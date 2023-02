Az oroszok nyerhetik a sportháborút

A Nemzetközi OIimpiai Bizottság igyekszik megtalálni a módját, hogy orosz és belarusz sportolók is ott lehessenek a 2024-es párizsi nyári olimpián.

Ebben az esetben az ukránok talán bojkottálnák a jövő évi párizsi játékokat.

A sport világa az orosz–ukrán háború kezdete óta küzd az orosz és belarusz sportolók kezelésével, de az olimpiai részvétel a legfontosabb kérdés valamennyi érintett számára.

Sok európai ország szintén Putyin sportolóinak kizárását kéri az olimpiáról.

Február 3-ára hívták össze az Ukrán Olimpiai Bizottság (UOB) különleges ülését, hogy megvitassák, mit tegyenek az ukrán sportolók, ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) engedélyezi, hogy az oroszok és a belaruszok is indulhassanak a 2024-es párizsi nyári olimpián. Az elképzelhető válaszlépések közt van az is, hogy amennyiben az őket megtámadó országok sportolói mehetnének Párizsba, az ukránok teljesen bojkottálnák azt. Amivel az az abszurd helyzet állhatna elő, hogy egy megtámadott ország sportolói nem vesznek részt az olimpián, miközben a háborút elindítók ott lehetnek.

photo_camera Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökök együtt jéghokiznak 2019-ben Fotó: SERGEI CHIRIKOV/AFP

A nemzetközi sportpolitika iránt érdeklődők hónapok óta tudták, hogy a NOB szeretné, ha orosz és belarusz sportolók is részt vehetnének a 2024-es olimpián. A szélesebb közvélemény azonban csak 2023 januárjának végén kezdett el ezzel foglalkozni, amikor több ukrán politikus is a nyilvánosság előtt tiltakozott a NOB tervei ellen. Mihajlo Podoljak, Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója január 30-án arról írt, hogy a NOB a háború pártjára állt:

„A NOB élvezettel nézi, ahogy Oroszország elpusztítja Ukrajnát, majd platformot kínál az oroszoknak a népirtás népszerűsítéséhez, és ezzel további gyilkosságokra buzdít (...) Az orosz pénzen ugye nem érezni az ukrán vér szagát, Bach úr?”

– írta Podoljak Thomas Bachnak, a NOB német elnökének címezve, akiről köztudott, hogy évek óta szokatlanul jó, szinte már baráti viszonyt ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter ugyanekkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz sportolók által a 2020-as tokiói olimpián nyert 71 éremből 45-öt olyanok szereztek, akik a CSZKA, az orosz hadsereg sportklubja színeiben versenyeznek:

„Annak a hadseregnek a klubjában, amely gyilkol, erőszakol, rabol. Ezeket akarja a tudatlan NOB fehér zászló alatt felvonultatni, hogy versenyezhessenek.”

Egy nappal korábban Zelenszkij is megszólalt az ügyben. Az ukrán elnök szerint az oroszok párizsi jelenléte azt jelentené, hogy „a terrorizmus elfogadható”. Az ukrán politikusok egyre feszültebb nyilatkozatai végül magát a NOB-ot is megszólalásra késztették. Podoljaknak címzett közleményük szerint

„a NOB a lehető leghatározottabban visszautasítja ezeket és a hasonló gyalázatos vádakat. Ezek nem képezhetik semmiféle konstruktív párbeszéd alapját.”

Sport és háború

Miután 2022. február 24-én Oroszország belarusz közreműködéssel megtámadta Ukrajnát, a két diktatúrával korábban kialakított nemzetközi kapcsolatok teljes rendszerét újra kellett gondolni és át kellett alakítani. Ez számtalan területre kiterjedt az orosz oligarchák jachtjaitól a földgáz vásárlásáig, és természetesen a sport világát is érintette.

Könnyű azt mondani, hogy a többi ügy jelentőségéhez képest a sport eltörpül, és nyugati szemmel ez kétségtelenül így van. Vlagyimir Putyin Oroszországában és Aljakszandr Lukasenka Belaruszában azonban a sport kiemelt jelentőséggel bír, és elsőbbséget élvez számtalan, az ország lakóinak élete szempontjából fontosabb üggyel szemben.

photo_camera Thoms Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Putyinnal Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

A Szovjetunió évtizedeken át a kapitalista Nyugattal vívott verseny egyik legfontosabb terepeként tekintett a sportra. A jéghokitól a szertornáig mindenben le kellett győzni az imperialistákat, hogy így bizonyítsák a kommunista rendszer felsőbbrendűségét. A sporthidegháború legfontosabb harcait az olimpiákon vívták, ezeken a szovjetek (és csatlósaik Berlintől Budapestig) mindenáron le akarták győzni nyugati ellenfeleiket. Ha ehhez nőket kellett teletömni férfihormonokkal, az sem jelenthetett gondot.

