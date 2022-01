Lassan egy hónapja jutott el a 444 szerkesztőségéhez a Völner–Schadl-ügy 1734 oldalas nyomozati iratanyaga. Többen olvastuk, cikkeket írtunk, és készül is még több. De már az eddig megjelent anyagokkal kapcsolatban is felmerült egy sor olyan kérdés, amelyeket nehéz a konkrét ügyeket bemutató cikkek keretében megválaszolni.

Ki lehet a titokzatos gazda, akire Schadl György és mindenes segítője, R. néha utalnak?

Ki az a közszereplő, akiről kompromittáló felvételek kerültek elő Schadl lakásában? Van-e szó más ismert emberekről?

Van-e nyoma annak, hogy a nyomozók vagy az ügyészség belepiszkáltak a nyomozati iratokba, és eltüntettek kínos információkat? Mennyire lehetett teljes körű a nyomozás?

Miként történhetett, hogy 12 évnyi hatalomkoncentráció után, hónapokkal a választás előtt egy ennyire súlyos korrupciós ügy pattan ki Magyarországon?

Honnan került hozzánk az irat? Lehet-e, hogy a 444-et egy hatalmi játszmában, eszközként használják?

Honnan vannak az iratok, és miért kaptuk őket?

Kezdjük a végén. Az iratcsomó egy fájl. Nem a postaládáink valamelyikében landolt egy azonosíthatatlan feladótól, hanem személyesen egy olyan embertől kaptuk, akinek a büntetőeljárás egy pontján törvényes és átlátható módon a birtokába került, és úgy találta, hogy a tartalma a nyilvánosságra tartozik.

Megkereste a 444-et, és odaadta, hogy kezdjünk vele, amit akarunk. Persze ez még kevés a gyanú teljes eloszlatásához. Hátha az illetőt is csak felhasználta valaki, akinek az volt az érdeke, hogy hetekig a csapból is Völner Pál és Schadl György folyjon! De ki? Elég felidézni Gulyás Gergely és Kocsis Máté arcát, amikor völneres kérdésekre kellett válaszolniuk, vagy épp Varga Juditét, amikor a sajtó előli hosszú bujkálása ellenére sikerült elcsípnünk: 10-12 héttel a választás előtt a kormányoldalnak ez a botrány nem állhatott az érdekében.

Esetleg Brüsszelnek? Washingtonnak? De miért férhettek volna hozzá könnyebben idegen titkosszolgálatok a nyomozati iratokhoz, mint a nyomozók, az ügyészek, a 12 gyanúsított és a védőik, akiknek mind megfordult a kezükben? És miért vonzóbb abban hinni, hogy csak valamelyik hatalomnak állhat érdekében egy botrányos dosszié kiszivárogtatása, mint elfogadni, hogy továbbra is léteznek emberek, akik egy kínos dokumentumot akár némi személyes kockázatot is vállalva eljuttatnak a sajtóhoz?

Mégis bukhat magas beosztású kormányzati politikus korrupciós üggyel?

A másik felmerülő kérdés az, hogy egy politikailag ennyire káros ügy hogyan juthatott el 2021-ben ügyészi szakba, miért nem állították le még nyomozati szakban, a Nemzeti Védelmi Szolgálat szintjén? A nyomozás során feltárt cselekmények annyira botrányosak, hogy az ügyészek és minden más beavatott biztos lehetett benne, hogy egy ponton a részletek is nyilvánosságra fognak kerülni: ami az elmúlt hetekben történt, azt már hónapokkal korábban látniuk kellett. Mégsem merülhetett fel, hogy az ügyet a szőnyeg alá söpörjék, mert az politikailag túl kockázatos lett volna.

