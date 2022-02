Tíz nagyon fontos párharc

Az ellenzék abból indul ki az idei kampányban, hogy a választókerületek kétharmadában elég pontosan meg lehet tippelni, hogy ki fog győzni április 3-án, a parlamenti választáson.



E várakozás alapja, hogy a 106 választókerületből körülbelül 40-et biztosan megnyer az ellenzék, és körülbelül ugyanennyit biztosan nyer a Fidesz.

Bizonyos elemzők szerint optimista a becslésük, de ha ez az alaptézis nem pontos, vagyis e várakozásnál kedvezőtlenebb lenne a helyzet ellenzéki szempontból, akkor nincs esélye a kormányváltásnak.

Ahhoz, hogy a fenti hipotézis tartható legyen, az ellenzéki jelölteknek győzniük kellene mind a 18 fővárosi választókerületben, és az agglomeráció nagy részét, a 12 Pest megyei körzetből legalább 9-et, szintén vinniük kellene.. Így jön ki az első 27, biztosan nyerhető választókerület.

2018-ban három vidéki körzetben győzött ellenzéki jelölt: az egyik szegediben, az egyik pécsiben és a dunaújvárosiban. Itt az ismétlést az ellenzék magától értetődőnek tartja, ezekkel tartunk most 30 nyerhetőnél.

A fentiek mellett biztosan hozni kellene a másik pécsi és a másik szegedi körzetet, a két miskolcit, a tatabányait, a városiasabb nyíregyházit, a szolnokit, illetve a következő ötből legalább négyet: a kaposvárit, az esztergomit, a békéscsabait, a gyulait vagy a gyöngyösit.

Ezek a kötelező körök, mondhatni a beugró, amivel az ellenzék egyáltalán versenyben tudna maradni.

A képzeletbeli, 40-40 felosztás alapján a Fidesz vinné az ország két szélét: nyugaton a Mosonmagyaróvártól Zalaegerszegig tartó sávot, keleten pedig Vásárosnaménytól a Debrecentől keletre eső területekig húzódót. Ezen kívül a Fidesznek előre oda lehet adni két sávot az ország közepén is: egy kisebbet Mezőkövesdtől Karcagig, és egy jóval nagyobbat, Bicskétől egészen Barcsig, kiegészülve a Duna túlpartján Bács-Kiskun megye nagy részével.

Számításoktól és modellektőel függően körülbelül 25-30 olyan körzet marad, ahol a legtöbb szakértő és politikus szerint eldől majd a választás.

Egy kormányváltáshoz ezeknek több mint a felét még az ellenzéknek kellene megnyernie, a fent remélt 40 körzeten túl. Legalább 3-4 mandátummal több mint a felét, mert a határon túli levélszavazatokkal és a német kisebbségi képviselő várható bejutásával a Fidesz akár 2-3 biztos listás helyre számíthat a legtöbb várakozás szerint. Vagyis az ellenzéknek a legtöbb modell alapján a parlamenti többség megszerzéséhez nem elég éppen csak győznie.

Bizonytalanságok

Az előre, fejben kiosztott 80 mandátumot sem lehet természetesen biztosra venni. Az ellenzéknek előre "odaadott" 40 körzetből a legtöbb modellszámítás szerint legalább 5-öt, mások szerint még többet valójában csak billegőnek lehet tekinteni. Úgy értesültünk például, hogy a Fidesz a saját mérései alapján 4 budapesti választókerületet nyerhetőnek azonosított.

Ráadásul a 26 "csatatér" körzetből több modell is legalább 10-et biztos kormánypártinak tart, és azt feltételezik, hogy a kormánypártnak nem 40, hanem inkább 50 tuti helye van.

