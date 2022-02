Kényszerpolitikusok a digitális mittudoménmiért

Digitalizáció. Mérsékelt szabadelvűség. Szolgáltató állam.

Képviselőnek jelentkeztem Gattyán György pártjába. Ezt a mantrát sikerült is megtanulnom.

A mozgalom főleg Gattyán alkalmazottaiból, sportolókból és influencerekből áll, de felbukkannak volt minisztériumi alkalmazottak és egy ex-helyettes államtitkár is.

Az ország legégetőbb problémájának az analóg közigazgatást és az ezzel járó túl sok igazolványt tartják.

Az ellenzéki mozgalom elindítása nem ártott meg a jó kapcsolatnak Szijjártó Péter minisztériumával, a Teqball-diplomácia pöröghet tovább.

„1200 emberből nagyjából 90 százalék azért nem vállalható, mert vagy politikai kém, vagy újságíró, vagy csak simán bolond, vagy pedig pénzt akar”.

Ezt Huszár Viktor, a Gattyán-párt alelnöke mondta a pártjához képviselőnek jelentkezőkről az Andrássy-úti ex-luxusáruház legfelső emeletén kialakított tárgyalóteremben. A leírás meghökkentően pontosnak tűnt. A teremben rajtam kívül még három potenciális képviselőjelölt-társam ült. Az egyikük politikai tanácsadó és fővárosi köztisztviselő, de állítása szerint már húsz éve egy hullámhosszon vannak Gattyánnal. A másikuk, egy idősebb hölgy, visszalépett az ellenzéki előválasztáson. Gyulán indult, ahol szerinte „váltógazdálkodás, váltólopás” folyik, „együtt kaszinózik az ellenzéki jelölt meg a fideszes”. A megbeszélés alatt több körben is szórólapokat osztott magáról és őszi kampányáról. A harmadik egy öltönyös fiatalember, aki csak egy dologról akart beszélni: hogyan és mikor választják ki a képviselőjelölteket, és mikor beszélhet személyesen az elnök úrral.

Én azért ültem velük egy asztalnál, mert még karácsony előtt országgyűlési képviselőjelöltnek, vagy ahogy ők hívják, „területi kutató képviselőnek” jelentkeztem Gattyán György pártjába. Küldtem nekik egy motivációs levelet, egy megnyesegetett önéletrajzot és egy rövid videót magamról. Úgy látszik ez bőven elég volt, mert két hétre rá felhívott egy kedves hölgy, hogy komolyan gondolom-e jelentkezésemet a Megoldás Mozgalomba, és ha igen, nincs-e kedvem elmenni egy személyes találkozóra az alelnökkel.

„Mindenhonnan ömlik ránk a manipulatív szar … mi leszünk a pornómilliárdosok, a Fidesz-csicskák, az orosz oligarchák, a Bajnai-hajszások … én egy viszonylag értelmes kutatónak tartom magamat, aztán a főpolgármester arról beszél, hogy a Bajnai Gordont felcsaltam az oroszokkal együtt a nemtomizébe … az én rezgésszintemet ez el sem éri, nem is érdekel.”

Huszár Karácsony Gergely egyik Facebook-posztján akadt ki, ami pont egy héttel a megbeszélés előtt jelent meg. A Váci út 152-156. szám alatt, a volt Láng Gépgyár területén egy 150 milliárd forintos gigaberuházás készülődik, amit a kormány kiemeltnek minősített. A telek a Pacont Kft. tulajdonában van, amit részben Huszár Viktor irányít, de ezen a címen van bejegyezve a SouthBlaze Kft. is, amiben a Rahimkulov család és Huszár Viktor résztulajdonosok, valamint ezen a telken készült a Városháza-ügyet kirobbantó hangfelvétel is Bajnai Gordonról. Karácsony ezekből a tényekből kiindulva Huszár Viktor, a szupergazdag Rahimkulov család és a NER összefonódására következtet.

