„Arra készülünk, hogy nyerünk, nagyon nyerünk, vagy nagyon-nagyon nyerünk”

Egy pillanatra nem figyel oda az ember, és Magyar Péter máris országjárásra indul. A múlt héten elrajtolt „80 nap alatt Magyarország körül” főleg azokra a településekre koncentrál, ahol általában verhetetlen a Fidesz. A 444 szerdán követte a Tisza párt elnökét, amikor Nagyoroszin, Szobon, Kismaroson és Verőcén találkozott a potenciális választóival. A kormánypárt ezeken a településeken 50 százalék körüli eredménnyel nyert fölényesen a 2024-es európai parlamenti választásokon. A látottak alapján ez 2026-ban már nem biztos, hogy így lesz.

Magyar Budapesttől Nagyváradig tartó, magyar politikai marketing és social media szempontból formabontó gyalogtúrájához képest ez most egy elég tipikus országjárás - politikus elmondja a paneleit A helyen, továbbmegy B helyre, elmondja ott is -, de annak a sikerén felbuzdulva a pártelnök most is napról napra próbál különböző módszerekkel műsort csinálni az utazás mikéntjéből.

A turnét indító, a sétálásra még nagyjából rímelő evezés, majd biciklizés alapján úgy tűnt, hogy az orbáni tohonyasággal szembeállított sportos jó tanuló imázsának további hangsúlyozása lehet a lényeg, de a lovaskocsizás és motorozás óta világos, hogy nincs különösebb koncepció azon kívül, hogy mindegy, hogy mennyire random, csak történjen valami, ami minimálisan is újszerű, változatos, ébren tartja a közönség és a színes-szagos dolgokra ugró média figyelmét, pörgeti az algoritmust, és erősíti a lépéselőny érzetét. Valószínűleg most már azon se lepődne meg senki, ha legközelebb Magyar ejtőernyővel érkezne a színpadra, majd kézen állva egy pónilovon távozna a következő faluba részt venni egy monstertruck-versenyen.

Magyar Péter és a barátnője megérkeznek Nagyorosziba Fotó: Bankó Gábor/444

Szerdán Kismaroson kisvasutazás volt a program, Nagyoroszi és Kismaros között pedig az előbbi helyszínen zajló oldtimer show hatására egy 1961-es Lincoln Continentallal közlekedett - amit „Tónitól” kapott kölcsön, de nem attól -, amivel kapcsolatban minden új helyszínen büszkén elmondta, hogy ugyanilyen autóban lőtték agyon John Fitzgerald Kennedyt felesége, Jacqueline Kennedy társaságában, csak az kék volt. Hogy hányféle üzenete lehet ennek a párhuzamnak, az valószínűleg szintén nem olyasvalami, amivel Magyar túl sokat foglalkozna.

A lényeg, hogy érkezéskor gyorsan legyen valami szórakoztató trécselés az őt lerohanó rajongókkal, ami témájában általában rátapint a Magyar és közönsége közötti legkisebb kulturális közös többszörösre, ezzel azonnal összekapcsolva őket. Ez a stratégia tükröződik az országjárás hivatalos elnevezésében is, ami az általános iskolai kötelező olvasmányok ismeretéhez gratulál, a többségben valószínűleg jó érzést okozva.