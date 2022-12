Veszélyes terrorista vagy elcsalt 15 éves lány?

Milyen büntetést érdemel az, aki 2015-ben önként az Iszlám Államba utazott?

De mi van, ha csak 15 éves lány volt, aki talán semmi rosszat nem is csinált Szíriában?

És ha valaki egyébként is csak odacsalta? El lehet venni akár az állampolgárságát is?

Csak ha veszélyt jelent a visszatérése?

De hogy lehet ezt eldönteni?

Shamima Begum ügye nem csak a brit igazságszolgáltatásnak okoz gondot, hanem olyan kérdéseket is felvet, amikre lehetetlen kielégítően válaszolni.

Shamima Begum nevét 2015 februárjában ismerte világ, amikor a 15 éves londoni iskoláslány és két hasonló korú barátnője, Amira Abase és Kadiza Sultana eltűntek az otthonukból. Az a londoni repülőtér biztonsági kameráinak köszönhetően gyorsan kiderült, hogy elhagyták Nagy-Britanniát, majd nem sokkal később az is, hogy előbb Isztambulba repültek, majd onnan egy hosszú buszúttal és embercsempészek segítségével átjutottak Szíriának arra a részére, amit akkor az ISIS ellenőrzött.

A dicső kalifátus

2014-15 volt az Iszlám Államként is ismert terrorszervezet csúcskorszaka, amikor valóban államszerűségként működtek Kelet-Szíria és Nyugat-Irak sivatagjaiban és városaiban. Az ISIS sikerei inspirálták az ekkor Párizstól Manchesterig elkövetett terrortámadások végrehajtóit, és ezek a sikerek győzték meg külföldi muszlimok tízezreit arról, hogy érdemes a Közel-Keletre utazniuk, ha egy „igazi kalifátusban” akarnak élni.

photo_camera Shamima Begum nővére fogja eltűnt húga fényképét 2015 februárjában Fotó: LAURA LEAN/AFP

Az ISIS középkori brutalitása, a nyilvános kivégzésekről készült videók az európai közvéleményt joggal sokkolták. Ugyanaz az ekkor már évek óta dúló szíriai polgárháború, ami az Iszlám Állam felemelkedéséhez vezetett, menekültek millióit indította meg Európa felé. Ez volt az a nagy menekültválság, ami alaposan felforgatta az európai politikát is, és ami komolyan elhitette európaiak tömegeivel, hogy valamiféle szervezett muszlim invázió zajlik ellenük. Ekkor terjedtek olyan térképek is az interneten, amiken az ISIS Európa jelentős részének megszállásával fenyegetőzött.

Shamima Begum és két barátnőjének története tökéletesen illett abba a morális pánikba, ami ekkor Európát uralta. A bangladesi származású lányokat osztálytársaik nem tartották különösebben vallásosnak, mégis egyik napról a másikra eltűntek, hogy csatlakozzanak egy rettegett terrorszervezethez. A kalifátusba szökő kamaszlányok történetét a média, különösen a brit sajtó is imádta.

A médiafigyelemnek köszönhetően azonban az ügy olyan részletei is nyilvánosságra kerültek, amelyek nem feltétlenül illeszkedtek gimnazista terroristák alvósejtje narratívába. Kiderült például, hogy a három lány iskolájából néhány héttel korábban egy hasonló korú lány már elszökött az ISIS-hez, de erről a lányok szülei nem is tudtak. Az iskolájukban ugyan foglalkoztak az üggyel, de a levelet, amiben felhívták az oda járó gyerekek szüleinek figyelmét, hogy érdemes résen lenni, nem maguknak a szülőknek adták, hanem a gyerekekkel küldték haza.

A három lány családja csak az eltűnésük után, a holmijukat átkutatva találta meg a tankönyvekbe rejtett leveleket. Begum és barátnői ekkor már tervezték a szökést, a szülők pedig hiába mondták utólag, hogy ha tudnak a veszélyről, akkor legalább a lányok útleveleit eldugják. A három londoni tinédzser családi ékszereket tett pénzzé, és így finanszírozta az utazást a kalifátusba.

