Karácsony és Márki-Zay küzdelme belülről

"Péter megérezte a vérszagot, nálunk meg mindenki fogta a fejét, hogy fajultak idáig a dolgok" - emlékezett a visszalépési dráma utolsó pillanataira egy stábtag Karácsony Gergely kampányából.



"Még csak számolták az első forduló szavazatait, de már látszottak a trendek, már akkor mondtam, hogy szerintem Gergőnek vége van" - emlékezett a visszalépési dráma első pillanataira egy stábtag Márki-Zay Péter kampányából.

Csak e két emlékezés alapján úgy tűnhet, hogy sima ügy volt, hogy Karácsony Gergely lépett vissza Márki-Zay Péter javára az előválasztás második fordulójára, de a helyzet korántsem volt ilyen egyszerű.

A visszalépésig vezető út tele volt fordulatokkal, amelyekben a két miniszterelnök-jelöltön kívül fontos szerep jutott a környezetükben lévőknek is. A két rivális kampánystábjainak tagjaival beszélgetve rekonstruáltuk, hogy mi történt október első hetében, az előválasztás két fordulója között, és hogyan történt meg az, hogy a sokkal nagyobb tapasztalattal, több pénzzel kampányoló, és az első fordulóban több szavazatot szerző főpolgármester lépett végül vissza hódmezővásárhelyi kollégája javára.

Amikor csatasorba álltak, Karácsony még sokkal erősebbnek látszott

Az alaphelyzethez képest a végeredmény mindenképpen meglepő volt: Karácsony Gergely komoly állami támogatást kapó pártokkal, rutinos, az országos politikában évtizedes tapasztalatokkal bíró csapattal, és országos ismertséggel indult neki a megmérettetésnek. Nem utolsósorban Karácsonynak profi közvélemény-kutató és kampány-elemzői múltja van.

A főpolgármester (és a csapata) a visszalépése óta azt terjeszti, hogy nem is akarta igazán a jelöltséget, unta a kampányt, nem is volt olyan fontos neki. Ez azonban inkább látszik utólagos korrekciónak. Hogy csak egy szálat emeljünk ki arról, hogy mennyire komolyan vette a készülődést: Karácsonyt elkezdték építeni nemzetközi szinten is, a nyáron Berlinben találkozott a szociáldemokrata és a zöld kancellár-jelöltekkel, és Budapestre kétnapos nemzetközi politikai konferenciát szerveztek neki komoly előadókkal szeptemberben. Túl a több százmillió forintot felemésztő előválasztási kampányán, ezek az ambíciózus kapcsolatépítések azt mutatják, hogy nemcsak az előválasztási, hanem a 2022-es győzelemre is komolyan készültek Karácsonyék. Az már reálisabbnak tűnik, hogy a kampány legvégére Karácsony személyes lelkesedése némileg csökkent, és a visszalépési vitát rosszul tűrte.

Márki-Zay Péter úgy készült fel a megmérettetésre, hogy a márciusi felmérések alapján az egyik fő problémája az volt, hogy azt sem tudták róla nagyon sokan, hogy kicsoda. Egy akkori felmérés szerint a lakosság 37 százaléka nem is hallott róla (Karácsony esetében ez az arány csak 3 százalék volt), és az ellenzéki elköteződésű választók közül csak 11 százalék tervezte, hogy rá szavaz majd, miközben az indulását akkor még be sem jelentő (!) Karácsony támogatottsága ebben a körben 25 százalékos volt.

Márki-Zay ugyan túl volt ugyan két sikeres polgármesteri kampányon (2018 februárjában és 2019 októberében is győzött Hódmezővásárhelyen), de egyáltalán nem volt a pártok jelöltjeihez mérhető kampánycsapata, intézményi háttere, és főleg nem volt pénze. Az előválasztási szabályokról formálisan döntő testületbe csak megfigyelőt küldhetett, szavazati jog nélkül; míg a legfontosabb döntéseket meghozó, félig-meddig informális pártelnöki megbeszélésekről teljesen ki volt zárva.

