Egy tál lencséért eladtuk a demokráciát

Élete egyik legsúlyosabb csalódásának Orbán Viktort tartja, aki szerinte ma már kirobbanthatatlan a hatalomból, manipulált választási rendszerében biztosan nem lehet legyőzni. Sosem gondolta volna, hogy Magyarországot, a rendszerváltás korának mintaországát le lehet téríteni a nyugatos, demokratikus útról, és éppen az a politikus téríti le, akiben annyira hitt még tizenöt évvel ezelőtt is.



Stefano Bottoni, Magyarországon élő olasz–magyar történész „gondolatébresztőnek és provokatívnak” szánt kortárs történelmi esszét írt Orbán Viktorról, Un Despota in Europa címmel. 2019-ben jelent meg, olasz nyelven, Olaszországban, a magyar változat eddig váratott magára, de most a Magyar Hang szervezésében, közösségi finanszírozással megjelenhet, úgy tűnik, májusra kész is lesz. (Már előrendelhető.)

Stefano olasz–magyar családban, Bolognában született, ott is nőtt fel, iskoláit Olaszországban végezte, majd doktori értekezését magyar témából, a romániai magyar autonóm tartományról írta. A doktori idején, 2002-ben költözött Magyarországra, és itt is ragadt: 2009-től az MTA történettudományi intézetében dolgozott, majd a kutatóintézetek kormányellenőrzés alá vonása után kilépett, azóta a Firenzei Egyetem oktatója, de továbbra is Budapesten él családjával. (Akit a történész élettörténete és a doktori értekezés témája jobban érdekel, hallgassa meg Tóth Szabolcs Töhötöm életútinterjúját.)

Az alábbiakban kétórás beszélgetés következik Stefano Bottonival, podcast, de a legfontosabb állításokat írásos formában is közöljük.