Nem hagyják magukat, amíg be nem zár – szélsőjobbos kocsma ellen tüntettek Erzsébetvárosban

„Ott jön még egy fagyiskocsi” – mutat a negyedik érkező rendőrségi furgonra egy bomberdzsekis lány a Nordic Sun Pub mellett, ahol két órával későbbre szervezett tüntetést Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere. „Nem lesz semmi, ordibálnak majd egy kicsit, aztán elmennek” – mondja egy skinhead srác, aki nem akarja, hogy az arca látszódjon a fotókon, mert állítása szerint épp katonának készül. Ennek ellenére itt van a haverjaival, hívták, hogy legyenek sokan, akik kiállnak az idén nyílt nacionalista, szélsőjobboldali, fasiszta, náci, nemzeti kocsma mellett – a jelző attól függ, kit kérdezel.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Senki sem izgul különösebben, megy a sztorizgatás többek közt a Betyársereg és a Légió Hungária tagjai között. Mikor ott vagyunk, még nincs bent a tulaj, de a csapos szerint amúgy se nyilatkozna nekünk. Mire a tüntetés előtt kicsivel visszaérünk, már esélyünk sincs bejutni a kocsma előtti járdára, azt az azóta még nagyobb erőkkel kiérkező rendőrök totálisan elbarikádozták.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A lassan érkező tüntetőkkel szemben felsorakozik úgy ötven skinhead és feketébe öltözött ember, söröznek, cigiznek, láthatóan jól érzik magukat. A tüntetőknél „Ez. Itt. Nem.” feliratos táblák, és nagy molinó, rajta Hitlerrel, amit nem tudnak hova lerakni, végül a mikrofon előtt állók lába alá kerül. Vannak önkormányzati képviselők a Demokratikus Koalíciótól és a Színes Erzsébetvárostól is, de a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, Heisler András is kijött.

„Hírt kaptam arról, hogy itt van egy olyan intézmény a Damjanich utcában, amelyik nem ide való, ahol náci eszméket terjesztenek” – mondja, a szélsőjobboldal kapcsán pedig arról beszél, hogy „nem lenne szabad, hogy helyük legyen Magyarországon, pillanatnyilag sajnos van, sőt a parlamentben is van. Mindig a szavakkal kezdődtek a problémák.”

Bár a helyszínen napokon keresztül matricázó momentumosokat sikerült hátulról letámadni, a kocsma közössége inkább csak szavakban szélsőjobbos, no meg a zenében: bent az Egészséges Fejbőr és a Romantikus Erőszak együttesekről beszélgettünk két sráccal. Ők már nem nagyon vásárolnak CD-ket, pedig az egyébként kiadóként is működő helyen bő a választék. A zenén túl többek között Übermensch feliratos pólókat és a „Magyar Faj Önvédelmi Harcáról” szóló könyveket is árulnak.

A tüntetés kezdetére legfeljebb százan gyűlnek össze a lezárt Damjanich utcára, egy kisebb csoport antifasisztával és egy momentumos aktivistával kiegészülve, ami rávilágít arra, amit többen is felróttak a polgármesternek: a demonstrációt sikerült a gyülekezési jog elleni tüntetéssel egy időben szervezni. Az antifasiszták érkezéséről egyébként a kocsmázók már korábban értesültek, elmondásuk szerint az ilyenről gyorsan terjednek az infók, főleg Telegramon.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A meggyőzés kizárva

„Nem szeretek valami ellen beszélni. Még akkor sem, ha az a valami náci, vagy náci eszméket vall, mert hát ugye mi értelme?” – mondja Borgula András rendező, a Gólem Színház alapítója, aki szerint a tüntetők azért vannak itt, mert elutasítják azokat, akik a kocsmába járnak, azok meg azért nem fogják megváltoztatni a nézeteiket, mert felszólalnak ellenük. „A meggyőzés tehát kizárva.”

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Borgula végül mégis megpróbálja a meggyőzést: elmondja, hogy a Föld élőlényei 3,5 milliárd éve hasítanak a világűrben, ehhez képest az emberek nagyon keveset élnek, és hogy ezt a rövid időt lehetne fontosabb dolgokra is fordítani, mint hogy azon elmélkedik az ember, „kit utáltok, kit gyűlöltök, kik alacsonyabbak vagy magasabbak nálatok”.

Utána Niedermüller mond beszédet, de ő már nem kíván a kocsma közönségéhez szólni, „azokkal nekem nincs beszélni valóm. Én nem akarok meggyőzni az ég adta világon senkit. Azt gondolom, hogy azért jöttünk ide, hogy világossá tegyük, mi egy másik világban élünk, és semmi közünk ahhoz a világhoz, amit azok az emberek képviselnek, akik a hátam mögött állnak.”

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Niedermüller szerint a kocsma azért nem fér bele, mert olyan ideológiákat terjesztenek benne, amelyek a huszadik század leggyilkosabbjai közé tartoznak. „Innen nem nagyon messzire kéne elsétálni a Klazuál térig, ahol a budapesti gettó volt, ahol több tízezer ember zsúfolódott be, és több tízezer vesztette az életét” – mondja.

„Hát mi ez a kocsma és ez az ideológia, ha nem az ő emlékezetüknek a meggyalázása? Ha másért nem, ezért fel kell emelni a szavunkat, és azt kell mondanunk, hogy azok a szerencsétlen honfitársaink, akik egy ilyen embertelen ideológia miatt vesztették el az életüket, nem érdemlik meg, hogy ezen a helyen egy ilyen intézmény létezzen.”

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A polgármester szerint „nincs olyan szólásszabadság, ami megengedi azt, hogy más embereket gyalázzunk, hogy más embereket bélyegezzünk meg”. Ezért Niedermüllerék feljelentést tettek, ő pedig azt ígéri, hogy a keddi testületi ülésen kezdeményezni fogja, hogy az önkormányzat „ítélje el ezt a fajta viselkedést”.

Niedermüller beszéde alatt egy darabig skandálja a tömeg a „mocskos nácikat”, majd néhány antifasiszta zászlót lengető fiatal még kiabál valamit, a beszédek végeztével a kocsmázók pedig demonstratíve kiröhögik a tüntetőket, és ordibálnak keveset a kordonon túl álldogálókkal. Niedermüller azt mondja, nem fognak úgy tenni, mintha ezzel a tüntetéssel elintéztek volna mindent, azt ígéri, nem hagyják magukat, amíg a kocsma be nem zár.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A tüntetők végül gyorsan szétszélednek, aztán amikor a rendőrség is távozóra fogja, a skinheadek egy nagyobb csoportja is elsétál. Úgyhogy végül a skinheadnek és az egyik tüntetőnek lett igaza: az emberek ordibáltak egy kicsit, aztán odébbálltak.