Karácsony nemcsak egyetemi kutatóként vagy a Miniszterelnöki Hivatal egykori tanácsadójaként, hanem számos komoly kampány főszereplőjeként is rengeteg tapasztalattal volt felvértezve: 2010-ben a parlamentbe először bejutó LMP kampányfőnöke volt; 2014-ben a Párbeszéd elnökeként a baloldali összefogással bevitette új pártjának több képviselőjét is a parlamentbe; ugyanabban az évben polgármester-választást nyert Zuglóban; 2018-ban az MSZP-P miniszterelnök-jelöltjeként végigkampányolta az országot; 2019-ben pedig megnyerte a főpolgármester-választást. Az összes miniszterelnök-jelölt közül messze a legnagyobb rutinnal indult.

Márki-Zay ehhez képest az előválasztás előtti években azon küszködött, hogy mit kezdjen az általa életre hívott Mindenki Magyarországa Mozgalommal, illetve a szervezet köré alakult Kossuth Körökkel, amelyeknek volt néhány ezer tagja ugyan, de sokáig nem volt világos, hogy a tagoknak mit kellene csinálniuk.

Évek mentek el azzal a vitával, hogy párttá alakuljanak-e, és így menjenek-e neki a 2019-es önkormányzati, vagy a 2022-es parlamenti választásnak. Márki-Zay hajlott a pártalapításra, de a környezetében nagy többségben voltak azok, akik szerint ez visszaüthetett volna, mert a többi párt csak a riválist látta volna bennük, illetve az ellenzéki belháború kiélezőjeként, és nem az összefogás szorgalmazójaként néztek volna rájuk a választók. Ezért azt a fura szerepet öltötték magukra, hogy jórészt a pártok jelöltjei közül választottak támogatható indulókat, mintegy civil kontrollszervezetként hitelesítve a "leginkább alkalmas" jelölteket. Ez arra mindenképpen jó volt, hogy a mozgalom emblémáját fel lehessen tüntetni sok helyen, sokféle jelölt mellett, illetve az önkormányzati kampányban már lehetett aktivizálni a tagságot is.

Igen sok gondot okozott Márki-Zay mozgalmán belül kezdetben a szervezési rutintalanság is: az adományok könyvelésétől kezdve, a tagság felé történő belső kommunikáció módjának kitalálásáig, és a kampányon kívüli időszakok feladatainak meghatározásáig rengeteg elhúzódó gond akadt, ami sok belső vitához, kilépésekhez, sértődésekhez is vezetett. Az egykori kisgazdáktól és KDNP-esektől a Fodor Gábor-féle liberálisokig, és az SZDSZ legutolsó korszakának meghatározó alakjaiig nagyon sokféle ember próbált rendezkedni és érvényesülni a csapatban, miközben az sem volt teljesen világos, hogy egyáltalán mit építenek: egy új ellenzéki pártot, vagy a kormányváltást támogató háttérszervezetet, vagy egy tömegmozgalmat?

Karácsony úgy indult neki az előválasztásnak, hogy a környezetében mindenki azt mondta neki, hogy biztosan megnyeri. Ha nem is az első fordulóban, de a másodikban már tutira, mert ő lesz a középen álló, nyugodt erő, a harsány Jakab Péter, és a férje népszerűtlenségével terhelt Dobrev Klára között.

Márki-Zay Péter és Fekete-Győr András is megígérték neki, hogy ha nem jutnak a második fordulóba, akkor a híveiket Karácsony támogatására szólítják fel. Ezek az ígéretek szintén azt hitették el vele, hogy Dobrevvel és Jakabbal szemben neki még lesznek komoly tartalékai a második fordulóban.

