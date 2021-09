A helyi összefogás felbomlásáról is számot adnak az egri előválasztási jelöltek, itt nézheted a vitájukat

Rövid életűnek bizonyult az az összefogás, amely Egerben a 2019-es önkormányzati választásokon megszerezte a Mirkóczki Ádámnak a polgármesteri széket, az ellenzéknek pedig a képviselő-testületi többséget. A Jobbikot egy éve maga mögött hagyó Mirkóczki tavaly októberben veszítette el többségét, miután két képviselő - a polgármester autoriter vezetési stílusára hivatkozva - kilépett az Egységben a Városért Egyesület (EVE) frakciójából. Később a polgármestert kizárták a közös ellenzéki ernyőszervezet elnökségéből, aki válaszul a teljes egyesületből kilépett, azzal vádolva korábbi szövetségeseit, hogy nem tartották be kampányígéretüket és nem voltak képesek a pártpolitizálás fölé emelkedni.



Ebben a kontextusban fog tehát zajlani az ellenzéki előválasztás az Egert és további 26 települést magába foglaló Heves megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületben.



A körzetben két, az EVE-ben politizáló, Mirkóczkival szakító jelölt méretteti meg magát:

Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum korábbi igazgatója, Mirkóczki 2021 elején lemondott alpolgármestere a DK színeiben indul, a Jobbik, az LMP és a Liberálisok támogatásával;

Jánosi Zoltán vállalkozó, korábbi MSZP-s önkormányzati képviselő pedig a Momentum színeiben száll ringbe, de élvezi az MSZP, a Párbeszéd és az Új Világ Néppárt támogatását is.



A Partizán mai vitáján a két politikusnak az egri összefogás kudarcáról is számot kell adnia, de a közoktatás helyzetéről és a fejlesztéspolitikáról is kifejthetik nézeteiket.

A körzetet jelenleg a fideszes Nyitrai Zsolt képviseli, akivel a 2018-as kampányban Orbán Viktor úgy viccelődött, "mosógépet könnyebb eladni, mint téged". Nyitrai 46,44 százalékkal húzta be a körzetet, de az ellenzéki indulók együttesen már akkor is többet, a voksok 49,23 százalékát söpörték be. A körzet mindenképp kétesélyesnek tekinthető, ha tényleg parlamenti többséget szeretne, akkor az ellenzéknek hoznia is kell jövő tavasszal.

A Fidesz-KDNP már nem is Nyitraival fut neki ennek a meccsnek, Gulyás Gergely júliusi egri látogatásán bejelentette, dr. Pajtók Gábor, Heves megyei kormánymegbízott indul, ám helyi forrásaink szerint ez a döntés még nincs kőbe vésve, a kormánypártok háza táján felmerült még Habis László, korábbi egri polgármester neve is.

Szeptember 6-a és 26-a között a Partizán - kiemelt médiapartnerével, a 444-gyel együttműködve - 32 országgyűlési egyéni választókerületben rendez vitákat az ellenzéki előválasztáson induló jelöltek között.

A maratoni vitaturné első hetében vidéki körzetek jelöltjei ismertethetik meg elképzeléseiket választóikkal, a második héten az ellenzék fővárosi politikusaira kerül sor, utolsó héten pedig újra a vidéki indulók kerülnek főszerepbe.