Mégis, az ellenzéki szempontból optimistább forgatókönyvet elővéve, megpróbáltuk felmérni, hogy melyek azok a választókerületek, amelyek a számítások többsége szerint enyhén inkább a Fidesz felé húznak, de muszáj lenne az ellenzéknek megnyerniük a kormányváltáshoz. Az alábbiakban ezeket az ellenzéki szempontból nagyon szoros körzeteket vizsgáljuk meg.

A 10 körzet kiválasztásához felhasználtuk az ellenzéki pártok által még ősszel elkészített listát, amely a nyerhetőség szempontjából öt kategóriára osztotta a körzeteket, ahol az A-ban lenne a legkönnyebb nyerniük, és az E kategóriásokban a legnehezebb, és a kategóriákon belül is sorrendet állítottak. A kategóriákat az alábbi térképen mutatjuk:

Összevetettük ezt a listát a taktikaiaszavazas.hu oldal mandátumbecslésével is. Az oldalt készítő Sanyó Ádám adatelemző különböző súlyozással a 2018-as parlamenti, a 2019-es EP és önkormányzati választások eredményét, és a legutóbbi közvélemény-kutatásokat is figyelembe vette. Ő egyébként a január végi állapot szerint 40 ellenzéki és 66 fideszes győzelemre számít az egyéni körzetekben.

Ezt a két listát összevetettük további, nem nyilvános táblázatokkal, amelyeket elemzők készítettek. Az alábbi 10 körzetet úgy választottuk ki, hogy megnéztük, mely körzetek szerepelnek mindegyik felsorolásban a billegők között, és azon belül melyek a legszorosabbak.

Ezeket a körzeteket mindenképpen meg kellene nyernie az ellenzéknek, ha kormányozni szeretne.

Fejér 01 - Székesfehérvár

Márton Roland vs. Vargha Tamás

A körzethez csak Székesfehérvár tartozik, jó 60 ezer választópolgárral. A város további 16 ezer szavazója már egy másik választókerületében él, a környékbeli településekkel együtt.

Legutóbb a fideszes Vargha Tamás simán nyert itt 47 százalékkal, de ha az ellene akkor külön induló DK-s, jobbikos és LMP-s jelöltek szavazatait összeadjuk, akkor az valamivel több volt, mint amennyit Vargha kapott. Így még annak ellenére is reménykedhet az ellenzék, hogy a 2019-es polgármester-választáson a várost régóta irányító fideszes Cser-Palkovics András nagyon megverte azt a Márton Rolandot, aki akkor is, és most is az ellenzék közös jelöltje.

Most ugyanis jóval nagyobb részvételre lehet számítani, és Cser-Palkovics minden jel szerint jóval népszerűbb a városban, mint a Fidesz. Ugyanakkor intő jel lehet az ellenzéknek, hogy 2019-ben hiába fogtak össze, a városi önkormányzatba egyetlen egyéni képviselőt sem tudtak bejuttatni.

Elvben nehezítheti az ellenzék helyzetét az is, hogy nagyon kemény volt itt az előválasztás, maradhatott sértettség néhány emberben. A DK Ráczné Földi Juditot indította az előválasztáson, aki 2018-ban 31 százalékkal a második lett a városban, akkor még az MSZP-vel közös jelöltként. Az előválasztás alatt olyan okiratok kerültek elő, amelyek alapján gyanús, hogy offshore cégekben érdekelt. Rácznét végül a DK és a Jobbik támogatásával az előválasztás tisztaságán őrködő bizottság felmentette a vádak alól, de a botrány így is hozzájárulhatott ahhoz, hogy végül az MSZP-s (és az LMP által is támogatott) Márton Roland magabiztosan győzzön.

Az ellenzék esélyeit növeli ugyanakkor, hogy az országos átlag (7 százalék) feletti volt a részvétel az előválasztáson, a választásra jogosultak 9 százaléka élt a lehetőséggel, ami azt jelenti, hogy sok, a kormányváltást elkötelezetten akaró ember él a városban.

