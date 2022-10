A legnagyobb brazil meccs

Október 30-án rendezik 2022 legfontosabb választását.

A brazil elnökválasztás második fordulójában eldől, hogy a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro maradhat-e az elnök, vagy székét elfoglalja az a Lula da Silva, aki 2003-2010 között már betöltötte ezt a pozíciót.

Brazília a világ hetedik legnépesebb országa, egyben a Föld legnagyobb őserdejének otthona az Amazonas-medencében, és a két jelölt radikálisan mást gondol arról, hogy mit kellene kezdeni hazájával és annak természeti kincseivel.

Így ennek a választásnak az eredménye a világon élő összes ember jövőjére hatással lehet.

Nem sokon múlt, hogy ne is legyen szükség második fordulóra a 2022-es brazil elnökválasztáson. A kétfordulós rendszerben csak akkor kell második kört tartani, ha az elsőben egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok 50 százalékát. Az október 2-án rendezett első fordulóban Lula közel került a teljes győzelemhez, de végül meg kellett elégednie a szavazatok 48,4 százalékával, míg egyetlen komoly ellenfele, Bolsonaro 43.2 százalékot kapott. Így ők ketten jutottak tovább az október 30-i második fordulóba,

Ez az 5 százalékos előny, ami a 220 millió lakosú országban 6 millió szavazatnyi különbséget jelent, papíron nagyon jó eredmény is lehetne Lulának, akit az is megnyugtathatna, hogy a modern brazil demokrácia történetében egyetlen elnökválasztáson sem sikerült fordítania az első fordulóban hátrányba kerülő jelöltnek. Ahhoz képest sem rossz, hogy Lula 2018-2019-ben másfél évig börtönben ült. De a 77 éves baloldali jelölt mégsem lehet elégedett azok után, hogy minden közvéleménykutató ennél jóval nagyobb előnyt jósolt neki október 2. előtt, és több felmérés 50 százalék fölé várta már az első fordulóban.

Szétdobált kampányszórólapok egy riói szegénynegyedben Fotó: CARL DE SOUZA/AFP

A két forduló közötti négy hét elég hosszú idő volt ahhoz, hogy a mindig is sok szempontból (vallásilag, etnikailag, kulturálisan, de főleg anyagilag) megosztott brazil társadalomban a 2010-es évek elején kezdődő, és azóta is folyamatos politikai válság a kollektív hisztériába sodorja az országot. Szemben a Brazíliával kapcsolatos közhelyekkel, a cselezgetős focival, a napsütéssel és a szambával, az országban a konzervatív-piacpárti (a másik oldal szerint egyszerűen fasiszta) jobboldal és a progresszív-újraelosztó (a másik oldal szerint csak kommunista) baloldal hosszú évtizedek óta feszül egymásnak egy olyan küzdelemben, aminek a katonai diktatúra 1985-ös vége óta most van a legrosszabb hangulata. Lula és Bolsonaro személyükben tökéletesen megszemélyesítik a két oldalt, választási küzdelmük pedig ezek harcát.

Balösszekötő

A Brazília legszegényebb, északkeleti régiójában egy nyolcgyerekes család hetedik gyermekeként született Lula élete pont olyan reménytelenül kezdődött, mint sok millió olyan honfitársáé, akiknek a 20. század második felében esélyük sem volt a jobb életre – teljesen függetlenül attól, hogy az országban éppen katonai diktatúra vagy valamiféle demokráciaszerűség volt.

Lula alig járt iskolába, és már gyerekként elkezdett dolgozni utcai cipőpucolóként. Később gyári munkás lett, ekkor ismerkedett meg a szakszervezeti mozgalommal, amelyben egyre feljebb lépkedett. 1980-ban, a már puhuló diktatúrában ő is ott volt a Munkáspárt (PT - Partido dos Trabalhadores) alapítói közt, és az akkor még radikálisan baloldali pártban is gyorsan felfelé ívelt a karrierje. Olyannyira, hogy az 1989-ben rendezett első szabad választáson már ő volt a párt elnökjelöltje.

Lula akkor második lett, és ugyanezt az eredményt érte el 1994-ben és 1998-ban is. Nem úgy tűnt, hogy a jobbos-centrista brazil establishmentet bármikor meg lehetne verni hangsúlyosan baloldali politikával. A 21. század elejére azonban a brazil szavazóknak, és nem csak közülük a szegényeknek, elegük lett a hatalomba bebetonozott, meglehetősen korrupt politikusok urambátyám világából, és kipróbáltak valami mást: 2002-ben elnökké választották Lulát.

