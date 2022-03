„Németh Szilárd mindenkivel kezet fogott, aranyos volt”

A nyomozók által Madár fedőnéven emlegetett Sz. Szabolcs néhány társával együtt elhatározta, hogy felkeresik Csepel nagy hatalmú urát, Németh Szilárdot, hogy megszerezzék törzshelyük, a Fi-Su (Csepel SC Fitness Stúdió) üzemeltetési jogát. Madár a Fuzik Zsolt és társai elleni nyomozás egyik fő gyanúsítottja. A hatóságok szerint ő irányította azt a számlagyárat, amivel milliárdokat csaltak el, és aminek haszonhúzó cégei között olyan óriásvállalatok szerepelnek, mint a 4IG, a T-Systems Magyarország, az ekkor még állami Antenna Hungária vagy éppen az óriási takarító vállalat, a Prizma Csoport.

Építgessen, de a Fi-Su komplexumot hagyja meg

Madár nem a nagypályán játszott, nem találkozott komoly politikusokkal, vállalatvezetőkkel, mint a Nagymesterként emlegetett Fuzik, de a saját közegében volt tekintélye. A Fi-Su-ban, ahová tinédzser kora óta járt gyúrni, tudták róla, hogy nagy pénzek mennek át a kezén.

Fi-Su - Csepel SC Fitness Stúdió

A csepeli Béke téren, a lepusztult focipálya mellett magányosan álló Fi-Su nem egyszerűen egy konditerem volt, hanem egy 1500 négyzetméteres, három emeletes sportcentrum, ahol volt bowling pálya, squash, szauna és fitneszterem is. Az 1995-ben felhúzott sportközpontban fénykorában hetente három-négyezer ember fordult meg, így a csepeli társasági élet egyik fontos helyszíne volt.

De aztán 2020 novemberében Németh Szilárd ünnepélyesen bejelentette, hogy magánalapítványa, a KIMBA megszerezte az egykori Csepel Sport Club 14 focipályányi telepét és a hozzá tartozó létesítményeket a Jellinek Dániel-féle Indotek csoporttól. 100 ezer négyzetméternyi lepusztult, elhanyagolt sportingatlanról van szó, aminek egy focistadion is a része. Hogy a KIMBA pontosan milyen megállapodás keretében jutott hozzá a komplexumhoz, az nem nyilvános, mindenesetre Német Szilárd a bejelentéskor megköszönte a "Magyar Kormány anyagi és erkölcsi támogatását".

Németh Szilárd bejelenti, hogy visszavették a sporttelepet.

Ennek a komplexumnak a része a Fi-Su is, ami az utóbbi évtizedekben már szinte az egyetlen prosperáló intézmény volt a telepen. A Fi-Su üzemeltetője, bérlője 2021. január 15-én végleg elveszítette az üzemeltetés jogát. 25 év után bezárta a termet, elbúcsúzott a vendégektől. Hogy mennyire fontos intézmény volt a Fi-Su, arról a Németh Szilárd Facebook-posztja alatti kommentek is árulkodnak:„Építgessen, szépítgessen (mert van mit), de a Fisu komplexumot hagyja meg!!! Szüksége van a kerületi, és a környékbeli lakosoknak is a bowlingozásra, a fallabdázásra, az edzőteremre... Nem vehetik el 25 év után ezt tőlünk!!!!”

Bowlingpálya a Fi-Su-ban

Madár számára a Fi-Su személyes ügy volt, így összefogott a Fi-Su egyik munkatársával, és elhatározták, hogy megszerzik az üzemeltetés jogát, ehhez pedig felveszik a kapcsolatot a Fidesz alelnökével. Szereztek is hozzá kontaktot, aki felajánlotta, hogy bizonyos juttatás fejében összehozza a találkozót. 2020. december 28-án, két héttel a Fi-Su bezárása után az edző (J.) rácsörgött Madárra, hogy beszámoljon a fejleményekről.

Egy az egyben tudnak dumálni

Madár a telefonbeszélgetés során jelezte, hogy majd időben tisztázni kell, hogy mit kér az összekötő ember. A lehallgatási jegyzőkönyvből kiderül, hogy az összekötő egy csepeli férfi, akiről azt mondják, hogy régebben együtt birkózott Németh Szilárddal. 2021. január 6-án J. ismét hívta Madárt, hogy beszámoljon az összekötővel való megegyezésről:

„»Na, most a problémám, hogy annyit mondott egy borítékba tegyünk bele neki egy százat, nyilván nem száz forintot, mert ő neki az a célja, ő már sok üzletet hozott itt össze, hogy igazából mi mint a gyerekkori barátait, úgy fog bemutatni és, hogy annyira bratyiba, jóba vagyunk és hogy azért fog lobbizni, hogy ki tudjuk venni azt a szart.« J. azt mondta az illetőnek, hogy Madárral azt beszélték meg, hogy amennyiben lesz valami, akkor leülnek az illetővel és forintosítjuk. Madár úgy érzi, hogy ez egy lehúzás, mivel úgy tudja, hogy a már elkészült tanulmány szerint a kérdéses hely (Fi-Su) „ dózerművek pont hu” (lebontják az épületet), J. sem ad szívesen előre. Madár úgy véli, hogy menjenek és vigyék a pénzt is és megy a mellette lévő Nyuszipók (azaz Dezső, a pénzbegyűjtő ember)".

