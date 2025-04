Felújított kórház előtt hibáztatta Takács Péter államtitkár Magyar Pétert és a Tisza Pártot

Áthangolta a lepukkant kórházak mutogatására indult Tisza-ellenes kampányt Takács Péter egészségügyi államtitkár, aki a miskolci megyei kórház gyermekegészségügyi központhoz hirdetett meg sajtótájékoztatót.

photo_camera A miskolci kórház Fotó: Bankó Gábor/444

A meghívót a következő témával küldték ki: „a miskolci kórház teljeskörű felújítása azért késik, mert a Tisza Párt és Brüsszel szövetségesei folyamatosan blokkolják a kórházaknak járó pénzügyi forrásokat.” Az esemény aztán mégis máshogy alakult, mint Takács államtitkár korábbi bemutatója.

Ugyan 15 év kormányzás után meghökkentő volt az ötlet, de a Fidesz mindent meg akar tenni azért, hogy a Tisza őszödi beszédévé alakítsa Kollár Kinga szavait, így beszállt Takács Péter államtitkár is. Már csak azért is, mert Kollár arról beszélt, a visszatartott uniós forrásokból 50 kórházat fel lehetett volna újítani.

photo_camera Terepszemlén az államtitkár és a kórház főigazgatója Fotó: Bankó Gábor/444

Erre lecsapva Takács április 12-én a HírTV-ben bejelentette, be fogja mutatni azokat a tervezett kórház- és mentőállomás-felújításokat, amiket a blokkolt forrásokból valósítanának meg, és „mindenkinek joga van tudni, hogy mitől fosztotta meg a Tisza Párt Manfréd Weberrel karöltve a magyar embereket.”

Másnap, a kampány szolnoki nyitóállomásán el is mondta, hogy 37 kórház 50 telephelyén illetve 33 mentőállomáson végezhetnének felújítást vagy építhetnének új épületeket, csakhogy „politikai okokból nem kapják meg az ehhez szükséges forrásokat az uniótól.”

photo_camera Takács Péter sajtótájékoztatója Fotó: Bankó Gábor/444

A miskolci kórház előtt is felmondta a legújabb kormányzati panelt arról, hogy Brüsszel és a Tisza Párt „sunyi kis alkuja” miatt csúsznak a felújítások, és hogy Kollár Kinga EP-képviselő „örömtelinek tartja”, hogy nem sikerült 50 kórházat felújítani (Kollár nem pont ezt mondta), dobrevezett és momentumozott is, viszont meglepő módon már az elején közölte, hogy speciel a Velkey László Gyermekegészségügyi Központot állami forrásból megújították.

photo_camera Ez egy kínai lélegeztetőgép, Takács azt mondta, egy ilyen mentette meg a covid alatt Fotó: Bankó Gábor/444

Szerinte a teljes műszaki és energetikai korszerűsítésre költött 4 milliárd forintot „meghitelezték az Uniónak.” Azt magyarázta, a kórház felújítása az RRF listán szerepelt, csak nem jött meg a pénz, amit normál ügymenet szerint utófinanszírozással kapnak meg a helyreállítási alapból. Takács azt mondta, amint beérkezik az egyik összeg, kezdődhet egy következő kórház felújítása is.

Valószínűleg azért, hogy ne tűnjön úgy, mintha a kormány nem lenne képes semmire az uniós pénzek nélkül, Takács hangsúlyozta, más kórházakat is felújítottak állami pénzből, majd sorolta, hogy mennyit költöttek az egészségügyre.

Az épület előtt tartott sajtótájékoztató után indult is a körbevezetés a felújított épületben, ahol az államtitkár mindent alaposan megszemlélt, és megörült annak is, hogy a mosdóban van szappan és wc-papír.

photo_camera Örül, hogy wc-papír is van Fotó: Bankó Gábor/444

Gyurcsány is hibás

Megkérdeztük Takácsot, hogy az uniós források elmaradását miért fogják a Tiszára, hiszen a pénz befagyasztásáról 2022-ben döntött az EU korrupciós és jogállamisági problémák miatt, amelyek megoldására a kormánytól vártak konkrét intézkedéseket.

