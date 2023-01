Ez volt az emberiség legszörnyűbb bűneinek egyike, ami annyira borzalmas, hogy az emberek el sem akarják hinni, hogy megtörtént

2022-ben adta ki újra magyarul a Park Kiadó Timothy Snyder történész 2010-es könyvét, a Véres övezetet. Nem véletlenül. Aktuálissá vált.

A grandiózus munka azt a területet mutatja be, ahol a német és szovjet tömeggyilkos politika egymással átfedésbe került.

Az amerikai történész a könyv egyik fejezetében arról ír nagy részletességgel, hogy Sztálin 1932-ben és 1933-ban hogyan éheztetett halálra tervezetten több millió ukrán parasztot.

Ez a holodomor, az ukrán nép történetének legnagyobb katasztrófája.

A cikk Timothy Snyder írása alapján készült.

Címlapkép: Kiéhezett parasztok holttestei egy harkivi utcán (1933). Alexander Wienerberger fotója Theodor Innitzer bécsi érsek gyűjteményéből.

A tömeges éhínség Sztálin első, 1928 és 1932 között megvalósított ötéves tervének eredménye volt. A terv két grandiózus politikai projektből állt: iparosítás, kollektivizálás. „A szocializmus építése olyan nagy munka, mintha az óceánt kavarnánk fel” – fogalmazott Sztálin, és 1929 decemberében bejelentette, hogy a kulákságot mint osztályt likvidálni kell. Sztálin programmondatáról plakát is készült, ott virított minden fontos helyen: az egyik kulák egy traktor kereke mögött bújkál meg, a másik majom képében halmozza fel a búzát, a harmadik pedig a szájával szívja ki a tehén tőgyéből a tejet. Azt, hogy ki számít kuláknak, az állam döntötte el. 1930 januárjában az SZKP Politikai Bizottsága megbízta a OGPU-t, hogy az egész Szovjetunió területén szűrjék meg a legnépesebb társadalmi csoportot, a parasztságot. A politikai rendőrség minden helységben háromtagú bizottságot (trojkát) állított fel, ezek döntöttek a parasztság sorsáról. A trojkának, ami az államrendőrség egyik képviselőjéből, egy helyi pártvezetőből és egy ügyészből állt, jogában állt gyors ítéleteket hozni, akár halálos ítéletet is, ami ellen fellebbezni nem lehetett. Csak 1930 első négy hónapjában már 113 637 kuláknak nyilvánított személyt deportáltak Ukrajnából az Urálba, Kazahsztánba vagy Szibériába, börtöntáborokba. Ezáltal a módosabb, befolyásosabb, ellenállásra képes parasztokat kiiktatták, a vidéki embereket megfosztották természetes vezetőiktől. A „szűréssel” párhuzamosan szélsebes kollektivizálásba kezdtek. Az ukrán pártvezetés ígéretet tett, hogy egy éven belül az egész köztársaságot kollektivizálja, de a helyi pártaktivisták igyekeztek ezen is túltenni, 9-12 hét alatt akarták végrehajtani a programot. Fenyegetéssel és gyakran gyilkos erőszakkal kényszerítették a parasztokat, hogy adják át földjeiket, és lépjenek be a kollektív gazdaságokba.

1930 márciusára a Szovjetunió megművelhető földjeinek 71%-át sikerült a kollektív gazdaságokhoz csatolni. Elvben ez azt jelentette, hogy a parasztoknak a továbbiakban nem volt joguk a saját maguk számára termelni. Az állam vagyis a párt vezetői mondták meg, miből, mennyit, mikor termeljenek, tőlük kapták a fizetésüket, az eszközeiket.

Ukrajnában a parasztokat talán még jobban megrémítette a föld elvesztése, mint az orosz parasztokat, akiknél a közösségi gazdálkodásnak voltak hagyományai. Egész történelmük a földesurakkal való küzdelemről szólt, és egy pillanatra úgy tűnhetett, hogy a bolsevik forradalommal végre győzedelmeskedtek. A kollektivizálást viszont második jobbágyságként élték meg. A különbség annyi volt, hogy már nem a földesuraknak, hanem a kommunista pártnak voltak kiszolgáltatva. Az ukrán parasztság lába alól szó szerint kicsúszott a talaj, féltek az éhezéstől, a kivívott függetlenség elvesztésétől, sőt a lelkük üdvét is féltették. Ugyanis az ukrán falusi társadalom még mindig vallásos volt. Sokan közülük az ateista, kommunisták által diktált kollektivizálást az ördöggel kötött szövetségnek tartották. Így aztán az 1930-ban az OGPU csaknem egymillió egyéni ellenállási akciót rögzített. 1930-ban a Szovjetunióban kitört tömeges parasztlázadásoknak csaknem a fele Ukrajnában történt. Ezrével emigráltak Lengyelországba. Volt, hogy egész falvak fogták a templomi zászlót és a feszületet, és elindultak nyugatra.