A diktatúrák és autokráciák általában is szeretnek sportversenyeket nyerni és sportversenyeket rendezni – ezt Orbán Viktor Magyarországán mindenki tudja. Lukasenka és Putyin ezt a vágyat kombinálta a szovjetektől örökölt sportkultusszal. A 2010-es években Oroszország rendezett focivébét és téli olimpiát, plusz számtalan kisebb jelentőségű sportversenyt, az orosz és belarusz sportolók pedig a tenisztől a sífutásig gyűjtötték mindenhol az aranyérmeket.

Az oroszok ezeket a sport- és sportdiplomáciai sikereket arra is fel tudták használni, hogy a legkülönbözőbb nemzetközi sportszervezetekben is döntő befolyásra tegyenek szert, a sakktól az ökölvívásig. Ezeket az összefonódásokat kellett volna a nemzetközi sportközösségnek valahogy szétszálaznia az utóbbi egy évben, de ez még akkor is nehéz lett volna, ha mindenki egyetértett volna abban, hogy az oroszokat és a belaruszokat hermetikusan ki kell zárni a nemzetközi sportéletből

photo_camera Putyin és Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke a 2018-as oroszországi világbajnokságon Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

Mivel nem volt egységes nemzetközi álláspont, tulajdonképpen minden sportágat igazgató nemzetközi szövetség és minden egyes versenysorozat maga dönthette el, hogyan kezelje az orosz sportolókat és csapatokat. Abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy nem szabad Oroszországban nemzetközi versenyeket rendezni, bár erős a gyanú, hogy sok sportág csak azért döntött így, mert nem akart azzal szembesülni, hogy más nemzetiségű sportolók nem hajlandóak ott versenyezni, valamint hogy a nagy nemzetközi szponzorok sem akarnák ezeket a versenyeket támogatni.

Ezen túl azonban számtalan megoldás született.

A néhány napja befejeződött ausztrál teniszbajnokságon indulhattak a sport legjobbjai közé tartozó belarusz és orosz játékosok, de hazájuk lobogója se a lelátókon, se a nevük mellett nem jelenhetett meg. A nők versenyét egyébként a belarusz Arina Szabalenka nyerte. A legrangosabb Grand Slam-tornán, Wimbledonban viszont nem indulhatnak a két ország versenyzői.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA és európai fiókszervezete, az UEFA kizárta az általuk rendezett tornákról az orosz csapatokat. Az orosz válogatott így nem játszhatta le februári világbajnoki selejtezőjét. Annak viszont semmi akadálya, hogy a Ferencvárosnak Sztanyiszlav Csercseszov személyében orosz vezetőedzője legyen.

A Formula-1 versenysorozat szervezői nem rendezték meg 2022-ben az orosz nagydíjat. Az orosz Nyikita Mazepinnel (akinek az apja egyébként az EU által szankciós listára tett orosz–belarusz oligarcha) szerződést bontott az istállója.

A Nemzetközi Jégkorong-szövetség felfüggesztette az orosz és a belarusz válogatottakat, ezek nem vehettek részt a 2022-es világbajnokságon, és nem lesznek ott az idein sem. Ugyanakkor a legrangosabb hokiligában, az amerikai NHL-ben továbbra is játszanak orosz hokisok, köztük az az Alekszandr Ovecskin, aki olyan lelkes rajongója Vlagyimir Putyinnak, hogy még a hokirajongó orosz elnököt támogató kampányt is indított néhány éve.

Különösen nehéz azoknak a kispénzű, szponzorok és tévéközvetítések nélkül élő sportszövetségeknek, amiket teljesen megszálltak az oroszok. De ezek közt is van, amelyik ha óvatosan, de elkezdett távolodni Moszkvától. A sportlövőknél orosz helyett olasz elnököt választottak, a vívóknál pedig, miután a háború kezdete után lemondott az elnöki tisztségről az egyik leggazdagabb szankciók alá helyezett orosz oligarcha, Aliser Uszmanov, nem választottak még a helyére senkit.

Oroszok és olimpia

Ezek a kizárások, felfüggesztések és egyéb öszvérmegoldások azonban eltörpülnek az olimpiai részvétel problémája mellett, ami a szovjet idők óta Moszkva számára messze a legfontosabb kirakatrendezvény. Szinte biztosan nem véletlen, hogy Putyin 2022-ben megvárta, amíg február 20-án véget ért a pekingi téli olimpia, és csak négy nappal később indította meg a támadást Ukrajna ellen. Nyolc évvel korábban szintén négy nap telt el a Szocsiban rendezett téli olimpia vége és az Ukrajnához tartozó Krím-félsziget orosz elfoglalása közt. Létezhet egy olyan magyarázat, hogy Európa keleti végén február végén van invázióhoz ideális idő, de azért valószínűbb, hogy

Putyin tudta, a NOB jóindulatának megőrzéséhez fontos, hogy ne rondítson bele második legnagyobb rendezvényébe.

