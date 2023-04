Béke bármi áron

2022 március 26-án 62 embert öltek meg El Salvadorban. 2023 március 26-án egyet sem. Nem statisztikai anomáliáról van szó: 2023 első hónapjaira a kis közép-amerikai országban elkövetett gyilkosságok száma 80 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. De március 26-át mégis érdemes külön kiemelni, mert 2022 március 27-én megváltozott El Salvador, és talán Latin-Amerika történelme is.



Ezen a napon vezette be Nayib Bukele, az ország mindössze 40 éves elnöke azt a rendkívüli állapotot, ami számtalan meghosszabbítás után ma is érvényben van El Salvadorban. Ez a rendkívüli állapot olyan jogokkal ruházta fel az ország vezetését és rendfenntartó erőit, amiknek köszönhetően mára sikerült felszámolni azokat a bűnözői csoportokat, amelyeknek a számlájára nem csak azt a 62 gyilkosságot, hanem El Salvador évtizedeken át tartó pokoli midennapjait is fel lehetett írni. Járulékos költségként viszont még valamit felszámoltak: a csenevész salvadori demokráciát.

El Salvadorban ma béke van, viszont a lakosság körülbelül 2 százaléka börtönben ül, köztük sok teljesen ártatlan ember is. Nem a bandák az utca urai, hanem az állam fegyveresei. Az elnök népszerűsége valahol 90 százalék körül van, és jövőre újra fogják választani – egy olyan választáson, amin eredetileg nem is indulhatott volna. Az egymáshoz préselt, szinte meztelen, agyontetovált rabok képei bejárták az egész világot, és az amerikai kontinensen sok ország követné a salvadori utat. A világ pedig megküzdhet a kérdéssel: van-e olyan helyzet, olyan magasabb cél, amiért érdemes felfüggeszteni a legalapvetőbb emberi jogokat?

Két évszázad pokol

A Csendes-óceán partján fekvő, egyötöd Magyarország méretű, de 6,5 millió lakosú El Salvador történelme a régióhoz képest is szerencsétlenül alakult. Amikor a spanyolok a 19. század elején feladták világbirodalmukat, a fiatal ország gazdaságának nagy része néhány család kezében koncentrálódott. A többiek, akik egy évszázadon át gyakorlatilag rabszolgaként túrták a földet, a 20. század elején kezdtek el lázadozni. Az uralkodó osztály erre még latin-amerikai mércével is brutálisan válaszolt, 1932-ben például egy parasztlázadás letöréséhez több tízezer embert gyilkoltak le.

photo_camera Rab egy salvadori börtönben. Fotó: -/AFP

A hidegháborúban az addig uralkodó osztály az amerikaiak, a megdöntésükön fáradozók pedig a szovjetek támogatását élvezték. A pokol 1979-ben szabadult el teljesen, amikor egy katonai puccs után az országban polgárháború kezdődött. Ronald Reagan Amerikája rettegett attól, hogy Nicaragua után még egy környékbeli országban kommunista szimpatizánsok jussanak hatalomra, ezér Washington mindent megtett ennek elkerüléséért. A mindenbe nők és csecsemők legyilkolásának elősegítése, majd eltussolása is belefért.

A polgárháborúnak 1992-ben, körülbelül 75 000 halálos áldozattal lett vége. Az erőszak elől persze sokan el is menekültek, egy részük északra, leginkább Kaliforniába. A nyolcvanas években Los Angeles utcáin kemény volt az élet, az új bevándorlók így bandákba verődtek, hogy megvédjék magukat a városban már működő, más népcsoportokból szervezett bűnöző csoportoktól. Ekkor született meg az El Salvador történelmét máig meghatározó két legerősebb banda, a Mara Salvatrucha 13 (MS-13) és a Barrio 18 is.

