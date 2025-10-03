Az ország második legfideszesebb választókerületébe kellett elmennie Lázár Jánosnak, hogy végre senki se mondja a szemébe, hogy elég volt a Fideszből

„Miniszter úr, csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon köszönjük a kormány munkáját.”

Amikor elhangzott ez a mondat, már több mint egy órája tartott Lázár János vásárosnaményi utcafóruma. A miniszter azonban még egyetlen kritikus kérdést sem kapott. Hálálkodásból annál többet. A közönség a hideg idő ellenére is türelmesen és tisztelettel hallgatta Lázárt. Senki sem kiabálta be, hogy „Árad a Tisza”, és Szabó Bálint sem trombitált. Hihetetlennek tűnt, hogy ugyanazon az eseményen vagyunk, ahol a résztvevők rendszeresen kurvaanyáznak, a politikusok és a kérdezők pedig néha ordibálnak egymással.

Bár a helyszín alapján előre sejteni lehetett, hogy nem a vásárosnaményi lesz a miniszter legnehezebb Lázárinfója, az elmúlt hónapok történései után kisebb konfliktusokra valószínűleg a miniszter is számított. Láthatóan őt is meglepte, hogy van még város az országban, ahol senki sem meri a szemébe mondani, hogy elég volt a Fideszből.

Fotó: Bankó Gábor/444

A szokatlanul barátságos fogadtatáshoz az ország második legfideszesebb választókerületéig kellett mennie. A Vásárosnamény központú körzetet 68 százalékkal nyerte 2022-ben Tilki Attila, aki csupán 3 százalékkal maradt le az országos rekordot elérő csornai Gyopáros Alpártól.

Tilki Attila eredménye az elismerő szavakat ritkán osztogató Lázárnak is feltűnt. Rögtön azzal indította a fórumot, hogy megdicsérte a színpadon mellette álló parlamenti képviselőt. Majd elmondta, hogy a kormány a béke pártján áll, Ukrajna EU-csatlakozása pedig veszélyes. Érdekes volt, hogy míg áprilisban Sarkadon még közel egy óráig sorolta az aktuális kormányzati üzeneteket, ezúttal pár perc alatt letudta a kötelező kört.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az autópálya-építési ígérgetést már nem spórolta meg. Ahogy a legtöbb fórumán, ezúttal is ígért kétszer kétsávos utat. Azt mondta, 2030-ig két irányban is meghosszabbítják az M3-ast az ukrán határig, így Beregdarócig és Záhonyig is autópálya vezet majd.

A másik kedvenc témáját, a halálbüntetést pedig rögtön az első válaszában előhozta. A Jobbik elnöke, Adorján Béla ugyanis a pedofilok kémiai kasztrációjáról kérdezte. Miután elmondta, hogy legszívesebben halálbüntetést szabna ki a pedofilokra, a soproni fóruma után másodszor is kiállt a kémiai kasztráció mellett. Jó nagy tapsot kapott érte a közönségtől.

Fotó: Bankó Gábor/444

Már Adorján Béla is nagyon barátságos hangnemben kérdezte Lázárt, de az utána következők szinte már csak hálálkodtak neki. Több környező település polgármestere is hídfelújítást kért, a roma kisebbségi önkormányzatok képviselői pedig a kormány intézkedéseit dicsérték. Látványos volt, hogy a kérdezők között szokatlanul sok volt a politikus, Tilki Attila a legtöbbjüket név szerint szólította fel. Akaratlanul is felmerült a gyanú az emberben, hogy a parlamenti képviselő hívta a helyi politikusokat az eseményre, kifejezetten azzal a céllal, hogy hálálkodó kérdéseket tegyenek fel.

Fotó: Bankó Gábor/444

Pár kellemetlenebb téma azonban a barátságos polgármesterek barátságossága ellenére is felmerült a fórumon. Az egyik ilyen a megyei vasút helyzete volt. A témát nem véletlenül hagyta ki a bevezetőjéből a közlekedési miniszter, a megye vonalai ugyanis katasztrofális állapotban vannak. A vonatok átlagsebessége 30 km/óra körül mozog, de vannak szakaszok, ahol csak 10 km/órával haladhatnak a szerelvények. A XIX. századot idéző statisztikákról júniusban a saját szememmel győződtem meg, amikor az ország legkeletibb pontjától utaztam a legnyugatibbig.