A nem olyan dicső kalifátus

Hogy a három lánnyal mi történt az Iszlám Államban, arról csak nagyon kevés információval rendelkezünk, és ezek sem feltétlenül megbízhatóak. A Londonban élő családok próbálkoztak velük kapcsolatba lépni, rábírni őket a hazatérésre, mindenféle kalandorokkal is beszéltek, hátha tudnak segíteni a lányok hazahozatalában, de ezekből nem lett semmi.

Annyi bizonyos, hogy Szíriába érkezése után mindhárom lány összeházasodott egy-egy, szintén külföldről érkezett férfival. Kadiza Sultana biztosan meghalt 2016-ban, állítólag egy orosz légcsapásban. Amira Abaséról ugyanezt feltételezik, de ezt senki nem erősítette meg.

Amikor a három lány megérkezett Szíriába, az Iszlám Állam a csúcson tündökölt, de néhány hónappal később már egyértelműen visszaszorulóban volt. Az ISIS terrorszervezetként páratlanul sikeres volt, de hiába kiáltották ki a kalifátust, azt ellenőrizni és megvédeni már nem voltak képesek. Az Iszlám Államot gyakorlatilag minden regionális szereplő és távoli nagyhatalom támadta, így innentől kezdve csak idő kérdése volt a teljes bukása.

photo_camera Amira Abase, Kadiza Sultana és Shamima Begum 2015. február 23-án a londoni Gatwick repülőtéren Fotó: -/AFP

Az ISIS egymás után vesztette el legfontosabb bázisait, 2017. októberében fővárosukat, Rakkát is. Ezek után az Iszlám Állam ismét mint terület nélküli terrorszervezet működött, és a következő hónapokban csak utóvédharcok folytak a kelet-szíriai sivatagban. A nemzetközi csapatok 2019 februárjára a szír-iraki határfolyó, az Eufrátesz partján fekvő Bagúzba szorították vissza az ISIS fegyvereseit, családtagjaiakat, emberi pajzsként használt civileket és rabszolgákat.

A következő hetekben ezt az utolsó ISIS-menedéket is sikerült felszámolni, a túlélők közt pedig egy angol újságírónak sikerült megtalálnia Shamima Begumot. Az ekkor már 19 éves Begum kilenc hónapos terhes volt holland származású férjétől, és az is kiderült, hogy már a harmadik gyerekét várja, az előző kettő azonban meghalt.

Az egykori londoni iskoláslány, a négy éve megszökött három kamasz közül az egyetlen túlélő, ekkor ismét a brit lapok címlapjára került. A tetőtől-talpig fekete leplekbe burkolózó, szemmel láthatóan zavarodott Begum első interjújában arról beszélt, hogy az Iszlám Államban látott például levágott fejeket is, de nem zavarta, mert az „iszlám ellensége” volt az áldozat, és összességében sem tűnt megbánónak. Ugyanakkor azt is említette, hogy az ISIS korruptsága és elnyomó politikája nem érdemelt győzelmet.

Begum néhány nappal később megszülte harmadik gyermekét, aki csak hetekig élt abban a fogolytáborban, ahol az Iszlám Állam egykori lakóit tartották fogva, majd tüdőgyulladásban meghalt. Begum nem csak a fiát veszítette el, hanem azzal is szembesülnie kellett, hogy a brit állampolgárságát is elvehetik tőle. Sajid Javid akkori brit belügyminiszter még 2019 februárjában bejelentette, hogy ezt személyesen fogja kezdeményezni.

Hontalanság

A ma már 23 éves Shamima Begum 2019 óta különböző szíriai fogolytáborokban él, miközben sorsáról Nagy-Britanniában döntenek. Londonban valóban megkezdődött az eljárás állampolgársága visszavonásáért, de ez jogilag rendkívül bonyolultnak bizonyult.

A brit törvények szerint csak akkor lehet valakinek elvenni az állampolgárságát, ha van másik állampolgársága, tehát nem válik hontalanná. Az Angliában született Begumnak csak brit útlevele volt, de a londoni belügy azzal érvelt, hogy a bangladesi törvények szerint Begum bangladesi állampolgársággal is rendelkezik, mivel azt automatikusan megkapta bangladesi állampolgár szüleinek köszönhetően.