Amerikai szempontból logikusnak tűnt az országban illegálisan tartózkodó bandatagok összefogdosása és hazaküldése, és 1992 után, amikor már papíron béke volt El Salvadorban, ez humánus megoldásnak tűnt. A visszatérő bandatagok azonban természetesen nem az újjászülető ország dolgos békegalambjai lettek, hanem folytatták, amit Kaliforniában elkezdtek. Az egymással és a rendőrséggel is háborúzó bandáknak köszönhetően El Salvador gyorsan a világ egyik legveszélyesebb országa lett.

A polgárháború után az országot az egykor harcoló felek politikai pártjai vezették évtizedeken át, viszonylag demokratikus váltógazdaságban. A balos FMLN és a jobbos ARENA azonban nem tudtak mit kezdeni az ország lakóinak mindennapjait életveszélyessé tevő, egyre erősebb és erőszakosabb bandák rémuralmával. Ezek az országot gyakorlatilag felosztották egymás közt, sok helyen az állam szerepét is átvéve: adót szedtek és igazságot szolgáltattak. És persze harcoltak egymással és a rendőrséggel is, aminek számtalan polgári áldozat is lett a következménye.

A semmiből jött ember

Nem úgy tűnt, hogy ebből az erőszakspirálból bárhogy ki tud szabadulni egy szegény, korrupt és gyenge ország, a 2010-es években azonban színre lépett egy politikus, aki tiszta lappal indulva mindent meg tudott változtatni az országban. Nayib Bukele eleve kívülálló volt, hiszen nem valamelyik salvadori politikai dinasztia sarja, hanem egy palesztin, keresztény család gyermekeként született 1981-ben. (Édesapja egyébként már felnőttként áttért a muszlim hitre és imám lett.)

photo_camera Nayib Bukele elnök beszédet tart 14 000 katonának 2022 novemberében Fotó: MARVIN RECINOS/AFP

Bukele egészen fiatalon elkezdett politizálni, és az FMLN támogatásával lett előbb egy kisváros, majd a főváros, San Salvador polgármestere. Miután az FMLN-ből kizárták, a polgármesterként is unortodox módszerekhez nyúló Bukele elindult a 2019-es elnökválasztáson, és nagyon simán meg is nyerte egykori pártja és az ARENA jelöltjével szemben. Bukele győzelmét annak a világtrendnek is köszönhette, ami Bolsonarótól Trumpon át Zelenszkijig egészen különböző politikusokat juttatott hatalomra: a kívülálló pozíciója, az ígéret a „korrupt elit” leváltására, a szakítás a régi, rossz időkkel meggyőzte a választókat.

Bukele elnökként egyfelől hozta a latin-amerikai kötelezőt: teátrális szónok és showman, aki a nemzeti büszkeségre apellálva szól be mindenkinek, az amerikai elnökig bezárólag. A balról indult Bukele hamar magáévá tette az El Salvador-i társadalom konzervatív értékeit, többek közt a világ talán legszigorúbb abortusztörvényének is lelkes támogatója lett.

Másfelől viszont a fiatal elnök egészen újat hozott a salvadori, és tulajdonképpen a latin-amerikai politikába. Lelkes Twitter-felhasználóként gyakorlatilag ezen a platformon keresztül kommunikál. A világ legmagasabb rangú bitcoin-rajongójaként nem csak az államkassza egy részét váltotta át kriptovalutára és tette hivatalos fizetőeszközzé a bitcoint (a másik az amerikain dollár), hanem megpróbálta az ország lakosságát is rávenni annak használatára a mindennapokban – kevés sikerrel.

Szintén a régi vágású latin-amerikai caudillókra emlékeztetett az a húzása, amikor katonákat küldött a renitenskedő parlamentbe, később pedig kirúgta a legfőbb ügyészt és a legfelsőbb bíróság öt bíráját. A helyükre kinevezett bírák már nem gördítettek akadályt az elé, hogy Bukele 2024-ben újraválasztathassa magát elnökké, pedig ez korábban nem volt lehetséges. Hasonló önpuccsokat már bőven látott Latin-Amerika.

