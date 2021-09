„Egész életemben azt hajtogattam, hogy olyan dolgokat akarok csinálni, amin meghatottságukban sírnak az emberek. Az, hogy ez bejött, ez nekem már elég.”

Amikor a Gólyában felcsendültek a 18 perces Roadmovie című szám első taktusai, mellettem a két kézzel sörös patronba kapaszkodó húsz év körüli lány odaszól a haverjának:

– Jaj ne, most sírni fogok.

– Én otthon jó előre kisírtam magam, hogy itt már ne bőgjek.

Érkezik a meglepő válasz.

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

Végül is pont így kell melegíteni egy Holi-koncertre, nem dupla vodkával. Olyannyira, hogy amikor összefutunk Hegyi Olivér Holival a koncert előtt, akkor ő alkoholmentes sört rendel.

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

„Már egy ideje absztinensben tolom. Meguntam ezt az egész kálváriát a másnappal, meg a harmadnappal. Annyit piáltam már életemben, hogy elég volt. Meg így nem fenyeget a veszély, hogy túltolom, és nem bírok felmenni a színpadra.”

Nagyon előre szaladtunk. Holi első albuma, a Sírok és nevetek július elején jelent meg. Két hónappal később már ott tart, hogy a dugig telt Gólya elől csapatokban küldik el az embereket. Teltház van.

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

„Pont lehúztam a klotyón ezt az álmomat, hogy én még zenélek egyszer. Sőt már hatszor lehúztam. Már tini koromban zenekarokban kezdtem. És amikor leszartam, pont akkor jött be. Szóval most outsiderként szafarizgatok ebben a sztoriban. Nekem ez egy terápiás jellegű dolog. Volt egy nagyon deep időszakom, amikor nagyon szarul éreztem magam. Most látom a fényt.”

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

A koncert előtt többen arról beszélgetnek, hogy vajon Holinak most, hogy befutott, lett-e már csaja. A Sírok és nevetek album több száma is arról mesél, hogy száz éve nem feküdt le senkivel, és 15 éve képtelen zöldágra vergődni a nőkkel. Az indokokat részletesen kifejtette a Vittula című számban:

„A testtartásom merevebb, mint egy diktatúra.”

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

Holi született antirapper. Számainak egyik fele arcoskodás helyett önostorozásról, nagy kanállal falt twerkelő nők helyett a lányokkal való ismerkedés lehetetlenségéről, a „járok az utamon”, „tudom, honnan jöttem és hová megyek” típusú üzenetek helyett a világon kívüli töltéseken való bolyongásról szólnak. 18. századi értelemben vett szentimentalizmus.

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

„Az első dolog, amit leírtam projekt txt-be, hogy nagyon sokat fogok arról dumálni, hogy nincs csajom már régóta. Mert ez nagyon zavart.”

Na, de most, hogy beütött a siker, lett barátnőd?

„Az a durva, hogy nem, de már nem is zavar. Most nem sóvárgok az ideális kapcsolat után. Talán mert nem unatkozok. Most jó minden, azt kész, nem kattogok ezen. A Tindert is leszarom, az a múlté. Egyéjszakások sincsenek. De asszem, nem is lennék rá képes. Egyébként is mindig »az életem szerelmét keresem« típus voltam. Most csomót dumálok ismeretlen emberekkel, lehet, hogy ez kielégít. Eddig nem mertem idegenekkel beszélni.”

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

Holi csontszárazon ment fel a Gólya színpadára. Nem volt vele más, csak egy üveg csapvíz és egy számítógép. (Később csatlakozott hozzá a Hocuspony rockzenekar, és az utolsó három számot már élő zenei kísérettel adta elő.)

De hogy?

Nem bézbólsapkában, letolt gatyában bólogatós hip-hop koncert volt ez, hanem szentmise, ahol a tisztelendő behunyt szemmel szórta ránk a lélek mannáját. Holi tisztelendő és a verejtékben tocsogó nyáj egy nagy szeretetgombóccá gyúródott össze.

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

Holi 19 évesen, 2009-ben költözött Szegedről Budapestre. A MOME-n végzett, mint animációs rendező. Most a békásmegyeri lakótelepen lakik egyedül.

„Imádom, legkirályabb. A lakótelepek csúcsa. Gyönyörű gondozott kertekkel, gumiabroncsból készült bábokkal. Az utcán csak kedves idős emberek és kedves gyerekek vannak. Most ott készítem az új filmemet.”

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

„A szív kertje lesz a címe. Egy srácról szól, aki festőnek készül. Bejutott a Képzőművészeti Egyetem harmadik fordulójába. A suli előtt ül, A szív kertje című meditációt hallgatja. Ahogy halad előre a felvételin, előjönnek a rémképei kerti kártevők képében.”

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

Holi szinte az egész koncertet csukott szemmel nyomja végig, csak akkor pillant a laptopjára, amikor a már emlegetett 18 perces szám van soron. A Roadmovie egy zavarba ejtően romantikus találkozásról szól, amikor Holit a szegedi füvészkertben leszólította Zsófi,

„tipik bölcsészlány, magyar szak ELTE, sima csaj, szemüveges, tök okés arcra”.