Márki-Zay úgy indult neki a kampánynak, hogy lesz, ami lesz, meglátja, hogy meddig juthat el. Ahová hívták, oda elment szerepelni, és sokszor olyan erőseket mondott, amin utána hetekig rágódtak a kommentelők és a publicisták. Ettől nyár végére jelentősen megnőtt az ismertsége. A tévés vitákban is jól szerepelt, a Google keresési statisztikái alapján a viták alatt és után messze az ő nevére kerestek rá a legtöbben az öt jelölt közül. Ez persze utalhat arra is, hogy róla tudták a legkevesebben, hogy kicsoda, de azt mindenképpen mutatja, hogy érdekelni kezdte az embereket.

A dráma

Az első fordulóban Dobrev Klára győzött, 34 százalékkal, Karácsony 27, Márki-Zay 20 százalékot szerzett. Karácsony és Márki-Zay között 40 ezer szavazat volt a különbség.

Az eredmény ismeretében Márki-Zay úgy döntött, hogy visszalép Karácsony Gergely javára. Egészen komolyan gondolta ugyanis, hogy ha Dobrev Klára lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akkor 2022-ben a Fidesz nyer, mert a DK politikusa nem lesz képes elég szavazót mozgósítani, viszont a Fidesz bizonytalankodó támogatóit felrázza a veszély, hogy a Gyurcsány-korszak visszatérhet. Tudta, hogy Karácsony osztotta ezt a nézetét, ezért is állt készen rá, hogy a javára lépjen vissza, annak ellenére is, hogy közpolitikai terveik a lehető legtávolabb álltak egymástól.

Ezért az első forduló utáni néhány napban Márki-Zay arra koncentrált, hogy minél erősebb pozícióból tudjon visszalépni. Egyrészt szerette volna megerősíteni a szervezete ismertségét, a saját népszerűségét, és a programjából minél több pontot be akart szuszakolni Karácsonyéba, és ezek teljesülésére garanciákat akart kicsikarni.

Meglepetést okozó harmadik helye miatt sokkal nagyobb figyelmet kapott az összes többi jelöltnél, és jó ütemérzékkel ünnepségek sorozatát szervezte a stábja a harmadik helye köré, ami tovább növelte ezt a rendkívüli figyelmet. A hívei lelkesen ünnepelték, jó sajtója volt, a három továbbjutó közül körülötte forrt leginkább a levegő. A másik két továbbjutó sokkal visszafogottabban viselkedett, utcai ünnepséget egyikük sem szervezett.

Sőt, Karácsonyék nem csináltak szinte semmit. "Ahogy meglett az eredmény, Gergőnek ki kellett volna állnia azzal, hogy Klárát mindenképpen le kell győzni, és én tudom legyőzni, hiszen én kaptam utána a legtöbb szavazatot. Ehelyett nem mondott vasárnapig semmit" - mondta egy stábtag. (Az első forduló végeredményét csütörtök éjjel hirdették ki, de a miniszterelnöki verseny sorrendje már szerda este eldőlt.)

Karácsony megtorpanásának voltak előzményei, a stáb több tagja szerint is. Az első fordulós eredmény alulmúlta a várakozásaikat, ahogy magát a kampányt sem érezték elég jónak. Arra panaszkodtak például, hogy Gál J. Zoltán kampányfőnök egyszerre volt túl magabiztos a végeredményt illetően, és túlságosan hezitáló, körülményes a kampány részleteinek meghatározásakor. “Mindenről ő akart dönteni, még a szövegeket, a Facebook-posztokat is ő írta, de a menedzseléshez sokszor nem volt energiája, vagy képessége, és ettől nehézkes lett a kampány” - mondta valaki, aki belülről, de kezdettől kritikusan figyelte az eseményeket.

"Kész bakiparádé volt Gergő első bejelentkezése, amikor a nyírtassi videójában utolsóként üzent, hogy indulni akar. Amatőr hatása volt a filmnek. A plakátjai vizuálisan semmitmondók, halványak voltak, egy szomorú, erőt nem mutató ember nézett le róluk. Később pedig arra építette az üzeneteit, hogy ő nem akar olyan keményen nekimenni a NER-nek, mint a többiek. Lehet, hogy elvi szempontból igaza volt, de az előválasztáson nem azok szavaznak, akik óvatosságot akarnak" - sorolták a problémákat a Karácsony-kampányt belülről ismerők.