Az elnök és a bandák

Az országot uraló bandákkal szemben Bukele eleinte folytatta elődjei politikáját. Bár Bukele erről nagyon nem szeret beszélni utólag, ez elsősorban abból állt, hogy a színfalak mögött emberei folyamatosan egyezkedtek a bandákkal. Ezeken a tárgyalásokon az állam képviselői leginkább békét kértek, a bandatagok pedig mindenféle engedményeket: a rendőrség visszafogását, a letartóztatott bandatagoknak biztosított mindenféle börtönkedvezményeket, esetenként az igazán nagy halak szabadon engedését, és hogy semmiképp se adják ki őket az amerikaiaknak.

Ezeknek a tárgyalásoknak köszönhetően, amelyeken sok esetben az országban nagy hatalmú katolikus egyház vezetői közvetítői szerepet vállaltak, a 2010-es évek második felében már csökkenni kezdett a gyilkosságok száma El Salvadorban. Bár európai mércével még mindig felfoghatatlan volt az erőszak mértéke, 2022 elején az országban már nem volt lényegesen rosszabb a helyzet, mint a régióban máshol.

photo_camera Börtön Salvadorban. Fotó: -/AFP

2022 februárjában már csak 79 embert gyilkoltak meg El Salvadorban, naponta kevesebb mint hármat, ami hatalmas előrelépést jelentett a tíz évvel korábbi állapotokhoz képesz. Március végén viszont elszabadult a pokol, miután ismeretlen okból összeomlott a megállapodás a Bukele-kormány és a legerősebb banda, az MS-13 között. Különböző magyarázatok vannak arra, hogy pontosan mi történt, mindenesetre a bűnözők úgy érezték, hogy becsapták őket, és úgy döntöttek, ezt erődemonstrációval kell megtorolni.

Március 25-27-e közt még El Salvadorban is brutálisnak számító erőszakhullám söpört végig az országban. A március 26-i 62 halálos áldozat országos rekord volt, Bukele pedig úgy döntött, hogy az ekkor már minden óhaját azonnal törvénybe foglaló parlament segítségével bevezeti az országban a rendkívüli állapotot, ami különleges jogosítványokkal ruházta fel az állami erőszakszervezeteket.

Nagyon rendkívüli állapot

Az azóta többször is meghosszabbított rendkívüli állapot gyakorlatilag újabb polgárháborút jelentett El Salvadorban, amit ezúttal a Bukele-kormány vívott a bandák ellen. Az állam taktikája egyszerű volt: letartóztatni minden bandatagot.

A következő hónapokban tízezresével fogdosták össze El Salvador nagyvárosaiban és legtávolabbi csücskeiben a bűnözőket, illetve mindenkit, aki valamilyen szemszögből bűnözőnek látszott. Bár a kormány hivatalos kommunikációjában a letartóztatottak egyszerűen csak „terrorista” jelzővel szerepelnek, nyilvánvaló, hogy sokan közülük nemhogy nem terroristák, de még csak nem is bűnözők.

Egy év alatt a 6,5 millió lakosú országban 66 000 embert tartóztattak le, tehát a teljes lakosság 1 százalékát, és vannak olyan becslések, amelyek szerint a már korábban is börtönbe lévőkhöz adva ma El Salvador népének 2 százaléka rács mögött van. Mivel a börtönlakosság túlnyomó többsége férfi, ezek a számok azt jelentik, hogy ma minimum minden harmincadik salvadori férfi börtönben van – köztük sokan teljesen ártatlanul.

