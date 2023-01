Élete legnagyobb hibája volt, hogy összehozta ezt a találkozót

Folytatódik számlagyársorozatunk, ami egy szervezetet mutat be, amit azzal gyanúsítanak, hogy milliárdokat csalt el a közös kasszából, és egy korrupcióra épülő szolgáltató iparágat működtetett.

Adócsalás, túlárazás, lefizetett politikusok, táskában szállított százmilliók. Az ügyben az üzleti élet óriásai is érintettek. Olyan helyeken tartottak házkutatást, mint például a 4IG, az Antenna Hungária, a T-Systems, de érintett a BKV és több önkormányzat is.

A nyomozók szerint a szervezet feje, Fuzik Zsolt, a Nagymester lehetett, aki korábban a BKV informatikai igazgatója volt.

2017-ben Fuzik Zsolt összehozott egy aranyat érő találkozót egy korrupt ügyész és a BKV takarítócége, a Prizma egyik vezetője között.

Fuzik Zsolt azt állítja, hogy a sorsfordító találkozót Demszky Gábor titokzatos főtanácsadójának, Mesterházy Ernőnek a kérésére szervezték meg, és önmagában ezért ő havonta 4 millió forint jutalékot kapott.

A találkozó összes résztvevőjét bűncselekmény elkövetésével gyanúsították meg.

A Prizma takarítócég volt az, ami miatt Mesterházy Ernőt egy évtizeddel ezelőtt egyszer már vád alá helyezték.

2010 márciusában a Maglódi úti börtön udvarán pingpongozás közben három előzetes letartóztatásban lévő férfi elegyedett szóba egymással. Nem egyszerű fogvatartottak voltak, akkoriban mindhárman sokat szerepeltek a hírekben. Az egyikük a 34 éves Fuzik Zsolt volt, a BKV informatikai igazgatója, akit pár hónapos menekülést követően kaptak el a hatóságok, és korrupció gyanújával letartóztatták. Cellatársa a 31 éves Varga Gergely volt, akit a bulvársajtóban „Szexügyész” néven emlegettek. Az egykori ügyészségi szóvivő ígéretes karrierje fiatalon derékba tört, amikor lebukott azzal, hogy pénzt és együttlétet is kért ügyfeleitől enyhébb büntetés indítványozásáért cserébe.

photo_camera Fuzik Zsolt, a BKV egykori informatikai igazgatója és Varga Gergely volt ügyész

Varga népszerű volt a börtönudvaron. A letartóztatottak gyakran fordultak hozzá jogi segítségért, tőle próbáltak információt szerezni az ügyükben eljáró ügyészről, bíróról. Varga szívesen adott tanácsokat. Így ismerkedtek össze a pingpongasztalnál a harmadik férfival is, Mesterházy Ernővel. 2010 előtt ő volt Demszky Gábor volt főpolgármester főtanácsadója. A neves zenei és filmes producer, üzletember ellenzéki körökben máig befolyásos háttérember hírében áll. A liberális oligarchát 2008-ban a régi Origo a városháza fantomjaként mutatta be: „Még egy névtáblája sincs a városházi folyosón, mégis ő az egyik legfontosabb ember ma Budapesten. A vagyonát a Bahia-boltokkal megalapozó vállalkozó, Mesterházy Ernő évek óta Demszky Gábor fő bizalmasa, akár politikáról, akár üzletről, akár magánéletről van szó.”

Mesterházy Ernőt 2010-ben, még a kormányváltás előtt tartóztatták le. Abban az emlékezetes lekapcsolási hullámban, ami Hagyó Miklós főpolgármester-helyettest is elsodorta. Akkoriban ezektől az erősen korrupciógyanús ügyektől, nokiás dobozoktól és BKV-s szerződésektől volt hangos a nyilvánosság. A bilincsben elszállított közszolgák képei is hozzájárultak a baloldal súlyos, máig kiheverhetetlen vereségéhez 2010-ben.

Mesterházy Ernőt akkor azzal vádolták meg, hogy felesleges szerződések megkötésére adott utasítást a BKV-nál. Az egyik konkrét vádpont szerint a PQS International Kft. nevű takarítócéggel az ő nyomására kötöttek szerződést, ezáltal indokolatlanul megdrágult a fővárosi cégnél a takarítás, a Főügyészség szerint 163 millió forint vagyoni hátrányt okozott a közlekedési vállalatnak.

photo_camera Varga Gergely

Végül a három pingpongozó férfi közül Mesterházyt és Fuzikot minden vádpont alól felmentették, csak Varga Gergelyt ítélték el. A korrupt ügyész hat év letöltendő börtönbüntetést kapott. A Blikk beszámolója szerint zokogva beszélt az utolsó szó jogán a bíróságon: „Elveszítettem a hivatásom, a becsületem, az álmaim és az egzisztenciám. (...) Jó ember akarok lenni, és ha kiszabadulok, akkor minden erőmmel azon fáradozom majd, hogy így is legyen.”

