„Ne add elő a dubaji császárt, azért mert pénz megy át a kezeden, az nem a te pénzed”

Folytatódik a HillSide-irodaházból irányított bűnszervezetről szóló sorozatunk.

A Nagymester Fuzik Zsolt, a BKV egykori informatikai igazgatója és társai ellen 2019 óta nyomoz az adóhatóság. Azzal gyanúsítják őket, hogy 2018 és 2021 között közel négymilliárd forintnyi költségvetési kárt okoztak.

A gyanú szerint a szervezet egyik kulcsfigurája Sz. Szabolcs volt, fedőnevén Madár. Ő irányította a szervezet áfacsaló részlegét.

Ebben a cikkben azt mutatjuk be, hogyan zajlik az élet a számlagyárban: bújócska az adóhatósággal, sok kokain és X6-os BMW.

A cikkhez háttérbeszélgetéseket folytattunk a nyomozás több érintettjével, gyanúsítottjával, a fővárosi és több kerületi önkormányzatnál dolgozó vezető hivatalnokokkal, politikusokkal, és megszereztünk a nyomozati anyagból több ezer oldalt.

A Sorozat korábbi részei: 1. Azt hitték, piti csalók után nyomoznak, de váratlanul belefutottak a Nagymesterbe 2. „Mindent megoldunk, mindent is!” - így irányították a közpénzben úszó nagyvállalatokig érő számlagyárat

A NAV nyomozóinak lehallgatási jegyzőkönyve szerint Sz. Szabolcs, fedőnevén „Madár” a fenti szavakkal rakta helyre emberét, Dezsőt, akinek a számlagyárban a fekete pénzek napi szintű begyűjtése volt a feladata, és a főnöke meglátása szerint az utóbbi időben kicsit elszállt magától.

Kutyakaja

Madarat, a 40 körüli csepeli férfit az ügyészség azzal gyanúsítja, hogy Fuzik Zsolt, becenevén „Nagymester” és a Szexügyészként elhíresült Varga Gergely alatt irányította a kiterjedt számlagyárat és a hozzá kapcsolódó több tucat emberből álló szervezetet, amit 2021 nyarán lekapcsoltak az adóhatóság kommandósai. Az ügyészség a nyomozati anyagban így írta le a három férfi közötti feladatmegosztást: „Fuzik Zsolt és dr. Varga Gergely biztosította a megrendelői kör egy részét a számlagyár által nyújtott „szolgáltatások” vonatkozásában. Fuzik Zsolt a döntéseket hozta, míg dr. Varga Gergely egyeztetett a megrendelőkkel, visszajuttatta részükre a felvett készpénzt, melyet titkárnőjén keresztül Sz. Szabolcstól kapott.” A titkárnő vagy pénzügyi asszisztens vallomásában a pénzek visszaszállításról így beszélt:

„2020. végén készpénzt kellett elvinnem Sz. Szabolcstól a Hillside irodaházba. Nem kérdeztem sohasem, hogy ez a pénz miből származik, sejtéseim sem voltak erről. Ezért a tevékenységemért pénzt nem kaptam, szívességből csináltam.”

A lehallgatott beszélgetésekből kiderül, hogy a fekete pénznek fedőneve is volt. Nem is akármilyen:

Amíg Dr. Varga Gergely gyakran egyeztetett és beszélt meg személyes találkozókat Madárral, addig a Nagymester Fuzik Zsolt nem tartott kapcsolatot a számlagyárossal. Madár fel sem mehetett a HillSide ötödik emeletén található irodába, ahol a Nagymester dolgozott. Legfeljebb az üvegpalota aulájában várakozhatott, de általában inkább a szomszédos Novotel parkolójában bonyolították le a megbeszéléseket.

A feltételezett bűnszervezet a hatóságok gyanúja szerint 2018 óta egy többszintű, papíron takarítással és informatikai tevékenységgel foglalkozó céghálózatot és számlagyárat működtetett úgy, hogy az általuk létrehozott színlelt számlázási láncolat segítségével a megrendelők jogosulatlanul csökkentették a befizetendő adót.