Lula egyházi emberek gyűrűjében Fotó: NELSON ALMEIDA/AFP

Az északkeleti, szegény sorból származó Lula győzelme nem csak azért jelentett földindulást, mert a második fordulóban több mint 60 százaléknyi szavazatot kapott, hanem mert hatalomra jutása sok szempontból szakítás volt a független Brazília 150 éve történelmével. A 2002-es kampányban már balközépre behúzódó Lula elnökként az országban korábban elképzelhetetlen reformokat vezetett be, elsősorban a szegényeket támogatva. Különböző jóléti csomagokkal, az egészségügy és főleg az oktatás fejlesztésével elérte, hogy Brazíliában először a szegénység ne tűnjön olyan csapdának, amiből lehetetlen kikecmeregni.

Természetesen nem gazdagodott meg mindenki egyik pillanatról a másikra, de köszönhetően annak, hogy elnöksége alatt a brazil gazdaság egésze is szépen növekedett, világviszonylatban feljött a hatodik helyre, az országban szinte mindenki léphetett egyet előre. Brazília történelme során először elfoglalta méretéhez méltó helyét a világban, aminek szimbolikus megtestesítése lehetett volna a 2014-es futballvébé és a 2016-os riói olimpia. Mire azonban az ország eljutott a világ két legnagyobb sporteseményének megrendezéséig, már nem Lula volt az elnök, és a rövidke brazil csodának is vége lett.

Ahogy az Economist összefoglalója írja, sokak szerint az első aggasztó jelek már Lula második elnöki ciklusa alatt, a 2000-es évek végén megjelentek. Brazíliában is fokozatos deindusztrializáció ment végbe, és a Lula politikai ébredésének otthonául szolgáló gyárak helyét átvette a mezőgazdaság. A részben a kivágott és felégetett őserdő helyén, jelentős részben a kínai piacra termelt szója és kukorica nem csak a környezetet pusztította, hanem teljesen átalakította a brazil gazdaság szerkezetét, és közvetve a politikát és a társadalmat is.

Mivel a brazil alkotmány szerint senki nem lehet elnök egymás után kettőnél több ciklusban, 2010-ben a PT már nem Lulát, hanem a bolgár származású egykori szélsőbaloldali gerillát, Dilma Rousseffet indította az elnöki posztért. Dilmát akkor még viszonylag simán választották meg az ország első elnökének, 2014-ben viszont már csak hajszállal tudta legyőzni kihívóját.

Dilma azonban a második ciklusát már nem töltötte ki, 2016-ban elsodorta a népharag és az amerikaihoz hasonló rendszerű politikai berendezkedésben a képviselőház által indított, a szenátus által pedig megszavazott bizalmatlansági indítvány. Brazília mindig is meglehetősen korrupt ország volt, de Dilma elnökségének utolsó periódusában olyan léptékű botrányok kerültek nyilvánosságra, amik még a politikai ügyekben kelet-európai szinten edzett és cinikus brazilokat is meg tudták lepni. Amikor 2018-ban ismét szavazhattak, ugyanúgy a régi világ elsöprésére vágytak, mint 2002-ben, Lula első győzelmekor.

Jobbszélső

Akárcsak Lula, Jair Bolsonaro is már évtizedek óta fix szereplője volt a brazil politikának, amikor hirtelen annak csúcsára került. De szemben Lulával, aki egy tömegmozgalom vezetője volt évtizedeken át, Bolsonaro hiába volt 1991 óta képviselő, mindenki szélsőjobboldali, nagyszájú, de teljesen súlytalan politikusként kezelte.

Az 1955-ben egy Sao Paulo melletti kisvárosban született Bolsonaro karrierjét katonaként kezdte, de több látványos botrány után harmincas éveiben átnyergelt a politikára. Képviselőként nem zavart sok vizet, 2018-ban azonban egy kis parlamenti pártnak ő lett az elnökjelöltje. Korábban úgy tűnt, hogy Lula ezen a választáson visszatérhet az ország élére, ám miután 2017-ben egy korrupciós ügyben elítélték, a brazil törvényeknek megfelelően ki kellett szállnia a versenyből.