Mire a nyomozás során kiderült, hogy Völner Pál is vastagon sáros,

már túl sok nyomozó, ügyész és a lehallgatásokat jóváhagyó bíró tudott a részletekről ahhoz, hogy egészen biztosan semmi ne szivároghasson ki. Márpedig ha kiderül, hogy egy ekkora horderejű ügyet még el is akartak tussolni, az a mostaninál is kellemetlenebb politikai következményekkel járt volna. Az sem volt járható út, hogy a büntetőeljárást a Völner Pál alatti gyanúsítottak szintjén tartsák, mert az államtitkár kihagyásával a szerepét ismerő többi gyanúsított kezébe túl erős adu került volna. Ha volt is politikai nyomás a nyomozó hatóságokon, a realitást egy ponton nem hagyhatták figyelmen kívül: ebben az ügyben Völner Pált be kellett áldozni.

Ki Schadl gazdája?

Pár nappal azután, hogy az ügy december 7-én kipattant, a HVG számolt be először arról, hogy a lehallgatott beszélgetésekben Schadl megemlíti a „gazdáját”, akivel külföldön találkozgatott, és a lap arra utalt, hogy az illető egy Völnernél sokkal befolyásosabb kormányzati politikus lehet. A 444 birtokában lévő dokumentumokban egyetlen olyan beszélgetés leirata található, ahol Schadl a gazdájaként említ egy azonosítatlan szereplőt. Április 26-án egy budai bisztróban legszorosabb bizalmasával, a szintén gyanúsított R.-rel és egy harmadik férfival beszélgetett, a közelükben ülő nyomozók pedig valamilyen eszközzel lehallgatták őket.

A gazdáról ezenkívül semmi nem derül ki. Az biztosnak tűnik, hogy nem Völner Pálról van szó: Schadl rengeteget beszélt a hozzá legközelebb álló emberekkel, a feleségével és R.-rel az államtitkárról, de a gazda megjelölés vele kapcsolatban sosem hangzik el. Sőt, a háta mögött Schadl inkább mintha lenézte volna Völnert: a végrehajtói terület miatt szüksége van rá, de

teszetosza figurának látja, akit olcsón vett meg, és aki nem túl hatékonyan hajtja a bizniszt. A gazda más relációban viszont sokszor előjön. A telefonhívások során Schadl és R. visszatérően azzal hülyéskedtek, hogy kölcsönösen gazdámnak, olykor „édes gazdámnak” szólították egymást, a bizalmi kapcsolat jópofáskodó pecsétjeként.

A rendszeresen visszatérő gazdámozás ugyanakkor valóban olyan, mintha folyamatosan valami közös referenciapontra utalnának vele, mintha egy gazdának fontos vagy épp vicces szerepe lenne vagy lett volna az ügyeikben. Egy olyan gazdának, aki Schadlnak egy Völnernél is fontosabb kapcsolata.

Aki az iratokból kimaradt

Cikksorozatunk első részében már említettük, hogy bár kapcsolatain keresztül Schadl György intézte a Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak nehézséget okozó pécsi jogi egyetemi vizsgák sikeres abszolválását, mégsincs semmi nyoma, hogy erre ki kérte meg. A nyomozati iratokban azok a bizonyítékok vannak összegyűjtve, melyekre a nyomozó hatóságok a terheltekkel szemben megfogalmazott gyanút alapozzák. Így ha le is hallgattak a Nemzeti Védelmi Szolgálat nyomozói olyan hívást, amikor mondjuk Nagy Ádám a vizsgái intézéséhez Schadl György segítségét kérte, annak nem feltétlenül kell itt szerepelnie.

Csakhogy a dokumentumban rengeteg olyan hívás leirata szerepel, amelyekre hasonlóképp nem lehet közvetlenül bűncselekmény gyanúját alapozni. Völner Pál például nem kérte, hogy Schadl akkor is segítsen megfelelő érdemjegyhez juttatni a rokonát a Pázmányon, ha a vizsgán egy kukkot sem tud. Csak arra hívta fel Schadl figyelmét, hogy az illető mikor, kinél és miből vizsgázik. Ilyenek voltak a Schadl útjában álló PKKB-s bírónő elleni bosszúhadjárathoz kapcsolódó hívások is.