Huszár arról is beszélt, hogy terjed a nyilvánosságban egy közös fotójuk a miniszterelnökkel. „Az Orbánnal a partin lefotóztak, de mellette a Medgyessy Péterrel is, de hát azt nem láttam sehol azt a fotót, mert az ellenzéki média az ugyanolyan mint a Fidesz médiája … az Orbán-fotó mellett vagyok a Ronaldinhoval, a monacói herceggel és a Medgyessy Péterrel … persze, hogy az ellenzék az Orbán-fotót emeli ki, most figyelj, a Fidesz majd a Medgyessyt.”

A találkozó az Andrássy út 19. szám alatt volt, Gattyán egykor presztízsberuházásnak szánt, de 2015-ben bezárt luxusáruházában, ami ma tök üresen áll. Csak a felső szinteken van élet: elegáns irodák és tárgyalótermek. Itt zajlott a megbeszélés Huszárral, aki alapvetően a mozgalom gondolatiságáról és értékrendjéről mesélt hosszasan. Akkor még nem tudtam, hogy a fejtegetései nagyon pontosan és szigorúan körülhatárolt sablonok, amiket most hallok először, de közel sem utoljára, minden meetingen és rendezvényen visszacsengenek majd.

Huszár nagyon megnyerően és magabiztosan beszélt. Egy „mérsékelt szabadelvű”, technokrata, kapitalista, digitális világot vázolt fel. Szolgáltató állam, önfenntartó állam, fenntartható állam. Legyünk start-up nemzet, legyünk az új Szilícium-völgy. Az ország cég, a politika business, a választók fogyasztók.

Ezen túl valamiféle programfoszlányt is igyekezett felmutatni, elég furcsa hangsúlyokkal. Huszárt és a párt többi fejesét hallgatva hamar az lehet az ember érzése, hogy az ország legsúlyosabb problémája, sőt tragédiája a Nagy Kártyacipelő Krízis: szegény nép már alig bírja el a sok igazolványát, az emberek görnyedezve cipelik plasztikkártyáikat. És ezzel valamit most már csinálni kell!

Az első találkozó után még úgy gondoltam, hogy ha nem is túl átfogó és még kevésbé átütő a Gattyán-párt kampányprogramja, azért van benne néhány használható dolog. Ezután viszont minden egyes találkozón, minden egyes fejtágítón ugyanazt hallottam: ugyanazokkal a szavakkal, ugyanazokkal a hangsúlyokkal. Szolgáltató állam, mérsékelt szabadelvűség, tény- és adatalapúság, digitalizáció, digitalizáció, digitalizáció. Néhány egyszerű tétel, amit ismételgetnek, ismételgetnek és ismételgetnek. És van is miből ismételgetni. A Gattyán-párt, vagyis a mögötte álló cégháló elképesztő tőkével rendelkezik. Gattyán György személyes vagyona 300 milliárd forint körül van, valamint csak a LiveJasmin bevételét napi másfél millió dollárra becsülik.

Gyakorlatilag végtelen erőforrásuk, kiterjedt digitális infrastruktúrájuk, és hatalmas technológiai eszköztáruk van. Ahogy az alelnök fogalmaz: „Napi 3-4 magyarországnyi embert szolgálunk ki a rendszereinkkel, mi tudjuk, hogy mi a szolgáltatás … nekünk az az előnyünk, hogy

van saját egyetemünk, van saját hotelünk, tehát nekünk mindenünk van.

Nyilván ez az erő, amit mi tudunk képviselni, amit egy sima civil kezdeményezés nem tud.”

Ezekkel az erőforrásokkal lezavarhatnak egy rövid, intenzív, viszonylag hatásos kampányt, elsősorban a közösségi médiában. A társadalmi bázist, a hitelességet, algoritmusokkal, felmérésekkel és adatgyűjtéssel próbálják helyettesíteni. „Van egy-kettő varázslat nálunk, amit a többiek pártként nem tudnak megcsinálni.” - mondja.