A három férfi börtönudvaron kötött ismeretsége nem múlt el nyomtalanul, a szabadulást követően szerteágazó üzleti kapcsolatok szövődtek a szereplők között.

Részlet a nyomozati anyagból:

A három férfi nevével 11 évvel később egy csalássorozatról szóló nyomozás anyagaiban találkoztunk újra. 2021 júniusában kommandósok összesen nyolcvan helyszínen csaptak le egy bűnszervezetre. Ebben az akcióban ismét elkapták a régi cellatársakat, Fuzik Zsoltot és Varga Gergelyt, akik előzetes letartóztatásba kerültek. Azzal gyanúsítják őket, hogy egy kiterjedt gazdasági csalásra szakosodott bűnszervezetet működtettek, amiben az üzleti és politikai élet számos szereplője érintett lehet.

Egy megbízható ember

Az ügyészség szerint Fuzik Zsolt irányította a szervezetet, a lehallgatási jegyzőkönyvekből kiderül, hogy társai Nagymester fedőnéven emlegették. Varga Gergely projektmenedzserként alsóbb szinten segítette a munkáját. Ugyanis miután az exügyész 2014-ben kedvezménnyel kiszabadult a börtönből, egykori cellatársához, Fuzik Zsolthoz fordult, hogy segítsen neki egyenesbe jönni, aki nem hagyta őt az út szélén. Win-win szituáció: a nincstelen, priusszal rendelkező Varga jól fizető állást kapott, a Nagymester egy kiválóan képzett, a jog területén jártas, kiszolgáltatott helyzetben lévő munkaerőhöz jutott, akit könnyedén tudott befolyásolni. Varga vallomásában leplezetlen csodálattal beszélt egykori főnökéről:

„Fuzik annyira magával ragadó személyiség, én látom üzleti tárgyalásokon, hogy dolgozik, hihetetlen meggyőző erővel bír.”

photo_camera Fuzik Zsolt

De hiába a maximális respekt, a két szövetséges a bűnügyi eljárás során szembefordult egymással. A szembesítésükről szóló jegyzőkönyv arról árulkodik, hogy – azon túl, hogy egymást különböző bűncselekményekkel vádolták meg – egészen másképpen emlékeznek az elmúlt évek eseményeire. Egy dolgot kivéve: Mesterházy Ernő, a pingpongozás közben megismert harmadik férfi szerepéről egybehangzóan nyilatkoztak. Fuzik Zsolt vallomásból az derül ki, hogy a börtönbeli megismerkedést követően szoros kapcsolatot ápolt az egykori főpolgármesteri tanácsadóval, a nyomozóknak részletesen beszélt a vállalkozó egyes üzleti érdekeltségeiről, az üzleti életben kialakult konfliktusairól. Sőt Fuzik később pont azon a Balaton-parti településen vásárolt házat, ahol Mesterházy Ernőnek komoly birtoka van.

Varga és Fuzik Mesterházyt konkrét bűncselekménnyel nem vádolta meg, nem próbáltak rákenni semmit, csupán egy történetet osztottak meg róla. A két gyanúsított egyaránt arról beszélt, hogy Mesteházy Ernő 2017-ben azzal a kéréssel fordult Fuzikhoz: szerezzen neki egy megbízható embert. Fuzik így emlékezett vissza az esetre: „2017-ben ez az ismerősöm (Mesterházy Ernő) egy találkozó során megkérdezte, hogy tudunk-e ajánlani valakit kontrolling jogi feladatokra, aki megbízható. Mondtam, hogy megbízható ember ezen a területen nem sok van, de Varga Gergelyhez mit szólna. Ügyes, ráadásul jól ismerik egymást. Mondta, hogy neki megfelel a Gergely, ha a Prizma cég vezetőjének is tetszik, akkor nekik jó lesz. Mondta, hogy kérdezzem meg a Gergelyt, és ha akarja, hozzam össze az egyik emberrel a cégnél. Sz. A. elérhetőségét kaptam meg az ismerősömtől. Varga Gergelynek tetszett a munkalehetőség, ezért megszerveztem a találkozót.”

