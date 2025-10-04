Hiába tiltották be, a Pécs Pride látványosan dübörgött

Több ezren vonultak végig a napsütésben Pécsen, hogy a város közepéből a tettyei romokig jussanak. Nagy utat jártunk be, és nem csak kilométerekben és vízszint feletti magasságban. Ilyen volt az V. Pécs Pride.
Önmagában eljutni a mai napig sem volt egyszerű, a Pécs Pride szervezőinek legalábbis biztosan nem. Szeptember elején a szigorított gyülekezési törvényre és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva a rendőrség betiltotta az október 4-ére meghirdetett Pécs Pride-ot, a rendőrségi határozatot később a Kúria is jóváhagyta.
Ám míg nyáron Budapesten a Fővárosi Önkormányzat beállt a hasonló utat bejáró rendezvény mögé, és magára vállalta a szervezéssel járó fenyegetettséget, Pécsen a szervezők más utat választottak (aminek okairól Buzás-Hábel Gézát, a Diverse Youth Network igazgatója is mesélt a 444-nek).
Az útvonalat például előre nem közölték, illetve azt sem, hogy hova tart majd a menet. Ennek a rendőrségi tiltás mellett az is oka volt, hogy megpróbálják minimalizálni az ellentüntetőkkel való találkozást.
A megoldás itt az lett, hogy bejelentett tüntetés vonult végig a városon, a vadkárok elleni demonstrációként (az erről szóló táblával a kezében vonult a menet élén Heindl Péter jogász, aktivista), és őt követték a szivárványos menetelők.
Ahogy a budapesti, úgy a pécsi Pride-ot is betiltotta a rendőrség, ennek ellenére megtartják október 4-én az LMBTQ-jogok melletti felvonulást a baranyai városban. Buzás-Hábel Géza, az esemény egyik szervezője beszélt a 444-nek a célokról és a várakozásokról.
Az egyetlen vidéki Pride-ot Pécsen tartják már az 5. éve. Idén először ugyanakkor nem engedélyezték a megrendezését. Ennek ellenére összegyűltek a menetre.