A nyomozati anyag szerint a csapat számos nagy, az állammal is üzletelő társasággal tartotta a kapcsolatot, amelyeket a nyomozás a csaló hálózat haszonhúzó cégei között azonosított. Ilyenek például a 4iG, a T-Systems Magyarország, SYS csoport cégei (a több kerület parkolásának ellenőrzésével megbízott SIS Parking Kft. valamint a SYS It Service Kft., amely a BKV informatikai rendszerét üzemeltette) az Antenna Hungária vagy a Prizma Csoport cégei, amelyek többek közt kórházak, közintézmények és tömegközlekedési eszközök takarításával foglalkoznak.

Kemény a munka a gyárban

A tisztességes adófizető állampolgár nem is gondolná, hogy mennyire komplex munka az üzemszerű adócsalás. Sz. Szabolcs irányította a számlagyáron belül működő gazdasági társaságokat, készpénzfelvételeket, a számlázást, az utalásokat, a banki ügyintézést és a pénz visszaosztását is. Minden nap egy új kaland a számlagyár életében: „Madár elmondja, hogy elkapták a rendőrök, akik kinyittatták a kocsit, „közben ott van 50 guri a hátsó ülésen." K. szörnyülködik, mire Madár megnyugtatja, hogy nem vették észre, mert nem nyúltak a zacskóhoz.”

A jegyzőkönyvből kiderül, hogy Madáréknak egyszerre akár több tucatnyi fantomcéget kellett eltüntetniük a NAV látóköréből, emiatt folyamatos és körültekintő konspirációra volt szükség, amihez nem mindig volt türelme a csapatnak. Madár 2021. január 11-én S. nevű társával arról beszélt, hogy szerinte megfigyelik, és ebben nem is tévedett: „Kajakra, hogy visszahallom magamat egy másodperccel később. Szánalmas, hogy ilyen szarul hallgattok 21-ben! Höhhh, de tényleg szánalmas. (mondja gúnyosan) Vajon ilyen magnókazettára rögzítitek? Vaaauu-vaau-vaauvaau. Szarka elkezd óbégatni: „Hívjál kicsim a Alcatel One Touch Easy-n! Tudod, amit nem tudnak a nyomik! Mármint a nyomozók, rátok gondoltam, nyomik. Ezt a szánalmas brigádot!”

„Egy huszasból egy kettest hadd csípjek már le!”

A számlagyár hétköznapjainak része a NAV-val való bújócskázás, időhúzás és alkudozás. 2021.január 29-én Madár arról számol egyik társának, hogy ismét levelet kapott az adóhatóságtól: „kérdezz-felelek, hogy miért vagyunk ratyik, mióta vagyunk ratyik, csináljuk-e gumiba, gumi nélkül? Ilyen általános kérdések„. Máskor Madár egyik munkatársa ezzel a szóviccel oldotta a stresszt: „Most köszöntem a B-nek, mert írta, hogy a NAV-ban van. Azt írtam neki az SMS-nek a végére, hogy szép napot, azt utána, hogy szép NAV-ot ! Nagyon vicces vagyok, ugye? "

A humor mellett egyéb stresszoldót is bevetettek a gyár dolgozói. A lehallgatási jegyzőkönyvek vissza-visszatérő témája a kábítószer, amiből a főnökök irodájába is jutott bőven. 2020 novemberben Madár a barátnőjével, S-sel való beszélgetés során azt kérdezte, hogy a dolgot S. be tudja-e vinni a főnökök irodájába. „De előtte le kéne belőle venni.” Ezt követően Madár elmagyarázta, hogyan működik a mérleg, előbb nullázni kell, majd „annyit kell letörni, hogy egy grammot írjon ki.” Máskor az általában óvatos, és a barátnőjével is konspirálva, virágnyelven beszélő Madár még egyértelműbben fogalmaz: „Madár odaveti S-nek, hogy hozzon kokaint, mire S. azt kérdezi, hogy honnan. Madár azt feleli, hogy ott van raktáron. S. ekkor emlékezteti, hogy arról volt szó, hogy ahhoz nem nyúlnak, mire Madár: „Hát jól van, hát hadd nyúljak már hozzá, egy huszasból egy kettest hadd csípjek már le!”

Madárnak rendszeresen csavarnia kellett a céghálón. Munkájának fontos része volt a cégalapítás, a cégek eladása, átnevezése, és ha eljött az idő, akkor azok megszüntetése.

Inozitol

„Madár szerint nem tud velük kiszúrni a NAV-os, mert az az ötlete, hogy a PSV Managment-et megveszi a Who Ltd, ő marad benne ügyvezető, majd átnevezik Nemezis Informatikává. Madár barátnője azt kérdezi, hogy ennyire fontos ez a név, mire Madár igenlő választ ad.”