Sztálin ennek hatására felfüggesztette a kollektivizálást. Feloszlatta a kollektív gazdaságokat. Taktikai visszavonulást hajtott végre. 1930 március 2-án cikket jelentetett meg „Akiknek a siker a fejébe szállt” címmel, amiben azt állította, hogy a kollektivizálók (természetesen nem ő) túlzásokba estek, és helytelenül, erőszakkal léptették be a parasztokat az állami gazdaságokba. 1930-ban az ukránok úgy arattak és úgy vetettek, mintha a föld az övék volna. A nyáron nagyon jó volt az időjárás, az év bő termést hozott.

A párt 1931-ben óvatosabban, lassabb tempóban, de újra nekiveselkedett a mezőgazdaság modellváltásának. Első körben a párt ukrán tagozatának alsó szintjén tisztogatást rendeztek a káderek között. Ők lettek a bűnbakok az 1930-as kudarcért, majd úgy megadóztatták, ellehetetlenítették a független gazdákat, hogy azok számára nem volt más út, mint belépni a kollektív gazdaságokba. Például a kollektív gazdaságok megszavazhatták, hogy elvegyék a függetlenek félretett vetőmagjait, ami gyakorlatilag azonnal kicsinálta a magángazdaságokat. A deportálások is folytatódtak, 32 127 háztartást (!) költöztettek a Gulágra. 1931 végére immár véglegesen és valóban elérte a 70%-ot a kollektivizált ukrán termőföldterület. Sztálin győzött.

Moszkva éves terményrekvirálási tervét 1931-ben is az 1930-as, kivételes rekordterméshez igazította. Sokkal többet vártak Ukrajnától, mint amennyit a föld adhatott. Az ukrán gazdaság akkor sem tudta volna teljesíteni a kijelölt célt, ha közben nem álltak volna át egyéniről a kevésbé hatékony kollektív mezőgazdaságra. 1931 őszén az első kollektivizált betakarítás totális kudarcot vallott, aminek számos oka volt: rossz időjárás, kártevők, szétzilált gazdaság, a legjobb gazdák deportálása, az állati erő hiánya, a kollektív munkához szükséges technológia, a traktorok hiánya és a kisemmizett gazdák demotiváltsága. 1931-ben a megtermelt gabona több mint felét elszállították Ukrajnából. Sztálin december 5-én utasításba adta, hogy azoktól a kollektív gazdaságoktól, amelyek nem teljesítették a kvótát, a vetőmagot is szedjék be. A vetőmag megőrzése egy működő gazdaság alapja. Az emberiség története során a vetőmag elfogyasztása mindig egyet jelentett a jövő feladásával, a végső kétségbeeséssel.

1932 elején már az ukrán kommunisták és a kollektív gazdaságok vezetői is könyörögtek az ukrán pártvezetésnek, hogy forduljon Sztálinhoz, hívják a Vöröskeresztet, mert baj van. Az ukrán pártvezetők egyenesen Sztálinnak írtak: „Hogyan építhetünk szocialista gazdaságot, ha valamennyien éhhalálra vagyunk ítélve?” – kérdezték a vezetőtől.

1932. június 18-án Sztálin szűk körben elismerte, hogy Ukrajnában éheznek. Pontosan egy nappal azután, hogy az ukrán pártvezetés segélyért fordult hozzá, amit ő megtagadott. Azt mondta, hogy Ukrajnában a tervnek megfelelően minden gabonát be kell gyűjteni, majd exportálni kell. Az éhínség okaként az ukrán kommunisták árulását jelölte meg. A hiba szerinte nem a kollektivizálásban van, hanem a kivitelezésben. Sőt, felrótta, hogy az ukrán parasztok elhagyják szülőföldjüket, és siránkozásukkal demoralizálják a Szovjetunió többi állampolgárát.