Egy sor ilyen, önmagában semmilyen bűncselekmény elkövetését nem bizonyító hívás kivonata benne maradt a nyomozati iratban, vélhetően mert egyfajta környezettanulmányként azt illusztrálják, hogy Schadl hogyan használta a kapcsolatait. Viszont épp ezért nehezen hihető, hogy a Nagy Ádám vizsgáival kapcsolatos megbízásokat a nyomozók mind az utolsó szálig érdektelennek találták volna.

Nagy és Schadl között nem csak a pécsi vizsgák sorsa lehetett beszédtéma. Kiderült, hogy Nagy Ádámnak van egy ingatlancége, mely a Schadl által vezetett Magyar Bírósági Végrehajtói Kartól 2020-ban egy, a becslések szerint legalább félmilliárd forintot érő budapesti irodaházat vásárolt kölcsönből. Az ingatlan helyiségeit végrehajtói irodák bérlik. Ha Nagy Ádám vagy valaki más és Schadl minderről titkosított csatornán kommunikáltak, akkor Schadl valószínűleg előbb-utóbb más necces ügyek intézésekor is ilyen, lehallgathatatlan csatornára váltott volna. Schadl azonban telefonban is nyíltan beszélt súlyos bűncselekmények előkészületeiről, a nyomozók pedig sehol nem utaltak a jegyzőkönyvben titkosított, számukra hozzáférhetetlen hívásokra vagy üzenetekre (a lehallgatók ilyenkor is látják, hogy ki hív kit).

A nyomozás korlátai

Schadléknak egy csomó tervük volt, hogy miként zsebelhetnének be további komoly összegeket más projektek lefölözésével, erről a Völner és Schadl kapcsolatáról szóló cikkünkben olvashatnak részleteket. Más minisztériumokban is nyomultak, például hogy egy felnőttképzéssel foglalkozó iskola állami szerződését meghosszabbítsák. De megpróbáltak milliárdos támogatást kijárni egy olyan technológiára, amivel benzinmotorok vízüzeművé alakíthatók, és csökkentett széndioxid-kibocsátással járó építőanyag gyártásához szükséges pályázati pénz intézése is szerepelt a terveik között. Ezekben az ügyekben a hívások alapján mindig Völner Pál volt az, aki felső kapcsolatként megígérte, hogy segít a többi tárcánál kiismerni és kitaposni a bürokrácia kerülőútjait.

Amikor egy kormányzati tisztviselőről a rendőrök megtudják, hogy nemcsak kenőpénzt fogad el rendszeresen, de a kapcsolatai és befolyása felhasználásával más tárcáknál is gyanús üzletek intézésére ajánlkozik,

felmerül, hogy esetleg őt magát is le kéne hallgatni, hátha további bűncselekményekre és elkövetőkre derül fény. Völnernek viszont csak azok a telefonbeszélgetései és lépései szerepelnek az iratokban, amikor Schadllal beszélt, mert a nyomozók kettejük közül csak Schadlt hallgatták le. Ezek alapján kérte végül Völner mentelmi jogának felfüggesztését a Központi Nyomozó Főügyészség.

Mentelmi joga nem zárta volna ki, hogy a nyomozók Völner magántelefonját is lehallgassák. Ezt azonban az NVSZ nem kezdeményezte, legalábbis ilyesminek nincs nyoma az iratokban. Egy kormányzati politikus rendőrségi megfigyelése, lehallgatása persze még azokban az országokban sem számít rutineljárásnak, ahol a magyarországinál sokkal erősebb az ügyészség és a rendőrség intézményi autonómiája. A Völnerrel szembeni kíméletesség azonban rímel arra, hogy lemondása óta semmilyen kényszerintézkedést, még lakhelyelhagyási tilalmat sem kezdeményezett vele szemben az ügyészség.