A Fidesz jelöltje már 12 éve parlamenti képviselő, jelenleg a polgári hírszerzésért felelős államtitkár a külügyben, előtte volt honvédelmi államtitkár és az Árpád-ház Program kormánybiztosa is. Közel 7000 követője van a Facebookon, és járja a várost, az elmúlt néhány napban iskolai, óvodai és templomi avatóünnepségeken is részt vett, vitt tápot állatmenhelyre, és Képviselői beszámoló címmel kampányfüzeteket juttatott a postaládákba.

Az ellenzéki jelölt Márton Rolandnak több mint 14 ezer követője van a Facebookon, ügyvéd, és az ellenzéki frakciót vezeti a városi közgyűlésben. Van saját honlapja is, leginkább az egészségügyi szolgáltatások javításának ígéretével kampányolt az elmúlt napokban, illetve támogatta a városban sztrájkoló tanárokat is. Szombaton Márki-Zay Péterrel közösen állt ki az Alba Pláza elé kampányolni.

Veszprém 01 - Veszprém

Csonka Balázs vs. Ovádi Péter

Veszprém város összes választópolgára, mintegy 43 ezer fő, és még 24 környékbeli település 27 ezer lakosa szavazhat ebben a körzetben.

2018-ban a fideszes Ovádi 48,8 százalékkal győzött itt, viszont egy 2015-ös időközi választáson az ellenzéki Kész Zoltán úgy nyert ugyanitt magabiztosan függetlenként, hogy jobbikos és LMP-s kihívója is volt. Tehát ez egy bizonyítottan billegő körzet. Ha összeadjuk a 2018-ban külön, de most együtt induló ellenzéki szavazatokat, akkor egy kicsivel többet ad ki, mint amennyit a fideszes jelölt kapott. Az ellenzék még úgy is bizakodhat, hogy 2019-ben Veszprém városában a polgármesterválasztást is a Fidesz jelöltje nyerte, és a 12 egyéni körzetéből 8-ban a kormánypárti jelölt győzött.

Az előválasztáskor itt is volt egy kis botrány, mert a helyi DK-t vezető Katanics Sándor - aki legutóbb az összefogott ellenzék polgármester-jelöltje is volt - megsértődött, hogy a párt nem őt indította az előválasztáson. Katanics kilépett a DK-ból, és megpróbált a Momentum támogatásával függetlenként indulni, de a DK a kísérletét megvétózta. A DK Csonka Balázs ügyvédet indította, aki meggyőző fölénnyel győzte le az MSZP egykori elnökét, Mesterházy Attilát az előválasztáson.

A fideszes Ovádi Péternek van saját oldala, bár azon lényegében semmi sincs, csak egy link a Facebook oldalára, ahol 14 ezren követik. Járja a településeket, iskolákat, templomokat látogat, és George Spöttlével fórumozott az illegális bevándorlásról.

Csonka Balázsnak csak 1 ezer követője van, és ugyan van egy blogja is, de azt május óta nem frissítette. Márciusra várja Márki-Zay Péter látogatását.

Hajdú-Bihar 01 - Debrecen

Varga Zoltán vs. Kósa Lajos

A két debreceni választókerület közül ez az, amelyikhez egyetlen környező település sem tartozik, mind a 66 ezer választója a város lakója. Debrecenben sok éve mindig minden választást megnyert a Fidesz, de ebben a választókerületben 9 százalék feletti volt a részvétel az előválasztáson, ami az országos átlaghoz képest jóval magasabb érdeklődést jelez.

Az előválasztáson itt indult Pálinkás József is, aki miniszterelnök-jelölt is akart lenni, csak nem szedett össze elég ajánlást, hogy abban a versenyben is megmérettesse magát. A korábbi Orbán-kormányok egykori minisztere végül második lett, az előválasztást simán megnyerő DK-s Varga Zoltán mögött. Varga 2020 óta parlamenti képviselő, a lemondott Gréczy Zsolt listás mandátumát örökölte meg. Az MSZP-ben kezdett politizálni, aztán átlépett a DK-ba, összesen 14 évig volt önkormányzati képviselő Debrecenben. Országos hírnévre tett szert, amikor alufóliasisakban jelent meg egy testületi ülésen, így gúnyolva a sorosozással foglalkozó debreceni fideszeseket.

