Élet a hátrahagyott orosz aknák közt: évszázados büntetés az ukrán lakosságnak

- Néni, ne tessék az erdőbe menni gombászni, el van aknásítva!

- Én már öreg vagyok, borzasztó rossz a szemem, úgyse vennék észre semmit, de jön velem az unokám, ő jól lát, mondja, hova léphetek.

A fenti történetet egy Izjum környéki aknamező mellett meséli el a helyi katasztrófavédelmisek egyik parancsnoka. Akkor realizáljuk, hogy ez nem biztos, hogy csak egy városi legenda, amikor elkezdi magyarázni, merre történt az eset, hol lakik a néni. Hiába a háború, és a hatásai hiába lesznek évtizedekig érezhetők, a helyieknek is egy élete van, és azt most kell élni.

Ukrajna már egy évvel a teljes körű invázió megindítása után, 2023-ra a világ legjobban elaknásított országa lett.

Mostani tudásunk szerint az ukránok által visszafoglalt területek közül Herszon és Harkiv tartományban található a legtöbb akna, mi a Harkiv tartományban található Izjum környékén csatlakozunk be az ukrán katasztrófavédelem aknamentesítő munkájába. A régióban ez a legszennyezettebb terület.

Ahogy megyünk a találkozóhelyre, az út két oldalán hosszú kilométereken keresztül látjuk a kis piros, halálfejes táblákat: elaknásított terület. Mire odaérünk, egy brigád már az Izjum környéki mezőkön dolgozik, amíg várjuk, hogy a fekete egyenruhás katasztrófavédők magukra vegyék a teljes védőfelszerelést a tűző nyári napon, a parancsnokkal beszélgetünk. Az mondja, a legtöbb munkájukat most az aknamentesítés adja, de ők felelnek a fel nem robbant lövedékek elszállításáért is, legyen az fán fennakadt FPV drón, Shahed-drón, vagy földbe állt rakéta, ezek legalább akkora veszélyt jelentenek, mint az aknák. Megkérdezzük, van-e elképzelése, mikor lesz Izjum környéke aknamentes. A válasz: fejrázós mosolygás. Még második világháborús bombákat is találnak a földeken.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az elaknásított terület másfél Magyarország méretű

Ukrajnában az aknákkal szennyezett terület majdnem kétszer akkora volt, mint Magyarország teljes területe: a „csúcsidőszakban”, 2022-2023 során körülbelül 174 ezer négyzetkilométer volt elaknásítva, ez most 140 ezer négyzetkilométer lehet. 2024 októberében Ukrajnát a Mine Action Review Clearing the Mines 2024 jelentése a korábbi „súlyosan szennyezett” kategóriából „rendkívül szennyezett” országba sorolta be. A szennyezettség teljes mértéke továbbra sem ismert pontosan, jelentős részben azért, mert Ukrajna területének körülbelül ötöde továbbra is orosz megszállás alatt van.

Megsemmisített gyalogsági akna Fotó: Bankó Gábor/444

A probléma, ahogy a parancsnok is említette, nem új keletű: Ukrajna már 2022 februárja előtt is küzdött az aknák és háborús robbanóeszközök eltakarításával, ezek részben a két világháborúból, részbeni a 2014-ben kezdődött kelet-ukrajnai konfliktusból származtak. Megtippelni is nehéz, mennyi időre lesz szükség az elaknásított területek teljes mentesítéséhez. Becslések persze vannak, ezek több évtizedtől több száz évig terjednek, attól függően, hogy mennyi forrás, felszerelés és kiképzett szakember áll rendelkezésre.