Tehát a két gyanúsított egybehangzóan állítja, hogy Mesterházy Ernő kérésére összehozták Varga Gergelyt a Prizma óriás takarítóvállalat topmenedzserével. Ezen a tízezer oldalas nyomozati anyagban, a több tucatnyi egyértelműen sötét ügy között nem is akadtunk volna fenn, ha Fuzik nem ezt a momentumot jelölte volna meg élete legnagyobb hibájaként:

„Ez volt életem legnagyobb hibája, hogy bemutattam Varga Gergelyt Sz. A.-nak. Ezáltal anélkül, hogy bármit elkövettem volna, összefüggésbe hozható vagyok ezzel az üggyel. Azzal a cselekménnyel, hogy bemutattam a Vargának Sz. A.-t, ebből eredeztetve azt a látszatot keltette a Varga, hogy én voltam az ő főnöke.”

A másik dolog, ami felkeltette a figyelmünket, hogy Mesterházy Ernő több mint tíz évvel a letartóztatása után ismét a BKV ominózus takarítóvállalatával került összefüggésbe. Ugyanis a Prizma vállalat korábbi neve PQS volt. Ez volt az a cég, ami miatt 2010-ben Mesterházy Ernőt megvádolták. A vállalat 2008-tól konzorciumban takarította a BKV járműveit, telephelyeit, irodáit, évi bruttó 3,65 milliárd forintért. Még Demszky Gábor idejében kezdtek, de Tarlós István alatt is megőrizték pozíciójukat. 2022 májusában járt le a szerződésük. A BKV lecserélte őket Simicska Lajosék egykori takarítócégére.

Nem a takarítás az első terület a BKV-nál, amihez a feltételezett bűnszervezetnek köze van. Fuzik Zsoltot, az egykori informatikai igazgatót azzal is gyanúsítják, hogy a szervezete strómanokon keresztül megszerezte a BKV 38 milliárdos informatikai üzletét is. És hogy még pikánsabb legyen a történet, az üzletet, Fuzik letartóztatásával majdnem egy időben Pintér Sándor bizalmasa, Tasnádi László egykori belügyi államtitkár vette át. Ezzel az üggyel bővebben foglalkoztunk egy Magyar Jeti-adásban.

De ami végkép gyanússá tette a prizmás kavarást, az az volt, hogy Fuzik a vallomásában arról beszélt: pusztán azért, mert teljesítette Mesterházy Ernő kérését, és segített összehozni Varga Gergelyt a Prizma menedzserével, SZ. A.-val, havi rendszerességgel négymillió forintot kapott készpénzben. Ezen a nyomozók is elcsodálkoztak.

„Vizsgáló: Ön szerint életszerű az, hogy havi 4 millió Ft-ot fizetnek Önnek azért, hogy két személyt összeismertet egy üzlet kapcsán?

Gyanúsított (Fuzik Zsolt): Életszerűnek tartom ezt, az üzleti életben ez egy gyakorlat.”

Az extraprofit megszerzése

A nyomozati anyagból kiderül, hogy a Fuzik-féle szervezet egyik fontos tevékenysége a burjánzó korrupcióra épülő szolgáltatás lehetett. A megbízóknak jutalékért cserébe segítettek a túlárazott projektekből származó extraprofitot kiszívni, majd még az adót is elcsalni a megbundázott projektekből. Ezt így foglalta össze az egyik érintett a vallomásban:

Nem is gondolnánk, hogy egy átlagos korrupciós ügymenet mennyire komplikált tud lenni. Nem csupán annyiból áll, hogy mondjuk egy simlis vállalkozó lefizet egy döntéshozót annak érdekében, hogy közel kerülhessen a húsos fazékhoz, elnyerhessen, majd szabadon túlárazhasson egy megbízást. Ugyanis a tender behúzása után a pályázati pénzeket vagy a felülárazásból származó extraprofitot nem lehet csak úgy levenni a számláról, majd zsebre vágni. Azt előbb tisztára kell mosni. Itt jön képbe a számlagyár szolgáltatása. A tanúvallomásokból kiderül: a módszer lényege az volt, hogy a már elnyert, majd túlárazott projektekbe „befűztek” látszatra teljesen normális – ügyvezetővel, székhellyel, alkalmazottakkal, referenciákkal rendelkező – alvállalkozókat, amik a valóságban a számlagyár által létrehozott és fenntartott cégek voltak.