Vargának azt a Kósa Lajost kellene legyőznie, aki a rendszerváltás óta, immár 32 éve országgyűlési képviselő, és 1998 óta mindig egyéniben is győzött Debrecenben, volt már a Fidesz alelnöke és frakcióvezetője is, és 16 évig a város polgármestereként is működött. 2018-ban úgy győzött itt, hogy a kampány alatt derült ki, hogy egészen bizarr szerződéseket kötött az úgynevezett csengeri örökösnővel, aki a gyanú szerint elég sok embert átvert Hajdú-Bihar megyében, és a mai napig tart a pere. Kósa ebben a ciklusban a korábbiaknál kevesebbet szerepelt, de emlékezetes volt, hogy ő ismerte be a kormánypárt részéről elsőként, hogy az állam használta a Pegasus szoftvert.

A most összefogó pártok 2018-ban 4 jelöltet indítottak Kósa ellen, és összesen valamivel több szavazatot kaptak. Leginkább erre építheti optimizmusát az ellenzék, azon kívül, hogy Kósa Lajos egykori tekintélye talán tovább kopott a városban. Intő jel lehet ugyanakot, hogy 2019-ben a 23 egyéni körzetet mind megnyerték a fideszes jelöltek az önkormányzati választáson Debrecenben, igaz, ezen a településen nem sikerült létrehozni a teljes ellenzéki összefogást akkor még.

Kósa hiába a korcsolyázó szövetség elnöke, nem a pekingi olimpián szurkol, hanem fórumokat, megbeszéléseket tart Debrecenben. A Facebookon 38 ezren követik. Vargát csak 3 ezren, de ők értesülhettek arról, hogy egy lakótelepi idős hölgy fürdőszobáját a kampánycsapatával átépítették, mert a kád pereme túl magas volt, és hiába kért segítséget az önkormányzattól.

Borsod-Abaúj-Zemplán 03 - Ózd

Kiss Sándor vs. Riz Gábor

A választókerület szavazóinak bő harmada (majdnem 26 ezer fő) Ózdon él, a többi 44 ezer viszont 69 jóval kisebb település között oszlik meg, és egyikben sem lakik 3 ezernél több választópolgár.

A fideszes jelölt 48,1 százalékkal nyert itt legutóbb, ami matematikailag esélyt ad az ellenzéknek. A választókerületben 2018-ban szokatlanul sok, 31 jelölt akart elindulni, és 27-en össze is gyűjtötték a szükséges számú ajánlást, bár 23-an közülük még 500 szavazatot sem kaptak, holott legalább ennyi aláírást le kellett adniuk az induláshoz.

A Fidesz ismét Riz Gábort indítja, a népművelőből lett politikus 12 éve képviseli a környéket a parlamentben, korábban volt már a megyei közgyűlés alelnöke és Ózdon önkormányzati képviselő is. Riz már elkezdte a körzet falvainak végiglátogatását.

2018-ban az ellenzéki pártok közül messze a Jobbik szerepelt itt a legjobban, Farkas Péter 36 százalékot kapott, és Ózdon 2014 óta a Jobbik adja a polgármestert is. Az MSZP el se indult ebben a körzetben 2018-ban, de az előválasztáson a szocialista jelölt mégis legyőzte Farkas Pétert, akit a DK és a Momentum is támogatott. Kiss Sándor győzelme alig 220 szavazaton múlt, és ehhez hozzájárulhatott, hogy Farkas Péterről náci karlendítős fotó került nyilvánosságra, amiből országos botrány lett. Ebben a körzetben voltak szavazatvásárlós vádaskodások is, Karácsony Gergely egyik legfényesebb vidéki győzelmét (45,75%) több párt is gyanúsnak találta, de bizonyítékok nem kerültek elő, és a végeredményt mindenki elfogadta.