Bár néhány független forrás vitatja a letartóztatások számát, és vannak hírek szabadon engedett rabokról is, még ha ezeket nem is jelenti be Bukele büszkén a Twitteren, egészen biztosnak látszik, hogy ma a világon El Salvadorban vannak lakosságarányosan a legtöbben börtönben.

photo_camera Feltételezett bandatagokat szállító busz érkezik egy salvadori börtönbe. A felirat: „#semmiszórakozáshadművelet – A munkámmal kárpótólom a társadalmat” Fotó: PRESS SECRETARY OF THE PRESIDENC/Anadolu Agency via AFP

Azt végképp lehetetlen megmondani, hogy a letartóztatottak közül hányan voltak valóban bandatagok. Vannak olyan becslések, amelyek szerint mindössze az egyharmaduk. Az biztos, hogy vittek be férfiakat olyan salvadori településekről, ahol egyetlen banda sem volt jelen, és az is, hogy kinézet alapján is. Ez persze logikus lehet egy olyan közegben, ahol a bandatagok hovatartozásukat előszeretettel jelezték tetoválások, sőt, arctetoválások formájában, de vannak hírek olyan letartóztatottakról is, akiknek egyetlen bűne az volt, hogy „idegesnek látszottak”, amikor megjelentek a letartóztatások nagy részét intéző katonák.

Ez a több tízezer ember az, akiknek most új „megabörtönt” építenek El Salvadorban, és ők tűnnek fel egymáshoz préselve azokon a szándékosan megalázó képeken, amik leginkább Spencer Tunick amerikai fotós tömegaktjaira emlékeztetnek, disztópikus verzióban. A rabok a megalázó képeken szereplés mellett mindenféle látványos, a „társadalom kártalanítása” szlogen alatt létrehozott kényszermunka-programokban vesznek részt.

Nem világos, hogy mi Bukele terve ezekkel az emberekkel hosszú távon. Zajlanak bírósági ügyek, amiken esetenként egyszerre több száz letartóztatottat hallgatnak meg internetes videókapcsolaton keresztül, nyilvánvalóan semmibe véve a tisztességes, demokratikus eljárási rendet. Emberi jogi szervezetek, például a Human Rights Watch ezekre fel is hívják a figyelmet, akárcsak a jogtalan letartóztatásokra, kínzásokra, valamint arra, hogy még a salvadori hatóságok is elismerik, egy év alatt kilencvenen haltak meg letartóztatásban.

Béke és béke

Míg azzal kapcsolatban éles vita folyik, hogy mi folyik a salvadori börtönökben, abban mindenki egyetért, hogy mi van az utcákon: béke. Bár a hivatalos adatokban a gyilkosságok között nem szerepelnek a hatóságokkal folytatott tűzpárbajokban életüket vesztő potenciális letartóztatandók, így is tény, hogy az országban korábban elképzelhetetlenül alacsony szintre zuhant a gyilkosságok száma. El Salvador ma Latin-Amerika biztonságosabb országai közé tartozik.

A számoknál is többet mondanak el a beszámolók arról, hogy mennyire más ma az élet az országban, mint néhány éve. A minden egyes utcasarok uralásáért megküzdő bandáknak köszönhetően San Salvadorban évekig sok olyan hely volt, ahol az emberek nem mertek átmenni az utca túlsó, ellenséges oldalára. Ma mindenki oda megy, ahova akar, és olyan, korábban elképzelhetetlen dolgokat is lehet csinálni, mint pizzát rendelni a város túloldaláról vagy barátságos focimeccset vívni golyózáportól rettegés nélkül.

photo_camera Salvadori rendőrök rabbal. Fotó: PRESS SECRETARY OF THE PRESIDENC/Anadolu Agency via AFP

Ezeket az idilli beszámolókat nem a kormánypropaganda sugározza, hanem például az El Faro nevű internetes portál, amelynél évtizedek óta nem nagyon volt bátrabb médiacég a világon. Ők a bandáktól sem féltek, a legrázósabb sztorikat is megírták El Salvador legrázósabb éveiben, és azt is tőlük tudjuk, hogy Bukele elnöksége első éveiben bizony ugyanúgy tárgyalt a bandákkal, mint elődei. Cserébe a lap Bukele kedvenc célpontjai közt van, közvetlenül a nagy nemzetközi jogvédők mellett, az elnök rendszeresen gyalázza az újságot és leghíresebb szerzőit a Twitterén.