Úgy érezték néhányan közülük, hogy az MSZP döntötte el, hogy Karácsony hol kampányoljon személyesen, és a párt csak arra koncentrált, hogy “a saját képviselőjelöltjeit tolja Gergő, nem azt nézték, hogy neki hová érdemes a saját szempontjából mennie”.

Gál J. Zoltán egykori kormányszóvivő a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormányok idején is fontos kommunikációs pozíciókban volt, bár azóta nagyon megromlott a viszonya Gyurcsány Ferenccel. Ő vezette Karácsony 2019-es főpolgármesteri kampányát is, azóta pedig stratégiai főtanácsadó a Városházán.

Az előválasztási kampányban alapvetően a 2019-es receptet vette elő, és újra elárasztotta a Facebookot Karácsonnyal. Már tavasszal, a stáb első értekezletén kihirdette, hogy a kampány elsődleges felülete a Facebook lesz. Csakhogy 2019-ben Karácsony ellenfelének, Tarlós Istvánnak még csak Facebook oldala sem volt, most viszont a riválisok is kampányoltak ott, és még sok más módon is. Karácsony minden jelöltnél többet költött a közösségi oldalon, de más területeken nem volt aktív a többiekhez képest. (Próbáltunk beszélni Gál J. Zoltánnal is, de nem reagált a megkereséseinkre.)

Karácsonynak két központi üzenete volt: a "csak én tudom legyőzni Orbán Viktort"; és az "újraegyesítem az országot". Az elsőt azonban mondta más jelölt is, leginkább Márki-Zay Péter, a második pedig nem az előválasztási közönség várakozásaihoz volt hangolva.

Ám ettől még a kampány alatt nagyon sokan biztosra vették az ellenzéki oldalon, hogy ezzel a visszafogott kampánnyal is győzni fog, és a Fideszben is az ő győzelmére számítottak.

Vasárnap

Karácsony az előválasztás első fordulóját követő vasárnapon azért is mondta teljes magabiztossággal, hogy nem lép vissza, (csak ha elüti a villamos), mert biztosra vette Márki-Zay visszalépését.

Ugyanaznap délután a Márki-Zay csapat gyűlést szervezett a Fővám térre, ami hangulatában sokkal erősebb lett Karácsony délelőtti programjánál. A főpolgármester egy szűk, sötét hajó gyomrában, válogatott vendégek előtt lépett fel; Márki-Zay pedig szikrázó napsütésben, a Duna partján, ujjongó tömeg előtt szónokolt. Azonban a hódmezővásárhelyi polgármester még aznap délután is arra készült, hogy ő fog visszalépni.

Amikor később megkérdeztük, hogy miért mondta azt a színpadon, hogy a végén ő hajlandó lesz elrántani a kormányt, akkor azt válaszolta, hogy "mert az is volt a szándékom". A rendezvényen két Karácsony mellett kampányoló politikus is fellépett, Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, és Baranyi Krisztina, ferencvárosi polgármester. A rendezvénynek kettős célja volt: Márki-Zay erőt akart mutatni, hogy minél jobb feltételeket szerezzen a visszalépéséhez, illetve hogy felkészítse a híveit a bejelentésére. Így beszélt erről néhány nappal később: "Vasárnap, amikor egy hatezer fős tömeg azt skandálta, hogy "ne lépj vissza, Péter!", akkor valóban velük próbáltam fokozatosan elfogadtatni, hogy számíthatnak arra, hogy így dönthetek (vagyis visszaléphet - szerk.). Nyilván az aktivisták akkori hangulatával ez szembement, és úgy gondoltam idő kell, hogy ezt a lehetőséget ezekkel az emberekkel elfogadtathassam."

A kontraszt a két rendezvény között látványos volt, látszott, hogy a közösségi oldalakon nagyon felerősödött a Márki-Zayt támogatók hangja, de a hódmezővásárhelyi polgármester még másnap délelőtt is azt mondta a környezetében többeknek, hogy úgy készül, hogy ő lép vissza.

