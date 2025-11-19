Minden idők messze leglátványosabb magyar akciófilmjét csak lenémítva érdemes végignézni

Melyik az az esemény, ahova ha megérkezik Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, az első dolga, hogy lekezeljen a mostanában leginkább realityszereplőként és DPK-tagként működő Bárdosi Sándorral, majd ezek után rögtön interjút adjon a Megafon-istálló egyik beszélő fejének, Filep Dávidnak (A Kopasz Oszt), miközben a háttérben Vida „Joe” József telefonál, VV Béci pedig fotófalnál fotózkodik?

Fotó: Németh Dániel/444

Nagy szerencsénkre ez az esemény nem csak az álmainkban létezik, megtörtént! Sőt ott voltunk, és a saját szemünkkel láttuk mindezt az állami támogatásokból és közpénzmilliárdokból leforgatott új magyar szuperakciófilm, a katonás, hősös, afgánmentésről és szerelemről szóló Sárkányok Kabul felett kedd esti díszbemutatóján.

film magyar honvédség káel csaba honvédség Kárász Róbert vida józsef várhegyi attila csuti Sárkányok Kabul felett honvédelmi minisztérium Szalay-Bobrovniczky Kristóf lajos tamás dyga zsombor katonaság bárdosi sándor katona film vv béci trokán nóra