De nem csupán digitális varázserővel dicsekedett. Ott vannak még a csajok meg a foci. A kopogtatócédulákat se egyedül kell gyűjtenünk, nyugodtan meghatalmazhatunk másokat, hogy segítsenek. Lehetőleg – a hatékonyság érdekében – csinos hostesseket. „Ha száz hostessnek azt mondom, hogy naponta öt aláírás kell, akkor ő gyűjthet, mert meghatalmazzuk … a legeslegrosszabb hostess is egy nap ötöt összeszed, várjál, ha csak csinos. Mert azt mondjuk neki, hogy figyelj, ekkor kapsz plusz pénzt. Tehát valamit pénzből is meg lehet …” Erős mondatok, különösen a Gattyán-cégháló portfólióját ismerve.

Gattyán Györgyöt gatyába rázzák. Fotó: Háberman Dávid

A másik, még ennél is fontosabb fegyvere a Gattyán-pártnak a Teqball. A Teqball egyszerre termék, sportág, diplomáciai eszköz és hungarikum, amit Gattyán társalapított és tulajdonol. Meghajlított pingpongasztal, amin lábtengózni lehet. A Teqball Gattyánék szerint két elképesztően vonzó gondolatot közvetít egyesítve a magyar társadalom felé, ráadásul szép csomagolásban: a focit és a magyar innovációt. Nem csoda, hogy a Megoldás Mozgalom elnökségének összetétele majdhogynem teljesen fedi a Teqball szövetség vezetőségének összetételét. Három alelnök van a pártban, közülük kettő a Teqball társalapítója: Huszár Viktor és Borsányi Gábor. Bár a Teqball továbbra sem tűnik százezreket megmozgató tömegsportnak itthon, a hazai diplomácia mégis valamiféle kulturális exportcikként kezdte kezelni. Szijjártó Péter rendszeresen tart asztalátadókat vagy szállít Teqball-asztalokat különböző kormányfőknek és sportminisztereknek, Grúziától Kazahsztánig. Ezeken az utakon gyakran jelen van a társalapító-alelnök páros valamelyik tagja, valamint a Gattyán-párt ifjúsági tagozatának elnöke, aki szintén tisztviselő a Teqball cégben.

Hogy pontosabb legyek, az ifitagozat első embere, Döbrei István a Teqball „keleti kapcsolatokért felelős vezetője”. Vele egy belvárosi borbárban találkoztam. Kiderült, hogy

már többször volt közös asztalátadón a külügyminiszterrel,

például Oroszországban és Üzbegisztánban, de most tervezik vinni a Teqballt Azerbajdzsánba is. „Péter nagyon-nagyon szereti az egész Teqballt meg az egész milliőjét”. A mozgalom elindításakor azért voltak aggályok. “Azt gondoltuk, hogy fú most akkor vajon mi lesz, és tök jó kapcsolat maradt, teljesen jó a kapcsolat… adja át az asztalokat”

Az ifjúsági mozgalom konkrét törekvéseiről alig esett szó. Egy korábbi beszédéből azonban kiderült pár izgalmas, fiatalos ötlet: saját applikáció, kriptovaluta és podcast valamint találkozók szervezése a metaverzumban. Beszélgetésünk alatt tömören, egy mondatban foglalta össze a szervezet manifesztóját: “Voltál az eseményen, hogy mi a fő irányvonal, meg hogy mik a fő értékek, és igazából az ifjúsági tagozat ugyanezt csinálja csak egy ilyen fiatal verzióban”.

Szóba került a LiveJasmine, Gattyán emblematikus vállalkozása is. „Nekem volt olyan kollégám akivel össze is szólalkoztam, elkezdte hogy ez a kizsákmányolása a nőknek, mondom hogy hogy kizsákmányolása a nőknek, ezek nem kurvák, ezek modellek … 10-ből 7 ember csak csetel …ha megnézed, a Gyuri kitalált egy online, csini, pszichológus szolgáltatást”.

