Szűk egyórás demonstrációt tartott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Parlament előtt a Szőlő utcai javítóintézet ügyének apropóján a gyerekbántalmazás ellen.
A párt hagyományos profiljától eltérően az eseményt poénok helyett a képernyőre kivetített nyomasztó tények felsorolása uralta. Ezek pontosan mutattak rá arra, hogy „Zsolti bácsi” személyazonosságától függetlenül az állam alig tesz valamit a gyerekvédelem ügyében. Többek között ilyen adat például az, hogy minden ötödik gyerek alkoholproblémás családban nő fel, a legtöbb bántalmazott gyerek bántalmazás szemtanúja is, és hogy évente 2000 gyerek tűnik el Magyarországon.
Az eseményen beszédet mondott Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója, és Kazinczy Krisztina, a XXII. kerület önkormányzati képviselője. Nagy azt mondta, rendszerszintű problémákról van szó, ezért nem az a fontos, hogy Semjén Zsolt bűnös-e:
„Ha semjénzsoltozásba fulladunk, vesztettünk. Ha Semjén Zsolt lemondatásával a hatalom ugyanúgy megpróbálja az ügyet megoldani, mint Novák Katalinnal, akkor vesztettünk.”
Kazinczy arra hívta fel a figyelmet, hogy a XXII. kerület Budafok-Tétény fideszes polgármestere épp most söpör a szőnyeg alá óvodai bántalmazásos eseteket. Az egyikben egy kislány a bántalmazás hatására nem evett, gyomorszondával kellett táplálni, két hónapot kórházban töltött, életveszélyes állapotban került be oda. Azt mondta: „A másik esetben egy óvónő bántalmazott egy kisfiút. Az első ügyben még folyik a nyomozás, a második ügyben viszont a Budapesti Rendőr-főkapitányság már megállapította a bántalmazás tényét. És nem történt semmi. Azért nem, mert a Fidesz nem hajlandó felelősségre vonni senkit.”
A pár szár fős demonstráció 15 perc néma csenddel, majd gyertyagyújtással zárult.
Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen. Az ezt terjesztők kérdésünkre és a kormány nyomozására is azt mondták, nincs bizonyítékuk. Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül, nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.