Amikor az egyik kérdező arról érdeklődött, hogy milyen vasúti fejlesztések várhatóak a környéken, Lázár elismerte, hogy semmilyenek. Nincs ugyanis pénz a vasútvonalak felújítására. Pozitívumnak tartja viszont, hogy busz minden környékbeli településre jár.

Fotó: Bankó Gábor/444

Bár a miniszter rendszeresen azzal védi az elmaradt vasúti fejlesztéseket, hogy a magyar emberek nem vonatozni, hanem autózni akarnak, a vásárosnaményieket kifejezetten érdekelte a vasút jövője. Az egyik férfi például a Zajtáról Budapestre közlekedő, „hét mérföldes” sebesvonat visszaállításáért lobbizott. Ez volt az a 2023 végén megszüntetett járat, ami pénteken és vasárnap szállította a fővárosba ingázó munkásokat és diákokat. Lázár egyelőre annyit ígért, hogy megvizsgálják a kérdést.

A másik kellemetlenebb téma a megyében található kórházak helyzete volt. Adorján Béla arra panaszkodott, hogy a 100 kilométerre lévő Debrecenbe kell vinni a sebészeti ellátást igénylő gyermekeket, egy nő pedig felemlegette, hogy a vásárosnaményi kórházban a mai napig nem nyitottak újra minden covid alatt bezárt osztályt. Pedig az akkori emberierőforrás-miniszter, Kásler Miklós levélben ígérte meg az újranyitást.

Fotó: Bankó Gábor/444

Lázár csak részben tudta megnyugtatni a kérdezőket. Azt mondta, elfogadhatatlan, hogy a nyíregyházi kórház sebészeti osztályáról a debreceni klinikára küldik a betegeket, szerinte ugyanis minden megyében fenn kell tartani egy centrumkórházat. A kisvárosi kórházakban azonban csak a sürgősségi és belgyógyászati ellátást lehet garantálni, a többi feladatot a megyei centrumkórházaknak kell ellátniuk.

Pár radikálisabb hangot is lehetett hallani. Volt, aki az „uniós forrásokat blokkoló” Tisza Párt megbüntetését követelte, más az „Európát védelmező határkerítés megépítését büntetéssel megháláló” Európai Unió miatt dohogott. A legradikálisabb azonban az a férfi volt, aki külön megköszönte Lázárnak, hogy a soproni fórumán „helyretette a 444 és az RTL riporterét”. Erre még Lázár is csak annyit tudott mondani, hogy a feleségének nem tetszett a soproni viselkedése.

Fotó: Bankó Gábor/444

A konfliktusmentesen, Szabó Zsolt volt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány emlékére egy perc néma csenddel zárult vásárosnaményi fórum azért volt különösen érdekes, mert hasonlóra több mint fél éve nem volt példa. A márciusban elindított Lázárinfók barátságos, támogató hangulata májusra eltűnt. Egyre több kormánykritikus kérdező jelent meg a fórumokon, amik fokozatosan balhésabbak is lettek.

Lázár május végén már arról beszélt, hogy egy százfős csoport verekedést akart provokálni a miskolci fórumán. Júniusban tovább eszkalálódott a helyzet. A miniszter Berettyóújfaluban kurvaanyázott, az őt kérdező újságíróknak azt mondta, hogy fasiszta módon diktálnak. Két héttel később már az egyik kérdezővel ordibáló parlamenti képviselőt, Simon Miklóst kellett nyugtatnia. A résztvevőkben gyűlő feszültség ráadásul a két hónapos nyári szünet után sem csökkent. A szeptember 25-ei soproni fórum az egyik legbalhésabb lett az összes közül.

Fotó: Bankó Gábor/444

Lázárt egyelőre nem riasztották el a negatív tapasztalatok. Amikor a vásárosnaményi fórum után megkérdeztük tőle, hogy gondolkodott-e a Lázárinfók beszüntetésében, azt mondta, ameddig bírja, folytatja. Bár azt nem tudta megmondani, hogy a Fidesznek milyen hasznot hoznak a fórumok, Orbán Viktornak szerinte abban segítenek, hogy jobban megismerje a választók problémáit.

Lázár tagadta, hogy Magyar Péter országjárása miatt tartanák fenn a Lázárinfókat. Azt viszont elismerte, hogy „nagyon ráfért már a kormányra, hogy valaki tartson ilyen fórumokat”. Reméli, a választás előtt más fideszes politikusok is csinálnak majd hasonlókat.