A Teqballon keresztül Gattyánéknak van egy Szijjártó Péternél is lényegesen fontosabb kapcsolata, méghozzá Ronaldinho, aki arca és nagykövete lett ennek a magyar innovációnak. Huszár Viktor többször is megemlítette, hogy Ronaldinho a spanja, sőt, azt is belengette, hogy varázsol egyet, és az ex-focista segítségét kéri majd a Gattyán-kampányban, egészen pontosan a kopogtatócédulák összegyűjtésében. (S)zólok mondjuk az egyik spanomnak, jó, Ronaldinho, akkor eventet csinálunk, ne aggódjá’, ötezren ott lesznek, össze fog jönni nekem 500 aláírás és kész”. Akkor még azt gondoltam, hogy Huszár csak viccel vagy egyszerűen fel akar vágni. Ám bő egy hónappal később Ronaldinho valóban a támogatásáról biztosította kedves barátait, Gyurit és Viktort.

A Huszár Viktorral való találkozás után két nappal volt szerencsém visszatérni az Andrássy úti luxusáruház egy másik, még tágasabb és elegánsabb tárgyalótermébe, ahol az úgynevezett programtanács elnökével, Szatmári Péterrel volt találkozóm. Szatmári Gattyán magánegyetemének, a Kodolányinak a rektorhelyettese és „a Fidesz pártalapítványa (Szövetség a Polgári Magyarországért) és a jegybank által közösen pénzelt Polgári Szemle folyóirat szerkesztőbizottsági tagja”. Ezen felül rendszeres vendége a HetiTV-nek. A HetiTV 2016-ban indult egyszemélyes televízió, a műsoridő teljességét Breuer Péter aurája és finom, de határozottan kormánypárti hangja tölti ki. Szatmári a párt decemberi bejegyzése óta háromszor is volt a Pirkadat című műsorában, ahol természetesen a Megoldás Mozgalom is szóba került. Breuer még egy ősi imádságot is elmormolt Gattyán Györgyért: „Adná az Örökkévaló, hogy az ilyen fajta mecenatúrások szaporodjanak, akkor is hogyha az első millióikat a felnőtteknek való műsorokból készítették.”

A megbeszélésen Szatmári újból felmondta a kötelező szövegeket, mérsékelt szabadelvű keret, és a többi. Végig úgy tűnt, hogy vár valakire vagy valamire, hogy aztán sietve és zaklatottan be is rontson egy kövérkés, sápadt úr. Közös erővel nekiláttak elhadarni a jelöltségem praktikus vonzatait. Előszerződés, főszerződés, költségtérítési keret - szigorúan kampánycélra, nem elbulizni ám! A programot majd küldik, csak még várnak, hogy megérkezzen a „végső zöld lámpás szentesítés az elnök úrtól”. A programot majd érdemes megtanulni, sőt, ajánlott azzal azonosulni. Pár lényeges elemet azért kiemeltek: le a sok-sok kártyával, egy kártya mind felett, illetve



„minden gyermek számára biztosítsunk elektronikus hozzáférést a mittudoménmihez”.

A találkozón az az érzés mocorgott bennem, hogy ezek tényleg egy naiv idiótának tartanak, akit beszervezhetnek és felhasználhatnak, aki majd állja a „golyózáport” az “ütésállást igénylő szakaszban”, és még meggyőzni sem próbáltak semmiről és semmivel, a költségtérítési keretet leszámítva.

