Ketten pályáznak Simonka György székére, itt nézheted élőben a vitájukat

Az Orosházát és 26 másik dél-békési települést magába foglaló választókerületben a fideszes Simonka Györgynek már 2018-ban is csak nagyon szorosan sikerült nyernie úgy, hogy vele szemben öt ellenzéki jelölt is indult.



Az ügyészség által azóta különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt megvádolt képviselő akkor a szavazatok 43,15 százalékát szerezte meg, a Jobbik, az MSZP-Párbeszéd, az LMP, az Együtt és a Momentum jelöltjei pedig együttesen 54,19 százalékot értek el.

Az idei ellenzéki előválasztáson a Békés megye 4. számú országgyűlés választókerületében három jelölt jelentkezett be, ám másfél hete, az öt körzetre kiterjedő megállapodás részeként a momentumos Sebők Éva visszalépett az MSZP-P jelöltje javára. Így a ma esti vitán végül ketten állnak a Partizán kamerái elé:

dr. Szabó Ervin, a Jobbik politikusa, de őt támogatja a DK, az LMP, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és az Új Világ Néppárt is. Szabó ügyvéd, önkormányzati képviselő Orosházán, 2018-ban pedig kevesebb mint 4 százalékponttal maradt el Simonka György mögött.

dr. Szelényi Zoltánt az MSZP-Párbeszéd szövetség indítja, de Sebők Éva visszalépése után mögé állt be a Momentum Mozgalom is. Szelényi baleseti sebész, az orosházi kórház osztályvezető főorvosa, viszonylag újnak számít a politikában, ugyanis az előválasztási kampány előtt nem vállalt politikai szerepet.



Az még nem világos, hogy a Fidesz-KDNP a hivatalosan is büntetőeljárás alatt álló Simonkát újraindítja-e jövő tavasszal, a Fidesznek még mindig ő a választókerületi elnöke Dél-Békésben, és Orbán Viktor a büntetőpere megkezdése után is fotózkodott vele. Annyi mindenesetre biztosan kijelenthető, hogy a körzet már négy éve is nyerhető lett volna az ellenzék számára, a 2022-es országgyűlési választásokon tehát szintén jó eséllyel pályáznak itt a Fidesz legyőzésére.

A vitán szó lesz:

a helyi ipar támogatásáról;

a helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről;

a nagybirtok-rendszer lebontásáról;

és Simonka György viselt dolgairól is.



Szeptember 6-a és 26-a között a Partizán - kiemelt médiapartnerével, a 444-gyel együttműködve - 32 országgyűlési egyéni választókerületben rendez vitákat az ellenzéki előválasztáson induló jelöltek között.



A maratoni vitaturné harmadik és egyben utolsó hétében a vidéki indulók vannak főszerepben.