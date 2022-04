Nincs fideszes vidék, és nincs ellenzéki Budapest

A Fidesz sosem látott fölénnyel szerzett újabb kétharmadot.

Első pillantásra úgy tűnik, Budapest az ellenzéké, minden más a Fideszé.

Ha jobban megnézzük az adatokat, láthatjuk, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet.

A Fidesz úgy vesztett mandátumokat a fővárosban, hogy erősödött 2018-hoz képest, miközben az ellenzék sem tűnt el teljesen vidékről.

A legfontosabb adatok, ábrák, térképek a választásokról, és ennél is több a választási mellékletünkben.

106-ból 86 egyéni körzetben a Fidesz jelöltje győzött az áprilisi választásokon. Az ellenzéki összefogás szinte csak Budapesten tudott nyerni, ott a 18 körzetből 17-et elvitt. A fővároson kívül csak az egyik szegedi és pécsi kerületben szavaztak többen az ellenzékre.

A Fidesz-KDNP újabb kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben, 135 képviselője lesz a 199-ből. Ez a mandátumok 68 százalékát jelenti, miközben listán 55, egyéniben pedig 53 százalékot kapott. Ehhez képest az ellenzéki összefogás a képviselői helyek 28 százalékát vitte el úgy, hogy listán 35, egyéniben pedig 37 százalékot ért el. (Ez a különbség a választási rendszer aránytalanságainak, főleg az egyéni körzetek kiemelt szerepének köszönhető, és látható volt a korábbi választásokon is.)

A legnagyobb ellenzéki frakció a DK-é lesz, de bejutott a Mi Hazánk is, hat képviselővel.

Több mint hárommillióan választották a Fidesz-KDNP lisáját, amire 1990 óta egyetlen párt sem volt képes. Ha csak a belföldi szavazatokat nézzük, a Fidesz arányaiban rosszabb eredményt ért el, mint 2010-ben (akkor 53 százalékot, most 50-et), viszont a határon túliak levélszavazataival együtt sikerült átlépnie az 54 százalékot, ami rekord. Az ellenzéki listára alig kétmillióan szavaztak.

A Fidesz több száz településen aratott elsöprő, 80 százalék feletti győzelmet. Különösen a nyugati-délnyugati és a keleti-északkeleti régióban találunk ilyen községeket. (A Fidesz kistelepülési beágyazottságának alapjairól itt írtunk hosszabban: „A paraszti romantika újraélesztésével és a helyi eliteken keresztül uralják Orbánék a vidéket”).

Vannak viszont olyan települések is, ahol az Egységben Magyarországért - esetleg a Mi Hazánk - jelöltje győzött. Budapest mellett ilyen volt például Szeged, Pécs, Tapolca, Kazincbarcika vagy Tiszaújváros. Ahogy láttuk, ezek szinte sosem tudták ellensúlyozni a Fidesz előnyét a választókerület többi részében. Néhány ellenzéki vezetésű megyeszékhelyen (Tatabánya, Eger, Szombathely) az összefogás jelöltje hiába tudta felülmúlni a 2019-ben megválasztott polgármesterek eredményét, a Fidesz még erősebben mozgósított, és ezeken a helyeken is nyerni tudott.

Akármilyen simán győzött is a Fidesz, leegyszerűsítő lenne narancssárga tengerként ábrázolni az országot. Valójában jelentősen eltér a kormánypárt támogatottsága az ország különböző pontjain, számos nagyobb város környékén 50 százalék alatt maradt a Fidesz listája (például Tatabánya, Pécs, Szeged, Békéscsaba, Nyíregyháza, Miskolc, Kaposvár, Székesfehérvár).

A választás nagy tanulsága, hogy nem jön ki az összefogásos matek. Az ellenzéki listára 750 ezerrel kevesebben szavaztak, mint a külön induló pártokra négy éve. Minden választókerületben visszaesett az összefogás támogatottsága, miközben a Fidesz szinte mindenhol erősíteni tudott, még ott is, ahol végül kikapott. Északkelet-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon különösen sokat javított a Fidesz.

Budapest első pillantásra stabil ellenzéki szigetnek tűnik, mivel négy éve hat körzetet húzott be a Fidesz, most viszont csak egyet. Ezzel együtt a kormánypárti lista két budai körzetet leszámítva mindenhol jobb eredményt ért el, mint 2018-ban, ha a szavazatarányokat nézzük. A Fidesz főleg a külső pesti kerületekben erősített, onnan szerezte egyetlen egyéni mandátumát is (Budapest 14).

Sok jel utal arra, hogy az ellenzék eltűnt szavazóinak jelentős része 2018-ban még jobbikos volt, most viszont a Fideszre vagy a Mi Hazánkra szavazott, esetleg otthon maradt.

Ahol erős jobbikos jelölt indult, ott egyéniben még csak-csak kitartottak a jobbikosok, de listán már nem az ellenzéket támogatták. Ez Rig Lajos, Steinmetz Ádám és Ander Balázs körzeteiben különösen látványos, ők jelentősen felülmúlták az ellenzéki lista helyi támogatottságát. Más pártoknál is előfordult hasonló (legkevésbé a DK-nál), de bőven találunk példát az ellenkezőjére is: jó néhány körzetben elmaradt az ellenzéki jelölt népszerűsége a közös listáétól.

Fideszes jelölteket is találunk, akik népszerűbbek voltak pártjuknál saját körzetükben, vagy ellenkezőleg, kevesebben szavaztak rájuk. Hargitai János (Mohács) volt a legnagyobb felülteljesítő, aki majdnem 6 százalékkal haladta meg a Fidesz-lista eredményét. Leginkább Vitányi István (Berettyóújfalu) lóg ki lefelé, igaz, még így is 60 százaléknál nagyobb támogatást kapott. Budapesten Harrach Tamás (XIII. kerület) és Németh Szilárd (Csepel) teljesített a legrosszabbul a Fidesz-listához képest, míg Szatmáry Kristóf a legjobban, de ez sem volt elég a győzelemhez.