Már csak azért is, mert hiába az oroszok befolyása a nemzetközi sportéletre és a NOB-ra, hiába jó a személyes viszony Putyin és Thomas Bach között, az orosz sport és az olimpiák viszonya most már évek óta nagyon rázós. A 2014-es téli olimpia után kiderült, hogy az oroszok a szovjet hagyományokat folytatva központilag irányított doppingprogramot üzemeltettek, magán a Szocsiban rendezett olimpián is csaltak.

photo_camera Az „orosz” csapat bevonulása a 2022-es pekingi téli olimpia megnyitó ünnepségén Fotó: MANAN VATSYAYANA/AFP

A botrány akkora volt, hogy bár a 2016-os riói olimpián még loboghatott az orosz zászló, az azóta rendezett két téli és egy nyári olimpián az orosz versenyzők már csak az Orosz Olimpiai Bizottság zászlaja alatt indulhattak. A büntetés leginkább szimbolikus volt, hiszen az „orosz” érmeseket ugyanúgy ünnepelhette otthon a politika és a propaganda, de azért lehetett egyfajta figyelmeztetésként értelmezni: még Putyinnak sem szabad mindent.

Hivatalosan nem tudni, mit szeretne a NOB 2024-ben Párizsban, de valószínűleg az eddigi orosz megoldást fejlesztenék tovább. Tehát orosz és belarusz sportolók – és persze sportvezetők – ott lehetnének az olimpián, csak nem a nemzeti lobogójuk alatt vonulnának fel a nyitóünnepségen, és győzelmük esetén sem játszanák le nekik hazájuk himnuszát.

Ez a megoldás nagyjából megfelelne a NOB álláspontjának, amit még a hidegháború rázós évtizedeiben dolgozott ki a nemzetközi szervezet, és aminek lényege, hogy nem szabad sportolókat azért büntetni, mert hazájuk politikusai ezt vagy azt teszik. Bármilyen csúnya dolog az ez vagy az. Ha Észak-Korea sportolókat küld az olimpiára, akkor a NOB szívesen látja őket, és nem foglalkozik Kim Dzsongun viselt dolgaival.

A bojkott réme

Kétségtelen, hogy ebben az álláspontban van ráció. Így el lehet kerülni, hogy a NOB-nak kelljen döntenie politikai kérdésekben, hogy az egyes tagországok egymás sportolóinak kizárását követeljék az éppen aktuális olimpiáról. Abban is van ráció, hogy igazságtalan egy sportolót megfosztani a versenyzés lehetőségétől, csak mert olyan országba született, aminek egy gyilkos diktátor a vezetője.

A NOB története során nagyon ritkán zárt ki egy országot politikai okokból az olimpiákról: a leghíresebb eset Dél-Afrikáé. Ők 1960 és 1992 között nem vehetett részt a játékokon, amíg az országban a rasszista apartheidrendszer volt hatalmon.

Amikor egy ország vagy országok csoportja nem vett részt az olimpián, az szinte mindig a saját döntésük eredményeként történt. Az ilyen bojkottok közül a leghíresebbek az 1980-as években történtek. Előbb 1980-ban, Afganisztán szovjet lerohanása ellen tiltakozva az USA és számos szövetségesének sportolói nem utaztak el a moszkvai olimpiára, majd négy évvel később a szovjet tábor országai – többek közt Magyarország – nem engedték el az övéiket a Los Angeles-ire. De emlékezetes az 1956-os melbourne-i olimpia is, amikor Hollandia, Spanyolország és Svájc azért nem engedte a sportolóit indulni, mert a NOB nem volt hajlandó a magyar forradalmat leverő szovjeteket kizárni a játékokról.

A NOB-nak azért van most különösen nehéz dolga, mert miközben az orosz és a belarusz sportolók Párizsba engedésén dolgoznak, azt is meg kell akadályozniuk, hogy túl nagy legyen a botrány, és esetleg más országok emiatt bojkottálják 2024-et. Ezt a lehetőséget még csak az ukránok említették, de több velük szövetséges ország politikusai és sportdiplomatái is határozottan kiálltak az orosz és a belarusz sportolók indulása ellen.

Február 1-én a Lett Olimpiai Bizottság közleményt adott ki, amely szerint ha orosz és belarusz sportolók indulhatnak a párizsi olimpián miközben még tart az ukrajnai háború, a lettek is bojkottálhatják a 2024-es eseményt.