A cégnév, úgy tűnik, valóban nem lényegtelen a számlagyárban. Madár családtagjainak beszélgetéséből, akik szintén a „gyár alkalmazottai”, az is kiderül, hogy olykor milyen váratlan helyekről jöhet az ihlet egy-egy új cég elnevezéshez. „… kettőt is csinálunk, mert a másik az majd alvó lesz, az a Szabolcs ötlete volt, az Inozitol Cleaning kft. lesz. Itta tegnap a Monstert, és a Monsterben van inozitol, és azt mondja, neki tetszik ez a név.”

A társaság az ország legkülönbözőbb eldugott sarkaiban vásárolt a cégei számára telephelyet. A munka terhes része volt, hogy a székhelyekre cégtáblát kellett kihelyezni, majd később, amikor nevet váltottak, akkor a cégtáblát is cserélni kellett. Madár egy rokonának (K.-nak) így számolt be egy új telephely beszerzéséről: ”Madár megkérdezi, hogy mit szól K. az új telephelyhez? K. megkérdezi: „Mienk az a ház?Megvettétek vagy mi? ” Madár határozott igennel felel, és hozzáteszi, hogy kétmillió forintért. Ezt követően jót nevetgélnek Kunbaja elhelyezkedésén. Majd Madár elmeséli, hogy a szomszéd néni vitt süteményt a Dezsőéknek (Madár pénzbegyűjtő emberének), mert örül, hogy ilyen pár költözik a szomszédságba, majd így folytatja: „Hát azt el kellett keserítsék, hogy mi nem jövünk ide soha többet csókolom. Ha tetszik gondolni, tessék beköltözni nyugodtan.” Előbbin jót nevetgélnek.”

Madárék másik állandó feladata volt, hogy alkalmazottakat jelentettek be, majd pakoltak át egyik cégből a másikba, hogy végül kijelentsék őket. Üzemorvosokkal alkudoztak, céges bélyegzőket szereztek be. Minden hozzájuk tartozó kft.-hez külön számítógép, külön számlázó, külön IP cím tartozott. Ezzel vélhetően a NAV dolgát akarták megnehezíteni, hogy kevésbé legyenek feltűnőek a hálózatban működő számlagyáras cégek.

Szintén a munka fontos és rizikós része volt a megbízható ügyvezetők felkutatása, betanítása és beszervezése. Madár beszélgetése egy üzletfelével B.-vel: „B. virágnyelven ajánlatot tesz egy személyre strómannak, mire Madár közli, hogy neki erre megvan az apparátusa, mert Andrejék szállítják a kérdéses személyeket, ő pedig csak lízingeli őket.” Madár arra is panaszkodott, hogy legutóbb egy rákbeteg színésszel voltak gondban, aki már kiköltözött külföldre. “Előbbit B. szomorúan nyugtázza.”

„A 9mm-es a legbiztosabb védelem”

A fárasztó munka jutalma még több munka. Madár idejének jelentős részét viszi el, hogy kitalálja, mibe fektesse a gyár által kitermelt milliókat, úgy, hogy közben az ő nevén hivatalosan semmilyen ingó vagy ingatlan vagyon ne legyen. A lehallgatás pár hónapos ideje alatt — tehát a 2020 december vége és 2021 októbere között — egy BMW X6-ost szerez be, amit egyik cégének ügyvezetőjével papíroztat le. Viszont a pénzt többször is egy robusztus Mitsubishi L200-as Pick-uppal szállítja el a HillSide-irodaházhoz. De a vezetés úgy tűnik, hogy nem csupán kötelesség, hanem hobbi is. Sz. 2021. január 4-én az alábbi 110 lóerős quad után érdeklődött a Q nevű tulajdonosnál.

„A Használtautón lévő Polaris RZR 1000-xt modell érdekelne, amit 7,1 millióért hirdetnek bruttóban, ha viszem a saját cégemet, akkor abból tudok visszaigényelni? Q. igenlő választ ad és elmondja, hogy mezőgazdasági vontatóként kell forgalomba helyezni fekete fehér rendszámmal, B kategóriás jogosítvánnyal vezethető.”

RZR 1000-xt

Madár mutatós birodalmat épített ki magának Csepelen, medencével, szaunával, jacuzzival, kamerarendszerrel, ami komoly védelmet igényel. Legalábbis erről számolt be egy ismerősének telefonon.

