jóval több gólja is lesz, mint a kanadainak, hanem azért is, mert ha csak a góllövésre való képességet nézzük, jobb a kanadainál.

Bár a két évtizednyi különbség miatt nem lehet teljesen objektívan összemérni a két játékos korszakát, a statisztikák alapján látszik, hogy Ovecskin egyértelműen jobb góllövő. Gretzky az 1980-as és az 1990-es években volt a csúcson, amikor még sokkal kevésbé volt fizikális a jégkorong, mint manapság. A játék alapvetően a kreativitásra és a technikára épült, a védekezés pedig nem volt olyan kidolgozott, mint ma. Emiatt Gretzky idejében könnyebb volt gólt lőni.

Amikor Gretzky 1979-ben megérkezett az NHL-be, egy csapat átlagosan 3,5 gólt ütött egy meccsen. A mutató az 1980-as években egészen 4-re felment, majd Gretzky utolsó szezonjában 2,6-ra csökkent. Ezzel szemben Ovecskin idejében alacsonyabban maradtak az értékek, a csapatok átlagos góljainak száma 2,7 és 3,1 között ingadozott. Ovecskin tehát úgy lőtt több gólt Gretzkynél, hogy a sport átalakulása miatt már nehezebb volt gólt lőni az NHL-ben, mint a kanadai idejében.

photo_camera Wayne Gretzky gólt lő 1996-ban Fotó: DAN LEVINE/AFP

Bár a minden idők legjobb góllövője címet átvette Ovecskin, egyéb fontos rekordjai miatt továbbra sem kell aggódnia Gretzkynek. Az NHL-t négy alkalommal megnyerő kanadai gólpassz- (1963) és pontrekordja (2857) még mindig megdönthetetlennek tűnik.

Sokáig egyébként Gretzky gólrekordja is megdönthetetlennek tűnt. Két játékosban ugyan megvolt a potenciál a felülmúlására, de a külső körülmények mindkettejüket megakadályozták ebben. A kanadai Mario Lemieux folyamatos egészségügyi problémái miatt 690 gólig, a cseh Jaromir Jágr pedig oroszországi kitérője miatt 766 gólig jutott.

Ovecskint azonban a bérviták miatt elmaradt 2012/13-as szezon és a koronaavírus-járvány miatt lerövidített 2020/21-es szezon sem tudta megakadályozni a rekorddöntésben. 895 gólja ráadásul még korántsem a végállomás, hiszen az idei alapszakaszból még hátravan 5 meccs, és szerződése él a következő szezonra is. Korábbi nyilatkozatai alapján valószínűleg jövő nyáron hagyja majd el az NHL-t, addig még akár a 950 gólt is megközelítheti.

Moszkvából Washingtonba

De ki ez az európai, aki egy évszázadok óta észak-amerikaiak által dominált sportág rekordere lett?

Ovecskin 1985-ben született Moszkvában, szovjet élsportolók harmadik fiúgyermekeként. Apja focista volt, anyja kétszeres olimpiai bajnok kosárlabdázó. Bár senki sem jégkorongozott a családjában, a sportágat már kiskorában megkedvelte. Tíz éves korában egy életre szóló traumát szenvedett el, amikor Szergej bátyja autóbalesetet szenvedett, és egy vérrög miatt meghalt. Szergej a kezdetektől támogatta öccse jégkorongkarrierjét, így különösen fontos volt Ovecskin számára. Amikor az orosz góljai után megcsókolja a kesztyűjét, és az ég felé mutat, a mai napig neki üzen.

Ovecskin a középiskolát már a Dinamo Moszkva sportiskolájában kezdte meg, 16 évesen pedig az orosz jégkorongligában is bemutatkozott a csapat színeiben. A Dinamonál négy szezont játszott, 152 meccsen összesen 36 gólt és 32 gólpasszt jegyzett.