Lazar Kaganovics, a Politikai Bizottság tagja, és az éppen Szocsiban nyaraló Sztálin levelezésükben személyesen ellenük irányuló összeesküvésként értékelték az éhínséget. Sztálin úgy forgatta a dolgot, hogy az ukránok fegyverként akarják használni ellene a koplalást. Kaganovics arról írt, hogy az ukrán párt részéről az ukrán parasztok áldozatként való feltüntetése csupán egy „rohadt leplezési kísérlet”. Sztálin azon aggódott, hogy elveszíthetik Ukrajnát, ezért Ukrajnát „erőddé” kell változtatni. Sztálin interpretációjában az éhínség szabotázs eredménye, a szabotőrök az ukrán pártmunkások, a vezetőik árulók, és mind külföldi szolgálatban álló (lengyel) kémek.

Sztálin 1932. augusztus 7-én törvénybe foglalta a tulajdon védelmét. Ennek értelmében a teljes mezőgazdasági termést állami tulajdonnak nyilvánították, ami azt jelentette, hogy bármiféle engedély nélküli élelembeszerzés lopásnak minősült. Tehát a törvény szerint, ha a paraszt felvett a földről – ami nem is régen még az övé volt – egy krumplihéjat, akkor elítélhették, akár ki is végezhették érte. Az ukrán földeken őrtornyokat állítottak fel, nehogy a parasztok eltulajdoníthassanak valamit. Csak az odesszai régióban 700 megfigyelő torony épült.

Az új szovjet iskolákban nevelt ifjú pártaktivisták buzgón csatlakoztak a parasztok elleni kampányhoz. Az Ukrajnai Kommunista Párt ifjúsági szervezetéből brigádok alakultak, akinek fő feladata a kulákszabotázs, a gabonarejtegetés, a „lopás” elleni harc volt. Vascsövekkel járták az ukrán falvakat. Úgy rontottak végig a házakon, viskókon, ólakon, mint a „fekete halál”. Mindent elvettek, ami ehető volt, az utolsó szem gabonáig. A vidéki emberek elleni uszítás olyan sikeres volt, hogy ezek a brigádok a begyűjtés mellett gyakran büntetlenül alázhatták meg a falusiakat. Meztelenre vetkőztetett gazdákat hurcoltak végig a falvakon, és rutinszerűen erőszakolták a nőket és a lányokat. Ez volt Sztálin tulajdon védelméről szóló törvényének következménye.

1932-ben az őszi rekvirálási kvótát megint jó magasra szabták, miközben a termés gyenge volt. Sztálin Molotovot küldte Ukrajnába, hogy buzdítsa az elvtársakat a „gabonáért vívott harcra”. Ezzel egy időben, 1932. november 8-án, egy nappal az októberi forradalom 25. évfordulójának ünnepsége után Sztálin felesége szíven lőtte magát. Soha nem fogjuk megtudni, hogy ez pontosan milyen hatással volt a szovjet vezetőre, de a visszaemlékezések szerint ettől kezdve más ember lett. Az bizonyos, hogy Sztálin még kegyetlenebbül viszonyult az ukrajnai éhínséghez. Ebben a hónapban 1623 kolhoztisztviselőt tartóztattak le, gyorsították a szabotázs miatti kivégzéseket, a deportálásokat. Másfél hónap alatt még 30 400 ember tűnt el.

Sztálin korábban, egy enyhébb időszakában még elismerte az ukrajnai éhezés létezését, de ekkor átcsapott teljes tagadásba. „Dajkamese”, az ellenség által terjesztett rágalom lett az ukránok tragédiájából. Az elmélet szerint a lassú éhhalállal elpusztuló parasztok a nép ellenségei, szabotőrök, akik a Szovjetunió diszkreditálásán ügyködnek, és annyira gyűlölik a rendszert, hogy direkt halálra éheztetik családjukat. Az éhezés ellenállás, az ellenállás pedig bizonyíték, hogy a győzelem már karnyújtásra van. Sztálin rosszindulata sötét gyűlölködésre változott. A helyzetet úgy értelmezte, hogy az ukrán paraszt az agresszor, ő pedig az áldozat. Az éhezés maga volt az agresszió, az osztályharc, az ukrán nacionalista küzdelem, ami ellen nincs más védekezés, mint a totális kiéheztetés.