Kiss Sándor egykor Ózd alpolgármestere volt, jelenleg is tagja a képviselőtestületnek. Tartott idén már fórumot Márki-Zay Péterrel, Tóth Bertalan MSZP-elnökkel és Harangozó Gábor szocialista képviselővel is.

Riz Gábornak 6900, Kiss Sándornak 161 követője van a Facebookon.

Borsod-Abaúj Zemplén 06 - Tiszaújváros

Jézsó Gábor vs. Koncz Zsófia

Az ellenzék kevés olyan körzetben számít esélyesnek, amely szinte csak kistepelülésekből áll, ez az egyik kivétel, amit nagyon fontos lenne megnyernie (a másik hasonló a Baranya 4-es, ami az itteninél nehezebb terep).

Több mint 76 ezer választó él itt, de a legnagyobb települése Tiszaújváros 12 ezer, és Szerencs 7400 szavazóval, és van még 39 további kistelepülése a körzetnek.

2020-ban volt itt egy időközi választás, amit Koncz Zsófia fideszes jelölt 50,51 százalékkal megnyert, pedig az ellenzék összefogott ellene, akkor a jobbikos Bíró Lászlót indítva. Bíróról az akkori kampány idején kiderült, hogy korábban antiszemita kommenteket írt. Sokáig úgy tűnt, hogy az előválasztáson is indul, de végül visszalépett, és Jézsó ellenjelölt nélkül lett az ellenzék embere.

Koncz Zsófia balesetben elhunyt édesapja mandátumát szerezte meg másfél éve, és győzelme azóta is fontos hivatkozási alap a Fideszben arra, hogy a teljes ellenzéki összefogás nem is olyan veszélyes. Koncznak 40 ezer Facebook követője van, járja a körzet településeit, lovagol, 10 órás fogadóórát tart, és átadott már mentőállomást és konyhát is.

A szocialista frakcióba készülő Jézsó a körzet legellenzékibb településén, a mindig balra szavazó Tiszaújvárosban önkormányzati képviselő, emellett hittantanár, amatőr színjátszó, végzettsége szerint teológus, 781-en követik a Facebookon . Konczhoz hasonlóan ő is nagyon aktívan járja a körzet településeit, az egyik legtöbbet mozgó jelölt.

Heves 01 - Eger

Berecz Mátyás vs. Pajtók Gábor

Nagyon népes körzet, 81 ezer választóval, akiknek kicsit több mint a fele Egerben (41 ezer szavazó) él, a többiek pedig 26 kistelepülésen.

2018-ban a fideszes Nyitrai Zsolt 46,4 százalékkal nyert itt, azaz az ellenzéki összefogás matematikailag jó eséllyel megy neki a választásnak. Egerben 2019-ben az összefogott ellenzék győzött az önkormányzatin, bár a jobbikosként megválasztott polgármester azóta összeveszett velük, kilépett a pártjából is, és amolyan se nem Fidesz, se nem ellenzék pozícióból irányítja a várost.

A Fidesz itt jelöltet cserélt, és ezúttal nem Nyitrait, hanem Pajtók Gábort, a megyei kormányhivatal vezetőjét, a Tokaj Kereskedőház egykori elnökét indítja. Pajtók járja már a településeket, és a kampánya abból a szempontból különleges, hogy legalább annyi magáncégnél tesz látogatást, mint ahány önkormányzatnál vagy állami intézménynél. A Facebookon 3,7 ezer követője van .