Kaja Kallas észt miniszterelnök szerint „politikailag és morálisan is hibás” Párizsba hívni az orosz és belarusz sportolókat. Szerinte „nincs itt az ideje engedni az oroszoknak, hanem pont hogy fokozni kell az elszigetelésüket”. Kallas szerint „a sport az orosz propagandagépezet eszköze, és aki ezt ignorálja, az agresszió pártjára áll”.

Kamil Bortniczuk lengyel sportminiszter szerint „elképzelhetetlen” hogy orosz és belarusz sportolók világversenyeken induljanak, míg a Lengyel Olimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy „amíg nem ér véget a barbár háború Ukrajnában, orosz és lengyel sportolóknak nem szabad részt venniük nemzetközi versenyeken, így az olimpián sem”.

Tiltakoztak a NOB taktikázása ellen litván, norvég, dán és finn illetékesek is. A Finn Olimpiai Bizottság főtitkára ugyanakkor azt is megemlítette, hogy sajnos a NOB-on belül az ő véleményük van kisebbségben.

A NOB-hoz tartozó több mint 200 nemzeti olimpiai bizottság jelentős része olyan kevéssé demokratikus országokat képvisel, amelyeknek egyáltalán nem áll érdekükben, hogy az olimpiákon való részvételt bármiféle emberi jogi minimum betartásához kössék. A NOB azt állítja, hogy több tagországgal, sportszervezetekkel és a sportolók képviselőivel is konzultáltak, és ezek döntő többsége egyetértett azzal, hogy Párizsban versenyezhessenek az oroszok és a belaruszok.

Mivel 2022-ig az orosz sportolók európai versenyeken indultak, de ez a kapu bezárult előttük, egyre több szó van arról, hogy különböző sportágak versenyzői inkább az Ázsia-viadalokon vennének részt. A kontintensváltás felmerült a fociban is, és most, az olimpia közeledtével számtalan olyan sportágban, ahol ezeken az Ázsia-bajnokságokon lehetne megszerezni a kvalifikációt a 2024-es játékokra, majd bízni abban, hogy a NOB addig valahogy lenyomja a világ torkán sportolóik részvételét. Az Ázsiai Olimpiai Tanács már fel is ajánlotta a két ország sportolóinak, hogy indulhatnak az idén októberben Kínában rendezendő Ázsia-játékokon.

photo_camera Vlagyimir Putyin dzsúdózni készül Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

Bár a NOB szabályzata szerint senki, még a rendező város és ország vezetői sem szólhatnak bele abba, hogy ki indulhat egy olimpián, nyilvánvaló, hogy a rendezőknek lenne mozgásterük. A francia politikusok azonban nem zárkóznak el a két agresszor ország sportolóinak fogadásától. Zelenszkij személyesen kérte Emmanuel Macront, hogy segítsen az oroszok és a belaruszok kizárásában, de a francia elnök később arról beszélt, hogy „a sportot nem szabad átpolitizálni”, és „minden ország, néha még a hadban állók” sportolóit is engedni kell indulni a legnagyobb versenyeken. Anne Hidalgo párizsi polgármester is ezen az állásponton van.

Fontos kérdés, bár erről még senki nem beszélt nyilvánosan, hogy mit szólnak az oroszok és a belaruszok olimpiai részvételéhez azok a nagyvállalatok, szponzorok és tévétársaságok, amelyek a játékok és a NOB működésének jelentős részét fizetik. Ha ezek a cégek nem akarják logóikat orosz és belarusz versenyzők mellett látni, akkor a nemzetközi olimpiai mozgalom is átgondolhatja alapelveit 2024-re. Precedens már van erre: Sepp Blatter, a FIFA minden botrányt túlélő elnöke végül abba bukott bele, hogy a focivilág nagy szponzorai kihátráltak mögüle.

Ha Thomas Bach és a NOB mégis elérik, hogy az oroszok és belaruszok ott lehessenek Párizsban, valamilyen botrány mindenképpen lesz. Botrány lenne, ha az ukránok és esetleg velük szövetséges országok bojkottálnák a 2024-es olimpiát. És botrány lenne az is, ha ukrán sportolóknak olyan orosz és belarusz sportolókkal kellene kezet rázniuk, akik talán maguk is támogatják Ukrajna elpusztítását, és akiknek, szemben ukrán vetélytársaikkal, nem bombák, tömegmészárlások és áramszünetek közt, esetenként konkrét életveszélyben kellett készülniük életük nagy versenyére.



(A borítóképen a 2014-es, Szocsiban rendezett téli olimpia megnyitó ünnepsége, a dísztribünön többek közt Vlagyimir Putyin és Thomas Bach)