Ukrajnában nem az élelemhiány, hanem az élelem elosztása ölt meg milliókat. A kollektivizálás az egész Szovjetunióban katasztrófához vezetett, de Ukrajnában előre megfontolt, szándékos, több milliós arányú tömeggyilkosság történt. Sztálin nem engedélyezte, hogy az ukrán pártvezetés kérjen vagy elfogadjon külföldi élelmiszersegélyt. Ha 1932 novemberében csupán pár hónapra felfüggesztette volna az élelmiszer-kivitelt, vagy felszabadított volna valamennyit a hárommillió tonna gabonatartalékból, vagy csupán engedélyezte volna, hogy a parasztok hozzáférjenek a helyi gabonaraktárakhoz, akkor milliók életét menthette volna meg, de nem ezt tette, helyette újabb gyilkos hatású politikai intézkedéseket vezetett be, kifejezetten Ukrajnára szabva. 1932. november 18-án kötelezték azokat a helységeket, ahol véletlenül jobb volt a termés, és a rekviráltan túl is volt maradék, hogy azt szolgáltassák be. November 20-án húsbírságot vezettek be. Azok a parasztok, akik nem teljesítették a kvótát, azoknak húsban kellett fizetniük. Majd november 28-án bevezették a feketelistát. A listára azok a kollektív gazdaságok kerültek fel, akik nem teljesítették a kvótát. Ezeket eltiltották a kereskedéstől, és az ország más részeiről küldeményt sem kaphattak, elzárták őket minden ellátmánytól. Ezek az ukrán közösségek nagyon hamar halálövezetté váltak. Majd december 14-én Moszkva engedélyezte az ukrán kulákok után a kommunisták deportálását is azért, mert lehetővé tették, hogy a nacionalisták szabotálják a gabona begyűjtését. 1933 elején Sztálin lezárta Ukrajna határait, hogy az éhező parasztok ne tudjanak elmenekülni. Megtiltották, hogy a falusiak távolsági vonatokra jegyet váltsanak. Február végére 190 000 ezer „szökevényt” fogtak el, és toloncoltak vissza a falujába, az éhhalálba. Sőt, a városokat is lezárták előlük, hogy ne koldulhassanak. Január 14-től szovjet állampolgár csak belső útlevéllel tartózkodhatott városokban.

Ugyanis ez egy olyan speciális válság volt, amiben a városlakók kevésbé szenvedtek, mint a vidékiek. 1933-ban Ukrajna városaiban is éheztek az emberek. Harkivban, Kijivben, Sztálinóban, Dnyepropetrovszkban hajnali 2-től álltak sorban a reggel 7-kor nyitó üzletek előtt. Kijivben egy átlagos napon 40 ezren vártak akár 48 órán át egyetlen kenyérre, és olyan kétségbeesetten ragaszkodtak a helyükhöz, hogy például az előttük álló nadrágszíjába kapaszkodtak. A városokban sokaknak az élelmiszerjegyek adtak esélyt az életben maradásra. A sorok mentén még a tilalom előtt érkező éhező parasztok koldultak. A kórházaknak megtiltották, hogy felvegyék vagy ellássák a náluk jelentkező vidéki éhezőket. A hangulat javítása érdekében a parkokban sírást tiltó hirdetményeket helyeztek ki. A városi rendőrség az utcáról százával gyűjtötte be a kiéhezett, kolduló gyerekeket, akiket a szüleik faluról egyedül küldtek a városokba. Harkiv kaszárnyáiban bármely időpontban nagyjából húszezer, főleg vidékről származó gyerek várta az éhhalált, és az azt követő tömegsírt. Az ukrán városok épphogy átvészelték a nagy éhséget. Lakóik látták, hogy a vidéki emberek minden logikával ellentétesen sorban hagyják el földjeiket, hogy a városokban ennivalóhoz jussanak. Arthur Koestler, aki ekkoriban járt a Szovjetunióban, hogy építse a szocializmust, arról írt, hogy a kijivi állomáson a parasztasszonyok ijesztő, nagyfejű, hegyesre puffadt hasú, botkezű gyerekeket emeltek az ablakához, akik úgy néztek ki, mint a formalinos tartályból kivett halott embriók.