Nagy volt rajta a nyomás, sorra hívták az ellenzéki világ tekintélyes emberei, hogy meg kell tennie ezt az áldozatot, mert csak Karácsony mögött van elég pénz és szaktudás, hogy 2022-ben legyőzze a Fideszt. A nyilvánosságra sosem került, nagymintás kutatásokat ajánlottak a figyelmébe, amelyek mind Karácsony esélyeit mutatták. Karácsony megígérte neki, hogy hétfő délután Hódmezővásárhelyre utazik, hogy látványos gesztust tegyen számára.

Hétfő

Márki-Zayt nagyjából meggyőzték az érvek, bár néhányan bogarat ültettek a Fővám téri gyűlés után a fülébe, hogy nem kellene ilyen könnyen feladnia. Köztük volt Botka László szegedi polgármester, akit a 2018-as kampányban éppen Karácsonyra cserélt le az MSZP a miniszterelnök-jelölti poszton. Ő arra bíztatta Márki-Zayt információink szerint, hogy ne dőljön be a fővárosi blöffnek, Karácsonyék valójában nem olyan erősek. Szintén erre biztatta őt Juhász Péter, az Együtt párt volt elnöke is, aki Botkához hasonlóan úgy érezte, hogy 2017-ben Karácsony Gergely átverte őt, amikor az Együtt-Párbeszéd lista vezetése helyett az MSZP-Párbeszéd lista élére állt.

Még fontosabb szerepe lehetett náluk Kész Zoltánnak, aki a Mindenki Magyarországa Mozgalom egyik alelnöke, és 2014-2018 között független ellenzéki képviselő volt. Kész sok tekintetben hasonlít Márki-Zayra: 2010 előtt Fidesz-szavazó volt, élt az Egyesült Államokban, piacpárti elveket vall, és elkötelezett az ellenzéki összefogás iránt, 2014-ben ötpárti támogatással jutott be a parlamentbe egy időközi választáson. Kész nagyon határozottan arra biztatta Márki-Zayt, hogy ne jelentse be a visszalépését.

Márki-Zay információink szerint annyira komolyan gondolta, hogy visszalép, hogy le akarta mondani az első forduló utánra tervezett közvélemény-kutatást is, úgy érezte, hogy felesleges erre költeni már. Kész Zoltán azzal reagált, hogy akkor ő finanszírozza a kutatást (illetve összeszedi baráti vállalkozóktól a pénzt rá), de annak eredményét Márki-Zay mindenképpen várja meg a bejelentéssel. Márki-Zay ebbe belement, és abban állapodtak meg, hogy teljesen komoly kutatás készül, megfelelő szakmai kontrollal, olyan, amibe a hivatásos közvélemény-kutató Karácsony sem tud majd belekötni.

Márki-Zay közben Karácsonynak felvetette, hogy október 6-án Aradon, a vértanúk kivégzésének évfordulóján és helyszínén jelentsék be közösen a visszalépését. Karácsonyéknak nem annyira tetszett, hogy egy gyásznapon történjen ez meg, de felkészültek az eseményre, úgy tudjuk, hogy a főpolgármester naptárát üresen tartották, hogy ha Márki-Zay így akarja, akkor legyen így.

A két polgármester hétfő délutáni, hódmezővásárhelyi találkozóján azonban nem jelentették be az aradi utat, addigra Márki-Zay már úgy volt vele, hogy kivárja a Kész Zoltán-féle kutatások eredményeit. A találkozó után arról beszéltek, hogy megpróbálnak tandemben indulni, esetleg úgy, hogy mindkettejük neve ott legyen a szavazólapon, egymás mellett, és majd utólag eldöntik, melyikük lesz a tényleges miniszterelnök. Lehetett sejteni, hogy ezt az előválasztást szervező civilek és pártok nem fogják megengedni, de Márki-Zay ezzel is időt nyert, hogy a már beígért visszalépését elodázhassa.

