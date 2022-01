Államtitkárt fizetett le, sok 100 milliós hálózatot működtetett, mégis azon borult ki legjobban, amikor levetették a kék villogót az autójáról

A nyomozati iratok alapján Schadl Györgynek van egy nagypályás profilja, államtitkárnak ad kenőpénzt a minisztérium bejáratánál, egyetemi vizsgákat intéz el könnyedén politikusokhoz közel álló embereknek, és pofátlan sápot húz le végrehajtókról.

De van egy kispályás énje is, ami például ragaszkodik ahhoz, hogy neki legyen kék villogója, amivel a buszsávban is közlekedhet, amikor pedig ezt elveszik tőle, minden követ megmozgat, hogy visszaszerezze

Az előző részekben aprólékosan rekonstruáltuk, hogyan zajlottak a két főszereplő találkozói a nyomozók szerint, illetve hogy milyen korrupciógyanús ügyeket tárt fel az ügyészség az egyetemeken, hogyan nyomult Schadl a bíróságokon, és mit lehet tudni a végrehajtókról, akiket Schadl helyzetbe hozott, hogy aztán kiszipolyozhasson.

Nem volt jó napja Schadl Györgynek 2021. május 12-én. Reggel 9 óra körül ugyanis a Villányi úton megállította egy rendőr, hogy ellenőrizze, miért van az autóján egy kék villogó. Ekkor a hívásait már lehallgatták, így rögzítették azt a beszélgetést is, amiben Schadl elpanaszolja a magán-mentőszolgálatot irányító ismerősének, hogy „egy jó képességű rendőr megállította, és baszakodik”.

Schadl - akinél egyébként semmilyen irat nem volt - nem értette, hogy mi a rendőr baja, ezért át is adta a telefont neki, hogy tisztázzák a problémát a magán-mentőszolgálat ügyvezetőjével.

Hogy mi volt a gond, azt a nyomozati iratokban így foglalták össze:

A kitakart név Schadl orvos ismerősé, aki egy magán mentőszolgálatot vezet, és még elég sok szó lesz róla ebben a cikkben.

A telefonhívásnak csak az összefoglalója került be a rendőrségi iratokba, de ebből és az ezt követő számos beszélgetésből is elég egyértelműen kiderül, hogy Schadl annyira felmérgelte magát, mint egyetlen másik ügyben sem a lehallgatás idején.

Az autó egy Skoda Suberb volt. Schadl cége vette, de átadták üzemeltetésre a Schadl ismerőse által vezetett magán-mentőszolgálatnak, pontosabban egy közhasznú nonprofit Kft-nek. A mentőszolgálatnak volt saját járműve, a Skoda papíron annak volt a tartaléka. Így került rá kék villogó, praktikusan pedig Schadl használta.

Schadl az ellenőrzés után villámgyorsan lebonyolított több telefont, és eleinte úgy tűnt, hogy minden rendben. Szerinte a rendőr csak a mentőszolgálat matricáját hiányolta a kocsiról, de Schadl szerint „rábaszott, mert a csomagtartóban ott van”, fel is ragasztotta gyorsan, „majd a legközelebbi pirosnál leszedem a picsába”, aztán elújságolta, hogy bár szabálysértési eljárást indított volna ellene a rendőr, azt a felragasztott matrica miatt vissza is vonta.

De Schadl tévedett. Hat nappal később a magán-mentőszolgálat kapott egy határozatot a rendőrségtől, ami arról szól, hogy nem használhatják a kék villogót. A mentőszolgálat ügyvezetője pedig azonnal hívta is Schadlt a rossz hírrel. A reakció egyrészről klasszikus, Schadl kiakadt, hogy hogyan merészelték megállítani, és azonnal jelzi, hogy akkor ő majd odatelefonál a rendőrségre.