„Arról beszél, hogy 250-300 négyzetméter műfüve van (2 millióért), a többi medence, térkő, sütő, télikert. Azt állítja, hogy 1000 négyzetméteres a telke. Elmondja, hogy ikerházat vett meg és két oldali bejárata van. A telek lépcsőzetes, 8x4 méteres medence található rajta. A másik oldal más stílusban lesz kialakítva, az mediterrán stílus lesz, a jelenlegi minimál stílusú. Madár azt állítja, hogy 2017. májusában vette, szinte minden távirányítású (ledek, szauna világítás, jacuzzi, redőny, napernyő). A hátsó kerítése 10 millióba került, majd a helyi közbiztonságról beszélnek. Madárnak nagy értékben van kamerája, de nem tartja elég jónak, mert nem tudja rögzíteni a mozgó kocsik rendszámát. Madár szerint a 9mm-es a legbiztosabb védelem.”

Madár a cikk legelején idézett beszélgetésben azt magyarázza alkalmazottjának, Dezsőnek, hogy ők nem dubaji császárok, ezért ne is viselkedjenek úgy. Madár ettől függetlenül szépen gyarapodott a lehallgatás ideje alatt is. Legalábbis ő erről beszél ismerőseinek. Említést tett egy éppen épülő, Dunára néző lakásról, amit a Marina Parton vásárolt. Beszél arról is, hogy az Ipoly partjától nem messze, egy faluban van egy építési telke, és arra tervez egy „modern, minimál stílusú, picit rusztikus” panziót vagy két vadászházat. A párhuzamosan futó befektetések nem az ő nevén vannak, ezért nem is szívesen beszél róluk telefonon:

Sz. Szabolcs hobbija az edzés, a horgászat és az autók, de ahogy új ismeretségeket köt az üzleti élet és a politika világából, úgy jönnek be izgalmas élmények a csepeli férfi életébe. Sz. ismerőse és üzletfele (A.) arról beszélt 2020 decemberében a lehallgatási jegyzőkönyv szerint, hogy a haverja felajánlotta neki, hogy december 31-én fácánra vadászhatnának hárman, egy vadászkutyával. Nem kell megvenniük a fácánokat, csak amit lőnek. A. hajlandó kölcsönadni egy puskát Sz.-nek, aki ekkor közli, hogy neki nincs meg a vizsgája, mire A. kijelenti, hogy neki sincs:

„Jaj, megint szúrogatod magad”

A járvány a számlagyár életét is felforgatta. Madárnak sokat kell utaznia, például a külföldön bejegyzett cégek miatt. De mi van akkor, ha ezt csak oltással teheti, viszont ő nem akarja beoltatni magát? Madár a probléma megoldásáról egy munkatársának, A-nak számolt be 2021. május 7-én. Madár: „Három-négy éve biztos megvették már rólad azt a kft-t, azt amelyiknek nem mondjuk… egyébként csak jelzem, hogy be vagyok oltva”. A. úgy emlékszik, hogy korábban Madár a tesztoszteronra hivatkozva azt mondta, hogy nem kaphat oltást.

Madár: „Igen, de csak a papírt kaptam meg, azt nem meséltem? A kislány sírt, hogy ő szeretne menni mindenféleképpen nyaralni. Mondom a faszomat, nekem úgyis kell menjek a szlovák vagy a cseh cég miatt, meg a horvát cégek miatt kell kijárnom külföldre, nem fognak kiengedni. Úgyhogy eldöntöttem beregisztrálok”

Sz. így írta le a párbeszédet az orvossal: "Jaj, megint szúrogatod magad ezekkel a szarokkal, hát mekkora darab vagy! Hát mondom ekkorára nőttem (...). Jól van, na! Fogd a válladat azt menjél kifele! És mondom a izé? Nyugi, azt már nyomta bele a lefolyóba.” A. ekkor azt kérdezi, hogy melyiket „kapta” Madár, aki azt feleli, hogy a kínait.”

Madár állítása szerint már tíz éve viszi az üzletet, így aztán 2021. októberében elérkezettnek látta az időt, hogy szintet lépjen és a nagyok pályáján játsszon. Gyúrós ismerőseivel elhatározták, hogy felkeresik Csepel nagy hatalmú urát, hogy megszerezzék törzshelyüket, egy konditermet. Folytatjuk. Borítókép: Kiss Bence