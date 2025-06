50 millió dolláros proliság Velencében

Az egyébként is túlzsúfolt, turisták által leterhelt, sok szempontból tönkrevágott Velencében már eddig is nehéz volt levegőt venni, csütörtök óta azonban a teljesen élhetetlen város minden eddiginél rettenetesebb helynek számít. Ugyanis Jeff Bezos házasodik: a világ – jelen állás szerint – harmadik leggazdagabb embere az észak-olaszországi turistapokolban ünnepli szerelmét Lauren Sanchezzel egy hetedhét országra szóló háromnapos lakodalommal.

Lauren Sanchez egy csíkos, vintage Alexander McQueenben és Jeff Bezos Fotó: STEFANO RELLANDINI/AFP

Csütörtökön késő délutántól lezárták a gyalogosok elől a középkori Madonna dell'Orto kolostort, hogy az esküvőre meghívott hírességek nehogy összefussanak egyetlen halandóval is. Bár a szupertitkos és szuperszigorúan őrzött esküvő részleteiről egyelőre nem tudni túl sokat, sajtóinformációk szerint úgy 200 vendéget hívtak meg – zömében nyilván hírességeket –, a több napig tartó buli pedig a Reuters szerint nagyjából 46-55 millió dollárba kerülhet. Ez több mint ezerszerese annak az öszegnek, amit a Zola esküvőszervező oldal szerint 2025-ben egy átlag amerikai az esküvőjére költ. (Az sem kevés: 36 ezer dollár, vagyis kb. 12 millió forint.)

Igaz, az épp ott senyvedő turisták és a helyiek ebből egyelőre nem éreznek semmit, és valamit profitál ebből a város is, ha máshogy nem, anyagilag. Legalábbis a DW információi szerint az Amazon-alapító Bezos és Sanchez 3 millió eurót adományoz a városnak, az általuk kiosztott ajándékokhoz, dekorhoz és egyebekhez pedig helyi kézműveseket alkalmaznak. Mert a meghívottak természetesen ajándékot kapnak, és a csomagban állítólag muránói üvegből készült dekort, illetve az egyik legrégebbi, velencei cukrászda, a Rosa Salva süteményeit találják. Bár nem biztos, hogy ez teljes mértékben kompenzálja azt, hogy mekkora a parádé ökológiai lábnyoma.

Tiltakozók Velencébe Fotó: ANDREA MEROLA/AFP

Kezdve azzal, hogy már legalább 95 magánrepülő kért engedélyt arra, hogy az esküvő miatt leszállhasson a velencei Marco Polo repülőtéren, és hogy kikötött pár megajacht is a város mellett, ahonnan 2021 óta legalább már a tengerjáró hajókat sikerült kitiltani.

Az egyik molinó Fotó: STEFANO RELLANDINI/AFP

A Greenpeace is nagy erőkkel tiltakozott Bezos ellen, amiért nem fizet elég adót, mások pedig kifeszítettek egy molinót is „No Space for Bezos” felirattal, ami valójában egy szójáték, angolul ugyanis a space nemcsak azt jelenti, hogy hely, de azt is hogy űr. Ezzel szerettek volna Bezos űrkutatási vállalatára, a Blue Originra utalni, és arra, hogy nemrég a menyasszonyát is felküldte az űrbe Katy Perryvel együtt. Volt olyan is a tiltakozók közt, aki egy Bezosra hasonlító bábut dobott a város egyik csatornájába, ahol az egy Amazon-csomagba kapaszkodva lebegett.

Ha már szóba került, igen, Katy Perryt is meghívták, ahogy Orlando Bloomot is. A fotók szerint megérkezett az egész Kardashian klán is – Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner és tartozékaik –, de a meghívottak közt van Ránija jordán királyné, az énekes Usher, Tom Brady amerikai focista, Jared Kushner és Ivanka Trump, vagyis Donald Trump lánya, Leonardo DiCaprio, Bill Gates és Oprah Winfrey.

Oprah Winfrey Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Orlando Bloom Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

A kígyóbőrbe bújt Kim Kardashian Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

A Kardashian klán többi tagja Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

A Kardashianok laza proliskodás közben Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Usher bemutatja: amerikai turista Velencében Fotó: STEFANO RELLANDINI/AFP

Bill Gates és barátnője, Paula Hurd Fotó: ANDREA PATTARO/AFP

...és a sapkája mögött szégyenkező Leonardo DiCaprio Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Ezzel azonban nincs vége a hírességek sorolásának és a giccsparádénak, mert úgy tudni, az ifjú párnak, vagyis a 61 éves Bezosnak és az 55 éves Sancheznek Andrea Bocelli fia, Matteo Bocelli ad majd szerenádot.

Ha minden igaz, Bezos és Sanchez a San Giorgio Maggiore szigeten esküszik. Azt, hogy Sanchez milyen ruhában mondja ki az igent a 27 szett közül, amivel készült, még nem tudni, de miután csütörtökön Domenico Dolcét látták távozni a hotelből, ahol Bezosék megszálltak, sanszosan a Dolce & Gabbana készíti az esküvői ruháját.

Lauren Sanchez Schiaparelli Couture-ban Fotó: STEFANO RELLANDINI/AFP

Bezos és Sanchez helikopterrel érkezett szerdán a városba, ahol a hétcsillagos Aman Hotelben szálltak meg. Itt a Canale Grandéra néző szobák ára alsó hangon is 4000 euróba kerül éjszakánként.

A velencei giccslakodalmat a Lanza & Baucina szervezi, akik George Clooney és Amal Alamuddin jóval kisebb esküvőjét is bonyolították – egyébként szintén Velencében – még 2014-ben. A szervezők a CNN-nek azt mondták, ügyfeleik utasítása volt, hogy „minimalizálják a városnak okozott zavarokat”, és ragaszkodtak ahhoz, hogy az eseményt helyi munkaerővel és beszállítókkal bonyolítsák le.

San Giorgio Maggiore Fotó: STEFANO RELLANDINI/AFP

A DW úgy tudja, a bulit szombaton zárják egy hatalmas rendezvénykomplexumban, az Arsenaléban, ezt megelőzően a három nap programjai közt a Guardian értesülései szerint lesz

pizsiparti,

habparti

és egy A nagy Gatsby-tematikájú buli is.

Vagyis legalább annyira eredeti és ízléses lesz az esküvő, mint megkérni valakinek a kezét az Eiffel-torony alatt/előtt/tetején.