Kiderül az is, hogy azért kell annyira a villogó, hogy lehessen használni a buszsávot. Azt megbeszélik a mentőszolgálat ügyvezetőjével, hogy a „kéket” most a biztonság kedvéért nem fogja használni Schadl, ahogy hanyagolja a tilosban parkolást is, de a buszsávozás azért mehet.

2021. május 18-i beszélgetés összefoglalója. Sárgával a sofőr, feketével a mentőszolgálatot vezető orvos, pirossal egy ismerős rendőr neve van kitakarva.

Az orvos ekkor bedobja az ötletet, hogy csináljanak egy céget. Hogy ez miért lenne remek megoldás, arról mindjárt, de nézzük addig a hagyományos elintézési útvonalat.



Az érezhetően bepörgött Schadl másnap hívja a mentősök ügyvezetőjét, „valami jó hírről érdeklődik”, de az orvosnak „a rendőrségtől nem sok jó híre van. Tartják az ebet a karóhoz”. (Hogy ezt az orvos mondta-e így, vagy a lehallgatást összefoglaló rendőr, azt nem tudjuk.)

Schadl közúti ellenőrzése miatt ráadásul átnézték a mentős cég és az önkormányzat szerződését, és kiderült, hogy tartalék autókról egyáltalán nincs benne szó, a rendőrök még azt is ellenőrizték személyesen, hogy milyen autót használnak valóban mentőautóként (egy Suzukit és nem a Schadl által vezetett Skodát). Aztán megint szóba kerül, hogy mi legyen a buszsávozással? „Óvatosan” - javasolja az orvos, de legfeljebb elsikálják.

Az orvos ismerős neve van kitakarva.

Schadl biztos, ami biztos, egy ismerősét is ráugrasztja az ügyre, elküldve neki az ügyben eljáró rendőr alezredes nevét. A megkeresett embernek egyébként nagyon ismerős a rendőr alezredes neve, szerinte vagy tanítványa vagy kollégája volt. Megígéri, hogy bemegy másnap reggel a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, „körbeszagolja ezt az egész történetet”.

Schadl az ügyet röviden összefoglalva azt mondja, hogy a cégének van két autója, amit a magán-mentőszolgálat üzemeltet orvosi autóként. „Van két kocsi, ami egy cég nevén van, és megkülönböztető jelzés van rajtuk, és nem hosszabbították meg az engedélyt a megkülönböztető jelzésre”.

„A gondom a következő: Hogy most nem hivatalosan mondom neked, nyilván az egyikkel én járok”.

De gyorsan hozzáteszi, hogy a rendőr alezredesnek „értelemszerűen ugye azt neki nem lehet mondani, hogy én járok vele”. A megkeresett ismerős a jegyzőkönyv szerint érti ezt, megígéri, hogy „rálép a gázra és megoldja az ügyet”.

A következő napokban erről futnak még jó pár kört, mert Schadl azt szeretné, ha újra megkapnák az engedélyt a kék villogó használatára. Az ismerős több kapcsolatát is megmozgatja, fellebbezést javasol, mert azt az Országos Rendőr-főkapitányság bírálja majd el, ott lehet, hogy tud intézni valamit.

Miután az ismerőse biztosat nem tud ígérni, Schadl inkább a B-tervet veszi elő, amit a mentőszolgálat ügyvezetője dobott be. Ezt már csak azért is támogatja az orvos, mert attól fél, hogy ha az Országos Rendőr-főkapitányságon visszadobják a fellebbezésüket, akkor veszélybe kerülhet a rendezvénybiztosításos engedélyük is, amivel egyébként elég komoly terveik vannak, abban sok pénzt látnak.

És hogy miért jó, ha vesznek egy céget? Mert hagyni lehet a mostani feljelentést, átpakolják az új cégbe az autókat, és úgy kérnek majd új engedélyt a megkülönböztető jelzésekre. De hiába kaszál Schadl 100 milliókat az egyik oldalon, azért spórol, ahol csak lehet. Itt 400 ezer forintot nem enged elveszni.

