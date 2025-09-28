„Ha semjénzsoltozásba fulladunk, vesztettünk”

Szűk egyórás demonstrációt tartott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Parlament előtt a Szőlő utcai javítóintézet ügyének apropóján a gyerekbántalmazás ellen.

A párt hagyományos profiljától eltérően az eseményt poénok helyett a képernyőre kivetített nyomasztó tények felsorolása uralta. Ezek pontosan mutattak rá arra, hogy „Zsolti bácsi” személyazonosságától függetlenül az állam alig tesz valamit a gyerekvédelem ügyében. Többek között ilyen adat például az, hogy minden ötödik gyerek alkoholproblémás családban nő fel, a legtöbb bántalmazott gyerek bántalmazás szemtanúja is, és hogy évente 2000 gyerek tűnik el Magyarországon.

Az eseményen beszédet mondott Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója, és Kazinczy Krisztina, a XXII. kerület önkormányzati képviselője. Nagy azt mondta, rendszerszintű problémákról van szó, ezért nem az a fontos, hogy Semjén Zsolt bűnös-e:

„Ha semjénzsoltozásba fulladunk, vesztettünk. Ha Semjén Zsolt lemondatásával a hatalom ugyanúgy megpróbálja az ügyet megoldani, mint Novák Katalinnal, akkor vesztettünk.”

Kazinczy arra hívta fel a figyelmet, hogy a XXII. kerület Budafok-Tétény fideszes polgármestere épp most söpör a szőnyeg alá óvodai bántalmazásos eseteket. Az egyikben egy kislány a bántalmazás hatására nem evett, gyomorszondával kellett táplálni, két hónapot kórházban töltött, életveszélyes állapotban került be oda. Azt mondta: „A másik esetben egy óvónő bántalmazott egy kisfiút. Az első ügyben még folyik a nyomozás, a második ügyben viszont a Budapesti Rendőr-főkapitányság már megállapította a bántalmazás tényét. És nem történt semmi. Azért nem, mert a Fidesz nem hajlandó felelősségre vonni senkit.”

A pár szár fős demonstráció 15 perc néma csenddel, majd gyertyagyújtással zárult.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444