Ha az El Faro azt írja, hogy El Salvadorra nem lehet ráismerni, akkor valami tényleg alapvetően megváltozott az országban. A békének pedig nemcsak az emberek biztonságérzetére van pozitív hatása, hanem a pénztárcájára is. A bandák mindenkit megsarcoltak a nagy busztársaságoktól a kis utcai árusokig, akik most ezt a pénzt befektetésre vagy bármi egyébre költhetik. A nagy nemzetközi befektetők bizalma is visszatérni látszik, hiszen ezek mindig a profitlehetőségeket nézik, nem a jogtalanul letartóztatottak számát. Fellendülni látszik a salvadori turizmus is, egy békés országba szívesebben utaznak strandolni és szörfözni a néhány órás repülőútra lévő amerikai nagyvárosokból, mint egy olyanba, ahonnan csak vérfürdőkről érkeznek hírek.

Fontos megemlíteni, hogy a béke az anyagi- és létbiztonságon túl is sokat adhat egy társadalomnak. A leghíresebb példa arra, hogy mi jöhet egy bandaháború után az 1970-es évek New Yorkjából származik. Itt, egészen pontosan a Bronx déli részén azért születhetett meg a hiphop-kultúra, mert a városrészt korábban uraló bandák egy különösen csúnya gyilkosság után békét kötöttek. Innentől lehetett együtt bulizni, táncolni, zenélni, ami egyenesen vezetett a rap, a graffiti és a breaktánc felvirágzásához. Ki tudja, mi születhet Közép-Amerikában most, hogy a salvadori emberek, legalábbis a nem letartóztatott részük, szabadok?

Három nyitott kérdés

Bár El Salvadorban most béke van, három nyitott kérdés még maradt. Először is az, hogy ez a béke mennyire lehet tartós. Voltak már az országban és a régióban hasonló, bár Bukeléénél lényegesen kevésbé radikális bűnellenes kampányok, amik ideig-óráig elhozták a békét egy országba vagy városba, de egyik sem bizonyult tartósnak. Hol Venezuelában, hol Jamaicában, hol a régió másik országában sikerül megfékezni az erőszakot szép szóval vagy még brutálisabb erőszakkal, de ettől még a lényeg nem változott: Latin-Amerika maradt a háborús övezeteket leszámítva a világ legerőszakosabb régiója.

Fenn tudja tartani a rendet Bukele hosszú távon? Ehhez továbbra is rács mögött kell tartania a salvadoriak jelentős részét? Nem fog ez ahhoz vezetni, hogy a börtönökben az ott ártatlanul ülők is bandákhoz csatlakoznak, amik minden korábbinál brutálisabbak lesznek? Ha pedig mégis elkezdik szabadon engedni a letartóztatott tízezreket, hogy fogják őket reintegrálni a salvadori társadalomba?

Bukelénél ötletből soha nincs hiány, március végén például azt jelentette be, hogy minden, a techvállalkozásokat sújtó adót eltöröl, hogy ezzel vonzza az országba az amerikai cégeket és digitális nomádokat. A salvadori gazdaság azonban minden pozitív fejlemény ellenére kicsi és kitett a legkülönbözőbb nemzetközi megrázkódtatásoknak, így azzal kapcsolatban is vannak kérdések, hogy meddig lesz pénz a rendkívüli állapotot finanszírozni, a fegyveresek fizetésétől a felszereléséig. Ahogy például Mexikóban is kiderült, a jól kiképzett és felfegyverzett, de még többre vágyó pandúrokból lesz a legjobb rabló drogkartell, és ez a veszély El Salvadort is fenyegeti.

Eközben az országnál 2022-ben csak Burkina Faso, Haiti és Oroszország zuhantak többet az Economist demokráciaindexén, és valószínűleg lesz ez lejjebb is, miután Bukele 2024 elején hatalmas fölénnyel megnyeri az elnökválasztást.