Gattyán György és holdudvara minden szombaton “Saturday Snacket” (pártgyűlést) tart a Normafán, egy Gattyán tulajdonában álló luxus-rendezvényközpontban. Három alkalommal is volt szerencsém közösen snackelni a Megoldás Mozgalom elnökségével, támogatóival és alkalmazottaival. Az első alkalommal gyönyörű napsütés és fehér hó fogadott a Normafán. Leparkoltam a biciklimet és besétáltam a fekete BMW-k és Bentley-k között a főépületbe, ahol először is egy gyors és zökkenőmentes Covid-tesztsort kell kiállni. A nagyteremben kávé, pezsgő, macaron, pogácsa, finger foodok egész sora, sushiszerű képződmények, mini-lasagnék, és egyéb nehezen beazonosítható, de esztétikus falatok. Öltönyös urak kapkodják a fehérbort a szoborrá merevedett pincérek tálcáiról, a medence szépen csillog kint, de a teremben feszengés, mindenki a nyakát tekergeti. Az esemény hivatalos részében főleg az elnök úr beszél, de pár mondat erejéig az elnökség minden tagja megszólal, valamint minden héten bemutatkozik a párt egy-egy új munkabizottsága.

A pártvezetés tagjai balról jobbra: Nemes Tamás sajtófőnök, Szatmári Péter programtanács-elnök, Gattyán György pártelnök. Bajusz Krisztina alelnök, Döbrei István, az ifjúsági tagozat elnöke, Borsányi Gábor alelnök, Huszár Viktor alelnök. Fotó: Háberman Dávid

A hivatalos rész viszonylag rövid, a lényeg egyértelműen a beszédek előtti és utáni smúzolás, kézrázás, sustorgás, furakodás, a jónapotelnökúr és a hadd mutassam be. Az első szeánsz első megszólalója maga Gattyán György volt. "Ellopom a mikrofonodat először is" - kezdte lendületesen nevetést és tapsot kiváltva, hogy aztán felmondja a mérsékelt szabadelvű, szolgáltató állam mantráját, amit már én is fejből mormoltam vele együtt. Az is kiderült, hogy a párt pozitív szemléletű, Gattyán nem szeret „sarat dobálni” , a többi párttal foglalkozni és mindenkinek sok sikert kívánt a választásokon. Ezután felhívta az elnökség tagjait, akik bemutatkoztak.

Huszár digitalizációért felelős alelnök látszólag irónia nélkül jelentette ki, hogy „a világ valaha leggyorsabban felépülő mozgalmának vagyunk itt most a képviseletében”. Célként azt tűzte ki, hogy „március végére mi Magyarország legkövetettebb mozgalma legyünk”. Ezen az úton már jól haladnak, hiszen „organikusan, mindenféle egyéb mesterséges beleavatkozás nélkül 1800 ember azonnal már követi az oldalunkat”. Majd az egybegyűlteket arra kérte, hogy legyenek az algoritmus segítségére és nyomják a social mediát.

"A szabadidő számomra azért nagyon kiemelten fontos szakterület, mert én azt vallom, hogy csakis az egyensúlyban lévő ember tud értéket teremteni. Sajnos a mai rohanó, felgyorsult, kapitalista világba az egyensúlyok nagyon meginogtak és nagyon sok esetben rossz irányba elmentek" - intézett váratlan támadást a kapitalizmus ellen a Teqball-feltaláló Borsányi, aki a sport és szabadidő területéért felelős alelnök.

"Szeretném megkérni a hölgyeket, hogy aktivizálják magukat" - kezdte a pártvezetés egyetlen női tagja, Bajusz Krisztina, szociális ügyekért felelős alelnök. "Akinek politikai ambíciókkal vagy változtatni való hajlandósággal bíró hölgyismerőse van, ne hezitáljon, jelezze számunkra mielőbb!” Körülnéztem és valóban: túlnyomórészt férfiakat láttam somolyogni körülöttem. Hol maradnak a Jázminok?