Másnap január 7-én — aznap amikor Németh Szilárd éppen Szijjártó Péter külügyminiszternek mutatta meg új szerzeményét, a csepeli stadiont — Madár telefonon egy ismerősének jelezte, hogy megvan a találkozó pontos időpontja.

25 millió a beszálló

A találkozót követően, január 8-án délelőtt negyed tizenkettőkor Madár közeli rokonának (K-nak) számolt be a jó hangulatú megbeszélésről, és hogy mik a jövőbeli tervei a Fidesz alelnökének az egykori Csepel SC sportlétesítményeivel.

„Madár közli, hogy nagyon szimpatikus ember a Sziló, aki 12 ezer nézőteres stadiont épít, sportkomplexumot. Mindenkivel kezet fogott, aranyos volt. (…) Mondom párszor a Duna Gardenba már találkoztunk, mondom voltak ott Fideszes rendezvények (...)”

Madár a beszélgetésben felidézte Németh Szilárd a Csepel SC sporteleppel kapcsolatos terveit:

Németh Szilárd a Csepel SC terveit mutatja kollégáinak.

A továbbiakban Madárék azon tanakodnak, hogy ki fogja elkészíteni a Fi-Su üzleti tervét, amit majd leadnak Németh Szilárdnak. Első körben Madár azt gondolja, talán ő is képes egy ilyet elkészíteni, de ha más nem, majd talál egyet az interneten, amit le tud tölteni.

„K. megállapítja, hogy az szép munka lesz, majd megkérdezi, hogy ki fogja azt csinálni, mire Madár azt feleli, hogy ő, ekkor K. azt kérdezi, hogy Madár már csinált ilyet? Mire Madár büszkén, de kissé gúnyosan kijelenti, hogy a Wind IP tulajdonosaként…. [Madár egyik fantomcége, ami magasra jutott. Állami cégnél is nyert el tendert. Erről a sorozatban még lesz szó]. K. ekkor azt kérdezi, hogy nem a Geri csinálta (az üzleti terveket)? Mire M. azt feleli, hogy igen, de egyszer kezébe kell venni a dolgokat, mindjárt letölt egyet, majd azt kérdezi, hogy ez komolytalan? K. igenlő választ ad.

Ebből a beszélgetésből az is pontosan kiderül, hogy hányan és pontosan mennyiből tervezik elindítani a Fi-Su-t:

Így bukott ügyészként hidd el, egy egész jót fogok tudni összerakni

Madár később úgy döntött, hogy mégsem lesz jó, ha simán csak letölt egy üzleti tervet az internetről. Egy héttel a találkozó után, 2021 január 15-én felhívta felettesét, Varga Gergelyt, a Szexügyészt, aki információink szerint háromszázezer forintért elvállalta, hogy összerakja az üzleti tervet Madáréknak.

Ugyanezen a napon Madár beszámolt J-nek a fejleményekről, és hogy hivatalosak a HillSide irodaházba, ahol a Nagymester és Varga Gergely dolgoznak, és ahová általában neki nem volt bejárása.

„Madár elmondja, hogy dr. Varga Gergővel beszélt, akitől segítséget kért és aki üzleti terveket ír önkormányzatoknak, hozzá kell bemenni hétfőn 11-re, hogy elmondják az információkat. Majd idézi Vargát: „Így bukott ügyészként hidd el, egy egész jót fogok tudni összerakni” Madár elmondja, hogy Varga üvegirodájába nem mehetnek fel, de lent az aulában egy tárgyalót biztosított neki a HillSide-ban.”

A lehallgatási jegyzőkönyvekből kiderül, hogy február 8-ára elkészült a Fi-Su üzemeltetésének üzleti terve. Négy hónappal később Madárra és Varga Gergelyre is lecsaptak az adóhatóság különleges egységei, majd előzetes letartóztatásba helyezték őket. A Fi-Su jelenleg üresen áll, nincs új üzemeltetője.

Madárt letartóztatják.

Megkerestük Gál Balázst, a Csepel SC Alapítvány operatív igazgatóját. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mi lett végül a Fi-Su sorsa, sikerült-e megállapodni Madárékkal. Németh Szilárd bizalmasa ígéretet tett, hogy írásban válaszol kérdéseinkre. Az elmúlt 10 napban nem érkezett válasz.

Folytatjuk. Borítókép: Kiss Bence