Lulát 2018 áprilisában le is tartóztatták valamennyi brazil korrupciós botrány legnagyobbik, a Lava Jato-ügy (Autómosó-ügy) részeként, Bolsonaro népszerűsége pedig hógolyóként egyre csak növekedett egészen addig, míg októberben nagyon simán meg nem nyerte az elnökválasztást.

Bolsonaro megölel egy rajongót Fotó: DOUGLAS MAGNO/AFP

Hosszú irodalma van annak, hogy a hol embertelen, hol teljesen őrült dolgokat beszélő Bolsonarót hogy választhatták meg a brazilok elnöküknek. Ahogy akkor írtuk, akárcsak Trump esetében, Bolsonaro győzelme is mély társadalmi válság tünete volt. Bár gyakran hasonlították a hozzá hasonlóan műveletlen és érzéketlen amerikai kollégájához, akinek hatalmas rajongója, fontos megérteni, hogy Bolsonaro nem Trump következményeként jutott hatalomra. Az a radikális, antidemokratikus vonal, amit ő képvisel, évtizedek óta jelen volt a brazil politikában, és előretöréséhez csak az kellett, hogy a modern brazil demokráciában előbb a centrista, majd a baloldali erők is teljesen lejárassák magukat.

Ahogy a 2019-ben a 444-en is közölt Bolsonaro-portréban a brazil szerző fogalmazott:

Bolsonarót a legnyilvánvalóbban egyfajta mélységes sértődöttség jellemzi, ez magyarázza a legjobban ideológiai elképzeléseit és ez befolyásolja minden megnyilvánulását. Így áll bosszút a társadalmon a középszerűségéért, miközben ugyanez a társadalom fedezi fel magának Bolsonaroban az „átlagembert”.

Bolsonaro elnöki ciklusa hasonlóan kaotikus lett, mint Trumpé. A gazdasági ügyeket radikálisan piacpárti szakemberek kezébe adta, sokat leállított a PT-nek kedves jóléti programokból, és kvázi szabadrablást engedélyezett az egyre jobban pusztuló Amazóniában. A mindig is tudományellenes Bolsonaro a pandémia hónapjaiban megszállottként küzdött minden orvosilag megalapozott óvintézkedés ellen, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a koronavírus Brazíliában szinte szabadon tombolt, és máig közel 700 000 embert ölt meg.

Bolsonaro, akárcsak elvbarátai világszerte, többek közt a „gazdaság megmentésével” indokolták bármiféle lezárás ellenzését a járványban. Valójában azonban ő és jobboldali gazdaságpolitikusai sem tudtak mit kezdeni a már Dilma alatt stagnáló brazil gazdasággal, ami az utóbbi tíz évben már csak átlagosan 0,3 százalékkal növekedett évente. A 2000-es években még 6. legnagyobb gazdaság mára a 12. helyre csúszott le a világranglistán.

Mindezeknél jobban fájhat a magát a kommunisták elleni kereszteshadjárat vezérének tartó Bolsonarónak, hogy a brazil bíróság 2019-ben nem csak kiengedte a börtönből Lulát, hanem 2021-ben meg is semmisített minden ellene hozott ítéletet. A „vörös hálózatokról”, „globalista összeesküvésről”, „mélyállamról” és a többi szélsőjobboldali fantazmagóriáról egyébként is gyakran beszélő Bolsonaro ezzel végképp bizonyítottnak látta, hogy a brazil elit (aminek természetesen nem tekinti részének magát) összeesküdött ellene. Egyúttal pedig az is biztossá vált, hogy 2022-ben, ha még egy ciklusra hatalmon akar maradni, Lulával kell megküzdenie.

Durva meccs

A brazil politikában korábban is voltak színes alakok, elhangoztak képtelen vádak és voltak kemény kampányok, de Lula és Bolsonaro 2022-es összecsapása magasan felülmúlt minden korábbi küzdelmet. Néhány példa:

Bolsonaro korábbi nőügyi minisztere azt állította, hogy egy brazil szigeten gyerekeket tartanak fogva, ahol kitépik a fogaikat, hogy alkalmasabbak legyenek orális szexre. Amikor bizonyítékot kértek tőle, azt állította, hogy az utcán hallotta. Ennek ellenére október 2-án Brazíliavárosban szenátornak választották.