A programtanácsot vezető Szatmári találó filmes hasonlatra fűzte fel a beszédét. „Szerintem mindenkinek megvan a Gladiátor című film … abban van egy klasszikus jelenet a Colosseumban, amikor egy szinte reménytelen helyzetben van egy csapat… a főszereplő azt mondja, hogy ha összetartunk, ha együtt maradunk, akkor megcsináljuk … ezt kívánom mindenkinek…”

Gattyán György elmélyülten nézi a pillanatot, amikor egy szerencsétlen véletlen következtében tényleg ki kellett mennie az utcára. Fotó: Háberman Dávid

Majd újra Gattyán következett, akiről kiderült, hogy országjáró körútján maga is gladiátorhoz méltó hősiességgel küzdött meg az elemekkel. Hideg is volt, és egy szervezési hiba miatt az utcára is ki kellett mennie. “Eleinte azt gondoltuk, hogy majd lehet hogy valakit felhívunk, leegyeztetünk, és akkor ezek nem jöttek össze és már ott voltunk lent Berettyóújfalun, és mondtuk hogy menjünk ki, tényleg menjünk ki az utcára, szó szerint, Debrecenbe, Egerben, mindenhol”.

Ezután jöhetett a közönség. Az egyik kérdező szerint gyors és erőteljes mozgósításra van szükség a fiatalok között, nem pedig hosszútávú programokra. Átható üzenetek, szlogenek, hívószavak kellenek, amivel azonnal harcba lehet hívni a korosztályt. Gattyán maximálisan egyetértett: „Nekünk nem feladatunk jelen pillanatban, és nem célunk mondjuk egy többszáz oldalas program kidolgozása”.

Szerinte most az a legfontosabb, hogy a mozgalom elindult és létrejött, feladatként pedig az emberek felrázását jelölte meg. "Ebből írjunk egy olyan maximum 4-5 oldalas program-gondolatébresztőt, amit nagyon jól fogunk kommunikálni ebben a maradék 4-5-6 hétben". Persze az is "mindenkinél fölmerült, hogy április után hogyan tovább", de erre végül nem adott választ.

A következő kérdező nem kímélte az elnököt. “A liberális eszme az nem nagyon működik Magyarországon” - támadta a párt mérsékelt szabadelvű alapvetését. “Hogy a szolgáltató államot meg tudjuk valósítani, ahhoz először valahogy hatalomra kell jutni” - mondta, ez pedig “ilyen mérsékelt meg izé” elvekkel nem megy. “Akarunk 51 százalékot, vagy pedig csalódást okozunk az összes követőnknek?” - szegezte végül a kérdést Gattyánnak, akit ezzel se sikerült zavarba hoznia. „Ha már nagyot akarunk álmodni, akkor ne 51 százalékot akarjunk, hanem kétharmadot” - mondja, hogy aztán előre fel is mentse magát az esetleges kudarc felelőssége alól. “A cél az, hogy … teljesen új szemléletmódot hozzunk létre … sokkal fontosabb a szemléletmód annál, mint hogy lehet hogy kétharmad helyett csak 51 százalék lesz”.



A kérdező felvetését, hogy nem kéne-e a kampányban a kormány bűneiről beszélni, Gattyán azzal rázta le, hogy „ezt már más pártok, más politikusok csinálják, tehát ez a narratíva kvázi foglalt.” De a végén egy félmosollyal az arcán megnyugtatta a kérdezőt: „tudomásul vettük, elgondolkodunk rajta, ezért kicsit demokratikusan is működünk”.

A következő héten ismét felmentem a Normafára pogácsázni. Ezúttal jóval többen voltak és jóval rövidebbek voltak a beszédek, a hivatalos rész. Vicces módon minden egyes megszólaló időlimitre hivatkozva fogta rövidre beszédét. Két és fél órás volt az esemény, amiből a hivatalos rész pontosan fél óráig tartott. Utána azonban annál nagyobb elánnal következett a smúzolás, fotózkodás a kampányfal előtt, és miniatűr tányérokon miniatűr kaják púposra pakolása. Bár „a rendezvény alatt végig lehet kérdezni”, a kérdéseket most nagyon hamar lekeverték, egy volt csak.

