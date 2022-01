So 2022: házilag erjesztett azték ananászsörrel fogod leöblíteni a szellemkonyháról rendelt moszatfőzeléket

2020 óta újra van értelme a „milyen gasztrotrendek várhatók idén a nagyvilágban” típusú cikkeknek, hiszen a járvány kezdete óta – igaz, nemcsak a covid miatt – olyan alapvető változások történtek a hétköznapi és a magas gasztronómiában is, amilyenek előtte évtizedek alatt sem. Hány embert ismertél mondjuk 2019-ben, aki sütött már otthon kenyeret, és hányat most? Na és ki tudta volna elképzelni, hogy jó éttermek is átállnak a házhoz szállításra, vagy a 90 százalékban előkészített, szépen összecsomagolt, otthon 10 perc alatt befejezhető DIY gourmet-vacsorák árusítására?

Mivel 2022-ben a legtöbb érintett és hozzáértő szerint legalább ilyen mélységű változások várhatóak, összeszedtem, hogy idén mire számíthatunk gasztrofronton. Ideértve a vendéglátóhelyeken történő evés-ivást, a bevásárlást és az otthoni főzést, illetve a piakultúrát.

A Nagy Kép címszavakban:

egyszerűbb receptek, mind otthon a konyhában, mind az éttermekben

rövidebb étlapok

hetente 7-nél kevesebb napon kinyitó éttermek

fizetős asztalfoglalás

szellemkonyhák mindenütt

jön a még több helyi alapanyag

folytatódik a Nagy Húshelyettesítő-keresés

Délkelet-Ázsia újabb alapanyagai és fűszerei jönnek divatba

gomba

hibuszkusz

juzu

kurkuma

alkoholos és alkoholmentes koktélok

fermentált italok

A Nagy Kép finom részletei:

Bár a járvány alatti korlátozások miatt a világon egyre többen kezdtek el otthon főzni, örök optimistaként csak azért is kezdjük azzal, hogy mi várható a nem otthoni táplálkozás frontján.

Indul a szellemkonyhák evolúciója

Az iparág egyből szerelembe esett a szellemekkel

Vendégtér nélküli, kizárólag online rendelések kiszolgálása végett működő konyhák korábban is léteztek elvétve, de a műfajt az elhúzódó járvány tette népszerűvé. Az éttermekhez képest töredék költségből elindítható, a legolcsóbb bérleti díjú városrészekbe telepíthető virtuális éttermek azt már ennyi idő alatt is bizonyították, hogy ők jelenthetik az átalakuló vendéglátás egyik útját. De csak a következő hónapokban fog kiderülni, hogy ez az út pontosan milyen irányokba vezethet. 2022 lehet az az év, amikor az iparág szereplői és a fogyasztók elkezdhetik megtapasztalni a szellemkonyhaműfajban rejlő lehetőségeket.

Az első szellemkonyhák az „egy konyha = egy virtuális étterem” recept alapján működtek. De miért ne jöhetnének létre olyan nagyobb szellemkonyhák, amik több, akár sok virtuális éttermet szolgálnak ki? Minél nagyobb egy ilyen, annál költséghatékonyabb tud lenni. Ezen a vonalon önálló üzletággá válhat az éttermi piackukatásra épülő virtuálisétterem-dizájn. Attól függően, hogy mire kattannak vagy kattintanak rá a fogyasztók, ha nem is pillanatok, de hetek alatt létrehozható egy vadonatúj “étterem”, új étlappal, névvel és hangulattal.

De elképzelhető a szellemkonyhák és a való életbeli minőségi éttermek szimbiózisa is. Előbbiekben például nagyobb kockázat nélkül lehet tesztelni a recepteket, hogy csak a beváltakat tegyék fel az utóbbiak étlapjára. De érdekes lehet a műfaj a skála túlsó végén a legnagyobb gyorsétteremláncoknak is. A Wendy’s például 700 szellemkonyhát tervez nyitni a következő öt évben.

Fizetős asztalfoglalás