Lula stábja kampányvideót vágott Bolsonaro egy 2016-os interjúrészletéből, amiben arról beszélt, hogy ha az amazóniai indiánok megkínálnák emberhússal, ő bizony megkóstolná.

Bolsonarót támogató lelkészek egy csoportja azzal kampányolt, hogy Lula vérfertőzést engedélyező törvényeket akar hozni, amelyek szerint „az Ön férje is azt mondhatná, hogy megházasodik a 4 éves lányunkkal, és vele kezd nemi életet”. Eközben Bolsonaro arról beszélt egy podcastban, hogy „megtetszettek egymásnak” néhány kiskorú venezuelai prostituálttal.

Lula kénytelen volt hirdetést közzétenni, amelyben határozottan tagadta, hogy valaha is beszélt volna az ördöggel, vagy bármiféle szerződést kötött volna vele.

Amiről cserébe sokkal kevesebb szó esett a kampányban: szegénység, környezetvédelem, egészségügy. Ezek nem pörögnek eléggé a közösségi médiában, ahol a modern választási kampányok kulcsfontosságú része zajlik, és ahol Bolsonaro különösen hatékony. Az ezeken az oldalakon és appokon pörgő dezinformációk, nyílt hazugságok olyannyira megmérgezték a kampány hangulatát, hogy a két választási forduló között a brazil hatóságok az egész világon példátlan jogkörökkel ruházták fel azt a legfelsőbb bírósági bírót, aki a választások lebonyolításáért és tisztaságáért felel.

Az új szabályozás értelmében Alexandre de Moraes:

Előírhatja bármilyen olyan tartalom azonnali törlését a közösségi médiából, aminek már korábban is kérték a törlését.

Az adott weboldalért, appért felelős cég köteles két órán belül teljesíteni az ilyen kéréseket, vagy akár le is kapcsolhatják Brazíliában.

Ez a szabályozás a második fordulóig érvényes, de minden jövőbeli kampányban ismét élesedik.

A New York Times cikke szerint a bíróság már kérte Bolsonarót pedofilnak, Lulát pedig korruptnak nevező bejegyzések törlését. De hiába az igyekezet, ezzel sem sikerült megállítani a hazugságok terjedését, ami „illusztrálja a köztisztviselők és a techcégek nehézségeit, amikor olyan dezinformációt próbálnak megállítani, ami gyorsabban terjed, mint ahogy ők dolgozni képesek, és gyakran elérhetetlen is számukra”. Ez utóbbi arra a Brazíliában különösen népszerű Whatsappra utal, aminek decentralizált, titkosított működése jóval nehezebben monitorozható, mint például a Facebook, és amit Bolsonaro kampánycsapata előszeretettel használ üzenetei célba juttatására.

Bolsonaro és Lula képe rács mögött Fotó: ERNESTO BENAVIDES/AFP

A dezinformáció elleni küzdelem ráadásul nem csak megnyerhetetlen harcnak tűnik, hanem munícióval is szolgál Bolsonaro számára, aki így arról beszélhet híveinek, hogy ez diktatúra, őt el akarják hallgattatni, és az ilyen szabályozás összeegyeztethetetlen a szólásszabadsággal. Bolsonaro Trumphoz hasonlóan a kampányban rendszeresen beszélt arról, hogy választási csalás készül ellene. Miután az első fordulóban váratlanul jól szerepelt, ezt kevesebbet hangoztatja, viszont félő, hogy ha esetleg szoros küzdelemben alulmarad a második fordulóban, nem nyílt választási csalásra, hanem a bíróságok és egyéb közhivatalok elfogultságára hitvakozva fogja elutasítani az eredményt.

Hosszabbítás

Az első forduló előtt, a csúnyán hibázó közvéleménykutatók jóslatait nézve még sokan bízhattak abban Brazíliában, hogy ha Bolsonaro nagyarányú vereséget szenved, az jó időre visszavetheti az általa képviselt irányvonalat a brazil politikában. A második forduló előtt viszont már egyértelmű, hogy a bolsonarismo ugyanúgy túléli névadója esetleges vereségét, mint ahogy az amerikai Republikánus Párt sem szabadult meg a 2020-ban vereséget szenvedő Trump örökségétől.