Az eseményt ismét Gattyán nyitotta, arról mesélt, hogy elindult az új weboldal, a memo.hu, és hogy mennyire örül ennek a domainnek. „Nagyon büszkék vagyunk erre a négybetűs domainre”. Külön megköszönte Huszár Viktornak, hogy “hosszas küzdelem után megszereztük a domaint. Jó, hát megvettük, na mindegy.” Ezt a kijelentést hangos nevetés fogadta, majd a kicsit hátrébb álló Huszár szintén nevetve közbeszúrta, hogy „de nem volt eladó…”.

Szatmári programfelelős most Weörest idézett félre, majd számokban is kifejezte a rövid lírai sort. „Minden alkalommal mondok valamilyen életképet … Weöres Sándornak van egy jó mondása, ugye azt mondja hogy alattunk a föld, fölöttünk az ég és mi vagyunk a létra. Mivel nagyjából túl vagyunk a 70 százalékon, segítsetek hogy ott legyünk a száznál”. Alattad a föld, fölötted a száz százalék, benned az algoritmus.

Huszár megint a mozgalom gyorsaságát emelte ki: „Négy hete még pártunk sem volt, mindenki azt mondja hogy lehetetlen, és ez annyira jó, hogy mi ezt megcsináljuk.” Azt is elmondta, hogy már ötven képviselőjelölt aláírt a pártnak. Itt jöttem rá, hogy valószínüleg rám jelöltként már nem számítanak. Nem tudom, hol szúrhattam el.

Lejárt az elnökségi tagok két-két perce, hát sajnos nem lehet több, egyszerűen nem fért bele.

Délután bemutatkozott a párt egészségügyi munkabizottságának elnöke is, dr. Nagy Szilárd. Hazaérve rákerestem: a megalakulása óta tagja volt Kisvárdán a Fidesznek, az első Orbán-kormány alatt önkormányzati képviselő, majd 2002-ben alpolgármester lett. 2014-től Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár kabinetfőnöke volt, utána kinevezték az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgató-helyettesének, hogy aztán az Állami Egészségügyi Ellátóközpont egyik fővárosi igazgatói székébe huppanjon. A csúcsra azonban 2018-ban ért, amikor is Kásler Miklós az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkárnak nevezte ki, bár pár hónappal később távoznia kellett a pozíciójából. Minderről azonban egy szót sem ejtett bemutatkozó beszéde során, nem emlegette fel fényes karrierjének nagy állomásait, nem beszélt egészségügyi szakpolitikus múltjáról, pedig igazán releváns lett volna. Fül-orr-gégészként és egészségügyi menedzserként mutatkozott be.

Nagy Szilárd egészségügyi programját a pragmatizmus jellemzi. De nem úgy. A program egyes pontjainak kezdőbetűi szinte hihetetlen módon pont egyeznek a megoldás szó betűivel. Így a már megszokott gattyáni inverz logika érvényesül itt is: az eladható politikai marketing inspirálja magát a programot. Megelőzés. Egészségértés. Gyógyszerpolitika. Orvos. Létbiztonság. Digitális egészségügy. Ápolók. Sürgősségi ellátás fejlesztése.

“Ezek a fő programvonalak, én is tanulgatom ezeket mert a memó az nálam sem mindig százas, és hogy ha ezek így megvannak a fejünkben ezek a betűszónak az elemei, akkor nem tud bennünket meglepetés érni, mondjuk egy nyilvános interjú során sem”.