1933-ban a pártmunkások arról számoltak be, hogy az ukrán vidék elcsendesedett. Az állatokat - a kutyákat és a macskákat is ideértve - már levágták, az emberek elmenekültek, vagy meghaltak, vagy a házukban agonizáltak. A madarak sem zajongtak, addig vadásztak rájuk, amíg teljesen el nem riasztották őket. Az ukrán vidék elnémult.

A parasztok gyengék és műveletlenek voltak ahhoz, hogy leírják, ami velük történt, de a túlélők emlékeztek. Joszip Panaszenko muzsikus, aki gitárosaival elhagyott faluról elhagyott falura járt, amíg végül sikerült emberekre lelniük. Elmondása szerint az egyik házban egy ágyban két halott lány feküdt, a kályhából két férfiláb lógott ki, a padlót pedig egy eszét vesztett idős nő a körmeivel kaparta. Nem volt ez kirívó. Az 1933-as tavaszon naponta (!) több mint tízezer ukrán halt éhen. Fennmaradtak levelek általános iskolásoktól, akik az illetékes hatóságokhoz vagy a pártszervezethez fordultak segítségért: „Összeesünk az éhségtől. Tanulnunk kellene, de járni sincs erőnk” - írták.

Az embertelenné váló körülmények között a gyerekekre leselkedett a legtöbb veszély. A falvakat kóbor kannibál hordák járták, és egyenesen vadásztak a kisebbekre, akiket a szüleik elrejtettek, vagy elküldtek otthonról. De a végső stádiumba jutó családok gyakran egymás ellen fordultak. Szülők a gyerekekre, testvér a testvérre támadt. Az OGPU is kénytelen volt megállapítani, hogy Ukrajnában a családok gyakran megölik a leggyengébb tagjukat, általában valamelyik gyereket, és elfogyasztják a húsát. Akik nem ettek meg másokat, azok meghaltak, akik enni adtak másoknak, meghaltak, akik nem öltek, loptak, prostituálódtak, azok is meghaltak. 1933-ra Ukrajnában eljött a pillanat, hogy alig vagy egyáltalán nem maradt gabona, az egyetlen hús az emberhús maradt, amivel már a feketepiacon is kereskedtek. Ebben az évben 2505 embert ítéltek el kannibalizmusért, de az esetek száma ennél jóval magasabb volt.

Az 1937-es szovjet népszámlálás a vártnál nyolcmillióval kevesebb embert talált. A hiány az éhezés következtében elhunytakból és a meg nem született gyerekekből adódik össze. Sztálin elsüllyesztette az adatokat, és az értük felelős demográfusokat kivégeztette. Az 1932-es és 1933-as ukrajnai éhínségben 3,3 millió ember halt meg.

A cél az ukrán vidéki társadalom szövetének szétszakítása volt, amit Sztálin éheztetéssel, gyilkolással, deportálással, megalázással, kollaborációra, kannibalizmusra kényszerítéssel ért el. A túlélők a bűntudat érzését cipelték magukkal. Több százezer árva cseperedett szovjet állampolgárrá, de ukrán már nem lett belőlük.

Az európai és amerikai sajtó néha cikkezett az éhínségről, de soha nem tette világossá, hogy Sztálin tudatosan, tervszerűen halálra akarja éheztetni az ukrán parasztokat. És ugyan az újságírók kevesebbet tudtak, mint a diplomaták, az elrejthetetlenül világos volt, hogy milliók pusztulásáról van szó. Walter Duranty, a The New York Times befolyásos szerzője, aki pont 1932-ben nyert Pulitzer-díjat, az éhínségről szóló beszámolókat egyszerűen rémmesének nevezte, és azzal igyekezett elkenni a népirtást, hogy csupán az alultápláltságból fakadó magasabb halálozási arányról beszélt. Pontosan ez volt a szovjet nyelvhasználat, a Kreml hivatalos narratívája a történtekről. Malcolm Muggeridge újságíró névtelen tudósítást jelentetett meg a Manchester Guardianben. Ő volt az a kivétel, aki egyértelműen fogalmazott: a holodomor „egyike az emberiség legszörnyűbb bűneinek, annyira borzalmas, hogy a jövőben az emberek el sem akarják majd hinni, hogy megtörtént”. Igaza lett.