Tehetségére az NHL-ben is hamar felfigyeltek. A Florida Panthers már a 2003-as drafton megpróbálta megszerezni, azonban Ovecskin két nap híján még nem töltötte be a 18. életévét, így maradt Oroszországban. A 2004-es drafton már nem volt ilyen akadály, a Washington Capitals elsőként választotta ki. Debütálása azonban egy évet csúszott, mert pénzügyi viták miatt elmaradt a szezon.

photo_camera Alekszandr Ovecskin a 2004-es drafton Fotó: SARA DAVIS/Getty Images via AFP

Ovecskin már az első NHL-meccsén jelezte, hogy nem véletlenül választották elsőként a drafton. A Colombus Blue Jackets elleni mérkőzésen két gólt lőtt. Lendülete pedig később sem hagyott alá. Januárban a Phoenix Coyotes ellen meglőtte minden idők egyik legszebb gólját. Estében, hanyatt fekve, a feje mögül juttatta a kapuba a korongot.

link Forrás

Első szezonját 52 góllal és 54 gólpasszal zárta. Nem is csoda, hogy megválasztották a szezon legjobb újoncának.

„Kibaszottul nem szopunk ki”

Ovecskin a 2007/08-as szezonban már 65 gólt ütött. Megnyerte karrierje első gólkirályi címét, és a pontok tekintetében is ligaelső lett. A Washington pedig 2003 óta először jutott be a rájátszásba, igaz ott az első körben ki is esett.

Az időközben csapatkapitánnyá választott Ovecskin vezetésével azonban stabil rájátszás-résztvevővé vált a csapat. Legközelebb a 2013/14-es szezonban fordult elő, hogy a Washington nem jutott be a rájátszásba. Ovecskin közben folyamatosan gyűjtötte a gólkirályi címeket, 2015-ben pedig a liga történetének legeredményesebb orosz játékosa lett, miután megelőzte a 483 gólos Szergej Fegyorovot.

Bár a Washington a 2013/14-es szezon után újra stabil rájátszás-résztvevő lett, a konferenciadöntőig egyszer sem jutott el. A csapat 2016-ban és 2017-ben is a Pittsburgh Penguins ellen kapott ki a konferencia-elődöntőben. Ovecskin számára azért is lehettek különösen fájók a vereségek, mert a Pittsburgh csapatkapitánya legnagyobb riválisa, a kanadai Sydney Crosby volt.

Crosbyval egyszerre debütáltak az NHL-ben, miután a kanadait elsőként választották ki a 2005-ös drafton. Miután a Pittsburgh 2007-ben is megnyerte az NHL-t a Washington kiejtése után, Ovecskin az új szezonra felkészítő edzőtábor első napján azt ígérte, hogy „ebben az évben kibaszottul nem fogunk kiszopni”.

És igaza lett. A Washington ugyanis 2018-ban megnyerte a Stanley-kupát. Ovecskin hetedik alkalommal lett gólkirály az alapszakaszban, majd a rájátszás legértékesebb játékosának is megválasztották. A Washington a konferencia-elődöntőben kiejtette a kétszeres címvédő Pittsburgh-öt, majd legyőzte a Tampa Bay Lightingot és a Vegas Golden Knights-ot is, így története során először nyerte meg a Stanley-kupát. Ovecskin pedig 32 évesen végre felért a csúcsra.

photo_camera Alekszandr Ovecskin átveszi a Stanley-kupát Fotó: BRUCE BENNETT/Getty Images via AFP

Huszonöt évnyi kőkemény munka térült meg abban a pillanatban, amikor szakállasan magasba lökte a 15,5 kilogrammos trófeát.

A második Stanley-kupáért

Időközben arra is egyre több lett az esély, hogy Ovecskin megdöntse Gretzky gólrekordját. Az orosz játékos ugyanis továbbra is stabilan szállította a gólokat, a 2019/20-as szezonban kilencedik alkalommal lett a liga gólkirálya. Bár a 2020/21-es szezonban csak 24 gólig jutott a koronavírus-járvány miatt, 2022 márciusában megelőzte a 766 gólos Jaromir Jágrot, és már az örökranglista harmadik helyén állt. A szezont egyébként 50 góllal zárta, 36 évesen ő lett a legidősebb játékos az NHL történetében, akinek sikerült 50 gólt ütni egy szezonban.