A DK-frakcióba készülő Berecz Mátyás (az előválasztáson a Jobbik is támogatta) sokáig az egri vármúzeum igazgatója volt, és éppen a helyi fideszes képviselővel, Nyitraival különbözött annyira össze, hogy távoznia kellett. Muzeológusként tovább dolgozott ott, de idén januárban ebből az állásából is kirúgták, 25 év után kellett távoznia, szerinte nem szakmai okokból. Berecz 2019 óta önkormányzati képviselő, néhány hónapig Eger alpolgármestere is volt, erről a tisztségéről állítása szerint azért mondott le, hogy a bérét megspórolja a városnak. Bereczet 696-an követik a Facebookon.

Győr-Moson-Sopron 1 - Győr

Jancsó Zita vs. Simon Róbert Balázs

Győr város választóinak kétharmada (65 ezer fő) és még három falu tartozik ehhez a választókörzethez. Simon Róbert Balázs fideszes politikus négy éve itt éppen csak nem kapta meg a szavazatok felét, 49,6 százalékkal győzött, az egymás ellen induló ellenzékiekkel szemben. Akkoriban Glázer Tímea DK-s jelölt lett a második, és most is a DK jelöltje nyerte az előválasztást, ezúttal Jancsó Zita személyében.

2019 októberében, és előrehozott választáson 2020 januárjában is fideszes polgármestert választottak a győriek (elsőre Borkai Zsoltot, aki a szexvideója miatt hamar távozni kényszerült). A város 16 egyéni önkormányzati képviselőjéből 15 fideszes, ez szintén azt jelzi, hogy hiába a matematikai esély, nagyon kell küzdenie az ellenzéknek a győzelemért Győrben.

A fideszes Simon Róbert Balázs kétszer nyert már ebben a körzetben, előtte Győr alpolgármestereként dolgozott. Miniszteri biztos és államtitkár is volt már, sorra látogatja Győr sportolóit, vállalkozóit és intézményeit, sült kolbászt eszik és a női kézilabdacsapattal illetve Kocsis Mátéval fotózkodik, mindezt pedig 15 ezer ember követheti a Facebookon.

Jancsó Zita étteremtulajdonos vállalkozó, édesapja a Graboplast elnök-vezérigazgatója, és azon kevés előválasztási jelölt egyike volt, aki nem ment el a Partizán szervezte vitasorozat rendezvényére, mondván addigra már vitázott máshol a momentumos kihívójával. Így is győzött, és pénteken Márki-Zay Péterrel együtt kampányolt a Megyeháza téren. Rendszeresen videóüzenetekben mondja el gondolatait, amelyeket 1400 követője figyelhet a Facebookon.

Zala 03 - Nagykanizsa

Horváth Jácint vs. Cseresnyés Péter

A körzet 72 ezer választójának valamivel több mint a fele Nagykanizsán él, a többiek pedig 81 további településen, sok közülük egészen apró falu, Letenye a maga 3300 választójával szinte óriásnak számít közöttük.

Zalában hagyományosan nagyon erős a Fidesz, a megye három nagyobb városa közül egyikben sem tudott 2019-ben nyerni az ellenzék, de még Nagykanizsán volt ehhez a legközelebb, nem egészen 500 szavazaton múlt a polgármesteri cím, és az egyéni képviselői helyekért vívott küzdelemben 6:4-re az ellenzék nyert. Ami pedig még reményt ad az ellenzéknek, hogy ez volt 2018-ban az egyetlen választókörzet a három zalaiból, ahol a fideszes jelölt 50 százalék alatt végzett. A most is induló Cseresnyés Péter 48,8 százalékot kapott.

Cseresnyés már húsz éve parlamenti képviselő, az elmúlt három választáson egyéniben is győzött, volt már Nagykanizsa polgármestere is, és volt miniszteri biztos, többféle államtitkár is, most éppen az ITM-ben kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős. Sorra járja ezekben a napokban a választókerület falvait, Nagykanizsán pedig Rákay Philippel beszélgetett egy csütörtöki gyűlésen. 9,5 ezer követője van a Facebookon.

