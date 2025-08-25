Száguldó versenycorgik lepték el Vilniust

A hétvégén több mint 100 corgi és csapata mérte össze az erejét Litvánia fővárosában, Vilniusban. Voltak kutyák Lengyelországból, Lettországból, Németországból, Ausztriából és Olaszországból is.

Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP

Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP

Volt az egyéni sprint, a leghangosabb hang versenyszám, a jelmezes kihívások és a csoportos futamok. A jelmezversenyt az Amigo nevű corgi nyerte, akit gyárnak öltöztetett az ötletes gazdája két apró kéménnyel és a „Fur Factory” (Szőrgyár) felirattal.

Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP

Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP

Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP

Az egyéni sprintet Mangó nyerte. „Tavaly nem sikerült tökéletesen befejeznünk a futamot. Akkor minden nap edzettünk, nagyon komolyan vettük. De idén úgy döntöttünk, hogy edzés nélkül indulunk, csak a részvétel és a sok corgi társaságának élvezete miatt” - osztotta meg győzelmi receptet Mangó gazdája. (APNews)