A vitába beszálltak a bangladesi hatóságok is, az ázsiai ország érthető módon semmiképpen sem akart Begummal foglalkozni, és ragaszkodtak ahhoz az értelmezéshez, hogy Begumnak nincs bangladesi állampolgársága. Ráadásul Begumot Bangladesben halálbüntetés fenyegette volna, mivel ott terrorizmusért akár ez is járhat. Begum holland férje, a másik fogolytáborban raboskodó Yago Riedijk felvetette, hogy az egész család Hollandiába költözhetne, de ez ellen meg a holland hatóságok tiltakoztak.

Az ISIS bukása utáni hónapokban sok nyugati ország küzdött a dilemmával, hogy mit kezdjen azokkal az állampolgáraival, akik a 2010-es években az Iszlám Állam területére költöztek, esetenként ott borzalmas dolgokat is elkövettek. Volt ország, amely visszaengedte őket viszonylag simán, és otthoni megbüntetésük és/vagy reintegrálásuk mellett döntött, mások viszont a lehető legtovább húzták az ügyet, minél tovább távoli fogolytáborokban hagyva állampolgáraikat. Ahogy 2019-es cikkünkben írtuk, a megoldás semmiképp sem volt egyszerű:

„A történelemben egyszerűen eddig soha nem fordult elő, hogy nyugati állampolgárok tömegesen egy terrorállamba utazzanak, hogy ott aztán válogatott borzalmakat kövessenek el. Vagy csak odautazzanak, hogy gyereket szüljenek válogatott borzalmakat elkövető terroristáknak. És még akkor ott vannak a terrorfrigyekből született, semmilyen elismert állampolgársággal sem rendelkező gyerekek is.”

Az utóbbi néhány évben a Nagy-Britanniától még a teljesen ártatlan menekülteket is távoltartani igyekvő konzervatív brit kormányok próbáltak minél több embert örökre kizárni a visszatérésből. Emberi jogi szervezetek szerint ma akár 25 brit család is lehet, köztük 36 gyerekkel, akik Shamima Begumhoz hasonlóan a kurdok által ellenőrzött északkelet-szíriai fogolytáborokban élnek.

photo_camera Shamima Begum 2021-ben és 2019-ben, közvetlenül a kiszabadulása után Illusztráció: Kiss Bence/444

Begumot 2019-ben a brit belügy megfosztotta állampolgárságától, 2020-ban egy bíróság visszaadta, 2021-ben viszont a brit legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy jogszerű volt a belügy eredeti döntése, szerintük is el lehet venni az állampolgárságát. Begum közben alaposan megváltozott. Újabb interjúiban már nyoma sincs az egykori fekete lepleknek, 2021-ben ujjatlan trikóban és baseballsapkában mondta azt a BBC-nek, hogy élete végéig bánni fogja az ISIS-hez csatlakozást, elnézést kért minden brittől, és egyúttal arról beszélt, hogy szívesen segítene hazájának/egykori hazájának a terrorizmus elleni küzdelemben.

A titkosszolgálat embercsempésze

A legfelsőbb bíróság számára kedvezőtlen ítélete még nem jelentette azt, hogy Begum előtt minden brit ajtó bezárult. Jogászok és emberi jogi szervezetek továbbra is küzdöttek azért, hogy a nő hazatérhessen Londonba.

Az ügy azonban 2022 nyarán egészen váratlan fordulatot vett: kiderült, hogy a három lányt 2015-ben egy olyan embercsempész segítette átjutni a török-szír határon, aki kapcsolatban állt a kanadai titkosszolgálatokkal, és erről a brit rendőrség is tudott akkor. A Mohammed Al Rasheed nevű férfi valóban embercsempész volt, de a BBC szerint folyamatosan jelentett kanadai gazdáinak azokról az emberekről, akiknek segített bejutni az ISIS által ellenőrzött területre, és azokról az ISIS-esekről, akikkel kapcsolatban állt a határ szíriai oldalán. Rasheed rendszeresen lefotózta a vele kapcsolatba lépők papírjait, és le is filmezte őket titokban. Többek közt a három lányról is készített felvételt, ahogy egy taxiból átszálltak egy rájuk várakozó autóba a szíriai határ közelében.