Az ellenzéki előválasztást a DK-s Horváth Jácint nyerte meg, annak ellenére is, hogy 2018-ban csak harmadik lett 9,96 százalékkal, messze lemaradva az akkori jobbikos jelölt mögött, aki 34 százalékkal lett második. Ősszel viszont Horváth kétszer annyi szavazatot kapott, mint jobbikos riválisa. Horváth nyolc éve a nagykanizsai közgyűlés tagja, és már húsz éve vidékfejlesztéssel, EU-s pályázatokkal foglalkozik. Február első napján kampányolt Nagykanizsán Márki-Zay Péterrel, és 4 ezer Facebook-követőjének azt írta, hogy naponta két lakossági fórumot tart választókerületében , bár ezeket nem nagyon dokumentálja.

Nógrád 01 - Salgótarján

Godó Beatrix vs. Becsó Zsolt

A választókerület szavazóinak 37 százaléka Salgótarján lakója, a többiek pedig 45 további település választópolgárai, amelyek közül Pásztó (9,5 ezer szavazó) és Bátonyterenye (7,5 ezer szavazó) messze a legnagyobbak.

Salgótarjánban magabiztos győzelmet aratott a legutóbbi önkormányzati választáson az összefogott ellenzék, Pásztón és Bátonyterenyén viszont a Fidesz volt sokkal erősebb.

A 2018-as parlamenti választáson Becsó Zsolt 47,3 százalékkal győzött. A rendszerváltáskor lépett be a Fideszbe, 1998 óta parlamenti képviselő, egy ideig a megyei közgyűlés elnöke is volt. Négy éve kisebb botrányba keveredett, amikor kiderült, hogy egy hollókői panzióra EU-s támogatást vett fel, de sok jel utalt rá, hogy az épületet valójában a saját nyaralójának használta. Most sorra látogatja a választókerülete falvait, és ezt 10 ezer ember követheti a Facebookon.

Négy éve a Jobbik jelöltje lett itt a második, de most a párt az előválasztáson a DK-s Godó Beatrix mellé állt, aki simán megnyerte az ellenzéki versenyt. Godó könyvelő Salgótarjánban, és ő is nagyon aktívan járja a körzete településeit. Erről rendre beszámol 1 ezer követőjének .

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 - Nyíregyháza

Aranyos Gábor vs. Vinnai Győző

Nyíregyháza választópolgárainak valamivel több mint 20 százaléka tartozik ehhez a körzethez, illetve Tiszavasvári és Ibrány a nagyobb települések közül, és még 17 kistelepülés.

Vinnai Győző legutóbb 47,9 százalékkal győzött ebben a körzetben, a Fidesz most is őt indítja. Vinnai 2010 óta parlamenti képviselő, három évig a megyei kormányhivatalt is vezette. Több mint 9 ezer követője van a Facebookon, és nemrégiben a honvédelmi minisztert is vendégül látta a választókörzetében.

Aranyos Gábor szocialista jelölt úgy győzött itt az előválasztáson, hogy 2018-ban még messze a Jobbik jelöltje szerepelt a legjobban az ellenzékiek közül a választáson. Aranyos az MSZP országos választmányának az alelnöke, középiskolai tanár, polgárőr, korábban volt már Nyíregyházán önkormányzati képviselő is. Helyi programjairól nem sokat oszt meg a Facebook oldalán, amit 3 ezren követnek , viszont az kiderül belőle, hogy számítógépeket rak össze rászoruló családoknak és különösen foglalkoztatja a kibervédelem.

Ahhoz, hogy kormányváltás legyen, nem elég ebben a 10 körzetben győznie az ellenzéknek, de ezek nélkül szinte lehetetlen lenne, hogy Márki-Zay Péter alakítson kormányt.

A címlapkép Kiss Bence munkája.