Miután 2022 decemberében a 801 gólos Gordie Howe-ot is megelőzte, már csak Gretzky volt előtte az örökranglistán. Hiába jutott azonban 37 évesen is 40 gól fölé a szezonban, a Washington 2014 óta először nem jutott be a rájátszásba. Ugyan a következő, 2023/24-es szezonban pont elcsípte a csapat az utolsó, rájátszást érő helyet az alapszakaszban, Ovecskinék simán kiestek a rájátszás első körében.

Az idei szezonban azonban váratlanul megtáltosodtak. Annyira jól játszottak év közben, hogy a keleti konferenciát szinte biztosan megnyerik, és még az alapszakasz-győzelemért járó Presidential Trophyra is jó esélyük van. Emellett Ovecskin is sziporkázott. Bár novemberben hat hétre és 16 meccsre kidőlt lábtörés miatt, ismét 40 gól fölé jutott a szezonban. A sikeres alapszakasz pedig azt jelenti, hogy a Washington több évnyi gyengélkedés után ismét esélyesként vághat neki a rájátszásnak. Ovecskin pedig esélyt kaphat egy második Stanley-kupára.

Őserő

De minek köszönheti Ovecskin, hogy míg Gretzky 38 évesen visszavonult, addig ő még 39 évesen is az NHL élvonalába tartozik? Leginkábbis a fizikumának.

A 191 centiméter magas, 108 kilogrammos Ovecskin nagyon erős. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy 3735 bodicsekjével (testtel való ütközés) harmadik helyen áll az NHL örökranglistáján.

photo_camera Alekszandr Ovecskin ütközik Jarome Iginlával 2016-ban Fotó: DOUG PENSINGER/Getty Images via AFP

Ereje pedig a sérülések elkerülésében is segítette. Bár az idei szezonban 16 meccset ki kellett hagynia a lábsérülése miatt, a csonka szezonokat kivéve mindig legalább 70-szer játszott a 82 meccses alapszakaszok során. A 2006-os szezonban egyszer az öltözőbe kellett kísérni, miután csapattársa eltalálta egy lövéssel. A másnapi edzésen azonban már semmilyen jelét sem mutatta, hogy sérült lenne. Amikor az újságírók megkérdezték, miért, azt válaszolta, „az orosz gép sosem romlik el”.

Ovecskin nemcsak fizikumában különbözik a mozgékony Gretzkytől, hanem játékstílusában is. Míg a kanadai a kapu mögött volt a legveszélyesebb, addig az orosz góljainak jelentős részét a baloldali bedobókörből lőtte. A keresztpassz utáni Ovecskin-kapáslövés annyiszor volt eredményes, hogy a területet el is nevezték az orosz játékos „irodájának”. Ovecskin még 39 évesen is példátlan lövőerővel rendelkezik, 160 kilométer/órás legerősebb idei lövése a negyedik legerősebb a ligában.

De a tudomány szerepét sem szabad elfelejteni. Ovecskin annak az 1980-as években született generációnak a tagja, ami a világ szinte valamennyi sportágát újraértelmezte. Ez volt az a generáció, ami az orvostudomány, a dietetika és a fiziológia robbanásszerű fejlődésének köszönhetően ki tudta tolni az élsportolói karrier felső életkori határát. Harminc felett is tudták azt a teljesítményt nyújtani, amire korábban csak a huszonévesek voltak képesek.

Ez a generáció olyan korszakos zseniket termelt ki, mint az NBA pontrekordját 2023-ban megdöntő LeBron James kosárlabdázó, a pályafutását világbajnoki címmel megkoronázó Lionel Messi focista, a teniszt két évtizedre leigázó „Nagy Hármas”, Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovics vagy a minden idők legeredményesebb olimpikonjává váló Michael Phelps úszó.

Ovecskint teljes joggal említhetjük velük egy lapon. 895 alkalommal bizonyította, hogy megérdemli.

Borítókép: SARAH STIER/Getty Images via AFP