A harmadik hétvégi szeánszon nem találtam Nagy Szilárdot a Normafán. Helyette azonban bemutatkozott a jólét és közbizalom munkabizottság elnöke, dr. Turgyán Tamás, aki 2014 és 2018 között az országgyűlés örmény nemzetiségi szószólója volt. Erre a tényre nem tért ki beszédében, helyette abszurd módon a multinacionális cégek nyomulásának veszélyeiről és a technokrácia fenyegetéséről szónokolt. Úgy látszik, nem sikerült annyira belőnie a célközönséget.

Ezen felül a párt regionális vezetőjének sorából is bemutatkoztak néhányan. Észak-Magyarország regionális vezetője a Teqballból érkezett, de önéletrajza alapján megjárta már a Vidékfejlesztési Minisztériumot és a Miniszterelnökség Stratégiai Főosztályát is. Egy interjújában a következőképpen fogalmaz életútjáról: „Szerencsésnek mondhatom magam, hogy nem kellett szembesülnöm az álláskeresés terhével, mivel a gyakorlati helyem szakminisztériuma pozíciót kínált nekem már a záróvizsga előtt, így tudtam, ha sikerrel veszem az akadályt, hallgatóból kormánytisztviselővé válok.”

A párt budapesti vezetője szintén a Teqballtól jött. Szépen lassan az az érzés kerített hatalmába, hogy itt egy hatalmas összeesküvés készül: egy hajlított pingpong-asztalokat árusító cég át akarja venni az uralmat Magyarország felett és alkalmazottait a kormányzat összes pozíciójába be szeretné ültetni. De egyszerre sajnáltam is őket: szörnyű lehet, hogy az egyik pillanatban menedzser vagy a Teqballnál, a másik pillanatban már pártpolitikusként kell színpadra állnod, miközben a főnököd fürkészi minden rezdülésed. Ezt az érzést Huszár Viktor fogalmazta meg a legélesebben első találkozásunkkor:

“Gondolhatjátok, hogy mennyi kedvem van politizálni, semmi kedvem nincs politizálni … kényszerpolitikusok lettünk…”

Pest megye vezetéséért felelős személy volt az első, aki végre kompetensnek tűnt, hiszen ő a Digitális Jólét Programban dolgozik, mint senior projektmenedzser. Ezt a programot az Innovációs és Technológiai Minisztérium indította el 2015-ben, majd folytatta és bővítette ki 2017-ben. Célja minden bizonnyal a digitalizáció, amiről én már el is felejtettem, hogy micsoda pontosan, annyiszor hallottam mostanában. 2020-ban, ahogy erről a 444 is írt, Hadházy úgy nyilatkozott a projekttel kapcsolatban, hogy „a digitális jólét program néhány NER-cég tulajdonosának jólétét szolgálja."

A képviselők listája még egy héttel a hivatalos kampányidőszak kezdete előtt sem volt teljes, Huszár még február 5-én is a hiányzó láncszemeket igyekezett megtalálni: „106 jelöltünkhöz még van pár úgynevezett lukkörzet … nagyjából ez a tíz körzet, ahol még keresünk barátot és hasonló értékrendű embert, úgyhogy mindenkit megkérünk, hogy nézze meg hogy van-e barátja, aki kvázi ma vagy holnap de legkésőbb hétfőn az elhatározásig is el tud jutni, tehát most már olyan barátokat keresünk, akik gyorsan tudnak dönteni”.

Gattyán és VV Tommyboy a kampányfal előtt szelfiznek. Fotó: Háberman Dávid

Február elején kaptam egy emailt Huszár Viktor aláírásával, amiben hivatalosan tájékoztattak arról, hogy nem kerültem be a képviselőjelöltek sorába. “Nehéz volt a sok tehetséges, elkötelezett és értékes jelentkező közül megtalálni a megfelelő jelöltet, azonban választásunk most nem önre esett.” A nemrég publikált lista alapján kisebb-nagyobb hírességek, ex-sportolók, influencerek és a Docler Holding alkalmazottai alkotják majd a képviselők sorát.

Az én képviselőjelölti pályafutásom azonban véget ért.