Karácsony elégedetlenül távozott Hódmezővásárhelyről, ennél többet várt. A pártja beadta a tandemről szóló igényt az előválasztást szervező bizottságnak, ahol a felvetést még aznap éjjel visszautasították.

Kedd

A Kész Zoltán-féle kutatásnak kedd késő estére kellett elkészülnie, ám még előtte, mindkét jelölt számára váratlanul, kora este egy ATV-s műsorban Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató vezetője ismertetett egy friss mérést, amely alapján Márki-Zay sokkal több szavazatot kapna a második fordulóban, mint Karácsony Gergely.

Márki-Zay ekkor ingott meg az elhatározásában. Az ATV-s bejelentés sokakat meglepett, elsősorban azért, mert Hann másfél évtizede fontos mentora volt Karácsonynak, ő segítette elindítani a kutatói pályán, és az őket ismerőket megdöbbentette, hogy "bevitte a kegyelemdöfést Gergőnek".

Éjjelre elkészült a Závecz Research, Kész Zoltán által szervezett mérése is, ami szintén azt hozta ki, hogy Márki-Zay erősebb jelölt Karácsonynál, bár azt ez a felmérés sem ígérte, hogy akármelyik ellenzéki induló képes lehet megverni a Fideszt.

Éjfél körül Márki-Zay több tanácsadóját is arról értesítette, hogy már úgy látja, hogy nem neki kell visszalépnie.

Szerda

Szerda hajnalra elkészült a Závecz-féle felmérés kontroll-kutatása, ami szintén Márki-Zay előnyét mérte. A hódmezővásárhelyi polgármestert ezt tovább erősítette éjjeli elhatározásában. Szerdán nem mentek Karácsonnyal Aradra, hanem Budapesten találkoztak egymással.

Márki-Zay úgy ment Budapestre, hogy a kutatások alapján rábeszéli Karácsonyt a visszalépésre, de még mielőtt autóba ült volna, Karácsony az őt támogató három párt elnökeivel a háta mögött kiállt a sajtó elé, és közölte, hogy semmiképpen sem lép vissza. Márki-Zayt ez felháborította, Karácsony pedig azon háborgott, hogy Márki-Zay megváltoztatta a szándékát, és már nem akar visszalépni.

A sajtó egyre kritikusabb volt az egész drámázással szemben, kezdett az üzengetés a 2018-as parlamenti választás előtti tragikomikus tépelődésre hasonlítani. A második fordulós szavazólapokat már elkezdték kinyomtatni, rajta három jelölt nevével, hiszen senki sem lépett vissza addig.

A szerda esti budapesti találkozó rossz hangulatban telt, Karácsony és Márki-Zay emelt hangon vitatkoztak, és azzal álltak fel, hogy egyikük sem lép vissza.

Csütörtök

Csütörtök reggel Karácsony egy videóüzenetben is megerősítette, hogy nem lép vissza, és azt javasolta Dobrevnek és Márki-Zaynak, hogy az RTL Klubra tervezett jövő heti vita előtt szombaton is tartsanak egy vitát a Partizánon. Ezután Karácsony elhallgatott, aznap már nem jelentkezett a nyilvánosság előtt.

A partizános vita szervezését még aznap leállították, és Karácsony stábja több, már megrendelt hirdetést is lemondott. Elterjedt, hogy azt mondta az őt támogató pártoknak, hogy vissza akar lépni, és az is, hogy ezt a pártok erősen ellenezték, különösen az MSZP.

Karácsony azóta többször is elmondta, hogy nem a Momentum miatt dobta be a törülközőt, de sok jel utal arra, hogy kulcsfontosságú lehetett a párt döntése. A Momentum csütörtökön kora délután jelentette be, hogy a második fordulóban Márki-Zay Pétert támogatják. Karácsony saját állítása szerint még ez előtt, csütörtök késő délelőtt döntött a visszalépéséről, tehát nem a momentumosok bejelentése miatt. Azonban a Momentum vezetése a döntést már előző este meghozta, és az ki is szivárgott hamar, kizártnak tűnik, Karácsony ne tudott volna róla már a hivatalos bejelentés előtt.