A másik fontos kérdés a salvadori béke kapcsán, hogy lehet-e azt más, szintén nagyon erőszakos országokban lemásolni. Bukele szerint igen, jelenleg éppen Kolumbia elnökével, Gustavo Petróval folytat szópárbajt arról a Twitteren, hogy ő miért nem képes békét teremteni az országában. A salvadoriak maguk is tesznek a saját békemodelljük exportálásáért, például azon a Haitin, ahol az állam szerepét szintén átvették a helyi bandák.

De a salvadoriaknak nem is kell exportálniuk a módszereiket, vannak bőven lelkes importőrök a régióban. A leghíresebb az a Zury Rios, aki a szomszédos Guatemala júniusi elnökválasztásán a legnagyobb esélyesének számít. Rios, akinek apja, Efraím Rios Montt tábornok a 20. század egyik legsötétebb gyilkosa volt Latin-Amerikában, rendszeresen beszél arról, hogy Bukeléhez hasonlóan kezelné az országa bűnözőit. De vannak Bukelének követői Perutól Costa Ricáig, és nem csak a helyi politikusok, hanem azok a választók között is, akiknek elegük van a „korrupt elitből”, a bűnözésből, valami újat szeretnének kipróbálni. Őket cseppet sem zavarja, hogy a salvadori békéért sokan ártatlanul ülnek börtönben hónapok óta, Bukele elnök pedig lassan diktátori pozícióba emelkedik.

photo_camera Fiatal salvadori katonák 2022 novemberében Fotó: ALEX PENA/Anadolu Agency via AFP

A harmadik kérdés pedig éppen ez: mennyit hajlandó föladni a salvadori társadalom az emberi jogokból, a demokráciából a békéért cserébe? Senki nem kérdőjelezheti meg, hogy El Salvadorban az utóbbi egy évben ártatlan embereket is letartóztattak, és a Human Rights Watch és a többi jogvédő észrevételei teljesen helytállóak – de mi lett volna ennek az alternatívája? 1992-2022 közt El Salvadorban sokan az utca túloldalára sem mehettek át, bárkit eltalálhatott egy kósza vagy éppen hogy jól célzott golyó, és senki nem tudott a helyzeten nagyot javítani. Bukele megoldotta, és persze lehet, hogy ez a megoldás sem tart örökké, de így is jóval több, mint amit ez a szerencsétlen sorsú ország lakói eddig kaptak.

Nyugatos, demokratikus, liberális szemszögből talán úgy lehet feloldani az ellentmondást, ha elfogadjuk, hogy El Salvadorban bizony 2022-ig is polgárháború volt, és háborúkat lehetetlen úgy lezárni/megnyerni, hogy ne legyenek ártatlan áldozatok. Szörnyű lehet azoknak a salvadori családoknak, akiknek rokonai most ártatlanul ülnek – de a béke számtalan áldását ők is élvezhetik.

El Salvadornak ezt a korszakát, Bukele különc elnökségét, a 2022-ben kezdődő és ki tudja, meddig tartó rendkívüli állapotot majd évek vagy évtizedek múlva fogjuk tudni pontosan megítélni. De egy érdekes analógiát érdemes felvetni a környékről. Kubában Fidel Castro 1959-as hatalomra jutása után évtizedekig a régióhoz képest béke és prosperitás volt, még ha ennek az is volt az ára, hogy olyan demokratikus alapjogokat, mint a szólásszabadság felszámoltak. A rendszer áldozatai, ellenzői közül sokan kerültek igazságtalanul börtönbe és sokan menekültek át Floridába, de nem véletlenül lett Castro és a kubai kommunisták hősök és követendő modellek Latin-Amerika-szerte.

Évtizedeken át a kubai emberek jelentős része biztonságosabb körülmények közt élt, jobb oktatást és egészségügyi ellátást kapott, mint a hondurasiak vagy a guatemalaiak, akiknek gyakran se biztonság, se ellátás nem jutott. Most Latin-Amerika azért fordul Bukele Salvadorja felé, mert úgy érzik, ott jobb élni. A kubai kommunisták mellett elment a történelem, ahogy Bukele mellett is elmehet majd. De addig nehéz azt mondani, hogy rosszul csinálta.