Hasonlóan érthetetlen, hogy bár a bíróság július elején engedélyezte, hogy a nyomozók október 3-áig folytathassák Schadl György megfigyelését és lehallgatását,

az iratokban ebből az időszakból már egyetlen hívás sem található. Schadlt november 5-én állították elő Ferihegyen, és a feltételezett szökési szándékáról a nyomozók leginkább a hívásai alapján értesülhettek. Ám vagy nem tartották szükségesnek azok csatolását, vagy az engedély ellenére sem hallgatták már le valamiért. Persze lehetséges, hogy Schadl nyár közepére már értesült róla, hogy szorul körülötte a hurok, és ezért óvatosabbá vált, de a nyomozók ezzel kapcsolatos észrevételeinek, aggályainak sincs nyoma.

Szerepelnek az iratokban, mégsem írtunk róluk

Az iratokban szereplő személyek közül sokat nem neveztünk meg. A gazda mellett annak a nem politikus közszereplőnek a kiléte izgatja a legtöbb olvasót, akiről az Rtl.hu írta meg, hogy a rendőrök felvételeket találtak róla Schadl György és felesége lakásának átkutatásakor.

Erre korábban azért nem tértünk ki, mert semmi nem bizonyítja, hogy az intim jelenetet ábrázoló fotókon ugyanaz az ember látható, akinek a nevét ráírták a DVD-kre. A fotókkal szemben a két DVD tartalmáról később sem derül ki semmi. Vagyis de, mert

a nyomozók utóbb úgy kommentálták az esetet, mintha csak sejtenék, mi van a DVD-ken, de nem nézték volna meg azokat.



Az érthető, hogy a nyomozók nem a helyszínen nézték meg, mi van a két DVD-n. Csakhogy a lefoglalt telefonokat, laptopokat is később vizsgálták át, a rajtuk találtakból mégis több, a nyomozás szempontjából gyakran irreleváns információ utat talált az iratokba. Az viszont teljesen kizárt, hogy az iratok december közepi összeállításának idejére a nyomozók ne tudták volna pontosan, hogy mi van a DVD-ken.

Lyukak a nyomozati iratokban

Nem ez az egyetlen eset, amikor az iratcsomag összeállítói érthetetlen szempontok szerint jártak el. Az egyik gyanúsított maga adott oda a rendőröknek olyan A/4-es lapokat, amelyekre kormánytagok neveit fénymásolta ki a kormány oldaláról. Schadl előzetesben lévő barátja, R. erre a papírra kézzel dehonesztáló megjegyzéseket írt neki, hogy a kapcsolataival és a jólértesültségével kérkedjen.

Az egyik kormánytag fotója mellé például azt írta, hogy több videófelvétel létezik arról, hogy szexuális bűncselekményeket követ el. Az ilyen és a többi, kisebb súlyú megjegyzést az égvilágon semmi nem támasztja alá, és azok a büntetőeljárások terheltjeivel közölt gyanút sem alapozzák meg jobban. A lapok másolata mégis bent maradt a dossziéban. Szintén R. sztorizgatott egy gyanúsítottnak arról, hogy lecsúszott újságírók segítségével szokott pénzért adatokat gyűjteni, és hogy egy másik kormánytag „kompromittáló dolgokat” szerzett be egy harmadikról.

A nyomozati irat érdekessége az is, hogy az egyik gyanúsítottá vált végrehajtó vallomásából egy helyen kihagytak vagy töröltek egy vezetéknevet – valószínűleg Völner Pálét. Az iratokban sok százszor szereplő Völner megnevezésének itt az égvilágon semmi jelentősége nincs.

A név hiánya mégis fontos: az 1734 oldalas dokumentumban itt konkrét jelet találtunk arra, hogy az iratokba valahol valaki belepiszkált.