„Ott megy az unokám a Magyar Péterrel”

Valamivel délelőtt fél tíz után Kisújszállás-külsőn a Repül a Bálna ordított egy vállra vetve cipelt JBL-hangfalból, amikor Magyar Péterre lecsapott egy nő, és addig nem engedte tovább, amíg nem ivott vele pertut Unicumból. Az ellenzéki vezető menetével töltött napon sok hasonló jelenetnek volt tanúja a 444, de ilyen kezdet után már semmin nem lepődtünk meg.

Magyarral legutóbb a tatai Öreg-tó partján találkoztunk április elején, amikor végigkísértük országjárása Komárom-Esztergom megyei szakaszának négy állomásán. Azóta történt néhány dolog a világban, az országban, de még a magyar ellenzékben is. Gyurcsány Ferenc teljesen feloszlott, a Momentum csak félig, Orbán Viktor pedig élete legbénább külpolitikai hibájával keblére ölelt egy román neofasisztát.

Az utóbbi szégyenteljes eseményre azonnal rárepülve hirdette meg Magyar Péter újabb, ezúttal gyalogos akcióját. Május 14-én Budapestről indulva tervez elgyalogolni egészen Nagyváradig, „a külhoni magyar testvéreinkkel is találkozni a magyar kultúra egyik bölcsőjébe”, ahova egy magyar zászlót is visz. A 444 a nagy menetelés május 20-i, Kisújszállás és Kertészsziget közötti szakaszát gyalogolta végig.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Jász-Nagykun-Szolnok megyéből induló, de Békésbe érkező séta ha nem is a szöges ellentéte a komárom-esztergomi közegnek, de sok szempontból olyan távol van tőle, amennyire az Magyarországon belül egyáltalán lehetséges. Ide nem ér el se a budapesti agglomeráció kulturális hatása, se a bécsi munkaerőpiac ingázókat elszívó ereje. Magyarország leggyorsabban elnéptelenedő szeglete ez, ahol sok település, például a rajtként szolgáló Kisújszállás is, a rendszerváltás óta elvesztette lakossága negyedét, a reménynek pedig kevés jelével találkozni.

Nemcsak a közeg más, hanem a Tisza beágyazottsága is. Míg áprilisban olyan helyeken voltunk, ahol Magyar pártja a 2024. júniusi EP-választáson nemhogy megszorongatta, de akár meg is verte a Fideszt, errefelé szó sem volt ilyesmiről. A 10 000 lakosú, kisvárosias Kisújszálláson a Fidesz 49 százalékot kapott a Tisza 25-ével szemben. Ecsegfalván, ahol Magyar és népe megebédelt, 1000-en laknak, a községben 53-20-ra nyert a Fidesz. Kertészsziget alig 300 lelkes falu, ahol 56-20 volt az arány. Kisújszálláson van Penny és Lidl, Ecsegfalván kisebb boltok, Kertészszigeten csak egy kocsmaként is üzemelő dohánybolt.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Talán ma már Kisújszálláson is többen szavaznának a Tiszára, mint egy éve, mindenesetre a menet indulásakor nemcsak gyaloglók, hanem bámészkodók is vannak bőven. „Én vállalom, hogy itt vagyok” – mondja barátnőjének egy kamaszlány lázadásával egy nyugdíjas néni, aki a bevásárlást cipelve állt meg nézelődni. Az egész napos trakta már itt megkezdődik, érkezik a pogácsa, és egy férfi almával kínálja a tömeget, de ez még a kisvárosi környezethez méltóan Jonagold matricát visel, és nyilvánvalóan nem a fáról szedték.

photo_camera

Fotó: Bankó Gábor/444

A Nagyváradra tartó menetelés hetedik napja csúszva indul. Magyar a kilencre tervezett rajtról kicsit elkésik, majd rövid beszédet mond, amiben végigveszi, hogy milyen csodálatos estét töltött Kisújszálláson, és van már néhány vízhólyagja.