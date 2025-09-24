Magyar Péter maga mellé állította Orbán kartonfiguráját, és új lendületet vett

„Amikor azzal jönnek, hogy Magyar Péter nemrég még fideszes volt, mindig azt mondom, hogy Nagy Imre meg kommunista volt.”

A mellette ülő felesége is meglepődött, amikor az addig csendben bólogató nyugdíjas férfi a váratlan történelmi párhuzammal csatlakozott be a beszélgetésünkbe. Sok mindenre számítottam, amikor Magyar Péterről és a Tisza Párt választási esélyeiről kezdtem kérdezgetni a miskolci fórumra várakozókat, de arra nem, hogy Nagy Imre is szóba kerül. Pedig a környezet abszolút a kommunistákat idézte.

Az Újgyőri főteret két, szocialista stílusban épült bevásárlóközpont uralja, a Vasas Szerszám Központ és a Bükk Áruház. Ott áll a közepén a szocialista képzőművészet egyik gyöngyszeme, a Munkástrón elnevezésű szobor, pár méterre tőle pedig egy szintén gyönyörű, kohászt ábrázoló alkotás. Utóbbi nem véletlenül, hiszen a tér mögött az egykor virágzó Diósgyőri Acélművek torzója tűnik fel. Bár Magyarék eredetileg a Szent István térre hirdették meg a rendezvényt, végül Miskolc legszocialistább közterére tették át. Az egyik miskolci Tisza szigetes szerint azért, mert nem akarták, hogy kétszer ugyanott legyen.

Fotó: Bankó Gábor/444

Kedd este másfél év alatt negyedszer tartott fórumot Miskolcon Magyar. Tavaly novemberi beszédét mi is a helyszínen hallgattuk meg. Akkor már nyugodtabban és összeszedettebben beszélt, mint a berobbanását eredményező tavaszi EP-kampányban. Alig emlegette Orbán Viktort, a fideszesek savazása helyett a Tisza szakpolitikai elképzeléseit hangsúlyozta. Már nem ösztönös népvezérként, hanem megfontolt politikusként járta az országot.

Az azóta eltelt tíz hónapban megint sokat változott. A mostani fellépése teljesen más volt, mint a novemberi. Újra keményen bírálta a fideszes elitet, de közben hosszasan beszélt a Tisza választási programjáról is. A legnagyobb különbség azonban nem a tartalomban, hanem a formában volt. Magyar duzzadt az önbizalomtól, és a lendületét kétórányi beszéd után sem vesztette el. Úgy élt a színpadon, ahogy magyar politikusok közül csak Lázár János szokott.