A számlagyáras cég olyan számlákat állított ki, amik mögött nem volt valódi teljesítés, nem volt elvégzett munka, vagy ha volt is teljesítés, a kiállított számla az elvégzett munkához képest vastagon felül volt árazva. A számla kiállítása után ezeknek a számlagyáras alvállalkozóknak a számlájára megérkezett a pénz, azt a számlagyár végigfolyatta a rendszerén, tehát átutalták további fantomcégeknek, majd valahol a láncolat végén egy „eltűnő cég” számlájáról levették az adózatlan összeget. Végezetül – a vallomások szerint – a pénzből 11%-os jutalékot csípett le a gyár, és a tisztára mosott pénzt táskában egy biztonságos helyen átadták a megrendelőnek.

A gyanú szerint a Fuzik-féle számlagyárban ipari mértékben mosták és mozgatták a feketepénzeket, ráadásként még az áfát is „megcsapták”. „A áfa volt a hab a tortán, mondjuk jó vastag hab” – ahogy a számlagyárban dolgozó forrásunk fogalmazott.

A bukott ügyész új munkája



Varga Gergely később részletes vallomást tett arról, hogy azután a bizonyos Fuzik által összehozott találkozó után mi volt a feladata a Prizma takarítóvállalatnál. Az exügyésznek egy a Prizmához „befűzött” számlagyáras alvállalkozót, a Top Hygiene Kft.-t kellett képviselnie. Varga erről így számolt be a nyomozóknak:



A nyomozás során a Top Hygiene Kft.-t a számlagyár egyik cégeként azonosították a nyomozók. A gyanú szerint ez volt az egyik alvállalkozó, aminek bőven túlárazott számláin keresztül folyhatott ki a pénz a Prizmából. Ennek a cégnek, a nyomozók által Gekkó fedőnéven emlegetett konditerem-tulajdonos volt az ügyvezetője, aki ezért havi kétmillió forint fizetést kapott. Csakhogy Gekkó nem volt „A kategóriás stróman” a szervezeten belül. „A kategóriás strómannak” hívják a számlagyáron belül azt, aki megjelenésében és tudásában is el tudja adni, hogy ő egy valódi, kompetens vezető, sőt irányítani is tudja a cégét, de a stratégiai döntéseket nem ő, hanem a háttérben megbújó Nagymester hozza meg. Gekkóról így írnak a nyomozók:

„Teljesen tisztában van a számlagyárban betöltött stróman szerepével, Macska Jancsinak és droidnak is nevezi magát.”

photo_camera Madár (balra), a számlagyár operatív vezetője és Gekkó (jobbra), a .Top Hygiene Kft. ügyvezetője Illusztráció: Kiss Bence/444

Az ügyvezető, Gekkó alkalmatlanságából adódtak gondok. Például amikor a számlagyár a Top Hygiene Kft.-vel állami pályázati pénzekre cápázott rá, és a strómant, Gekkót küldték be tárgyalni. Annyira fogalmatlan volt a saját cégével kapcsolatban, hogy alapinformációkkal kapcsolatban is telefonos segítséget kellett kérnie a hitelelbírálási meghallgatás közepén. Ettől függetlenül például a Külügytől is behúztak 288 millió forint támogatást. Tehát Gekkót képtelenség lett volna a Prizmába rendszeresen beküldeni tárgyalni. Ezért jött a képbe Varga Gergely, aki hibátlanul hozta a profi, hozzáértő szakember szerepét. Valóban kompetens volt, csak hát bűntett előéletű, nem tökéletes strómannak egy olyan céghez, ami a BKV-nak dolgozik.

A Top Hygiene Kft. ugyan a számlagyárhoz tartozott, onnan irányították, stróman volt az ügyvezetője, de nem volt teljesen kamucég, nem kizárólag fiktív számlák kiadása volt a funkciója. Valódi tevékenységet is végzett. Időnként volt akár 150-200 alkalmazottja is, akik valóban takarították a BKV peronjait. A gond az volt vele, hogy a gyanú szerint túlárazott számlákat állított ki, és az áfát is „megcsapta”, így szívhatta ki a pénzt a Prizmából és közvetve a BKV-ból. Az ebből származó extraprofit végigment a számlagyáron, ami kiköpte a készpénzt, és a gyanú szerint ez juthatott vissza Sz. A.-hoz, a Prizma menedzseréhez. Sz. A. és Mesterházy Ernő között kimutatható a kapcsolat. Mindketten ügyvezetők és tulajdonosok voltak egy szintén takarítással foglalkozó kft.-ben. Sz. A.-t 2021 júniusában a számlagyárügy kapcsán gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók egyértelműen fogalmaztak:

„A nyomozás során megállapításra került, hogy a Prizma Higiénia Kft. fiktív számlát fogadott be a számlagyár céghálózatában megjelenő Top Hygiene Kft. és Easy Office Clean Kft. társaságoktól.”