Akiről többek között kiderül, hogy egyszer olyan sokáig nem mert fingani a barátja előtt, hogy a kórházban kötött ki.

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

Mi van Zsófival? Létezik a valóságban?

Persze. Svédországban van most. Egyébként bejött neki a szám. Persze nem egészen úgy történt, ahogy leírtam, de majdnem. A lírai én viszont 100 százalékig azonos velem. A naplómba pont ilyeneket írok le, csak nem rímekben.

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

De a holiság nemcsak naplószerű, önmarcangoló lelkizésből áll. Az előadott számok másik felét gúnyos szerepjátékok, rapparódiák adják ki. A Baby című szám alatt Holi már nem a PUA-vizsgán elhasalt nyafogó MOME-s srác, hanem egy istencsászár trapper, egy nőcibáló Mr. Missh képében jelenik meg:

„Bébi, szeretkezz velem légyszi,

alig tudok beszélni,

de bevallom, hogy jó nézni,

ahogy rázod a picsád

jó hangosan visítsá'”

A vetítős hip-hop szcéna kifigurázása és a már-már kínosan intim őszinteség kettőssége a holizmus lényege. A Sírok és nevetek albumcím pontosan leírja, mi történik a közönséggel egy Holi-koncerten.

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

A Gólyában az érzelmi hullámvasút legmeredekebb állomása az Utálat fárasztó című számnál jött el, amikor az első sorban álló lányok letörölték a könnyeiket, és a szívek karmesterének intésére izomból skandálni kezdték, hogy:

„Mocskos Fidesz, mocskos Fidesz!”

Holi egyetlen politikus számának üzenete pont betalál a Fidesz-rendszerben felnövő közönségnél: „Vigyék a gecis pénzem is, csak engem hagyjanak! Többször nem merülök le velük, egyedül rohadjanak!”

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

Azt mondod, az egyetlen, amit megtehet az ember, hogy leül és beszél a faterjával, és meggyőzi. Beszéltél apáddal?

„Képzeld el, hogy igen. Pont pár hete. De nem valami jól sikerült. Ingoványos talaj. Nem tetszett neki a szám. Félt, hogy ebből valami bajom lesz, valaki lezúz vagy nem tudom. Kicsit vitatkoztunk, de amúgy jó fej, bírom nagyon, de hát nem lettünk előrébb egy picit sem. Ő sem szereti a Fideszt amúgy, szerinte is lopnak, csak azt mondja, hogy nincs jobb. Aztán meg jött a migráció. Hú, abba nem kellett volna belemenni.

Azt fájlalom az egész szituban, hogy egyszerűen nem tudom, hogy én mit tehetnék, hogy jobb legyen. De azt tudom, hogy ha beengedem ezt, és sok politikai tartalmat fogyasztok, akkor nyomott leszek, lehúz, mint egy valóságshow. Tudod, amikor megnézed, és azt érzed, hogy ez övön aluli, nem méltó egy emberhez.”

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

Holi az utolsó számra már megszabadult a kifakult kockás ingtől és a kinyúlt fehér pólótól. A fináléra előkerül a lemez borítóján látható, már emblematikus szíves pulcsi is. És jöhet a szeretet diadala, a ráadás ráadása. Beindul a Holiness című szám, amit a H0Li<3R nevű EDM producer készített (aki persze szintén Holi). Valahogy így a rap-től a szabad versen, trappen, a rockon át eljutottunk a diszkóig.

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

„Aviciit nagyon bírom, a dallamok nagyon megfogtak, tök rég volt nekem ilyen zene, ami nem az agyamra, nem racionálisan hat, hanem felemel. Szülinapi élmény. Gyerekkori szülinapi flash.”

Melyik a valaha létezett legjobb magyar zenekar?

„A valaha volt legjobb magyar zenekar a VHK, nem ők a kedvenceim, de ha minden szempontot figyelembe veszek, akkor azt mondom, hogy ők a legjobbak. Kibaszott eredeti volt. Egy kísérlet, hogy mi történik a tudatállapottal, ha nem a fejedből zenélsz, hanem a zsigereidből. Energiákat akartak felszabadítani, és tök esztétikus is volt. Furcsán szólt. A Grandpierre szellemisége magasan szárnyalt.”

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

„Viszont a kedvencem a Balaton. Az nagyon speciálisan magyar életérzés. Víg Mihály a legnagyobb ágyú. Régen kitaláltam, hogy mekkora poén rapper név lenne, hogy Weed Mihály. Ez is lett az első nevem. Pedig nem is szívok. Az nem az én bulim volt soha. Hipochonder vagyok. Vert a szívem, és utáltam. Örültem, amikor kitaláltam a Holit. Úgy éreztem, hogy ezt megtaláltam.”

Fotó: Foto: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

A Koncert után Holi nem vonult el, feloldódott a Gólya közönségében. „Mindenki úgy jön oda, mintha lelkiztünk volna. Megölelnek. Annyira kedves az egész! Kicsit olyan, hogy én már elmondtam, és ezért ők is átmennek lelkizősbe. Szeretem. Akarok dumálni ezekkel az arcokkal.”

A fotókat Ancsin Gábor készítette.