Takács azt mondta nem igaz, hogy csak a Tiszát tennék felelőssé az uniós források elmaradása miatt, hiszen a Tisza azt a munkát folytatja, amit „szellemi elődeik” elkezdtek, Gyurcsányné Dobrev Klára és a momentumosok szellemi nyomvájújában haladnak.” Vagyis, a teljes ellenzék hibás.

photo_camera A centrumvezető magyarázott Takácsnak Fotó: Bankó Gábor/444

A korrupcióra vonatkozó kritikákat „lózungnak” tartja, amit ugyan „sokszor felhoznak, de az RRF esetében kizárt, hiszen ott utófinanszírozás történik”, és a jogállamisági problémákat is „lufinak” tartja. Arról beszélt, a Bizottság csak politikai kifogást emelt. Amikor rákérdeztünk arra, hogy a kormányt mennyire tartja felelősnek az uniós pénzek visszatartása miatt, azt mondta, a kormány minden uniós előírást teljesített.

Ennek azért ellentmond az is, hogy a bizottság egyik szóvivője év végén arról beszélt, a kormány cselekvésképtelenségének a következménye, hogy 1 milliárd eurós uniós forrás örökre elveszik.

photo_camera Egy kápolna is van az épületben. Fotó: Bankó Gábor/444

Takács az épületben arról beszélt, még másfél milliárdot kellene költeni a kórház felújítására, ami a betegellátás miatt szakaszosan valósul meg (azon a részen nem volt körbevezetés), illetve 165 ezer ápolástechnikai eszközt is be akarnak szerezni, de késik a forrás. Ennek demonstrálására mutatott példát: ha a pénz megjönne, „akkor például az ilyen éjjeliszekrényt nem kéne áttolni a frissen felújított épületbe” – mutatott rá a 30 éves szekrényre.

photo_camera Az éjjeliszekrény Fotó: Bankó Gábor/444

Szerinte eleve így volt

Noha felújított épületet mutogatott Takács, menet közben többször kérdeztük arról, nem gondolja, hogy visszaüt-e a kormányra, ha 15 év kormányzás után nem felújított kórházakat mutogatnak.

Takács szerint csak a média, illetve a két tiszás politikus, Magyar Péter és Kulja András interpretálta úgy, hogy a lerohadó egészségügyet mutatják be. „Vannak felújítások hazai forrásból is, csak gyorsabban haladnának, ha az RRF-ben elkülönített 900 milliárd forintot nem blokkolná a Tisza Párt és Brüsszel sunyi alkuja” – ismételte meg az egyik tételmondatot.

Amikor szembesítettük azzal, hogy az április 12-i nyilatkozatban ő maga beszélt erről, azt mondta, „nem kizárólag azokat mutogatja meg.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Megkérdeztük, azért változott-e a koncepció, mert rájöttek, hogy ez az akció rossz fényt vet a kormányra, mire Takács állította, az eredeti koncepció is pontosan az volt, hogy felújított kórházakat is bemutat, és kitartott amellett, hogy a másik csak az ellenzék és sajtó narratívája volt. „El fogok menni egy csomó helyre, ahol elmaradtak a felújítások, de bemutatom mellette azt is, amit már megcsináltak. Ez is a mi kormányzásunk alatt épült.”

Nem tudja, hogy van-e mérése a kormánynak arról, mennyire sikeres a Tisza ellen indult kampány, de állítja, a kórházak mutogatását maga találta ki.

A „bemutató” egy lebontásra ítélt épület előtt ért véget, ahol Takács arról beszélt, ezt ajánlja „a Petinek meg az Andrásnak, ha szeretnének egy jó szelfit csinálni.”