A Momentum döntése azért lehetett különösen fájdalmas Karácsonynak, mert komolyan számított a támogatásukra. Már az első forduló előtt ígéretet kapott Fekete-Győr Andrástól, hogy a párt mellé áll majd a második körben. Az első forduló szavazatainak összeszámlálás után közvetlenül a Karácsony-stáb egy fontos embere rögtön SMS-t is írt a Momentum vezetőinek, körülbelül azzal a szöveggel, hogy "most lehet felszállni a Karácsony-vonatra". Ezt a pártban többen sértőnek, túl agresszívnek találták.

A Momentum döntése azonban nemcsak ezen múlott. Közvetlenül az első forduló után a pártvezetés több szintjén is tartottak nem hivatalos szimpátia-szavazásokat arról, hogy Karácsony vagy Márki-Zay mellé álljanak-e, és a regionális vezetőket tömörítő küldöttgyűlésen mintegy kétharmados többséget kapott Márki-Zay, és az elnökség is így foglalt állást. Ezen felül a párt zárt Facebook-csoportjaiban voltak a tagok által szervezett szavazások is, és ott is Márki-Zay győzött a legtöbb esetben.

Néhány nappal azután, hogy a párt vezetői, köztük Fekete-Győr András bejelentették, hogy a Momentum kiáll Márki-Zay mellett, a pártelnök bizalmi szavazást kért maga ellen a gyenge előválasztási eredménye miatt (3,4 százalékot ért el), és a küldöttgyűlés nagy többségben ellene is szavazott. Így még kevésbé volt feltűnő, hogy a párt nem az általa korábban megígért Karácsony-támogatás felé fordult. Mind Fekete-Győr megbuktatásában, mind Márki-Zay támogatásának megszervezésében fontos szerepe volt Orosz Annának, Újbuda alpolgármesterének, aki a párt ügyvivő elnöke lett, és azóta bejelentette, hogy novemberben elindul a rendes pártelnökségért is.

Karácsony ugyan nyilvánosan értéktelennek nevezte a Márki-Zay által lobogtatott közvélemény-kutatásokat, de úgy hallottuk a környezetétől, hogy a valóságban aggasztották a trendek. Nemcsak azért, mert úgy nézett ki, hogy Márki-Zay egyre erősebb, és őt tekintik a leghitelesebbnek a pártfüggetlen, elit-ellenes választók, hanem azért is, mert azt látta, hogy ez a "mindenkit le kell váltani, még az ellenzéket is" irányzat nagy lendületben van. Erre utaltak az első forduló eredményei is, hiszen számos ismert, régi politikus bukott el, vagy szorongatták meg félig-meddig külsősök. Ilen volt Mesterházy Attila, Gy. Németh Erzsébet vagy éppen Tóth Csaba látványos veresége például. Leginkább az ellenük szavazók nagy száma volt feltűnő.

Karácsony attól tartott, hogy egy kínosabb dolog érheti annál, ha visszalép - ha csak harmadik helyen végez a második fordulóban.

A Momentum átállásával ez kezdett reális forgatókönyvvé válni. Egy utolsó kísérletként megpróbálta meggyőzni Márki-Zayt, hogy állapodjanak meg, hogy 2 évig egyikük, és utána 2 évig a másikuk legyen miniszterelnök. Az egyébként is fura ötlet ellen érveltek a momentumosok is, többek között Orosz Anna volt az egyik ember, aki lebeszélte az alku elfogadásáról Márki-Zayt.

Péntek

Péntek délelőtt Karácsony bejelentette, hogy visszalép, és Márki-Zay Pétert támogatja a második fordulóban. A szavazólapokról filctollal egyenként le kellett húzni a nevét, hogy a vasárnap induló szavazáskor már világos legyen, hogy csak két jelölt maradt.