Már csak azért sem, mert akárcsak Trump esetében, úgy Bolsonaro választóinak magját is azok az evangéliumi kisegyházak adják, amelyek az utóbbi évtizedekben folyamatosan növekedve Brazíliában lassan a katolikus egyházzal versenyeznek befolyásban és főleg anyagiakban. Míg a brazil katolikus egyház vezetőinek jelentős része a PT-vel szimpatizál, az evangelikálok egységesen bolsonaristák, és a híveik rendre arra is szavaznak, akire vallási előljáróik szerint kell.

Bár a brazil társadalomban sok törésvonal van, mégis van olyan térkép, amely az országot két részre osztva megmutatja, hol nyert az első fordulóban Lula és hol Bolsonaro. Míg Lula északkeleten a legerősebb, Bolsonaro abban az „új” délnyugati Brazíliában, ahol a mezőgazdaság és az abból élők az urak. A hat szegmensre osztott brazil választók (fehér-barna-fekete illetve férfi-nő) csoportjai közt Bolsonaro csak a fehér férfiak körében tudott nyerni az első fordulóban, de Lula még ha meg is nyeri a második fordulót, akkor is egy olyan szenátussal és képviselőházzal lesz kénytelen együtt dolgozni, ahol többségben vannak Bolsonaro hívei, akik szintén jól szerepeltek az elnökivel együtt tartott választásokon.

Ehhez azonban Lulának először is nyernie kellene vasárnap. Papíron továbbra is ő az esélyes, hiszen van 5 százalék előnye, és nem világos, Bolsonaro honnan tudna olyan választói tartalékokat mozgósítani, akikkel ledolgozhatná hatmillió szavazatos hátrányát. Az első fordulóban 3. és 4. helyen végzett jelöltek egyaránt Lula támogatására szólították fel híveiket, ami szintén bizakodásra adhat okot a baloldal jelöltjének, bár azért nem egyértelmű, hogy a két jelöltre voksoló összesen 7 százaléknyi szavazó tényleg elmegy-e szavazni az ízlésüknek egy kicsit balos PT jelöltjére. Bolsonaro cserébe abban reménykedhet, hogy három legnépesebb állam, Sao Paulo, Rio de Janeiro és Minas Gerais nagyhatalmú kormányzója egyaránt őt támogatja, ami komoly segítséget jelenthet a mozgósításban.

Lula és Bolsonaro tévévitája október 16-án Fotó: NELSON ALMEIDA/AFP

A legutolsó közvéleménykutatások, ha esetleg ezeknek még hisz valaki Brazíliában, 5-7 százalékos Lula-győzelmet jósolnak. Ha Lula nyer, azzal, ahogy a LRB podcastjában fogalmaztak, a klasszikus szociáldemokrácia utolsó nagy globális alakja kerülne vissza a hatalomba, ami talán az egész világon nagy lökést adna ennek a progresszív irányzatnak. Ha Bolsonaro, akkor Brazília ismét olyan fejest ugrik az ismeretlenbe, mint 2018-ban vagy annak idején 2002-ben Lulával. Csak most Brazília mellett az egész világ is ugrik, mert ha Bolsonaro továbbra is úgy engedi a természet pusztítását, ahogy azt az őt pénzelő mezőgazdasági érdekcsoportok jelentős része akarja, eljuthatunk egy olyan pontra, ahonnan Amazónia őserdeit már nem lehet megmenteni.

Az elnök az első ciklusában, hiába az előzetes félelmek, nem tudta lebontani a brazil demokráciát. Lulát szabadon engedte a bíróság, és nem ez volt az egyetlen bizonyítéka annak, hogy az ország nem tért vissza abba a diktatúrába, amit egyébként Bolsonaro előszeretettel ajnároz. Ugyanakkor, és ezt minden brazil elemző megemlíti, a demokrácia felszámolása ritkán történik egyetlen tollvonással, hanem inkább lassú folyamat, amit olyan antidemokratikus vezetők, mint Orbán vagy Erdogan is csak több ciklus alatt tudtak megvalósítani.

Annak ellenére, hogy rendszeresen szónokol a demokrácia eltörléséről, és Lulával szemmel láthatóan őszintén gyűlölik egymást, Bolsonaro természetesen ott volt a két forduló között a két elnökjelölt között rendezett tévévitán. Hiába a polgárháborús retorika és egymás pedofíliával, emberevéssel és sátánizmussal vádolása, ezzel a demokratikus tradícióval egyikük sem akart szakítani.

(A címlapképen brazil választási törölközők)