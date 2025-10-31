„Parádés, zseniális, döbbenetesen ikonikus” – visszafogott, objektív értékelés a 444 türktudatú gasztromatinéjáról

Immáron és idestova (2 in 1) második alkalommal aratott zajos nemzetközi szakmai és közönségsikert a 444.hu (négyszéznegyvennégyponthu) mintegy 1,22 éves múltra visszatekintő, hagyományőrző gasztronómiai rendezvénye, amely ezúttal Közép-Ázsiai Piknik néven került megrendezésre a türktudatú ételek kvázi-gasztrokurultájaként szombaton (október 25-én) Etyeken, a +52 Gastro & Event Hallban. (Az első, úgynevezett hagyományteremtő esemény, az I. Kísérleti Exclusive Premium De Luxe 444 Halfesztivál és Falunap – röviden: IKEPS444HF – tavaly júliusban hozta meg az emlékezetes szakmai és emberi áttörést.)

Szily László a hírszerkesztés rejtelmeibe avatja be az érdeklődő olvasókat. Fotó: Németh Dániel/444

A plovdélutánra kilátogató szépszámú közönség rendkívül magas gasztronómiai színvonalnak örülhetett: Adorjányi Máriusz és a Nyárspolgár BBQ parádés plovval kápráztatta el az érdeklődő érdeklődőket (ezen a hétvégén ennél jobb plovot a Kaszpi-tengertől nyugatra valószínűleg senki sem ehetett), a házigazda Stoller Márton emlékezetes bárányagyvelős pirítósa és nagy gonddal kivitelezett, erdélyi származású micse (klasszikus bárány-sertés-borjú-szódabikarbóna) is nagy siker volt, és minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy Uj Péter főszerkesztő, a rendezvény koncepciójának főceója sem vallott szégyent saját fejlesztésű, közép-ázsiaisra hangolt zöldségragujával (lecsó típusú, hagyma-paprika-paradicsom alap, előre pirított padlizsánnal és csicseriborsóval gazdagítva, a Nyárspolgár üzbég stílusú fűszereivel és a saját gyártású marokkói sós citrommal). Kávékalmár Gábor, a szentendrei James Hoffmann pedig Kees Van Der Westen Spiritello nevű, kávégépként is használható kortárs műalkotásából nyert ki a tökéleteshez nemcsakhogy közelítő, de azt bőven meg is haladó presszókat.

Stoller Márton tökéletes micssütési technikáját mutatja be Winkler Róbertnek. Fotó: Németh Dániel/444

Improvizált programpontként Szily László helyszíni hírszerkesztéssel szórakoztatta a közönséget, miután elnézte a beosztást, és útban Etyek felé jött rá, hogy ő a délutáni ügyeletes, Winkler Róbert pedig páratlan napszemüveg-gyűjteményének egy különösen megnyerő darabját csillogtatta az őszi nap bágyadt suragainál.

Adorjányi Máriusz, a Nyárspolgár BBQ főnöke a plovkészítés kritikus fázisában. Fotó: Németh Dániel/444

Piszkor Norbert (MadHouse, Galamb) baszk sajtortája és a 444 szerkesztői, újságírói (Herczeg Márk, Benics Márk, Plankó Gergely, Haszán Zoltán, Szily László) köré verődött alig szervezetten álspontán Q&A, no meg a napszálltával gyorsan hűvösödő idő zárta gazdag, értékes, mindannyiunk épülését elősegítő programot.

Egy tál kész plov, amelyet már kissé megrongált a szerző. (Például kiszindbádozta a csontból a velőt.) Fotó: Németh Dániel/444

„Úgy érzem, ezúttal mindenféleképpen sikerült úgymond szintet lépnünk, amivel, úgy érzem, mindenféleképpen rendkívül fontos mérföldkövet hagytunk magunk mögött, ha fejlődési ívünk töretlen marad, úgy érzem, határ a csillagos ég” – mondotta a rendezvény koncepciójának facilitátora, Uj Péter, aki egyben emlékeztetett arra is, hogy tavaly már úgy érezte, mindenféleképpen sikerül új fejezetett nyitni, miután a befektetett munka úgymond meghozta gyümölcsét, majd aláhúzta, hogy még ehhez képesthez is sikerült úgymond megugrani az igen magasra tett mércét. Uj nem rejtette véka alá azt sem, hogy a türktudatú gasztrodélután csapatsport, amelyben a győzelemhez minden résztvevőnek tudása legjavát adva kell hozzájárulnia. „Úgy érzem, a fiúk ezúttal úgymond minden beleadtak, ez vezetett a sikerhez” – zárta értékelését a zöldségragukészítésben is nagyot villantó főszerkesztő.

Laczkó Gábor (Kávékalmár) és mellette a szoborszerű holland kávégép. Fotó: Németh Dániel/444

A megemlített közreműködőkön kívül kiemelt köszönet jár a Marmorstein pékségnek, amely csakúgy, mint tavaly, csodálatos kézműves kenyerekkel, pitákkal járult hozzá az európai mércével mérve is jelentős sikerhez.