Az adóhatóság a nyomozás során a számlagyár egyik nagy haszonélvezőjeként azonosította a Prizma-csoportot, a BKV takarítócégét. Csak a NAV által vizsgált időszakban, csupán a Prizma Csoport működése során keletkezett áfahiány összege is milliárdos tétel lehetett. Ennyi:

A peronra fagyott hányás

Miután 2021 februárjában elnyerték a Külügyminisztérium 288 millió forintos vissza nem térítendő támogatását, a Top Hygiene Kft. ideje lejárt. Ez a szokásos ügymenet a számlagyárban. Amikor kezdett szorulni a hurok, sűrűsödtek a NAV-vizsgálatok, felszólítások, a Top Hygiene Kft. és ügyvezetője, Gekkó köddé váltak, a cég felszámolás alá került, és a számlagyár új céget hozott létre. A Prizmánál a Top Hygiene Kft. helyét az Easy Office Clean Kft. vette át. A számlagyár a 150 alkalmazottat zökkenőmenetesen vezette át az új cégbe.

A szervezet működését belülről ismerő forrásunk arról is beszélt, hogy a számlagyáras takarítóknak gyatra körülmények között, sok megalázatást elviselve kellett nehéz munkát végezniük.

„Gondolj bele, minimálbérért hajnali ötkor, sötétben, a mínusz 10-ben felkaparni a peronról az odafagyott hányást. Az ellenségednek sem kívánsz ilyen melót.”

A lehallgatási jegyzőkönyvek arról árulkodnak, hogy cudar sors jutott a számlagyár alján dolgozó munkásoknak. A gyakorlatban nem közvetlenül a BKV-nak melóztak, nem is annak a cégnek, amely a BKV-val áll szerződésben, hanem egy olyan alvállalkozónak, amit szociálisan kevéssé érzékeny nehézsúlyú figurák vezetnek.

A 2021. március 6-án rögzített beszélgetés leirata szerint az Easy Office Clean Kft. székhelyére panaszlevél érkezett egy takarítótól. Ebben az állt, hogy a cégnél úgy bánnak az alkalmazottakkal, mint a rabszolgákkal, és azzal fenyegetőzött, hogy a hatóságokhoz és a médiához fordul.

A beszélgetés során a számlagyárasok egy prizmás telefonszámról hívó férfit arra utasítottak, hogy varrja el a konfliktust normálisan, mert ha nem, akkor nekik kell közbeavatkozniuk, és nem szeretnék, hogy el kelljen ásni a panaszkodót.

A beszélgetésben hárman vettek részt: Robi (P), a prizmás számmal rendelkező területi képviselő hívta C-t. A beszélgetésbe bekapcsolódott E is. C és E a számlagyár alsóbb szintű mindenesei.

photo_camera „Nem szeretné elásni azt aki panaszkodott.”

Új táskás ember

Évekkel később Varga Gergely már nem csupán összekötő és kontroller volt a számlagyár aktuális takarítócége és a Prizma között, hanem saját bevallása szerint ő látta el a táskás ember szerepét is. Vallomása szerint a számlagyáron átfolyatott pénzt ő szállította vissza táskában SZ. A.-nak, a Prizma egyik vezetőjének, Mesterházy Ernő egykori üzlettársának.

photo_camera Fuzik belement.

Reakciók

A cikkhez háttérbeszélgetéseket folytattunk az ügyben érintett szereplőkkel. Mesterházy Ernőt 2021 augusztusa óta számos úton kerestük, hívtuk, üzentünk neki, nem reagált. Sz. A.-t, a Prizma menedzserét is megkerestük, aki szintén elzárkózott.

A Prizma csoport közleménye a számlagyárüggyel kapcsolatosan:

„Cégcsoportunknak Fuzik Zsolttal semmilyen kapcsolata nincs és nem is volt. A vele kapcsolatos ügybe ugyanakkor vizsgálat alá vont a NAV olyan cégeket, amelyekkel cégcsoportunk üzleti kapcsolatban állt. Részünkre az ügyben szereplő társaságok valós teljesítést nyújtottak, a velünk kapcsolatos NAV kéréseknek teljes mértékben eleget tettünk és az adóhatóság rendelkezésére bocsátottuk az ezt igazoló szerződéseket, teljesítési igazolásokat, számlákat és banki átutalási bizonylatokat, valamint rendelkezésre álltunk az ilyenkor szokásos kihallgatásokon is. A fentieken túl azóta a NAV további kérdéssel, igénnyel nem élt felénk. Az ügy következtében az érintett cégekkel kapcsolatos üzleti együttműködésünket megszüntettük.”