Ezt a nyomozati iratokban így foglalják össze:

Schadl közben szabálysértési bírságot kapott, erről azt mondta a telefonban a feleségének, hogy kiderült, „az engedély már le volt járva, és fent volt a kupak”. És egy főrendőrtől megtudta azt is, hogy miért futott bele az ellenőrzésbe. Röviden egy barom miatt, aki pont akkor használta a Belügyminisztérium előtt a privát villogóját, amikor az épületben eligazítás volt.

A feketével kitakart rész az orvos neve, a piros egy rendezvénybiztosító céget fed el. A fehér csak egy megkezdett mondatot takar ki, aminek itt most nincs jelentősége.

A cégvásárlás halad, de módosítanak a terven. Mégsem közösen vesznek céget az orvossal, mert valamiért nem lenne jó, ha Schadl benne lenne.

A cégiratokból az látszik, hogy az érintett orvos felesége - akivel a rögzített megbeszélések alapján számoltak a cégvásárlásnál - éppen ebben az időben vett egy nem különösebben vonzó, az előző három évben egyetlen fillér bevételt sem felmutató céget. Ennek ügyvezetője az orvos lett, és átnevezték a céget a magán mentőszolgálat nevéhez hasonlóra.



Természetesen kerestük az iratokban szereplő orvost, elmondtuk neki röviden, hogy milyen ügyben, de nem akart nyilatkozni.

Van egy kifejezetten érdekes szála az orvos és Schadl kapcsolatának, ami azért túlmutat egy kispályás villogóhasználaton. A sok beszélgetésük egyikében a cégvásárlás után áttérnek egy körvonalazódó nagyobb üzletre, amiről egy bizonyos Ádámmal egyeztetnek, de szóba kerül a beszélgetésben Tóni és Barbara is. Erről ez áll a lehallgatási jegyzőkönyvben:

Egy 2021. június 15-én lehallgatott beszélgetés jegyzőkönyve. Schadl az orvos ismerősével beszél egy nagy üzletről, amiről Ádámmal kell egyeztetni. Feketével az orvos neve, pirossal a sofőré van kitakarva.



Sorozatunk korábbi részében többször felbukkant Nagy Ádámnak, Rogán Antal kabinetfőnökének a neve, akinek egyetemi vizsgákat intézett Schadl, de Nagy a cégén keresztül tavaly októberben megvette a Végrehajtói Kar több százmilliós budapesti irodaházát is. Hogy a fent idézett beszélgetésben róla ejtenek-e szót vagy sem, amikor Ádámot emlegetnek, arról a jegyzőkönyvekben nincs megerősítő vagy cáfoló rész. Szóba kerül a beszélgetésben Tóni és Barbara is. Rogán Antal feleségét Barbarának hívják, ugyanakkor a jegyzőkönyvben semmi sem utal arra, hogy róluk lenne szó.

Az ügy, amiről Ádámmal kell egyeztetni, még egyszer előkerül, július 5-én:

Egy 2021. július 5-én lehallgatott beszélgetés összefoglalója. Schadl és az orvos rendezvénybiztosításról és betegszállításról készül egyeztetni Ádámmal. Feketével az orvos neve van kitakarva, sárgával a bár neve, ahová megbeszélték a találkozót.



A nagy üzlet nyélbeütéséről a későbbi jegyzőkönyvekben már nem találhatóak részletek.

És hogy sikerült-e villogót szereznie Schadlnek? Minden jel szerint a kitartása sikerrel járt, mert amikor a rendőrök elkapták a ferihegyi reptéren november 5-én, nemcsak sok pénzt és diplomáciai útlevelet találtak nála és a feleségénél - ami valódi volt, azért kapta a külügytől, hogy a járvány alatt nemzetközi konferenciákra járhasson (!), és azóta visszavontak -, hanem az autóján volt egy kék lámpa:

Amikor az ügyész rákérdezett a kék lámpára, Schadl ezt válaszolta:

