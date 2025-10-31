„Parádés, zseniális, döbbenetesen ikonikus” – visszafogott, objektív értékelés a 444 türktudatú gasztromatinéjáról

Immáron és idestova (2 in 1) második alkalommal aratott zajos nemzetközi szakmai és közönségsikert a 444.hu (négyszéznegyvennégyponthu) mintegy 1,22 éves múltra visszatekintő, hagyományőrző gasztronómiai rendezvénye, amely ezúttal Közép-Ázsiai Piknik néven került megrendezésre a türktudatú ételek kvázi-gasztrokurultájaként szombaton (október 25-én) Etyeken, a +52 Gastro & Event Hallban. (Az első, úgynevezett hagyományteremtő esemény, az I. Kísérleti Exclusive Premium De Luxe 444 Halfesztivál és Falunap – röviden: IKEPS444HF – tavaly júliusban hozta meg az emlékezetes szakmai és emberi áttörést.)
A plovdélutánra kilátogató szépszámú közönség rendkívül magas gasztronómiai színvonalnak örülhetett: Adorjányi Máriusz és a Nyárspolgár BBQ parádés plovval kápráztatta el az érdeklődő érdeklődőket (ezen a hétvégén ennél jobb plovot a Kaszpi-tengertől nyugatra valószínűleg senki sem ehetett), a házigazda Stoller Márton emlékezetes bárányagyvelős pirítósa és nagy gonddal kivitelezett, erdélyi származású micse (klasszikus bárány-sertés-borjú-szódabikarbóna) is nagy siker volt, és minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy Uj Péter főszerkesztő, a rendezvény koncepciójának főceója sem vallott szégyent saját fejlesztésű, közép-ázsiaisra hangolt zöldségragujával (lecsó típusú, hagyma-paprika-paradicsom alap, előre pirított padlizsánnal és csicseriborsóval gazdagítva, a Nyárspolgár üzbég stílusú fűszereivel és a saját gyártású marokkói sós citrommal). Kávékalmár Gábor, a szentendrei James Hoffmann pedig Kees Van Der Westen Spiritello nevű, kávégépként is használható kortárs műalkotásából nyert ki a tökéleteshez nemcsakhogy közelítő, de azt bőven meg is haladó presszókat.
Improvizált programpontként Szily László helyszíni hírszerkesztéssel szórakoztatta a közönséget, miután elnézte a beosztást, és útban Etyek felé jött rá, hogy ő a délutáni ügyeletes, Winkler Róbert pedig páratlan napszemüveg-gyűjteményének egy különösen megnyerő darabját csillogtatta az őszi nap bágyadt suragainál.
Piszkor Norbert (MadHouse, Galamb) baszk sajtortája és a 444 szerkesztői, újságírói (Herczeg Márk, Benics Márk, Plankó Gergely, Haszán Zoltán, Szily László) köré verődött alig szervezetten álspontán Q&A, no meg a napszálltával gyorsan hűvösödő idő zárta gazdag, értékes, mindannyiunk épülését elősegítő programot.
„Úgy érzem, ezúttal mindenféleképpen sikerült úgymond szintet lépnünk, amivel, úgy érzem, mindenféleképpen rendkívül fontos mérföldkövet hagytunk magunk mögött, ha fejlődési ívünk töretlen marad, úgy érzem, határ a csillagos ég” – mondotta a rendezvény koncepciójának facilitátora, Uj Péter, aki egyben emlékeztetett arra is, hogy tavaly már úgy érezte, mindenféleképpen sikerül új fejezetett nyitni, miután a befektetett munka úgymond meghozta gyümölcsét, majd aláhúzta, hogy még ehhez képesthez is sikerült úgymond megugrani az igen magasra tett mércét. Uj nem rejtette véka alá azt sem, hogy a türktudatú gasztrodélután csapatsport, amelyben a győzelemhez minden résztvevőnek tudása legjavát adva kell hozzájárulnia. „Úgy érzem, a fiúk ezúttal úgymond minden beleadtak, ez vezetett a sikerhez” – zárta értékelését a zöldségragukészítésben is nagyot villantó főszerkesztő.
A megemlített közreműködőkön kívül kiemelt köszönet jár a Marmorstein pékségnek, amely csakúgy, mint tavaly, csodálatos kézműves kenyerekkel, pitákkal járult hozzá az európai mércével mérve is jelentős sikerhez.
Döbbenetes műfajteremtés, sokkoló mérföldkő, hidegrázós szuperlatívuszok. Őrület, na. Nehéz ilyenkor szavakat találni. De azért csak sikerül. Hetven kiló ponty nem tévedhet.