Hivatalosan sem a brit, sem a kanadai hatóságok nem reagáltak semmit ezekre a hírekre, bár Justin Trudeau kanadai miniszterelnök megígérte, hogy foglalkozni fog az üggyel. A hivatalos beismerés hiánya azonban nem akadályozta Begum védőit abban, hogy a Special Immigration Appeals Commission (SIAC – Különleges Bevándorlási Fellebviteli Bizottság) előtt tárgyalt ügyben ezzel a titkosszolgálati szállal is érveljenek amellett, hogy Shamima Begum nem veszélyes bűnöző, hanem áldozat. Ahogy az egyik védője fogalmazott:

„Ez az ügy egy 15 éves brit gyerekről szól, akit az ISIS hatékony és eltökélt propagandagépezezete befolyásolt, meggyőzött és eltérített.”

Maga Begum is évek óta azzal érvel, hogy ő emberkereskedők áldozata, akik barátnőivel együtt behálózták, és pontos utasításokkal látták el az Iszlám Államba vezető úttal kapcsolatban. Bár 2019-ben valóban olyan interjúkat adott, amikben nem tűnt megbánónak, azóta sem sikerült rábizonyítani semmit azon kívül, hogy az Iszlám Államba utazott. Voltak pletykák arról, hogy maga is részese volt a többi nő fölött őrködő erkölcsrendészetnek, valamint hogy segédkezett öngyilkos merényletekhez használt mellények készítésében, de érthető módon senkinek nincsenek pontos információi a 2015-19 közötti életéről. Amelynek nagy részében egyébként is kiskorú volt.

A SIAC előtt olyan, nemzetbiztonságilag érzékeny dokumentumokat is be lehet mutatni a tárgyalás során, amelyek nem kerülhetnek nyilvánosságra. Feltételezhetően Begum ügyében is lesznek ilyenek. Ettől függetlenül is tudjuk, hogy a brit belügy állítja, Begum továbbra is veszélyt jelent a brit társadalomra, és a tárgyaláson erről beszélt a belügy által szakértőnek beidézett titkosszolgálati ügynök, akinek a neve és az arca is végig rejtve maradt:

„Fontos megemlíteni, hogy a titkosszolgálatok a nemzetbiztonsági kockázatoknak szakértői, nem az emberkereskedelemnek. Azt mérlegeljük, hogy valaki veszélyes-e, és tudjuk, hogy valaki attól még lehet veszélyes, hogy maga is emberkereskedelem áldozata volt.”

Egy írásban beadott szakértői vélemény szerint pedig:

„Annyi brutális erőszakot láttak, amik érzéktelenné tették, egyúttal pedig arra bátorították őket, hogy az erőszakos terrorcselekmények az elfogadható módszerek közé tartoznak”

A brit igazságszolgáltatásnak azt kellene most eldöntenie, hogy Begum valóban olyan fokú veszélyt jelent-e a brit társadalomra, hogy állampolgárságától is meg kell fosztani. De elkövetett bármit Shamima Begum azon kívül, hogy egy terrorszervezet által ellenőrzött területre utazott? Felelősségre lehet ezért vonni egy 15 éves gyereket, aki a bűne elkövetésének nagy része alatt kiskorú volt, és csak az élete kockáztatásával kísérelhette volna meg a szökést az Iszlám Államból?

És ha a britek úgy döntenek, hogy Begum nem térhet vissza Londonba, és se bangladesi szülei, se holland férje hazája nem fogadja be, mi vár rá? Életfogytiglan marad egy szíriai fogolytáborban? Ez a megfelelő büntetés egy 15 évesen elkövetett szökésért? Vagy nem is szökés volt, hanem dörzsölt emberkereskedők behálózása, titkosszolgálati segítséggel? Ezekre a kérdésekre továbbra sincs kielégítő válasz.